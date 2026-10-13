Virgilio Sport
CALCIO LIVE

Diretta Live Italia-Bielorussia Qualificazioni Mondiali femminili: Bonansea gol e dedica speciale. Azzurre subito avanti!

La Nazionale di Soncin va a caccia della finale play-off. Le ragazze azzurre devono difendere il doppio vantaggio costruito all'andata

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Semifinali ritorno playoff Qualificazione Mondiali Femminili

Martedì 13 ottobre 2026 – Stadio Artemio Franchi (Firenze)- ore 18.15 – Risultato andata 2-0

ITALIA-Bielorussia 1-0

Tabellino LIVE

Italia (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Lenzini, Soffia, Boattin; Severini, Caruso, Greggi; Cantore, Girelli, Bonansea. A disposizione: Gilardi, Durante, Schatzer, D’Auria, Giugliano, Piemonte, Oliviero, Rosucci, Glionna, Dragoni, Cambiaghi, Polli. All. Soncin.

Bielorussia (4-5-1): Nat. Voskobovich; Slesarchik, Sitnikava, Kazakevich, Bohdan; Kavaliova, Linnik, Kozyupa, Belaya, Shlapakova; Surovtseva. A disposizione: Seuko, Svidunovich, Harshkova, Siniauskaya, Kapustina, Tsikhavodava, Maniukova, Alkhovik, Pratasiuk, Valiuk, Charlionak, Nad. Voskobovich. All. Hryharau.

Arbitro: Abigail Byrne (ING).

Reti: 9′ pt Bonansea

Note: calci d’angolo 3-1.

Cronaca in diretta

  1. Live
    39' pt

    Greggi va in mezzo per Girelli, il colpo di testa dell’ex Juventus è debole e amministrabile per Voskobovich.

    18:54
  2. Live
    La Finlandia vola in finale

    La Finlandia supera col risultato di 3-1 la Serbia, eccola la possibile avversaria delle azzurre a dicembre.

    18:52
  4. Live
    36' pt

    Severini addomestica, verticalizza per Cantore che mette in mezzo per la solita Barbara Bonansea, la quale in mezzo lob non riesce a inquadrare la porta avversaria di centimetri.

    18:50
  5. Live
    33' pt

    Deve sporcarsi i guantoni Baldi, brava nella presa alta. Fase positiva, adesso, per la Bielorussia.

    18:48
  6. Live
    32' pt

    Primo corner conquistato dalla Bielorussia.

    18:47
  7. Live
    31' pt

    La Bielorussia non riesce a uscire dalla rispettiva metà campo. Dominanti e concentrate le Azzurre, fin qui.

    18:46
  8. Live
    28' pt

    Severini cerca Cantore nel cuore dell’area, deviazione provvidenziale della difesa ospite.

    18:42
  10. Live
    24' pt

    Gemma messa in mezzo da Bonansea, Cantore in anticipo trova la risposta di Voskobovich, migliore delle sue fino ad ora. Calcio d’angolo, il secondo, per l’Italia.

    18:39
  11. Live
    22' pt

    Giocatona di Caruso che rifila il tunnel a Slesarchik, brava in presa bassa Voskobovich.

    18:36
  12. Live
    19' pt

    Serpentina incredibile di Boattin che ne fa fuori due, si porta a tu per tu con Voskobovich, la quale è brava a dire di no alla giocatrice degli Houston Dash.

    18:33
  13. Live
    Occasione Italia

    Traversone tagliato sulla trequarti di Cantore, Bonansea ci mette il piede, ma la sfera picchia contro il palo ed esce sul fondo. Altra occasione per la squadra di Andrea Soncin che vuole divertirsi.

    18:29
  14. Live
    13' pt

    Prova ad alzare il baricentro adesso la Bielorussia, che deve recuperare ben tre reti di svantaggio.

    18:28
  16. Live
    Bonanseaaaaa: Italia avanti!!!

    Buco clamoroso nel cuore dell’area di rigore della Bielorussia, sul secondo palo Barbara è spietata e spedisce la sfera in buca d’angolo. Italia che mette un bel mattoncino sulla qualificazione. Dita al cielo per Bonansea che da poco ha perso la madre, occhi lucidi!

    18:24
  17. Live
    Occasione Italia

    Lenzini disegna per Girelli che in girata di testa non inquadra lo specchio della porta. Pallone che termina alto sopra la traversa.

    18:23
  18. Live
    8' pt

    Canovaccio della partita abbastanza chiaro: Italia che vuole fare la partita, Bielorussia, invece, che si affida soprattutto ai lanci lunghi alla ricerca di Surovtseva, fin qui, ben contenuta dalla nostra difesa.

    18:22
  19. Live
    5' pt

    Fraseggio sterile, al momento, per la squadra di Soncin. Poco movimento del tridente offensivo.

    18:20
  20. Live
    3' pt

    Alto il baricentro delle nostre, la Bielorussia non ha ancora toccato un pallone.

    18:17
  22. Live
    2' pt

    Prova subito l’Italia con il filtrante di Bonansea per Cantore, fischiato comunque fuorigioco dalla direttrice di gara.

