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MOTO MOTO3 LIVE

Diretta live GP Italia Moto3 al Mugello

Il racconto in diretta del GP di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito del Mugello. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 31 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. LA NUOVA CLASSIFICA DOPO IL MUGELLO - 1. Máximo Quiles 145 punti; 2. Álvaro Carpe 93; 3. Adrián Fernández 89; 4. Brian Uriarte 67; 5. Veda Pratama 66; 6. Marco Morelli 61; 7. Valentín Perrone 56; 8. David Almansa 52; 9. Guido Pini 47; 10. David Muñoz 47.

    11:49

  2. L'ORDINE D'ARRIVO DI MOTO 3 - 1. Brian Uriarte; 2. Álvaro Carpe; 3. Hakim Danish; 4. Adrián Fernández; 5. Joel Esteban; 6. Eddie O'Shea; 7. David Muñoz; 8. Veda Pratama; 9. Joel Kelso; 10. Jesús Ríos; 11. Máximo Quiles.

    11:41

  4. VINCE URIARTE!!! Primo successso dello spagnolo in carriera. Ed è doppietta con Carpe che si prende il 2° posto davanti a Danish

    11:38

  5. GIRO 17. Uriarte in fuga. Poi Danish passa Morelli, Fernandez scivola al 4° posto davanti a Carpe

    11:36

  6. GIRO 17. URIARTE IN TESTA. Nuovo cambio della guardia e questa volta Adrian Fernandez deve inchinarsi. Ma sta tornando sotto anche Morelli

    11:36

  7. GIRO 17. Comincia l'ultimo giro. Adrian Fernandez davanti a Uriarte, O'Shea, Morelli, Carpe, Danish, Pratama e Rios

    11:35

  8. GIRO 16. ANCORA QUILES, CHE RISCHIO!!! La tiene in piede, ma scivola al 12° posto

    11:35

  10. GIRO 16. Quiles e Uriarte vanno quasi a contatto. Uriarte mantiene la 3a posizione

    11:34

  11. GIRO 16. Nuovi cambi nelle posizioni per il podio. Adrian Fernandez davanti a O'Shea. Poi Uriarte, Quiles, Danish e Esteban a chiudere la top 6

    11:34

  12. GIRO 15. Quiles passa O'Shea e cerca anche il sorpasso su Adrian Fernandez che, per ora, chiude la porta

    11:33

  13. GIRO 15. Adrian Fernandez sempre in testa davanti a O'Shea. Poi Quiles e grande rimonta di Pratama. Poi Danish, Uriarte, Kelso, Esteban, Carpe e Rios. Munoz non è più in questo gruppo

    11:31

  14. GIRO 14. Crollano Carpe e Munoz, rispettivamente 10° e 11°. Problema di gomme per loro?

    11:30

  16. GIRO 14. Fernandez davanti a O'Shea, Danish e Kelso. 3 decimi di vantaggio per Fernandez

    11:29

  17. GIRO 13. ANCORA FERNANDEZ. Lo spagnolo gliela aveva promessa a O'Shea e si riprende la testa. Poi Quiles davanti a Kelso e O'Shea che scivola al 4° posto. Poi Danish, Uriarte, Rios e Pratama

    11:28

  18. GIRO 13. O'Shea davanti a tutti. Che prestazione finora del britannico. Adrian Fernandez scende al 2° posto, ma ci riproverà. Quiles e Kelso rientrano

    11:27

  19. GIRO 12. Adrian Fernandez si prende la leadership davanti a O'Shea, Kelso, Uriarte e Rios

    11:25

  20. GIRO 11. Uriarte e Fernandez ripresi dal gruppo alle loro spalle e, intanto, Carpe si prende la leadership

    11:24

  22. GIRO 11. Il gruppo si è scremato. I primi 7 con 5 decimi di vantaggio su Rios e Pini che conducono il gruppo dietro dove sono finiti anche Munoz e Esteban

    11:23

  23. GIRO 11. Pini risale all'8° posto. Intanto Uriarte riprende Fernandez e provano ad andarsene

    11:22

  24. GIRO 10. Buona rimonta anche di O'Shea che risale al 6° posto dietro a Kelso

    11:22

  25. GIRO 10. Adrian Fernandez davanti a Danish, Carpe, Quiles, Uriarte, Kelso, Munoz, Esteban e Kelso. Ma ad ogni curva cambia la top 10

