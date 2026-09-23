Diretta LIVE Italia-Finlandia Europei Volley quarti di finale: Romanò si esalta, Azzurri avanti nel primo set

ITALIA-Finlanda
QUARTI DI FINALE Europei 2026 – Inizio alle 21.05 – PalaVela (Torino)
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ITALIA-Finlanda
QUARTI DI FINALE Europei 2026 – Inizio alle 21.05 – PalaVela (Torino)
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Doppio errore alla battuta (uno per parte). Lavia spolvera bene la pipe (11-12), Jokela prima finalizza dalla linea dei nove metri e poi sbaglia (12-13). Parallela vincente di Jokela (12-14), la Finlandia, però, non scappa e Lavia mette l’ace.
Primo tempo vincente di Giannelli (9-9), Marttila fa ancora malissimo (9-10), Finlandia che trova l’ace e va avanti di due. Time-out Italia.
Due errori consecutivi degli azzurri in fase d’attacco (5-7), fuori la battuta di Marttila (6-7). smash di Giannelli (7-7). La Finlandia, però, torna avanti ma sbaglia ancora al servizio.
Parallela vincente di Romanò (3-4), Jokela con la diagonale porta la sua squadra sul doppio vantaggio (3-5). Mati mette giù il primo tempo (4-5), saetta di Yuri (5-5).
Inizia forte la Finlandia, ma Giannelli e Romanò ribaltano tutto (2-1). Marttila pareggia i conti (2-2). Bottolo sbaglia tutto, Jokela fa la voce grossa (2-4).
Muro impeccabile di Mati (21-18), errore di Jokela che in pallonetto tocca l’asta della rete (22-18), Sanguinetti, però, sbaglia dai nove metri (22-19). Attacco troppo profondo di Romanò (22-20), ma Yuri in diagonale rimedia prontamente (23-20). Poi ace di Romanò (24-20). Marttila pizzica le mani del muro, ma l’Italia non perdona subito dopo e vince il primo set.
Punto diretto della Finlandia (17-17), Ivanov sbaglia tutto (18-17), gli azzurri prendono fiducia e scappano via (20-17) grazie a due Monster Block consecutivi.
Diagonale di Romanò (15-14), errore alla battuta per gli azzurri (15-15). Bottolo con personalità mette giù la schiacciata (16-15), pallonetto di Yuri da zona due (17-15), errore al servizio per Giannelli.
Punto di Marttila (13-11), bello spunto di Ivanov (14-12), botta tremenda della Finlandia dalla linea dei nove metri (14-13). erroraccio di Bottolo e gli scandinavi pareggiano. Time-out Italia.
Ace di Marttila (10-9), Romanò spacca la resistenza del muro (11-9), attacco vincente stretto di Jokela (11-10). Pipe di Bottolo (12-10), tira fortissimo Romanò alla battuta.
Perfetto l’attacco di Jokela (8-6), Juri Romanò pizzica le mani del muro (9-6). Marttila, però, va ancora a segno (9-7), Bottolo replica immediatamente con la fast (10-7).
Impeccabile Lavia (6-3), la Finlandia mette giù il primo pallone vero con Jokela (diagonale stretta vincente). Poi attacco di Romanò (7-4). Pipe perfetta di Martilla.
Super spike di Giannelli (4-1), Bottolo da dietro la linea di fondo manda fuori la battuta (4-2). Poi muro incredibile di Daniele Lavia su Jokela (5-2). Quindi errore azzurro alla battuta.
Prima parallela vincente di Bottolo (1-0), Romanò replica con un attacco profondo; lunga, invece, la parallela di Marttila (3-0), Finlandia che però riesce a sbloccare il tabellino, nonostante il tentativo di recupero di Balaso.
Iniziata in questo momento il quarto di finale tra Italia-Finlandia.
Squadre in campo, inni nazionali e poi, finalmente, si parte. Il PalaVela di Torino è tutto esaurito.
La partita sarà trasmessa anche in chiaro. Gli appassionati potranno seguire Italia-Finlandia su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. La sfida sarà inoltre disponibile sulle piattaforme che detengono i diritti della competizione, tra cui Sky, NOW e DAZN.
La posta in palio è alta. Chi vince Italia-Finlandia conquista l’accesso alle semifinali degli Europei e si trasferisce a Milano per la Final Four. Per gli azzurri rappresenta dunque il primo vero appuntamento senza possibilità di appello nella fase decisiva del torneo.
A spingere l’Italia ci sarà anche il pubblico di Torino. Giocare davanti ai tifosi italiani rappresenta un ulteriore elemento della sfida. Romanò ha parlato di un’emozione particolare e di una carica superiore al normale per gli azzurri.
Alla vigilia Yuri Romanò ha sottolineato il valore dell’avversario. L’opposto azzurro ha evidenziato il buon momento della Finlandia e ha spiegato come la squadra italiana dovrà essere pronta anche a gestire le fasi di difficoltà che inevitabilmente arriveranno.
Di fronte ci sarà una Finlandia che ha dimostrato di essere una squadra da prendere con grande attenzione. Gli azzurri sono consapevoli delle difficoltà che li attendono e dovranno mantenere alta la concentrazione nei momenti più delicati della partita.
Il cammino dell’Italia è stato fin qui perfetto. Giannelli e compagni hanno conquistato sei successi consecutivi, arrivando ai quarti da imbattuti. L’ultimo ostacolo superato è stata la Danimarca, battuta 3-0 negli ottavi di finale.
L’Italia torna in campo agli Europei di volley maschile. Questa sera gli azzurri affrontano la Finlandia nei quarti di finale: in palio c’è un posto nella Final Four di Milano. Una sfida che può spalancare alla squadra di Fefè De Giorgi le porte delle semifinali.
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