    18:16
  23. Live
    1' pt

    Si sono caricate le bielorusse nel cerchio che vanno a caccia di un’impresa storica, primo possesso per le azzurre di Soncin.

    18:15
  24. Live
    Partita iniziata

    Iniziata, adesso, la gara di ritorno tra Italia-Bielorussia. Le azzurre devono difendere le due reti di vantaggio con il fine di approdare all’ultimo atto delle qualificazioni al prossimo mondiale in Brasile nel 2027.

    18:13
  25. Pre
    Tra poco si parte

    Il fischio d’inizio è fissato per le 18.15. L’arbitro della partita è l’inglese Abigail Byrne.

    18:00
  26. Pre
    L'undici della Bielorussia

    Questa la formazione della Bielorussia.

    Bielorussia (4-5-1): Nat. Voskobovich; Slesarchik, Sitnikava, Kazakevich, Bohdan; Kavaliova, Linnik, Kozyupa, Belaya, Shlapakova; Surovtseva. A disposizione: Seuko, Svidunovich, Harshkova, Siniauskaya, Kapustina, Tsikhavodava, Maniukova, Alkhovik, Pratasiuk, Valiuk, Charlionak, Nad. Voskobovich. All. Hryharau

    17:57
  28. Pre
    L'undici scelto da Soncin

    Italia (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Lenzini, Soffia, Boattin; Severini, Caruso, Greggi; Cantore, Girelli, Bonansea. A disposizione: Gilardi, Durante, Schatzer, D’Auria, Giugliano, Piemonte, Oliviero, Rosucci, Glionna, Dragoni, Cambiaghi, Polli. All. Soncin. 

    17:55
  29. Pre
    A dicembre il secondo turno dei playoff

    In caso di qualificazione, l’Italia affronterà nel secondo e ultimo turno degli spareggi la vincente della sfida tra Finlandia e Serbia. Le gare sono in programma il 1° e il 5 dicembre e rappresenteranno un passaggio fondamentale nella corsa al Mondiale 2027. Prima, però, sarà necessario superare la Bielorussia senza concedere opportunità di rimonta e confermare quanto di buono mostrato nella prima partita.

    17:53
  30. Pre
    Firenze, uno stadio speciale per le Azzurre

    Il ritorno si gioca al Franchi, uno stadio legato a ricordi importanti per la Nazionale femminile. A Firenze l’Italia ha festeggiato la qualificazione al Mondiale del 2019 e quella all’Europeo del 2022. Un precedente che alimenta le speranze delle Azzurre, pronte a cercare un’altra serata da ricordare davanti al proprio pubblico e a compiere un nuovo passo verso la rassegna iridata.

    17:52
  31. Pre
    Soncin punta sulla concretezza

    Il commissario tecnico Andrea Soncin chiede alla squadra attenzione e personalità. L’obiettivo è affrontare il ritorno con la mentalità giusta, senza limitarsi a gestire il risultato dell’andata. L’Italia dovrà cercare il gol e sfruttare le occasioni create, mantenendo equilibrio tra attacco e difesa. La capacità di restare lucide nei momenti più delicati potrebbe rivelarsi decisiva per conquistare il passaggio del turno.

    17:39
  32. Pre
    Vietato abbassare la guardia

    Il 2-0 mette l’Italia in una posizione favorevole, ma la qualificazione non è ancora in cassaforte. La Bielorussia cercherà di riaprire il confronto e le Azzurre dovranno mantenere alta la concentrazione. Fondamentali saranno la solidità difensiva e la concretezza sotto porta, per evitare di complicare una partita che, almeno sulla carta, vede le italiane partire con un vantaggio significativo.

    17:39
  34. Pre
    Piemonte e Polli decisive all’andata

    Nella gara d’andata sono state Martina Piemonte ed Elisa Polli a regalare il successo alla Nazionale. Dopo un primo tempo senza reti, le Azzurre hanno sbloccato il risultato al 66’ con un colpo di testa di Piemonte su calcio d’angolo di Manuela Giugliano. In pieno recupero è arrivato il raddoppio di Polli, al suo primo gol con la maglia della Nazionale.

    17:39
  35. Pre
    Azzurre a caccia della qualificazione

    L’Italia femminile si prepara a una sfida decisiva nel percorso verso il Mondiale 2027 in Brasile. Le Azzurre di Andrea Soncin affrontano la Bielorussia allo stadio Artemio Franchi di Firenze, nel ritorno del primo turno dei playoff. Si riparte dal 2-0 conquistato all’andata a Tbilisi: un vantaggio importante da difendere per continuare a inseguire il sogno iridato.

    17:39

  37. L’Italia femminile si prepara a una sfida decisiva nel percorso verso il Mondiale 2027 in Brasile. Le Azzurre di Andrea Soncin affrontano la Bielorussia allo stadio Artemio Franchi di Firenze, nel ritorno del primo turno dei play-off. Si riparte dal 2-0 conquistato all’andata a Tbilisi: un vantaggio importante da difendere per continuare a inseguire il sogno iridato.

Diretta Live Italia-Bielorussia Qualificazioni Mondiali femminili: Bonansea gol e dedica speciale. Azzurre subito avanti! Fonte: Getty

Salute

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio