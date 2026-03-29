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Gp Giappone: capolavoro Antonelli e sono due! Piastri secondo, Leclerc sul podio, Hamilton 6°

Il racconto in diretta del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Semafori spenti alle 7.00 di domenica 29 marzo 2026

Ultimo aggiornamento:

La favola di Andrea Kimi Antonelli continua! Magico il talento bolognese che a 19 anni trionfa anche a Suzuka e scrive un altro pezzetto della storia della F1 con la sua seconda vittoria consecutiva ad appena sette giorni da quella di Shanghai. Bravo e fortunato Kimi che ha beneficiato della Safety Car per l’incidente di Bearman quando Russell e Piastri avevano appena fatto il pit stop e lui è balzato al comando. Ma poi si è meritato il successo che lo proietta al comando del Mondiale piloti.

Sul podio con lui la McLaren dell’australiano ela Ferrari di uno stoico Leclerc capace di resistere nel finale agli attacchi di Russell. Alle loro spalle l’altra McLaren di Norris che proprio negli ultimi giri ha passato Hamilton che per un tratto è stato terzo prima di un parziale crollo finale. Completano la top ten l’Alpine di Gasly che resiste nel finale al ritorno di Verstappen mestamente 8° davanti a Lawson e Ocon.

GP GIAPPONE – Partenza bruciante di Piastri e Leclerc che saltano le Mercedes come birilli e vanno al comando. Malissimo lo start di Antonelli che si ritrova 6° alle spalle di Hamilton. Ma le frecce d’argento ci mettono poco a mettersi in azione: Kimi passa subito Lewis impotente sul dritto, idem Norris e Leclerc nei confronti di Russell che si mette all’inseguimento di Piastri.

All’8° giro Russell passa Piastri che però sul rettilineo d’arrivo restituisce il favore e torna al comando. Al 12° giro finalmente Antonelli riesce a superare Norris e mettersi in caccia di Leclerc. AL 15° giro Kimi attacca e passa Leclerc ma scoda in uscita dalla chichane e Charles lo ripassa in rettilineo.

Norris è il primo a rompere gli indugi e cambiare gomme al 16° giro. Leclerc lo copia e gli sta davanti al rientro, si ferma anche Piastri che lascia il comando alle due Mercedes attendiste così come Hamilton. Russell si ferma al giro 21, rientra dietro Piastri.

Il primo colpo di scena è l’uscita a muro di Bearman al giro dopo, la safety car è un regalo per Antonelli ed Hamilton. Attimi di ansia per il pilota inglese della Ferrari che esce zoppicante dalla sua Haas. La gara riprende al giro 28: Antonelli va via tranquillo su Piastri mentre Hamilton alla ripartenza brucia Russell e sale al 3° posto, poi Leclerc e Norris.

La Mercedes di Russell non va come quella di Antonelli che in testa vola mentre l’inglese finisce con l’essere passato anche da Leclerc con evidente calo di motore. Ma non finisce qui perché al 40° giro Leclerc e Hamilton ripetono il duello di Shanghai ma stavolta ad avere la meglio è il monegasco che sale al 3° posto.

Lewis va in crisi, passato anche da Russell e messo nel mirino da Norris. Ultimi giri col cuore in gola, non per Antonelli che vola verso la seconda vittoria consecutiva in F1. Ma sono le Ferrari protagonista con Leclerc che si difende strenuamente dagli attacchi di Russell, idem fa Hamilton con Norris tra sorpassi e controsorpassi

Il racconto della gara

  1. È davvero tutto per oggi. Ora lunga pausa ad aprile e ci rivediamo per il GP di Miami in programma domenica 3 maggio.

    09:17

  2. LA CLASSIFICA - Ecco la nuova top 10 dopo il 3° appuntamento del Mondiale. 1. Kimi Antonelli (Mercedes) 72 punti; 2. George Russell (Mercedes) 63 punti; 3. Charles Leclerc (Ferrari) 49 punti; 4. Lewis Hamilton (Ferrari) 41 punti; 5. Lando Norris (McLaren) 25 punti; 6. Oscar Piastri (McLaren) 21 punti; 7. Oliver Bearman (Haas) 17 punti; 8. Pierre Gasly (Alpine) 15 punti; 9. Max Verstappen (Red Bull) 12 punti; 10. Liam Lawson (Racing Bulls) 10 punti.

