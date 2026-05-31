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MOTO MOTO2 LIVE

Diretta live GP Italia Moto2 al Mugello

Il racconto in diretta del GP di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito del Mugello. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 31 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. LA NUOVA CLASSIFICA DOPO IL MUGELLO - 1. Manuel González 129,5 punti; 2. Izan Guevara 95; 3. Celestino Vietti 93; 4. Senna Agius 78; 5. Daniel Holgado 65; 6. David Alonso 58; 7. Iván Ortolá 52,5; 8. Alonso López 49,5; 9. Daniel Muñoz 41; 10. Collin Veijer 36,5.

    13:03

  2. L’ORDINE D’ARRIVO - 1. Manuel González; 2. Celestino Vietti; 3. Daniel Holgado; 4. Senna Agius; 5. Filip Salac; 6. Alonso López; 7. Izan Guevara; 8. Barry Baltus; 9. Collin Veijer; 10. Deniz Öncü; 11. Tony Arbolino.

    12:59

  4. GIRO 19. MA CHE RIMONTA HA FATTO VIETTI? Dal 16° al 2° posto.

    12:54

  5. GIRO 19. VINCE MANU GONZALEZ. Vittoria senza se e senza ma. Poi Vietti e Holgado che respinge l'assalto di Agius e tiene il podio

    12:54

  6. GIRO 19. VIETTI AL SECONDO POSTO. Altro sorpasso di Celestino che passa anche Holgado e si prende un impensabile 2° posto. Ricordiamo: era partito dalla 16a piazzola

    12:53

  7. GIRO 19. Comincia l'ultimo giro. Manu Gonzalez con 6''7 di vantaggio su Holgado che ha 0''5 di margine su Vietti e Agius

    12:52

  8. GIRO 18. VIETTI AL TERZO POSTO. Rimonta clamorosa di Celestino che passa anche Agius e trova l'ultimo posto utile per il podio e non è finita perché lo stesso Holgado è un po' in difficoltà

    12:52

  10. GIRO 18. Ortolà crolla e, dopo aver subito il sorpasso da Holgado, continua a perdere posizioni venendo passato anche da Vietti, Salac e Agius

    12:51

  11. GIRO 18. Celestino Vietti passa Salac e adesso è in lotta con Agius per la 4a posizione. Che rimonta di Celestino

    12:50

  12. GIRO 18. Manu Gonzalez invece in tranquillità: 6 secondi di vantaggio su Ortolà che viene ormai raggiunto da Holgado

    12:50

  13. GIRO 18. E Holgado sta arrivando su Ortolà, 3 decimi da recuperare per lui

    12:49

  14. GIRO 17. Crollo totale di Salac che però si difende da Agius e sta arrivando anche Celestino Vietti

    12:49

  16. GIRO 17. Holgado sta arrivando. Deve stare attento Ortolà per il 2° posto

    12:48

  17. GIRO 16. Manu Gonzalez con 4''5 di margine su Ortolà. Ortolà che invece ha 1''4 su Holgado che, a sua volta, ha 0''9 su Salac. Poi Agius, Vietti, Alonso Lopez, Guevara, Veiller e Baltus

    12:47

  18. GIRO 16. Ma, a sua volta, lo stesso Holgado sta perdendo nei confronti di Salac alle sue spalle. Stanno calando tutti tranne Manu Gonzalez

    13:10

  19. GIRO 15. Manu Gonzalez sta volando comunque: 4''3 di vantaggio sul secondo posto per il leader del Mondiale

    12:45

  20. GIRO 15. Sta perdendo e tanto Ortolà. Holgado si è portato a 1''7 dal 2° posto

    12:45

  22. GIRO 14. Ora la situazione è ben delineata. Manu Gonzalez con 3''3 di vantaggio su Ortolà. Poi Holgado a 1''8 e Salac che paga 1'' dal podio

    12:44

  23. GIRO 13. Manu Gonzalez sta volando ed è andato a oltre 3'' di vantaggio su Ortolà che sta pagando con le gomme, ma Gonzalez sta volando

    12:43

  24. GIRO 12. Manu Gonzalez con più di 2'' di vantaggio su Ortolà. Poi Holgado, Salac, Agius, Vietti, Guevara, Alonso Lopez, Veijer e Baltus a chiudere la top 10.

