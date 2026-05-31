Cronaca in diretta

Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. È il week end del Mugello, del GP d’Italia. È la settima prova del Mondiale.

BEZZECCHI IN POLE - Si riparte dalla pole di Marco Bezzecchi, la seconda della sua stagione dopo quella in Thailandia ad inizio annata. 1'43''921 il tempo del pilota dell'Aprilia. Aprilia che ha fatto comunque tripletta con Raul Fernandez al 2° posto e Jorge Martin 3°.

La MotoGP torna in pista al Mugello per il del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026. Ieri la vittoria, un po’ a sorpresa, di Raul Fernandez nella Sprint Race davanti a Martin, Di Giananntonio, Bezzecchi e Marquez. Il Bez ci riproverà dalla pole in una prima tutta Aprilia e le Ducati a seguire. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 148 2 Jorge Martin Aprilia 136 3 Pedro Acosta KTM 123 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 93 5 Raul Fernandez Aprilia 80

A vincere la Sprint Race del Gran Premio d’Italia al Mugello è stato Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse. Sul podio con lui Jorge Martin, per la doppietta Aprilia, e Fabio Di Giannantonio con la prima Ducati. Solo 4° Marco Bezzecchi partito dalla pole; Marc Marquez partito fortissimo davanti alla prima curva salvo poi essere risucchiato, poi chiude 5° davanti ad Aldeguer e Bagnaia settimo.

Ci riproverà Bezzecchi che ha strappato la prima pole position al Mugello con le moto di Noale che ha fatto tripletta in prima fila con Raul Fernandez e Jorge Martin. Ducati in seconda con Marc Marquez 4° davanti ad Aldeguer e Bagnaia, solo 7° scatterà Di Giannantonio che aveva dominato fp1, pre qualifiche, fp2.

La Gara Sprint del Gran Premio d’Italia si disputa sul Circuito del Mugello. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 31 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:43.921

Aprilia 2. Raul Fernandez 1:44.145

Aprilia 3. Jorge Martin 1:44.284

Aprilia 2ª fila 4. Marc Marquez 1:44.294

Ducati 5. Fermin Aldeguer 1:44.313

Ducati 6. Francesco Bagnaia 1:44.482

Ducati 3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:44.498

Ducati 8. Diogo Moreira 1:44.634

Honda 9. Franco Morbidelli 1:44.655

Ducati 4ª fila 10. Pedro Acosta 1:44.710

KTM 11. Enea Bastianini 1:44.863

KTM 12. Alex Rins 1:45.049

Yamaha 5ª fila 13. Ai Ogura 1:44.852

Aprilia 14. Brad Binder 1:44.908

KTM 15. Joan Mir 1:45.274

Honda 6ª fila 16. Luca Marini 1:45.279

Honda 17. Jack Miller 1:45.288

Yamaha 18. Fabio Quartararo 1:45.498

Yamaha 7ª fila 19. Maverick Viñales 1:45.873

KTM 20. Toprak Razgatlioglu 1:46.137

Yamaha 21. Michele Pirro 1:46.161

Ducati 8ª fila 22. Cal Crutchlow 1:47.092

Honda