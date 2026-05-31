La MotoGP torna in pista al Mugello per il del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026. Ieri la vittoria, un po’ a sorpresa, di Raul Fernandez nella Sprint Race davanti a Martin, Di Giananntonio, Bezzecchi e Marquez. Il Bez ci riproverà dalla pole in una prima tutta Aprilia e le Ducati a seguire. La classifica piloti è attualmente così composta:
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|148
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|136
|3
|Pedro Acosta
|KTM
|123
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|93
|5
|Raul Fernandez
|Aprilia
|80
A vincere la Sprint Race del Gran Premio d’Italia al Mugello è stato Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse. Sul podio con lui Jorge Martin, per la doppietta Aprilia, e Fabio Di Giannantonio con la prima Ducati. Solo 4° Marco Bezzecchi partito dalla pole; Marc Marquez partito fortissimo davanti alla prima curva salvo poi essere risucchiato, poi chiude 5° davanti ad Aldeguer e Bagnaia settimo.
Ci riproverà Bezzecchi che ha strappato la prima pole position al Mugello con le moto di Noale che ha fatto tripletta in prima fila con Raul Fernandez e Jorge Martin. Ducati in seconda con Marc Marquez 4° davanti ad Aldeguer e Bagnaia, solo 7° scatterà Di Giannantonio che aveva dominato fp1, pre qualifiche, fp2.
La Gara Sprint del Gran Premio d’Italia si disputa sul Circuito del Mugello. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 31 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marco Bezzecchi 1:43.921
Aprilia
|2. Raul Fernandez 1:44.145
Aprilia
|3. Jorge Martin 1:44.284
Aprilia
|2ª fila
|4. Marc Marquez 1:44.294
Ducati
|5. Fermin Aldeguer 1:44.313
Ducati
|6. Francesco Bagnaia 1:44.482
Ducati
|3ª fila
|7. Fabio Di Giannantonio 1:44.498
Ducati
|8. Diogo Moreira 1:44.634
Honda
|9. Franco Morbidelli 1:44.655
Ducati
|4ª fila
|10. Pedro Acosta 1:44.710
KTM
|11. Enea Bastianini 1:44.863
KTM
|12. Alex Rins 1:45.049
Yamaha
|5ª fila
|13. Ai Ogura 1:44.852
Aprilia
|14. Brad Binder 1:44.908
KTM
|15. Joan Mir 1:45.274
Honda
|6ª fila
|16. Luca Marini 1:45.279
Honda
|17. Jack Miller 1:45.288
Yamaha
|18. Fabio Quartararo 1:45.498
Yamaha
|7ª fila
|19. Maverick Viñales 1:45.873
KTM
|20. Toprak Razgatlioglu 1:46.137
Yamaha
|21. Michele Pirro 1:46.161
Ducati
|8ª fila
|22. Cal Crutchlow 1:47.092
Honda