    09:17

  4. E bisogna risalire fino al 1953, per rivedere un pilota italiano vincere due gare consecutive nel Mondiale. L'ultimo fu Alberto Ascari con i successi di Zandvoort in Olanda e Spa in Belgio.

    08:56

  5. E Kimi Antonelli diventa anche leader del Mondiale con questa vittoria. È il primo Under 20 a prendersi la prima posizione della classifica piloti. Altro primato del pilota della Mercedes.

    08:49

  6. L'ORDINE D'ARRIVO - 1. Kimi Antonelli (Mercedes); 2. Oscar Piastri (McLaren); 3. Charles Leclerc (Ferrari); 4. George Russell (Mercedes); 5. Lando Norris (McLaren); 6. Lewis Hamilton (Ferrari); 7. Pierre Gasly (Alpine); 8. Max Verstappen (Red Bull); 9. Liam Lawson (Racing Bulls); 10. Esteban Ocon (Haas).

    08:48

  7. Era dal 1992 che un pilota italiano non vinceva il GP del Giappone. L'ultimo era stato Riccardo Patrese. Antonelli riporta la bandiera tricolore a Suzuka.

    08:45

  8. Piastri 2° e Leclerc riesce a fare podio tenendo alle spalle Russell.

    08:43

  10. VINCE ANTONELLI!!! 2a vittoria consecutiva per il pilota italiano.

    08:43

  11. GIRO 53. Nuovo tentativo di Russell, ma Leclerc lo tiene dietro e resta al 3° posto. Ultimi km di questo GP.

    08:42

  12. GIRO 53. ULTIMO GIRO A SUZUKA.

    08:41

  13. GIRO 52. Norris invece scavalca Hamilton e si prende la 5a posizione davanti l'altra Rossa.

    08:40

  14. GIRO 52. Continua il duello Leclerc-Russell, qui ci si gioca il podio. 2 giri al termine.

    08:40

  16. GIRO 51. CONTRO SORPASSO LECLERC. Al termine del rettilineo, Leclerc risponde a Russell e lo passa dall'esterno. Bellissimo sorpasso della Ferrari.

    09:13

  17. GIRO 51. PASSA RUSSELL. Leclerc perde la 3a posizione a 3 giri dal termine.

    08:38

  18. GIRO 50. In testa sempre Antonelli che ha un vantaggio spaziale. 13''4 su Oscar Piastri. Poi Leclerc, Russell, Hamilton, Norris, Gasly e Verstappen.

    09:11

  19. GIRO 50. Russell molto vicino a Leclerc, ma non c'è lo spazio per provare il sorpasso.

    08:37

  20. GIRO 49. Russell sempre con 5 decimi di ritardo da Leclerc, ma siamo a 5 giri dal termine. Si difende il monegasco.

    08:36

  22. GIRO 48. CONTRO SORPASSO HAMILTON. Il britannico della Ferrari scavalca immediatamente il Campione del Mondo e si riprende la 5a posizione.

    08:34

  23. GIRO 48. NORRIS PASSA HAMILTON. Niente da fare, Hamilton subisce anche il sorpasso da Norris.

    08:34

  24. GIRO 47. Leclerc deve difendersi ora da Russell. Giusto 4 decimi di margine per il monegasco.

    08:32

  25. GIRO 46. Intanto diventano 12 i secondi di vantaggio di Antonelli su Piastri

    08:31

  26. GIRO 45. Hamilton esce per un attimo fuori di pista e rientra. 'Notato' questo episodio, ora i Commissari valuteranno se procedere con una vera investigazione. Norris chiede, infatti, al muretto se guadagnerà una posizione dopo questa manovra.

