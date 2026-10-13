Semifinali ritorno playoff Qualificazione Mondiali Femminili
Martedì 13 ottobre 2026 – Stadio Artemio Franchi (Firenze)- ore 18.15 – Risultato andata 2-0
|ITALIA-Bielorussia
|1-0
Tabellino LIVE
Italia (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Lenzini, Soffia, Boattin; Severini, Caruso, Greggi; Cantore, Girelli, Bonansea. A disposizione: Gilardi, Durante, Schatzer, D’Auria, Giugliano, Piemonte, Oliviero, Rosucci, Glionna, Dragoni, Cambiaghi, Polli. All. Soncin.
Bielorussia (4-5-1): Nat. Voskobovich; Slesarchik, Sitnikava, Kazakevich, Bohdan; Kavaliova, Linnik, Kozyupa, Belaya, Shlapakova; Surovtseva. A disposizione: Seuko, Svidunovich, Harshkova, Siniauskaya, Kapustina, Tsikhavodava, Maniukova, Alkhovik, Pratasiuk, Valiuk, Charlionak, Nad. Voskobovich. All. Hryharau.
Arbitro: Abigail Byrne (ING).
Reti: 9′ pt Bonansea
Note: calci d’angolo 3-1.