    12:43

  25. GIRO 12. Manu Gonzalez guadagna ancora. 1''57 per lui su Ortolà che, comunque, ha più di 3'' di vantaggio su Holgado che, intanto, ha passato Salac

    12:40

  26. GIRO 11. Manu Gonzalez ha preso un po' di margine su Ortolà che è finito a 1''4. Stanno crollando le gomme

    13:09

  28. GIRO 10. Celestino Vietti in lotta per il 7° posto, ma Guevara per ora tiene a bada l'italiano a caccia di ricostruire la sua gara dopo l'errore di inizio gara

    12:36

  29. GIRO 9. Manu Gonzalez chiude ancora la porta a uno scatenato Ortolà. Salac è scivolato a 3'' dal duo di testa. Ancora più indietro Holgado

    12:35

  30. GIRO 9. Vietti all'8° posto, Tony Arbolino scivola invece all'11° posto

    12:34

  31. GIRO 8. Manu Gonzalez tiene su Ortolà, almeno per adesso. Salac e Holgado in lotta per il terzo posto

    12:33

  32. GIRO 7. Davanti sempre Manu Gonzalez e Ortolà per il primo posto. A 1''4 Salac e Holgado. Vietti sale al 9° posto: cerca la seconda rimonta della sua gara

    13:08

  34. GIRO 7. Rimonta Vietti che risale al 10° posto passandro il connazionale Arbolino

    12:30

  35. GIRO 6. Ci si chiede quanto durerà questa performance di Ortolà che ha tanto stressato le gomme nella prima parte di gara

    12:29

  36. GIRO 6. Ortolà ha ripreso Manu Gonzalez, il leader del Mondiale deve guardarsi alle spalle. A 0''9 Salac

    12:28

  37. GIRO 5. Ricapitoliamo: Manu Gonzalez in vetta con 5 decimi su Ortolà, poi Salac e Holgado. A 1''9 Alonso Lopez che dovrà fare però un long lap penalty e viene tallonato da Agius

    12:28

  38. GIRO 5. Il primo degli italiani diventa Tony Arbolino che passa David Alonso e si issa al 10° posto

    12:27

  40. GIRO 5. Arriva una penalità per Alonso Lopez: long lap per lui dopo il contatto che ha messo a terra Escrig

    12:26

  41. GIRO 4. Manu Gonzalez con 5 decimi di vantaggio su Ortolà che ha passato Salac. Poi Holgado e Alonso Lopez

    12:26

  42. GIRO 4. VIETTI SI MANGIA TUTTO. Sbaglia la curva il pilota italiano che evita di finire fuori strada, ma scivola al 15° posto. Tutto da rifare dopo la grande rimonta

    12:25

  43. GIRO 4. GRANDE CELESTINO VIETTI. L'Italiano si prende la 5a posizione con un gran sorpasso all'esterno di Alonso Lopez

    12:24

  44. GIRO 3. Si è formato un gruppetto di 4 piloti. Gonzalez con tre decimi su Salac, poi Ortolà e Holgado. Il gruppo dietro paga già 1''6, gruppo in cui c'è anche Celestino Vietti che è 6°

    12:23

  46. GIRO 3. Ortolà fa il nuovo miglior tempo e si prende la terza posizione dietro a Gonzalez e Salac. Buona rimonta per lui.

    12:23

  47. GIRO 2. Manu Gonzalez davanti a Salac, poi Holgado, Ortolà, Alonso Lopez e Celestino Vietti a chiudere la top 6

    12:22

  48. GIRO 2. ANCHE ESCRIG A TERRA. Arrabbiatissimo con Alonso Lopez per il contatto e finisce a terra

    12:22

  49. GIRO 2. Daniel Munoz fuori pista. Tanti problemi in queste prime battute del GP

    12:21

  50. GIRO 1. Finiscono a terra Canet, Furusato e Zurutuza: che botta, con i tre che volano sulla ghiaia

    12:20

  52. SI PARTE!!! Escrig parte benissimo e se ne va, grande rimonta di Guevara, ma cambia tutto alla prima curva

    12:19

  53. Problemi per Agius che partirà dalla pit lane

    12:18

  54. LA CLASSIFICA - Ecco la top 10 prima del Mugello. 1. Manuel González 104,5 punti; 2. Izan Guevara 86; 3. Celestino Vietti 73; 4. Senna Agius 65; 5. David Alonso 58; 6. Iván Ortolá 52,5; 7. Daniel Holgado 49; 8. Daniel Muñoz 41; 9. Alonso López 39,5; 10. Álex Escrig 30.