    08:31

  28. GIRO 44. Si formano le coppie. Russell tallona Leclerc, Hamilton viene raggiunto da Norris, mentre continua la sfida tra Gasly e Verstappen per la 7a posizione.

    08:29

  29. GIRO 43. Antonelli con 10'' di vantaggio su Piastri, poi Leclerc, Russell, Hamilton, Norris, Gasly, Verstappen, Lawson e Ocon.

    08:27

  30. GIRO 43. PASSA RUSSELL. E dopo Leclerc, Hamilton perde una posizione anche da Russell e scivola al 5° posto.

    08:26

  31. GIRO 43. Antonelli ha 10'' di vantaggio su Piastri. Pazzesco.

    08:26

  32. GIRO 42. LECLERC PASSA. Al quarto tentativo, Charles Leclerc riesce a scavalcare Hamilton prendendosi la 3a posizione.

    08:25

  34. GIRO 42. TERZO TENTATIVO. Terzo tentativo di sorpasso di Leclerc, ma Hamilton risponde. Quasi si toccano.

    08:24

  35. GIRO 41. Questa sfida tra Ferrari, però, favorisce il ritorno di Russell sulle Rosse.

    08:24

  36. GIRO 41. Secondo tentativo, e ancora una volta Hamilton dice di no a Leclerc.

    08:23

  37. GIRO 41. CI PROVA LECLERC. Primo tentativo del monegasco, ma Hamilton risponde presente e gli dice di no.

    08:23

  38. GIRO 40. Sta succedendo di tutto in questo GP ma, intanto, Verstappen è sempre 8° a lottare con Gasly. Altri tempi quando dominava in lungo e in largo le gare...

    09:09

  40. GIRO 39. Intanto, Antonelli cresce ancora. 7''6 di margine su Piastri. C'è una Mercedes che sta facendo un altro sport oggi, ed è quella di Kimi Antonelli.

    08:20

  41. GIRO 38. E ora vedremo se ci sarà la sfida Hamilton-Leclerc come c'è stata a Shanghai due settimane fa, con continui sorpassi e contro sorpassi tra le due Rosse.

    08:20

  42. GIRO 38. Russell ha avuto un calo di batteria spaventoso in quel tratto di pista, cosa che ha permesso a Leclerc di scavalcarlo.

    08:19

  43. GIRO 37. LECLERC SCAVALCA RUSSELL. Altro che sorpassare Hamilton, Russell è scivolato al 5° posto dietro a Leclerc.

    08:18

  44. GIRO 37. E Antonelli sale ancora. 6 secondi di margine per il pilota della Mercedes

    08:17

  46. GIRO 37. Hamilton si difende con le unghie e con i denti. Russell non trova dei varchi per passare. E occhio perché Leclerc si sta avvicinando ai due.

    08:17

  47. GIRO 36. Antonelli sta impressionando. 5'' di vantaggio per il pilota italiano su Piastri.

    08:15

  48. GIRO 35. Niente sorpassi in questo giro, Hamilton si difende da Russell. Poi Leclerc, Norris, Gasly e Verstappen.

    08:14

  49. GIRO 34. Antonelli fa crescere il suo vantaggio. Sono 4 i secondi di vantaggio su Piastri. Sta facendo un altro sport Antonelli.

    08:12

  50. GIRO 33. Hamilton sta perdendo un po' di ritmo e Russell, da dietro, si sta avvicinando.

    08:12

  52. GIRO 32. Antonelli con 3''2 di vantaggio su Piastri che, invece, deve difendere 8 decimi da Hamilton. Poi Russell, Leclerc, Norris, Gasly, Verstappen, Ocon e Lawson.

    09:08

  53. GIRO 31. Si ritira Stroll dell'Aston Martin. Primo vero ritiro per problemi della macchina. Vediamo se, invece, Alonso riuscirà a completare la sua gara.

