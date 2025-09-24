Diretta Live Italia-Belgio Volley Mondiale quarti di finale: la squadra di De Giorgi domina i primi due set

ITALIA-BELGIO
Quarti di finale Mondiali – Inizio alle 9.30
|ITALIA
|2
|25
|25
|18
|–
|–
|BELGIO
|0
|13
|18
|14
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Reggers attacca bene la diagonale, ma l’opposto fiammingo sbaglia alla battuta (17-13). Il Belgio accorcia dopo un buonissimo recupero di Sam Deroo e Mattia Bottolo mette nel campo avversario il diciottesimo punto di questo terzo set.
La palla di Michieletto si stampa contro la rete; ma neanche Deroo incide alla battuta (15-11). Poi buonissimo primo tempo di Coolman, ma Ale Michieletto è una furia e stampa nel campo avversario una pipe micidiale e formidabile.
Muro formidabile di Giannelli e Russo sul tentativo di Deroo. Poi attacco micidiale di Bottolo che vale quattro lunghezze di vantaggio sulla Nazionale fiamminga. Zanini esaurisce i team-out.
Ace vincente di Michieletto nella zona di conflitto. L’Italia è avanti di due punti in questo terzo e decisivo set. Team-out chiamato dal coach del Belgio.
Primo tempo micidiale di Roberto Russo che brucia Coolman e Alessandro Michieletto spacca in due il muro avversario e firma il sorpasso (10-9). Alla battuta però Giannelli spedisce la sfera contro la rete, ma è l’Italia a tornare avanti grazie al solito Juri Romanò.
Buona la traiettoria trovata da Deroo, Juri Romanò replica immediatamente e fissa il punteggio sul pari otto. Quindi altra giocatona di Sam Deroo che vale il vantaggio.
Primo allungo del Belgio con Desmet, Michieletto con la super spike accorcia le distanze, ma Giannelli alla battuta è impreciso (5-7). Poi Bottolo piega le mani del muro avversario e Reggers sbaglia la diagonale stretta. Italia che pareggia i conti.
Mattia Bottolo punge la difesa avversaria, il Belgio accorcia, ma Michieletto con la pipe allunga nuovamente. Quindi attacco vincente sul muro azzurro di Desmet e Bottolo spedisce fuori dal campo la diagonale.
Parte forre il Belgio con Deroo, ma Fafchamps manda fuori la sfera alla battuta. Quindi Reggers attacca una grandissima palla e permette alla formazione fiamminga di mettere la testa avanti. Poi primo tempo vincente di Alberto Russo, Italia che risponde immediatamente.
Battuta imprecisa di Sam Deroo, l’Italia ringrazia e si procura ben sei set-point. E alla prima occasione la Nazionale di Fefè De Giorgi non perdona e vince anche questo secondo parziale.
Velocizza il gioco il Belgio e va a segno con Dermaux. Quindi invasione a rete di Michieletto salendo a muro e Fefè De Giorgi chiama quindi team-out.
Pallonetto delizioso di Matteo Bottolo; Sam Deroo in parallela buca la retroguardia azzurra (21-14). Quindi primo tempo spaventoso di Gargiulo, ma il Belgio non ci sta e grazie a Coolman accorcia le distanze. In una situazione comoda di punteggio, Mattia Bottolo sale sugli scudi e mette nel campo avversario senza guardare una grandissima parallela.
Michieletto c’ha preso gusto e con la super spike spacca la difesa fiamminga. Poi Reggers pizzica la riga (19-13), ma Juri Romanò tira fortissimo e permette all’Italia di scappare anche in questo secondo set.
Michieletto trova la deviazione del muro, Rotty in diagonale accorcia le distanze. Ma l’Italia è spietata e Juri Romanò trova una traiettoria pazzesca che vale il più cinque. Quindi Reggers prova l’attacco a tutto braccio, ma la palla termina fuori dal campo.