    12:01

  55. ECCO LE PROSIZIONI DI PARTENZA - Prima fila: Manuel Gonzalez (Kalex), Filip Salac (Kalex), Alex Escrig (Forward). Seconda fila: Daniel Holgado (Kalex), Collin Veijer (Forward), Alonso Lopez (Kalex). Terza fila: Senna Agius (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro), David Alonso (Kalex). Quarta fila: Ivan Ortolà (Kalex), Ayumu Sasaki (Kalex), Tony Arbolino (Kalex).

    11:58

  56. VIETTI DALLE RETROVIE - Qualifiche complicate per gli italiani, tutti obbligati a una corsa in rimonta. Celestino Vietti ha pasticciato un po' in qualifica e dovrà partire solo dalla 16a piazzola dopo aver pagato 1''187 da Gonzalez.

    11:55

  58. GONZALEZ IN POLE - Quasi tutto pronto per l'inizio della gara di Moto 2 dopo il successo di Brian Uriarte in Moto 3. C'è Manuel González in pole dopo l'1'48''476 fatto registrare in qualifica con oltre 2 decimi di margine su Salac e 3 decimi di vantaggio su Escrig.

    11:53

  59. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. È il week end del Mugello, del GP d’Italia. Alle 12.15 la prova di Moto2.

    11:50

La Moto2 torna in pista per il del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (104.5 pt.)
  2. Izan Guevara (86 pt.)
  3. Celestino Vietti (73 pt.)
  4. Senna Agius (65 pt.)
  5. David Alonso (58 pt.)

Nona pole nella classe media per l’attuale leader del Mondiale Manuel Gonzalez che al Mugello ha firmato anche il nuovo record della pista. Deludente Guevara, solo 8°- Qualifiche complicate per gli italiani, tutti obbligati a una corsa da rimonta soprattutto Celestino Vietti che ha pasticciato e dovrà partire 16°. Il Gran Premio d’Italia si disputa sul Circuito del Mugello. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 31 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Manuel Gonzalez Kalex 1:48.476
2 Filip Salac Kalex +0.249
3 Alex Escrig Forward +0.367
4 Daniel Holgado Kalex +0.592
5 Collin Veijer Forward +0.732
6 Alonso Lopez Kalex +0.752
7 Senna Agius Kalex +0.758
8 Izan Guevara Boscoscuro +0.830
9 David Alonso Kalex +0.862
10 Ivan Ortolà Kalex +0.922
11 Ayumu Sasaki Kalex +1.001
12 Tony Arbolino Kalex +1.113
13 Daniel Muñoz Kalex +1.167
14 Zonta van der Goorbergh Kalex +1.168
15 Joe Roberts Kalex +1.183
16 Celestino Vietti Boscoscuro +1.187
17 Deniz Öncü Boscoscuro +2.098
18 Sergio Garcia Kalex no time

Diretta live GP Italia Moto2 al Mugello Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    00:35:12.315
  2. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
    +00:00:05.327
  3. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
    +00:00:05.462
  4. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:05.479
  5. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
    +00:00:07.568
  6. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
    +00:00:09.987
  7. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    +00:00:10.952
  8. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
    +00:00:15.463
  9. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:16.428
  10. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
    +00:00:19.587
  11. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
    +00:00:19.603
  12. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
    +00:00:20.302
  13. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:22.233
  14. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
    +00:00:22.253
  15. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
    +00:00:22.874
  16. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
    +00:00:25.332
  17. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
    +00:00:25.372
  18. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
    +00:00:25.944
  19. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    +00:00:28.843
  20. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
    +00:00:28.862
  21. Unai Orradre
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
    +00:00:35.661
  22. Ivan Ortola
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
    RITIRATO
  23. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
    RITIRATO
  24. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
    RITIRATO
  25. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
    RITIRATO
  26. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
    RITIRATO
  27. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
    RITIRATO
Italian GP - Autodromo Internazionale del Mugello 31/05/2026
Autodromo Internazionale del Mugello

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Autodromo Internazionale del Mugello
  • Città: Florence
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 19
  • Lunghezza giro: 5.25 KM
  • Lunghezza gara: 99.66 KM

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