    08:09

  54. GIRO 31. Russell è di nuovo sugli scarichi di Hamilton. 6 decimi da difendere per il pilota della Ferrari.

    08:08

  55. GIRO 30. Niente investigazione per Colapinto dopo quanto successo con Bearman.

    08:08

  56. GIRO 30. Russell prova a riprendere ritmo e cerca di avvicinarsi nuovamente a Hamilton.

    08:07

  58. GIRO 29. Nuovo tentativo di Verstappen di passare Gasly, ma niente da fare. I due sono in lotta per la 7a posizione.

    08:06

  59. GIRO 29. Antonelli subito col giro veloce, mettendo Piastri a 1''5. Ma occhio perché la partenza buona ce l'ha anche Hamilton che si sta avvicinando a Piastri. Poi Russell che deve difendersi da Leclerc.

    08:05

  60. GIRO 28. Max Verstappen cerca invece il sorpasso su Pierre Gasly, ma il francese risponde presente e chiude la porta.

    08:03

  61. GIRO 28. HAMILTON SCAVALCA RUSSELL. La gara riparte e il leader del Mondiale perde subito una posizione passato da Lewis Hamilton.

    08:03

  62. GIRO 27. Questo sarà l'ultimo giro con safety car. La gara ripartirà a partire dal giro n° 28. Occhio alla temperatura delle gomme dopo questi giri a bassa intensità.

    08:02

  64. GIRO 26. Ci sarà almeno un altro giro in regime di safety car. Ricordiamo la top 10 al momento: Antonelli, Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Norris, Gasly, Verstappen, Lawson e Bortoleto.

    09:06

  65. GIRO 25. Siamo ancora in regime di safety car, per permettere la pulizia effettiva della pista dopo l'incidente capitato a Bearman... Tradito da un cambio di direzione di Colapinto.

    07:57

  66. GIRO 24. Intanto Russell si sta ancora lamentando al team radio per quanto successo. Con la safety car entrata proprio al giro successivo del suo pit stop, perdendo così l'occasione di rimanere in testa.

    07:53

  67. GIRO 23. Bearman non sembra in buone condizioni, tutt'altro. Una volta uscito dall'abitacolo, non riusciva a mettere il piede destro a terra.

    07:52

  68. GIRO 23. E Antonelli riparte dalla prima posizione, poi Piastri, Russell, Hamilton, Leclerc, Norris, Gasly, Verstappen, Hulkenberg e Lawson.

    07:51

  70. GIRO 23. Ovviamente, si fermano ai box sia Antonelli che Hamilton. Non felicissimo Russell che ha perso un'occasione fermandosi al giro precedente...

    07:50

  71. GIRO 22. Bearman finisce contro il muro e entrerà la safety car. Cosa che avvantaggia Antonelli e Hamilton che possono fermarsi.

    07:49

  72. GIRO 22. Russell riparte dalla 5a posizione dietro a Piastri e davanti a Verstappen.

    07:49

  73. GIRO 21. Con le McLaren che stanno andando forte, viene richiamato ai box Russell. Intanto Antonelli leader della gara davanti a Hamilton.

    07:48

  74. GIRO 21. PASSA PIASTRI. Al 2° tentativo, Piastri riesce a scavalcare Verstappen e a prendersi il 5° posto.

    07:47

  76. GIRO 21. Piastri cerca il primo sorpasso dopo il pit stop, ma Verstappen gli chiude le porte.

    07:47

  77. GIRO 20. Antonelli si sta avvicinando a Russell. 2''4 il ritardo del pilota italiano.

    07:46

  78. GIRO 19. E adesso la situazione vede Russell in testa con 2''7 su Antonelli. Poi Hamilton, Gasly, Verstappen, Piastri, Leclerc, Norris, Ocon e Hadjar a chiudere la top 10.

    07:44

  79. GIRO 19. Piastri riparte dalla 6a posizione davanti a Leclerc e Norris.

    07:44

  80. GIRO 18. Anche Piastri ai box. Una volta salito a 1''8 di vantaggio, l'australiano viene richiamato dalla McLaren.

    07:43

  82. GIRO 18. E Leclerc riparte dalla 7a posizione proprio davanti a Lando Norris.

    07:42

  83. GIRO 18. LECLERC AI BOX. Dopo il pit stop di Norris, la Ferrari richiama Leclerc per mantenere il vantaggio sul britannico.