Buona l’uscita dal team-out dal Belgio che piazza due punti consecutivi, ma l’Italia prima con Michieletto e poi con Gargiulo ristabilisce le distanze. Quindi Reggers con la parallela spacca il muro azzurro (14-11), Romanò, invece, a tutto braccio torna a far respirare la squadra di De Giorgi.
Trova spazio Reggers e va a segno, Sam Deroo, invece, col braccio rovente porta il Belgio a sole due lunghezze di distanza dalla Nazionale di De Giorgi. Buonissima però la risposta di Bottolo che lavora bene una palla complicatissima (11-8), in difficoltà anche i Diavoli Rossi con Deroo che manda a rete la sfera. Team-out in casa Belgio.
Primo tempo vincente di Roberto Russo, il centrale azzurro replica alla battuta e spacca in due la retroguardia avversaria. Quindi Sam Deroo mette a segno la terza parallela di questo secondo set, ma Gargiulo con la pipe porta l’Italia in doppia cifra.
Palla corta e ace per Michieletto alla battuta; il nostro capitano però spedisce poi la sfera contro la rete. Sam Deroo con una grandissima giocata accorcia le distanze (7-4) e Reggers firma il secondo break-point consecutivo. Fefè chiama team-out.
Romanò fallisce la pipe, ma Roberto Russo con il muro legge bene il primo tempo di Reggers e porta gli Azzurri sul più tre. Michieletto serve alla grande e Rotty spedisce la parallela fuori dal campo.
Reggers sbaglia alla battuta, poi Michieletto col muro porta l’Italia avanti di due. Quindi il miglior giocatore belga Reggers mette a segno la parallela e Giannelli vola in cielo e schiaccia la sfera nel campo avversario (3-1). Poi ancora Reggers manda fuori la diagonale.
Primo tempo micidiale di Fatchamps dopo il salvataggio col piede di Gargiulo. Poi Desmet sbaglia da dietro la linea e concede il ventitreesimo punto agli azzurri. Quindi attacco vincente in primo tempo di Reggers, ma il Belgio commette un’altra sbavatura alla battuta e l’Italia porta a casa il primo set, dominando!!!
Desmet porta il Belgio in doppia cifra, ma la super spike di Russo spegne l’entusiasmo degli avversari. Poi Desmet trova una buona traiettoria che mette in difficoltà la difesa azzurra, Italia che non ci sta e Gargiulo col primo tempo fa nuovamente malissimo!
Reggers gioca alla brasiliana e prende il tempo per battere il muro. Juri Romanò però liberato da Giannelli, disintegra la retroguardia avversaria e torna a far respirare gli Azzurri. Poi altro ace a tutto braccio di Michieletto che avvicina sensibilmente la vittoria in questo primo set.
Michieletto è una furia e trafigge la difesa avversaria con la diagonale vincente, Belgio problemi in ricezione, l’Italia ne approfitta e vola sul più dieci. Poi Gargiulo sbaglia la battuta (17-8), ma Giannelli prolunga la sfera e ristabilisce le distanze (imprendibile per il libero del Belgio).
Michieletto con la pipe trova la deviazione del muro e piazza il tredicesimo punto azzurro. Quindi Sam Deroo con la schiacciata sblocca i Diavoli Rossi che replicano con Desmet subito dopo (13-7). Dalla battuta però Fafchamps è impreciso; diverso l’impatto di Gargiulo da dietro la linea che mette a segno l’ace.
Si ferma in rete la battuta di Juri Romanò in uscita dal team-out. Replica però anche Desmet alla battuta che spedisce il pallone fuori dal campo (5-10). Quindi sbaglia anche Reggers con la parallela, la squadra di Fefè una furia e Gargiulo con il muro isolato piazza il più sette di vantaggio.
Muroooo di capitan Giannelli che vale il più quattro a favore dell’Italia; poi Juri Romanò dalla battuta pizzica il nastro e piazza l’ace (4-9). Secondo time-out chiamato dal coach del Belgio.
