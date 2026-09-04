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Diretta Gp Monza prove libere LIVE: Leclerc davanti a Hamilton, la Ferrari fa sognare nelle fp1. Antonelli 5°

La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Monza, 12sima prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato brianzolo

Aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Circuito Autodromo di Monza, 4 settembre 2026 – Se il buongiorno si vede dall’inizio la Ferrari si candida a vincere il GP d’Italia. A Monza la rossa piazza un uno-due nella prima sessione di prove libere con Leclerc davanti a Hamilton, poi Russell, Lawson e Antonelli 5° poi Norris. Alle 16 le fp2!

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Il racconto della giornata

  1. Ciao a tutti!
    A DOPO!

    Con i tempi delle fp1 ci salutiamo ma solo per un paio d’ore, vi diamo appuntamento a dopo, alle 16, poco prima, per la seconda sessione di prove libere!!!

    RESTATE CON VIRGILIO SPORT!!!

    13:42
  2. live
    TEMPI FP1

    Questi i tempi della prima sessione di prove libere a Monza

    Pos. Pilota Team Distacco
    1 C. Leclerc Ferrari 1’23″008
    2 L. Hamilton Ferrari +00″173
    3 G. Russell Mercedes +00″304
    4 L. Lawson Red Bull +00″425
    5 K. Antonelli Mercedes +00″636
    6 L. Norris McLaren +00″711
    7 A. Lindblad Racing Bulls +00″794
    8 G. Bortoleto Audi +00″998
    9 F. Colapinto Alpine +01″020
    10 P. Aron Alpine +01″169
    11 O. Piastri McLaren +01″176
    12 Y. Tsunoda Racing Bulls +01″563
    13 N. Hulkenberg Audi +01″618
    14 O. Bearman Haas +01″638
    15 L. Browning Williams +01″732
    16 C. Sainz Williams +01″819
    17 A. Iwasa Red Bull +01″865
    18 F. Alonso Aston Martin +02″772
    19 E. Ocon Haas +02″844
    20 V. Bottas Cadillac +02″976
    21 L. Stroll Aston Martin +03″058
    22 C. Herta Cadillac +06″914
    13:41
  4. live
    UNO-DUE FERRARI

    Se il buongiorno si vede dall’inizio la Ferrari si candida a vincere il GP d’Italia. A Monza la rossa piazza un uno-due nella prima sessione di prove libere con Leclerc davanti a Hamilton, poi Russell, Lawson e Antonelli 5° poi Norris

    13:36
  5. live
    LUNGO DI LEWIS

    Piccolo lungo di Hamilton prima alla Roggia e poi alla Ascari, un po’ di difficoltà per Lewis

    13:31
  6. live
    ULTIMI 5 MINUTI!

    Siamo agli sgoccioli di queste prime prove libere del Gp d’Italia e ci sono le due Ferrari davanti con Antonelli 5°, quasi tutti stanno facendo simulazione gara, ottimi tempi da parte di Kimi Antonelli, bene anche la Ferrari specie con Leclerc

    13:27
  7. live
    UNO-DUE FERRARI!

    A 13 minuti dalla fine delle prove libere 1, Hamilton sale al 2° posto dietro Leclerc: due Ferrari davanti a tutti!

    E con gomme gialle!

    13:19
  8. live
    UN PO' DI CAOS!

    Caos alla prima variante per Antonelli, Norris e Sainz che vanno tutti lunghi, sbaglia il primoi, Kimi, e poi van lunghi tutti dietro

    13:16
  10. live
    LEWIS RISALE!

    Hamilton anche lui con gomme medie risale al 3° posto davanti ad Antonelli

    1. Leclerc
    2. Russell
    3. Hamilton
    4. Antonelli
    5. Lawson
    13:08
  11. live
    SQUILLO LECLERC!

    La Mercedes chiama, Ferrari risponde con Leclerc che si mette davanti a Russell e Antonelli

    E Charles ha fatto il tempo con gomme gialle!

    13:02
  12. live
    KIMI PRIMO, NO GEORGE!

    Antonelli monta la gomma morbida e va al comando! Superato subito dalla Mercedes gemella di Russell

    13:01
  13. live
    FP1 RIPARTITE!

    Ricominciano le prove libere 1 con 33 minuti da disputare!

    12:58
  14. live
    NORRIS DAVANTI

    A 35 minuti dalla fine delle fp1 con la pit lane chiusa, c’è Norris davanti a Russell e alle Ferrari

    1. Norris
    2. Russell
    3. Hamilton
    4. Leclerc
    5. Colapinto
    6. Lawson
    7. Piastri
    8. Lindblad
    9. Antonelli
    10. Tsunoda
    12:55
  16. live
    BANDIERA ROSSA!

    Dopo qualche minuto di VSC, viene esposta la bandiera rossa per mettere in sicurezza la monoposto di Colto Herta che in queste fp1 corre al posto di Perez

    12:52
  17. live
    FP1 FERMATE

    Non è una bandiera rossa ma poco ci manca, la Cadillac di Colton Herta si ferma dopo 5 giri, esposta la Virtual Safety Car

    12:50
  18. live
    RUSSELL DAVANTI

    Nell’ordine Lawson, Hamilton, Norris e Russell fissano il miglior tempo, 1:23.802 per l’inglese della Mercedes

    12:47
  19. live
    INCREDIBILE MONACO 3 MESI DOPO

    Intanto arriva una notizia che ha dell’incredibile, è stato accolto il controricorso di Red Bull e McLaren sul Gran Premio di Monaco della scorsa primavera, ridati i 5 secondi di penalità a Gasly che quindi perde il podio che torna, come da ordine d’arrivo a Isack Hadjar

    Il tutto ufficializzato durante queste prime libere. Un casotto!

    12:44
  20. live
    UN'OCCHIATA AI TEMPI

    Dopo una prima decina di minuti vediamo la top ten di queste fp1

    1. Leclerc
    2. Russell
    3. Piastri
    4. Antonelli
    5. Hamilton
    6. Lawson
    7. Lindblad
    8. Tsunoda
    9. Colapinto
    10. Sainz
    12:39
  22. live
    ECCO KIMI COL CASCO DI ROSSI

    Antonelli già in pista col casco special edition in onore di Valentino Rossi!

    12:35
  23. live
    FERRARI SPECIALE SCHUMI!

    La Ferrari corre la gara di casa con una livrea speciale e unica in omaggio al sette volte campione del mondo Michael SchumacherSono trascorsi ormai 30 anni da quando il pilota tedesco è entrato a far parte della Scuderia, e 20 anni dalla sua ultima vittoria con la squadra, ottenuta al Gran Premio di Cina del 2006. Indimenticabile!

    12:34
  24. live
    VIA ALLE FP1!

    Si parte! Semaforo verde per la prima volta in pit lane, via al Gran Premio d’Italia con la prima sessione di prove libere!

    12:32
  25. live
    CI SIAMO!

    tutto pronto a Monza, tra pochi istanti si accendono i motori!

    12:30
  26. pre
    MAX ASSENTE

    In queste prime libere, fp1, ci sono un po’ di cambi da registrare in casa Red Bull: non ci sarà Max Verstappen, nella rotazione obbligatoria di rookie, sulla monoposto del 4 volte campione del mondo ci sarà il giovane Iwasa

    Mentre non ci sarà per tutto il week end Isack Hadjar, così come aveva saltato due settimane fa il Gran Premio d’Olanda. Il pilota francese non si è ripreso in tempo dall’infortunio al polso sinistro subito durante la pausa estiva in circostanze dubbie non meglio chiarite. Confermato quindi in blocco lo schieramento di Zandvoort con Liam Lawson che risale per la seconda volta sulla Red Bull del francese e Yuki Tsunoda che correrà la sua seconda gara stagionale sulla Racing Bulls.

    12:29
  28. pre
    IL PARERE DI MAZZONI

    Anche se Sky garantirà in questa occasione la diretta in chiaro della gara (clicca qui per la Guida al GP d’Italia in tv), c’era un tempo oramai lontano in cui era la Rai a trasmettere tutti i week end di gara del Mondiale di F1, prima di Carlo Vanzini, la voce della F1 è stata per anni Gianfranco Mazzoni che alla viglia di Monza abbiamo sentito per voi!

    LEGGI QUI —> La nostra intervista a Mazzoni

    12:19
  29. pre
    KIMI FENOMENO VERO

    Una cosa è certa, Kimi Antonelli è rapidamente diventato protagonista della F1, non solo in pista, anche fuori e questo week end di Monza lo sta dimostrando

    LEGGI QUI —> Antonelli show: da Rossi alla Ferrari

    12:07
  30. pre
    KIMI O FERRARI?

    L’eterno dilemma che quest’anno “affligge” i tifosi italiani e che a Monza rischia di esasperarsi: tifare per la Ferrari o per Antonelli? Verrebbe da dire entrambi visto che Kimi è in testa al Mondiale ed Hamilton è 2° a pari punti con Russell, per di più nel Gp d’Italia il pilota italiano partirà dal fondo dello schieramento con una nuova PU. Staremo a vedere

    12:01
  31. pre
    GRANDE PASSIONE!

    C’è davvero un gran bel clima a Monza, e non ci riferiamo solamente a quello meteo, ma la passione degli oltre 400mila spettatori attesi in questo week end che già da ieri hanno assiepato la zona paddock, la fanzone e le tribune in cerca di un autografo, un cimelio o solo per urlare un incoraggiamento al loro pilota preferito

    Questa è Monza!

    11:53
  32. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buongiorno! E benvenuti alla diretta live delle prove libere del Gran Premio d’Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di F1, in programma sullo storico circuito di Monza. Sarà un week end tutto da vivere insieme!

    RESTATE CON NOI!

    11:39

  35. Ci siamo, Monza si accende e si accendono i motori. Inizia il week end del Gran Premio d’Italia sullo storico circuito dell’Autodromo il più veloce della F1 con i suoi tratti storici e i lunghi rettilinei: le curve di Lesmo, la variante della Roggia, la variante Ascari, la Parabolica.

    La Ferrari è pronta e carica a pallettoni per giocarsi le sue chance davanti al proprio pubblico. L’obiettivo è la terza vittoria del 2026, dopo quelle di Hamilton a Barcellona e Leclerc a Silverstone. Ma la Scuderia di Maranello non è l’unica a giocare in casa a Monza. 

    A soli 19 anni, Antonelli arriva al Gran Premio d’Italia da dominatore del campionato con i 242 punti in testa alla classifica piloti contro i 183 di George Russell e Lewis Hamilton, appaiati in classifica. Anche se Kimi qui dovrà partire dal fondo della griglia per la decisione Mercedes di montare una nuova power unit oltre il numero consentito da regolamento.

    Senza dimenticare un ritrovato Lando Norris reduce da una grande rimonta dopo le due vittorie negli ultimi due round (Ungheria e Paesi Bassi). Il campione in carica ha 159 punti . A chiudere la top five c’è Charles Leclerc, che però a Monza ha già vinto due volte e potrebbe esaltarsi.

Diretta Gp Monza prove libere LIVE: Leclerc davanti a Hamilton, la Ferrari fa sognare nelle fp1. Antonelli 5° Fonte: Getty

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