    07:42

  84. GIRO 17. Piastri con 1''7 di margine su Russell. Poi Leclerc, Antonelli, Hamilton, Gasly, Verstappen, Ocon, Norris e Lindblad.

    07:42

  85. GIRO 17. Norris riparte dalla 9a posizione alle spalle di Ocon.

    07:41

  86. GIRO 17. Norris ai box. Il primo a fermarsi è il Campione del Mondo in carica.

    07:40

  88. GIRO 16. Piastri tiene un buon vantaggio su Russell. L'australiano, infatti, ha aumentato il suo margine sul pilota della Mercedes che è scivolato a 1''7 di ritardo.

    07:40

  89. GIRO 16. LECLERC SI RIPRENDE LA POSIZIONE. Scodata di Antonelli che perde, per un attimo, il controllo della macchina e Leclerc ringrazia prendendosi subito la 3a posizione.

    07:39

  90. GIRO 15. ANTONELLI SCAVALCA LECLERC. Al primo, vero, tentativo di sorpasso, Antonelli riesce a passare Leclerc prendendosi il 3° posto.

    07:39

  91. GIRO 14. Grande difesa da parte di Leclerc che, però, mantiene giusto 3 decimi di margine su Antonelli che non gli dà tregua.

    07:37

  92. GIRO 13. Russell è a 8 decimi da Piastri, Antonelli è a 7 decimi da Leclerc. Le Mercedes inseguono. dopo una brutta partenza, ma danno l'impressione di poterla raddrizzare.

    07:35

  94. GIRO 12. Team radio tra Piastri e il muretto McLaren. L'australiano è il primo pilota ad accusare un po' di graining all'anteriore sinistra.

    07:33

  95. GIRO 11. SORPASSO ANTONELLI. Il vincitore del GP di Shanghai ce la fa e passa Norris, portandosi al 4° posto dietro a Leclerc.

    07:32

  96. GIRO 11. Non cambiano le posizioni nell'ultimo giro completato. Piastri con 7 decimi di margine su Russell. A 2''5 Leclerc che deve difendersi da Norris e Antonelli. Poi Hamilton, Gasly, Verstappen, Ocon e Lindblad a chiudere la top 10.

    07:31

  97. GIRO 10. Ancora dietro Antonelli rispetto a Norris. Il britannico sembra più interessato a passare Leclerc che a difendersi da Antonelli.

    07:30

  98. GIRO 9. Piastri ripassa. Proprio dopo il rettilineo, Russell perde potenza e subisce il sorpasso di Oscar Piastri. Intanto, Norris da dietro cerca un varco alle spalle di Leclerc che, però, si difende bene.

    07:28

  100. GIRO 8. SORPASSO RUSSELL. Prima del rettilineo finale, Russell si prende la leadership del GP passando Piastri.

    07:27

  101. GIRO 8. Leclerc ha solo 7 decimi di margine sul duo Norris-Antonelli. Hamilton sempre 6° con più di 3'' di vantaggio su Gasly.

    07:27

  102. GIRO 8. Russell si è portato sugli scarichi di Oscar Piastri. Vedremo se il britannico riuscirà a passare l'australiano già al termine di questo giro.

    07:26

  103. GIRO 7. Antonelli, per ora, non riesce a passare Norris. Ma il britannico e l'italiano si avvicinano minacciosamente a Leclerc che deve difendere la 3a posizione.

    07:25

  104. GIRO 6. Russell si avvicina. Meno di 1'' per Piastri. Antonelli tallona Norris e Verstappen tallona Lindblad. Questi i duelli in questa prima parte del GP di Suzuka.

    07:23

  106. GIRO 5. Russell col giro veloce e il britannico si porta a 1''3 da Piastri. Poi Leclerc 3° e Norris che viene tallonato da Antonelli. Non è lontanissimo Hamilton che resta, però, dietro questi due. Poi Gasly, Verstappen, Lindblad e Ocon a chiudere la top 10.

