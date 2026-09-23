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Diretta LIVE Italia-Finlandia Europei Volley quarti di finale: Romanò si esalta, Azzurri avanti nel primo set

Gli azzurri vanno a caccia di un posto nelle final-four del torneo. Chi vince la sfida affronta la Francia, i transalpini hanno battuto in tre set la Romania

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

ITALIA-Finlanda

QUARTI DI FINALE Europei 2026 – Inizio alle 21.05 – PalaVela (Torino)

ITALIA 1 25 14
FINLANDIA 0 21 14

Cronaca in diretta

  1. 2° set
    Italia-Finlandia 14-14

    Doppio errore alla battuta (uno per parte). Lavia spolvera bene la pipe (11-12), Jokela prima finalizza dalla linea dei nove metri e poi sbaglia (12-13). Parallela vincente di Jokela (12-14), la Finlandia, però, non scappa e Lavia mette l’ace.

    21:53
  2. 2° set
    Italia-Finlandia 9-11

    Primo tempo vincente di Giannelli (9-9), Marttila fa ancora malissimo (9-10), Finlandia che trova l’ace e va avanti di due. Time-out Italia.

    21:50
  4. 2° set
    Italia-Finlandia 8-8

    Due errori consecutivi degli azzurri in fase d’attacco (5-7), fuori la battuta di Marttila (6-7). smash di Giannelli (7-7). La Finlandia, però, torna avanti ma sbaglia ancora al servizio.

    21:47
  5. 2° set
    Italia-Finlandia 5-5

    Parallela vincente di Romanò (3-4), Jokela con la diagonale porta la sua squadra sul doppio vantaggio (3-5). Mati mette giù il primo tempo (4-5), saetta di Yuri (5-5).

    21:44
  6. 2° set
    Italia-Finlandia 2-4

    Inizia forte la Finlandia, ma Giannelli e Romanò ribaltano tutto (2-1). Marttila pareggia i conti (2-2). Bottolo sbaglia tutto, Jokela fa la voce grossa (2-4).

    21:42
  7. 1° set
    Italia-Finlandia 25-21: SET POINT

    Muro impeccabile di Mati (21-18), errore di Jokela che in pallonetto tocca l’asta della rete (22-18), Sanguinetti, però, sbaglia dai nove metri (22-19). Attacco troppo profondo di Romanò (22-20), ma Yuri in diagonale rimedia prontamente (23-20). Poi ace di Romanò (24-20). Marttila pizzica le mani del muro, ma l’Italia non perdona subito dopo e vince il primo set.

    21:34
  8. 1° set
    Italia-Finlandia 20-18

    Punto diretto della Finlandia (17-17), Ivanov sbaglia tutto (18-17), gli azzurri prendono fiducia e scappano via (20-17) grazie a due Monster Block consecutivi.

    21:27
  10. 1° set
    Italia-Finlandia 17-16

    Diagonale di Romanò (15-14), errore alla battuta per gli azzurri (15-15). Bottolo con personalità mette giù la schiacciata (16-15), pallonetto di Yuri da zona due (17-15), errore al servizio per Giannelli.

    21:27
  11. 1° set
    Italia-Finlandia 14-14

    Punto di Marttila (13-11), bello spunto di Ivanov (14-12), botta tremenda della Finlandia dalla linea dei nove metri (14-13). erroraccio di Bottolo e gli scandinavi pareggiano. Time-out Italia.

    21:22
  12. 1° set
    Italia-Finlandia 13-10

    Ace di Marttila (10-9), Romanò spacca la resistenza del muro (11-9), attacco vincente stretto di Jokela (11-10). Pipe di Bottolo (12-10), tira fortissimo Romanò alla battuta.

    21:19
  13. 1° set
    Italia-Finlandia 10-7

    Perfetto l’attacco di Jokela (8-6), Juri Romanò pizzica le mani del muro (9-6). Marttila, però, va ancora a segno (9-7), Bottolo replica immediatamente con la fast (10-7).

    21:16
  14. 1° set
    Italia-Finlandia 7-5

    Impeccabile Lavia (6-3), la Finlandia mette giù il primo pallone vero con Jokela (diagonale stretta vincente). Poi attacco di Romanò (7-4). Pipe perfetta di Martilla.

    21:14
  16. 1° set
    Italia-Finlandia 5-3

    Super spike di Giannelli (4-1), Bottolo da dietro la linea di fondo manda fuori la battuta (4-2). Poi muro incredibile di Daniele Lavia su Jokela (5-2). Quindi errore azzurro alla battuta.

    21:12
  17. 1° set
    Italia-Finlandia 3-1

    Prima parallela vincente di Bottolo (1-0), Romanò replica con un attacco profondo; lunga, invece, la parallela di Marttila (3-0), Finlandia che però riesce a sbloccare il tabellino, nonostante il tentativo di recupero di Balaso.

    21:10
  18. 1° set
    Match iniziato

    Iniziata in questo momento il quarto di finale tra Italia-Finlandia.

    21:07
  19. Pre
    Tra poco si parte

    Squadre in campo, inni nazionali e poi, finalmente, si parte. Il PalaVela di Torino è tutto esaurito.

    21:01
  20. Pre
    Dove vedere Italia-Finlandia in tv

    La partita sarà trasmessa anche in chiaro. Gli appassionati potranno seguire Italia-Finlandia su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. La sfida sarà inoltre disponibile sulle piattaforme che detengono i diritti della competizione, tra cui Sky, NOW e DAZN.

    20:41
  22. Pre
    Obiettivo Final Four

    La posta in palio è alta. Chi vince Italia-Finlandia conquista l’accesso alle semifinali degli Europei e si trasferisce a Milano per la Final Four. Per gli azzurri rappresenta dunque il primo vero appuntamento senza possibilità di appello nella fase decisiva del torneo.

    20:37
  23. Pre
    Il fattore PalaVela

    A spingere l’Italia ci sarà anche il pubblico di Torino. Giocare davanti ai tifosi italiani rappresenta un ulteriore elemento della sfida. Romanò ha parlato di un’emozione particolare e di una carica superiore al normale per gli azzurri.

    20:29
  24. Pre
    Romanò: “Sarà dura”

    Alla vigilia Yuri Romanò ha sottolineato il valore dell’avversario. L’opposto azzurro ha evidenziato il buon momento della Finlandia e ha spiegato come la squadra italiana dovrà essere pronta anche a gestire le fasi di difficoltà che inevitabilmente arriveranno.

    20:18
  25. Pre
    La sfida contro la Finlandia

    Di fronte ci sarà una Finlandia che ha dimostrato di essere una squadra da prendere con grande attenzione. Gli azzurri sono consapevoli delle difficoltà che li attendono e dovranno mantenere alta la concentrazione nei momenti più delicati della partita.

    20:01
  26. Pre
    Sei vittorie consecutive

    Il cammino dell’Italia è stato fin qui perfetto. Giannelli e compagni hanno conquistato sei successi consecutivi, arrivando ai quarti da imbattuti. L’ultimo ostacolo superato è stata la Danimarca, battuta 3-0 negli ottavi di finale.

    19:58

  29. L’Italia torna in campo agli Europei di volley maschile. Questa sera gli azzurri affrontano la Finlandia nei quarti di finale: in palio c’è un posto nella Final Four di Milano. Una sfida che può spalancare alla squadra di Fefè De Giorgi le porte delle semifinali.

Diretta LIVE Italia-Finlandia Europei Volley quarti di finale: Romanò si esalta, Azzurri avanti nel primo set Fonte: Getty

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