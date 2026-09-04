In queste prime libere, fp1, ci sono un po’ di cambi da registrare in casa Red Bull: non ci sarà Max Verstappen, nella rotazione obbligatoria di rookie, sulla monoposto del 4 volte campione del mondo ci sarà il giovane Iwasa

Mentre non ci sarà per tutto il week end Isack Hadjar, così come aveva saltato due settimane fa il Gran Premio d’Olanda. Il pilota francese non si è ripreso in tempo dall’infortunio al polso sinistro subito durante la pausa estiva in circostanze dubbie non meglio chiarite. Confermato quindi in blocco lo schieramento di Zandvoort con Liam Lawson che risale per la seconda volta sulla Red Bull del francese e Yuki Tsunoda che correrà la sua seconda gara stagionale sulla Racing Bulls.