    11:21

  26. GIRO 9. Adrian Fernandez prende leggerissimo margine sul gruppo alle sue spalle. 4 decimi di vantaggio per lui

    11:44

  28. GIRO 9. Adrian Fernandez passa Quiles. Che rimonta dello spagnolo che era finito in 9a posizione

    11:20

  29. GIRO 9. Quiles davanti a Adrian Fernandez, Carpe, Danish, Kelso, Uriarte, Munoz e Esteban. Questa la top 8

    11:19

  30. GIRO 8. E nuovo cambio della guardia. Quiles passa di nuovo Carpe. Adrian Fernandez rimonta dal 7° al 3° posto. Però i tempi sono calati a causa delle gomme

    11:18

  31. GIRO 8. Si è spaccato il gruppo. Carpe davanti a tutti, poi Quiles, Esteban, Adrian Fernandez, Danish e Munoz

    11:18

  32. GIRO 7. SALMELA A TERRA. Cadutaccia nella ghiaia

    11:16

  34. GIRO 7. Questa volta è il turno di Quiles che si prende la testa davanti a Munoz e Uriarte. Ha perso posizioni Kelso

    11:16

  35. GIRO 6. KELSO IN TESTA. Si rimescolano le carte col pilota della Honda che passa in testa davanti a Carpe e Quiles. Esteban e Munoz appena dietro. Adrian Fernandez è finito all'8° posto

    11:15

  36. GIRO 6. Nessuno è riuscito a prendere un po' di margine, né un pilota solo né un gruppetto. Abbiamo una situazione di 10 piloti nel giro di 3''

    11:14

  37. GIRO 6. CARPE IN TESTA. E grande rimonta di Quiles che si prende il secondo posto davanti a Kelso.

    11:14

  38. GIRO 5. Nuovo cambio della guardia in testa. Adrian Fernandez diventa leader davanti a Uriarte e Carpe. Kelso 4° davanti a Esteban e Danish. Continuano a cambiare posizioni

    11:13

  40. GIRO 4. Anche Kelso ha perso posizioni e si trova ora al 4° posto dietro a Uriarte, Danish e Adrian Fernandez

    11:11

  41. GIRO 4. DI NUOVO URIARTE. Cambia tutto in questa staccata con Uriarte che si prende di nuovo la testa davanti a Danish. Esteban toccato alle spalle e scivola all'8° posto

    11:11

  42. GIRO 3. Quindi Kelso in testa davanti a Uriarte, poi Danish, Munoz, Carpe, Adrian Fernandez, Rios, Morelli, Esteban e Quiles a chiudere la top 10.

    11:13

  43. GIRO 3. DI NUOVO KELSO. Uriarte sorpassa Esteban, ma dal nulla torna Kelso che compie due sorpassi in uno con una manovra spettacolare. Scivola al 7° posto Esteban

    11:09

  44. GIRO 3. Esteban in testa. Lo spagnolo passa in staccata e sorpassa Kelso in testa

    11:08

  46. GIRO 2. Kelso davanti a Esteban e Danish. Uriarte al 4° posto davanti a Rios e Morelli. Munoz solo all'8° posto, Quiles solo 13°

    11:07

  47. GIRO 2. Esteban riesce a passare anche lui Danish. Joel Kelso mantiene la leadeship

    11:06

  48. GIRO 1. KELSO SORPASSA. Kelso riesce a passare Danish e si prende la prima posizione, Esteban fa lo stesso, ma subisce il contro sorpasso

    11:05

  49. GIRO 1. Alla terza curva prende ritmo Kelso che si infila alle spalle di Danish

    11:04

  50. SI PARTE!!! Danish si prende subito la prima posizione e scappa via lasciandosi alle spalle Kelso e Uriarte. Grande partenza invece di Esteban che si avvicina

    11:04

  52. ALMANSA NON CI SARÀ - La notizia della notte. Il pilota spagnolo della KTM non partirà per il GP del Mugello a causa di febbre e placche e non sarà quindi al via per questa gara. Danish partirà quindi dalla pole e ogni pilota scalerà di una posizione

    10:49

  53. QUILES SOLO 15° - E appunto, dove sta Quiles? Il leader del Mondiale ha avuto un week end in salita e partirà dalla 15a piazza dopo aver pagato 0''888 in qualifica.