    07:22

  107. GIRO 4. Antonelli, intanto, si avvicina a Norris. L'italiano ha solo 5 decimi di ritardo dal Campione del Mondo. Anche Kimi vuole far partire la sua rimonta.

    07:21

  108. GIRO 4. SORPASSO RUSSELL. E il britannico passa Leclerc e si issa al 2° posto. Il pilota della Mercedes ha cominciato la rimonta e ora ha 1''8 da recuperare a Piastri che, per ora, sta conducendo la corsa.

    07:20

  109. GIRO 3. Piastri conta 1''5 di vantaggio su Leclerc che, a sua volta, ha 1'' su Russell. Poi Norris e Antonelli che registra il nuovo giro veloce.

    07:19

  110. GIRO 3. Primo sorpasso anche di George Russell che passa Lando Norris, sale in 3a posizione, e ora si mette a caccia di Leclerc.

    07:18

  112. GIRO 2. Verstappen passa il compagno di squadra Hadjar, ma la sensazione è che il pilota francese abbia qualche problema.

    07:18

  113. GIRO 2. La situazione: Piastri, Leclerc, Norris, Russell, Antonelli, Hamilton, Gasly, Lindblad, Hadjar e Verstappen a chiudere la top 10.

    07:17

  114. GIRO 2. Antonelli piazza il primo sorpasso e risale al 5° posto passando Hamilton

    07:16

  115. GIRO 1. Oscar Piastri davanti a Leclerc e Norris. Poi Russell 4° davanti a Hamilton e Antonelli. Mercedes ancora male in partenza. Verstappen sale al 10° posto.

    07:16

  116. SI PARTE!!! PIASTRI IN TESTA!!! Mercedes bruciate da Oscar Piastri che si prende il 1° posto davanti a Leclerc.

    07:15

  118. Tutto pronto per l'inizio della gara...

    07:10

  119. RITARDO DI 10 MINUTI - La partenza del GP di Suzuka subirà un ritardo di 10 minuti. A seguito di un incidente durante una gara di contorno, i Commissari hanno del lavoro da fare per rimettere in sicurezza alcune barriere del circuito. Partenza prevista per le 7.10, ore italiane.

    06:46

  120. LA CLASSIFICA - Tutto pronto per il 3° GP della stagione. Diamo un ultimo sguardo alla classifica. 1. George Russell (Mercedes) 51 punti; 2. Kimi Antonelli (Mercedes) 47; 3. Charles Leclerc (Ferrari) 34; 4. Lewis Hamilton (Ferrari) 33; 5. Oliver Bearman (Haas) 17; 6. Lando Norris (McLaren) 15; 7. Pierre Gasly (Alpine) 9; 8. Max Verstappen (Red Bull) 8; 9. Liam Lawson (Racing Bulls) 8; 10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4; 11. Isack Hadjar (Red Bull) 4; 12. Oscar Piastri (McLaren) 3.

    04:11

La Formula 1 torna in pista per il GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026. E a Suzuka c’è ancora Kimi Antonelli in pole position davanti all’altra Mercedes di Russell. Seconda fila per la McLaren di Piastri e la prima Ferrari, Leclerc poi Norris e l’altra rossa di Hamilton. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. George Russell (51 pt.)
  2. Kimi Antonelli (47 pt.)
  3. Charles Leclerc (34 pt.)
  4. Lewis Hamilton (33 pt.)
  5. Oliver Bearman (17 pt.)