Errore alla battuta dell’uomo più pericoloso dei Diavoli rossi, ovvero Reggers. Poi Desmet schiaffeggia la sfera, ma la traiettoria termina fuori, concedendo all’Italia il primo mini-break della partita. Poi azione straordinaria di Bottolo che recupera palla a terra e poi in diagonale trafigge la difesa avversaria. Team-out chiamato da Zanini.
Primo attacco di Reggers viene respinto dal muro azzurro (3-2), ma l’opposto fiammingo replica immediatamente e stampa il pareggio nel campo avversario. Poi il primo tempo di Roberto Russo è vincente, quindi azione difensiva formidabile dell’Italia, ma è ancora il Belgio a fare male con Desmet.
Primo tempo impreciso di Gargiulo, poi invasione a rete del Belgio e l’Italia pareggia subito i conti. Quindi Coolman con una buonissima schiacciata rimette la freccia avanti, ma Bottolo in pipe firma il pari due.
Primo set iniziato in questo momento. Alla battuta gli Azzurri, in ricezione, invece, il Belgio dell’italiano Zanini.
Tempo di inni nazionali e tra pochi minuti inizierà il quarto di finale tra Italia-Belgio.
La partita tra Italia-Belgio, valida per i quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile sarà sufficiente collegarsi a RaiPlay dalle 9:30 italiane, DAZN e sui canali della Rai. Sul nostro sito la diretta testuale dell’evento.
Le Nazionali maschili di Italia e Belgio di pallavolo si sono incontrate 12 volte in gare ufficiali. Il bilancio sorride agli Azzurri con sette vittorie; cinque, invece, quelle dei fiamminghi. Tre, invece, le partite terminate al tie-break come la sfida più recente di pochi giorni fa (2-3 a favore della squadra di Zanini).
Italia e Belgio arrivano quindi al quarto con due anime diverse: gli azzurri hanno il blasone e la pressione di dover vincere, i belgi la leggerezza di chi può continuare a stupire. È qui che si deciderà tutto: talento contro freschezza, esperienza contro entusiasmo.Una cosa è certa, a Manila sarà battaglia vera, perché la semifinale mondiale non si regala a nessuno.
La squadra di Emanuele Zanini è stata la vera rivelazione del girone. Proprio il colpo con l’Italia ha dato fiducia a un gruppo giovane ma solido, capace di esaltarsi nei momenti caldi. Con il talento di Reggers in attacco e un muro sempre attento, i belgi hanno saputo trovare equilibrio e continuità. Hanno chiuso la prima fase in crescendo e negli ottavi hanno confermato maturità, eliminando un avversario ostico come la Finlandia agli ottavi di finale con sicurezza. La loro forza? La compattezza e la capacità di sorprendere, senza il peso di dover dimostrare obbligatoriamente qualcosa.
Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno alternato luci e ombre nella fase a gironi. Dopo l’esordio vincente, è arrivata la sconfitta con il Belgio al tie-break, uno stop che ha fatto rumore e che ha costretto Giannelli e compagni a rialzarsi subito. La reazione non è mancata: due successi convincenti, con una crescita costante soprattutto in battuta e ricezione, hanno riportato l’Italia tra le grandi del torneo. Negli ottavi di finale gli azzurri hanno mostrato carattere, superando l’ostacolo Argentina senza mai dare l’impressione di voler mollare. Ora l’obiettivo è fare un passo in più: tornare a disputare una semifinale del Mondiale.
L’ora della verità è arrivata. Tra pochi minuti, alle 9:30 italiane, l’Italia di Ferdinando De Giorgi si gioca l’accesso alla semifinale iridata contro il Belgio nell’affascinante cornice del Mall of Asia Arena di Manila. Gli azzurri ritrovano un avversario che nella fase a gironi li aveva già beffati al tie-break, insommaun campanello d’allarme che Michieletto e compagni non hanno dimenticato. La sfida vale doppio: la possibilità di continuare il cammino mondiale e la chance di una rivincita sportiva.
