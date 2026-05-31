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Diretta live GP Italia MotoGP al Mugello

Il racconto in diretta del GP di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito del Mugello. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 31 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

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Inizio alle ore 14:00

Cronaca in diretta

  1. LE POSIZIONI - Prima fila: Marco Bezzecchi (Aprilia), Raul Fernandez (Aprilia), Jorge Martin (Aprilia). Seconda fila: Marc Marquez (Ducati), Fermin Aldeguer (Ducati), Pecco Bagnaia (Ducati). Terza fila: Fabio Di Giannantonio (Ducati), Diogo Moreira (Honda), Franco Morbidelli (Ducati). Quarta fila: Pedro Acosta (KTM), Enea Bastianini (KTM), Alex Rins (Yamaha).

    13:28

  2. BEZZECCHI IN POLE - Si riparte dalla pole di Marco Bezzecchi, la seconda della sua stagione dopo quella in Thailandia ad inizio annata. 1'43''921 il tempo del pilota dell'Aprilia. Aprilia che ha fatto comunque tripletta con Raul Fernandez al 2° posto e Jorge Martin 3°.

    13:23

  4. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. È il week end del Mugello, del GP d’Italia. È la settima prova del Mondiale.

    13:15

La MotoGP torna in pista al Mugello per il del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026. Ieri la vittoria, un po’ a sorpresa, di Raul Fernandez nella Sprint Race davanti a Martin, Di Giananntonio, Bezzecchi e Marquez. Il Bez ci riproverà dalla pole in una prima tutta Aprilia e le Ducati a seguire. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 148
2 Jorge Martin Aprilia 136
3 Pedro Acosta KTM 123
4 Fabio Di Giannantonio Ducati 93
5 Raul Fernandez Aprilia 80

A vincere la Sprint Race del Gran Premio d’Italia al Mugello è stato Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse. Sul podio con lui Jorge Martin, per la doppietta Aprilia, e Fabio Di Giannantonio con la prima Ducati. Solo 4° Marco Bezzecchi partito dalla pole; Marc Marquez partito fortissimo davanti alla prima curva salvo poi essere risucchiato, poi chiude 5° davanti ad Aldeguer e Bagnaia settimo.

Ci riproverà Bezzecchi che ha strappato la prima pole position al Mugello con le moto di Noale che ha fatto tripletta in prima fila con Raul Fernandez e Jorge Martin. Ducati in seconda con Marc Marquez 4° davanti ad Aldeguer e Bagnaia, solo 7° scatterà Di Giannantonio che aveva dominato fp1, pre qualifiche, fp2.

La Gara Sprint del Gran Premio d’Italia si disputa sul Circuito del Mugello. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 31 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:43.921
Aprilia
2. Raul Fernandez 1:44.145
Aprilia
3. Jorge Martin 1:44.284
Aprilia
2ª fila 4. Marc Marquez 1:44.294
Ducati
5. Fermin Aldeguer 1:44.313
Ducati
6. Francesco Bagnaia 1:44.482
Ducati
3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:44.498
Ducati
8. Diogo Moreira 1:44.634
Honda
9. Franco Morbidelli 1:44.655
Ducati
4ª fila 10. Pedro Acosta 1:44.710
KTM
11. Enea Bastianini 1:44.863
KTM
12. Alex Rins 1:45.049
Yamaha
5ª fila 13. Ai Ogura 1:44.852
Aprilia
14. Brad Binder 1:44.908
KTM
15. Joan Mir 1:45.274
Honda
6ª fila 16. Luca Marini 1:45.279
Honda
17. Jack Miller 1:45.288
Yamaha
18. Fabio Quartararo 1:45.498
Yamaha
7ª fila 19. Maverick Viñales 1:45.873
KTM
20. Toprak Razgatlioglu 1:46.137
Yamaha
21. Michele Pirro 1:46.161
Ducati
8ª fila 22. Cal Crutchlow 1:47.092
Honda

Diretta live GP Italia MotoGP al Mugello Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    Array
  2. Raul Fernandez
    Trackhouse MotoGP Team
    Array
  3. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    Array
  4. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    Array
  5. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    Array
  6. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    Array
  7. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    Array
  8. Diogo Moreira
    Honda LCR
    Array
  9. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    Array
  10. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    Array
  11. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    Array
  12. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    Array
  13. Ai Ogura
    Trackhouse MotoGP Team
    Array
  14. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    Array
  15. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    Array
  16. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    Array
  17. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    Array
  18. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    Array
  19. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    Array
  20. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    Array
  21. Michele Pirro
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    Array
  22. Cal Crutchlow
    Honda LCR
    Array
Italian GP - Autodromo Internazionale del Mugello 31/05/2026
Autodromo Internazionale del Mugello

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Autodromo Internazionale del Mugello
  • Città: Florence
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 23
  • Lunghezza giro: 5.25 KM
  • Lunghezza gara: 120.64 KM

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