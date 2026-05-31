La Moto3 torna in pista per il del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (140 pt.)
- Adrian Fernandez (76 pt.)
- Alvaro Carpe (73 pt.)
- Marco Morelli (58 pt.)
- Veda Pratama (58 pt.)
David Almansa torna a occupare la prima casella della griglia di partenza. Lo spagnolo scatterà davanti a tutti al Mugello. In prima fila anche Danish e Kelso. 15° Quiles, leader del Mondiale. Indietro anche gli italiani: 17° Bertelle, 19° Pini, 25° Carraro. Il Gran Premio d’Italia si disputa sul Circuito del Mugello. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 31 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|David Almansa
|KTM
|1:54.862
|2
|Hakim Danish
|KTM
|+0.018
|3
|Joel Kelso
|Honda
|+0.125
|4
|Brian Uriarte
|KTM
|+0.230
|5
|Jesus Rios
|Honda
|+0.311
|6
|Joel Esteban
|KTM
|+0.315
|7
|David Muñoz
|KTM
|+0.340
|8
|Marco Morelli
|KTM
|+0.512
|9
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.535
|10
|Scott Ogden
|KTM
|+0.573
|11
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+0.643
|12
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.649
|13
|Veda Pratama
|Honda
|+0.686
|14
|Eddie O’Shea
|Honda
|+0.778
|15
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.888
|16
|Valentin Perrone
|KTM
|+0.917
|17
|Matteo Bertelle
|KTM
|+0.958
|18
|Cornac Buchanan
|KTM
|+0.992