Kimi Antonelli ci ha preso gusto e nella terra del Sol Levante ha servito prontamente il bis conquistando la pole position del Gran Premio del Giappone. Magico Andrea che ha surclassato ancora una volta George Russell a parità di Mercedes. Seconda fila per la rediviva McLaren di Piastri, quarta la prima Ferrari di Charles Leclerc unico a migliorare nel secondo time attack del Q3. Poi in terza fila Norris e l’altra rossa di Hamilton un po’ sottotono. Clamorosa eliminazione di Max Verstappen già in Q2, partirà 11°. Il Gran Premio del Giappone si corre sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Partenza in programma alle 7.00 di domenica 29 marzo. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Andrea Kimi Antonelli – 1:28.778
Mercedes
2. George Russell – 1:29.076
Mercedes
2a Fila 3. Oscar Piastri – 1:29.132
McLaren-Mercedes
4. Charles Leclerc – 1:29.405
Ferrari
3a Fila 5. Lando Norris – 1:29.409
McLaren-Mercedes
6. Lewis Hamilton – 1:29.567
Ferrari
4a Fila 7. Pierre Gasly – 1:29.691
Alpine-Mercedes
8. Isack Hadjar – 1:29.978
Red Bull-RB Ford
5a Fila 9. Gabriel Bortoleto – 1:30.274
Audi
10. Arvid Lindblad – 1:30.319
Racing Bulls-RB Ford
6a Fila 11. Max Verstappen – 1:30.262
Red Bull-RB Ford
12. Esteban Ocon – 1:30.309
Haas-Ferrari
7a Fila 13. Nico Hulkenberg – 1:30.387
Audi
14. Liam Lawson – 1:30.495
Racing Bulls-RB Ford
8a Fila 15. Franco Colapinto – 1:30.627
Alpine-Mercedes
16. Carlos Sainz – 1:31.033
Williams-Mercedes
9a Fila 17. Alexander Albon – 1:31.088
Williams-Mercedes
18. Oliver Bearman – 1:31.090
Haas-Ferrari
10a Fila 19. Sergio Perez – 1:32.206
Cadillac-Ferrari
20. Valtteri Bottas – 1:32.330
Cadillac-Ferrari
11a Fila 21. Fernando Alonso – 1:32.646
Aston Martin-Honda
22. Lance Stroll – 1:32.920
Aston Martin-Honda

Gp Giappone: capolavoro Antonelli e sono due! Piastri secondo, Leclerc sul podio, Hamilton 6° Fonte: Getty

Ordine di arrivo

  1. Kimi Antonelli
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
    01:28:03.403
  2. Oscar Piastri
    McLaren Mastercard F1 Team
    +00:00:13.722
  3. Charles Leclerc
    Scuderia Ferrari HP
    +00:00:15.270
  4. George Russell
    Mercedes-AMG Petronas F1 Team
    +00:00:15.754
  5. Lando Norris
    McLaren Mastercard F1 Team
    +00:00:23.479
  6. Lewis Hamilton
    Scuderia Ferrari HP
    +00:00:25.037
  7. Pierre Gasly
    BWT Alpine F1 Team
    +00:00:32.340
  8. Max Verstappen
    Oracle Red Bull Racing
    +00:00:32.677
  9. Liam Lawson
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
    +00:00:50.180
  10. Esteban Ocon
    TGR Haas F1 Team
    +00:00:51.216
  11. Nico Hulkenberg
    Audi Revolut F1 Team
    +00:00:52.280
  12. Isack Hadjar
    Oracle Red Bull Racing
    +00:00:56.154
  13. Gabriel Bortoleto
    Audi Revolut F1 Team
    +00:00:59.078
  14. Arvid Lindblad
    Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team
    +00:00:59.848
  15. Carlos Sainz
    Atlassian Williams F1 Team
    +00:01:05.008
  16. Franco Colapinto
    BWT Alpine F1 Team
    +00:01:05.773
  17. Sergio Perez
    Cadillac Formula 1 Team
    +00:01:32.453
  18. Fernando Alonso
    Aston Martin Aramco F1 Team
  19. Valtteri Bottas
    Cadillac Formula 1 Team
  20. Alexander Albon
    Atlassian Williams F1 Team
  21. Lance Stroll
    Aston Martin Aramco F1 Team
    RITIRATO
  22. Oliver Bearman
    TGR Haas F1 Team
    RITIRATO
GP del Giappone - Suzuka Circuit 29/03/2026
Suzuka Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 07:00
  • Circuito: Suzuka Circuit
  • Città: Suzuka
  • Nazione: Giappone
  • Numero di giri: 53
  • Lunghezza giro: 5.807 KM
  • Lunghezza gara: 307.471 KM

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