    10:45

  54. LA CLASSIFICA - 1. Maxi Quiles 140 punti; 2. Adrian Fernandez 76; 3. Alvaro Carpe 73; 4. Marco Morelli 58; 5. Veda Pratama 58; 6. Valentin Perrone 56; 7. David Almansa 52; 8. Guido Pini 46; 9. Brian Uriarte 42; 10. David Munoz 38.

    10:44

  55. PRIMA FILA - Ecco le posizioni di partenza del GP Mugello. Prima fila: David Almansa (KTM), Hakim Danish (KTM), Joel Kelso (Honda). Seconda fila: Brian Uriarte (KTM), Jesus Rios (Honda), Joel Esteban (KTM). Terza fila: David Munoz (KTM), Marco Morelli (KTM), Adrian Fernandez (Honda). Quarta fila: Scott Ogden (KTM), Ryusei Yamanaka (KTM), Alvaro Carpe (KTM).

    10:34

  56. LA POLE - A scattare davanti a tutti è David Almansa che torna a fare una pole grazie al tempo di 1'54''862, con 18 millesimi di vantaggio sul compagno di Scuderia Hakim Danish. Chiude la prima fila Joel Kelso a 0''125 di ritardo da Almansa.

    10:31

  58. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. È il week end del Mugello, del GP d’Italia e partiamo con la gara di Moto3.

    10:30

La Moto3 torna in pista per il del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (140 pt.)
  2. Adrian Fernandez (76 pt.)
  3. Alvaro Carpe (73 pt.)
  4. Marco Morelli (58 pt.)
  5. Veda Pratama (58 pt.)

David Almansa torna a occupare la prima casella della griglia di partenza. Lo spagnolo scatterà davanti a tutti al Mugello. In prima fila anche Danish e Kelso. 15° Quiles, leader del Mondiale. Indietro anche gli italiani: 17° Bertelle, 19° Pini, 25° Carraro. Il Gran Premio d’Italia si disputa sul Circuito del Mugello. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 31 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 David Almansa KTM 1:54.862
2 Hakim Danish KTM +0.018
3 Joel Kelso Honda +0.125
4 Brian Uriarte KTM +0.230
5 Jesus Rios Honda +0.311
6 Joel Esteban KTM +0.315
7 David Muñoz KTM +0.340
8 Marco Morelli KTM +0.512
9 Adrian Fernandez Honda +0.535
10 Scott Ogden KTM +0.573
11 Ryusei Yamanaka KTM +0.643
12 Alvaro Carpe KTM +0.649
13 Veda Pratama Honda +0.686
14 Eddie O’Shea Honda +0.778
15 Maximo Quiles KTM +0.888
16 Valentin Perrone KTM +0.917
17 Matteo Bertelle KTM +0.958
18 Cornac Buchanan KTM +0.992

Diretta live GP Italia Moto3 al Mugello Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
    00:33:07.801
  2. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:00.418
  3. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    +00:00:00.456
  4. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    +00:00:00.482
  5. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
    +00:00:00.842
  6. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:00.970
  7. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:01.069
  8. Veda Pratama
    Honda Team Asia
    +00:00:01.081
  9. Joel Kelso
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:01.085
  10. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:01.091
  11. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
    +00:00:01.202
  12. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
    +00:00:01.285
  13. Marco Morelli
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
    +00:00:01.351
  14. Scott Ogden
    CIP Green Power
    +00:00:01.569
  15. Guido Pini
    Leopard Racing
    +00:00:02.330
  16. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    +00:00:05.565
  17. Adrian Cruces
    CIP Green Power
    +00:00:05.596
  18. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:05.636
  19. Cormac Buchanan
    CODE Motorsports
    +00:00:05.740
  20. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    +00:00:08.904
  21. Ruché Moodley
    CODE Motorsports
    +00:00:09.679
  22. Zen Mitani
    Honda Team Asia
    +00:00:26.357
  23. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:26.435
  24. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
  25. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
    RITIRATO
Italian GP - Autodromo Internazionale del Mugello 31/05/2026
Autodromo Internazionale del Mugello

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Autodromo Internazionale del Mugello
  • Città: Florence
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 17
  • Lunghezza giro: 5.25 KM
  • Lunghezza gara: 89.17 KM

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