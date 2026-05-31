La Moto2 torna in pista per il del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (104.5 pt.)
- Izan Guevara (86 pt.)
- Celestino Vietti (73 pt.)
- Senna Agius (65 pt.)
- David Alonso (58 pt.)
Nona pole nella classe media per l’attuale leader del Mondiale Manuel Gonzalez che al Mugello ha firmato anche il nuovo record della pista. Deludente Guevara, solo 8°- Qualifiche complicate per gli italiani, tutti obbligati a una corsa da rimonta soprattutto Celestino Vietti che ha pasticciato e dovrà partire 16°. Il Gran Premio d’Italia si disputa sul Circuito del Mugello. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 31 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|1:48.476
|2
|Filip Salac
|Kalex
|+0.249
|3
|Alex Escrig
|Forward
|+0.367
|4
|Daniel Holgado
|Kalex
|+0.592
|5
|Collin Veijer
|Forward
|+0.732
|6
|Alonso Lopez
|Kalex
|+0.752
|7
|Senna Agius
|Kalex
|+0.758
|8
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.830
|9
|David Alonso
|Kalex
|+0.862
|10
|Ivan Ortolà
|Kalex
|+0.922
|11
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|+1.001
|12
|Tony Arbolino
|Kalex
|+1.113
|13
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+1.167
|14
|Zonta van der Goorbergh
|Kalex
|+1.168
|15
|Joe Roberts
|Kalex
|+1.183
|16
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+1.187
|17
|Deniz Öncü
|Boscoscuro
|+2.098
|18
|Sergio Garcia
|Kalex
|no time