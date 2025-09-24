Diretta Live Italia-Belgio Volley Mondiale quarti di finale: la squadra di De Giorgi domina i primi due set

Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno alternato luci e ombre nella fase a gironi. Dopo l’esordio vincente, è arrivata la sconfitta con il Belgio al tie-break, uno stop che ha fatto rumore e che ha costretto Giannelli e compagni a rialzarsi subito. La reazione non è mancata: due successi convincenti, con una crescita costante soprattutto in battuta e ricezione, hanno riportato l’Italia tra le grandi del torneo. Negli ottavi di finale gli azzurri hanno mostrato carattere, superando l’ostacolo Argentina senza mai dare l’impressione di voler mollare. Ora l’obiettivo è fare un passo in più: tornare a disputare una semifinale del Mondiale.