Diretta Live Italia-Belgio Coppa Davis semifinale: Berrettini conquista il primo set contro Collignon

Coppa Davis semifinale – ITALIA-Belgio
Campo Centrale Bologna
|Bologna, Coppa Davis, Semifinale
|ITALIA-Belgio
|0-0
|1° sing
|Berrettini (ITA)-Collignon (BEL)
|6-3; 1-0
|2° sing
|Cobolli (ITA)-Bergs (BEL)
|doppio
|–
Ultimo aggiornamento:
Riparte subito col piede giusto Berettini, mentre Collignon continua a sbagliare e a commettere falli. Col diritto incrociato il romano si porta sul 40-0: l’avversario prova a reagire, approfittando anche di qualche passo falso commesso dall’azzurro e che determina il 40-30. Ma Berrettini riesce infine a strappare il break.
Risposta di Berrettini che si porta sul 30-0: il suo dritto però va lungo e Collignon accorcia sul 30-15. Il romano riesce comunque a strappare due set point e dopo 35 minuti chiude il suo primo set con il vantaggio per l’Italia.
Al servizio Collignon parte col piede sbagliato andando a rete col suo back di rovescio, ma costringe Berrettini al pareggio sul 30. L’azzurro conquista comunque il set point grazie al rovescio del belga che va lungo. Il quale però grazie al suo servizio conquista la possibilità di prendersi il punto di vantaggio.
Ace implacabile di Berrettini sul 30-0, quarto di questo match. Italia sul 5-2 dopo 25 minuti di gioco.
Collignon conquista il primo punto ma Berettini riporta il game in parità. Sul 30-15 l’azzurro sorprende il belga con un pallonetto. Scambio lungo sul 30-40, con Berrettini che gioca lungolinea ma va a rete. Collignon conquista il secondo punto.
Parità sul 15-15 con Berettini che non azzecca il dritto lungolinea. Collignon non riesce però a rispondere ai colpi dell’azzurro, che conferma il break di vantaggio e chiude anche questo game.
Continua ad essere falloso Collignon, che prova a risalire la china con l’ace del 15 pari. Dritto eccelso di Berrettini per il 30-15, ma l’avversario si porta al 30-40 e col dritto in uscita consegna al Belgio il primo punto di questo match.
Sul 30-15 ace di Berrettini, che approfitta del rovescio fallace di Collignon per confermare il break con il suo servizio implacabile.
Rispetto al game precedente Berrettini prende subito il largo e amplifica il divario su Collignon portandosi agilmente sul 40-0. Tre palle break per l’Italia: il primo break point viene però annullato dal belga, idem il successivo, ma alla fine Berettini piazza il break col suo rovescio.
Berettini parte subito aggressivo ma è Collignon a prendersi il primo punto. Il romano accorcia poi le distanze sul 30-30 con il suo dritto e approfitta di una sbavatura del belga per portare il game sul 40-30, per quindi chiudere col primo vantaggio per l’Italia.
Berrettini e Collignon si preparano col riscaldamento in attesa dell’inizio, imminente, del match.
Fanno il loro ingresso le squadre (prima la spedizione belga) in una Supertennis Arena dagli spalti gremiti. Seguono gli inni nazionali.
È una semifinale che si giocherà sulla lucidità nei dettagli: un tie-break, un break evitato, un colpo rischiato al momento giusto. L’Italia sa di avere più soluzioni, più profondità, più spinta. Ma la Davis – si sa – non perdona chi smette di spingere. Gli Azzurri partono davanti, sì. Ma è proprio questo il pericolo.
Berrettini apre contro il giovane e sfrontato Collignon: match in cui l’azzurro parte favorito, ma attenzione ai set corti della Davis, dove basta un passaggio a vuoto per scivolare. A seguire Cobolli vs Bergs, l’incrocio più intrigante: talento, velocità, intensità. Una partita che può girare sugli scambi lunghi e sulla gestione emotiva. Se sarà 1-1, si andrà al doppio decisivo: Bolelli/Vavassori contro Gillé/Vliegen. Qui si entra nella liturgia della Davis: tensione pura, margini ridotti, punti che pesano come finali.
La storia dice Italia avanti 6-4 nei confronti diretti, ma il dato – in puro stile Davis – va letto tra le righe. Il Belgio ha colpito due volte nei momenti che bruciano (Mestre 2000 e Charleroi 2017).
Il 2-0 all’Austria nei quarti ha restituito una Nazionale compatta, feroce, matura. Un’Italia che sa quando accelerare, quando stringere i denti, quando far valere la “mentalità Davis”. Berrettini ha dato segnali pesanti, Cobolli ha mostrato solidità e coraggio: ingredienti che servono quando il livello sale e lo scambio pesa.
Semifinale di Coppa Davis, Bologna che ribolle e l’Italia pronta a prendersi un’altra pagina di storia. Tra pochi minuti scatta la sfida con il Belgio, un incrocio che vale la finalissima e che profuma di occasione da non sbagliare. Gli Azzurri arrivano al duello forti della prova di forza nei quarti con l’Austria: due singolari perentori, tre ore di controllo totale, un messaggio chiaro alla concorrenza. La squadra di Filippo Volandri si presenta con convinzione, compatta, consapevole di aver ormai raggiunto una maturità da big del tennis mondiale.
Provaci ancora Italia! La Nazionale di Volandri attende la visita del Belgio con un obiettivo preciso nella testa: conquistare la terza finale consecutiva e difendere la prestigiosa insalatiera. L’attesa è palpitante e il capitano dovrebbe ancora dare fiducia sia a Matteo Berrettini che a Flavio Cobolli, mattatori assoluti nel confronto di mercoledì contro l’Austria.
