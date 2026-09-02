Diretta Live Italia-Svezia Europei Volley: La formazione scandinava è avanti! Velasco sotto di un set

igITALIA-Svezia
Quarti di finale Europei 2026 – Inizio alle 19.00
|ITALIA
|0
|21
|21
|–
|–
|–
|SVEZIA
|1
|25
|23
|–
|–
|–
igITALIA-Svezia
Quarti di finale Europei 2026 – Inizio alle 19.00
|ITALIA
|0
|21
|21
|–
|–
|–
|SVEZIA
|1
|25
|23
|–
|–
|–
In rete il servizio di Paola (21-22), Isabelle Haak è ancora chirurgica e on fire (21-23). Time-out Italia, momento delicatissimo.
Elvig pizzica le mani del muro azzurro (20-19), Anna Haak mette giù la parallela e riequilibra questo secondo set (20-20). Isabelle Haak, invece, sfrutta bene la free-ball e piazza la parallela (20-21). Elvig, però, va lunga con la battuta (21-21).
Paola attacca bene zona sei (18-17), Isabelle Haak in lungo linea fa ancora malissimo (18-18). Pallonetto delizioso di Egonu (19-18), che replica immediatamente con qualità. Italia in fuga!!! Time-out Svezia.
Buca il muro Paola con la parallela (15-15), Danesi ci porta quindi in vantaggio, Isabelle Haak pizzica la riga con precisione e qualità (16-16). Pipe vincente di Alessia Orro (17-16), pallonetto perfetto di Isabelle che fissa il punteggio sul pari diciassette.
In rete la battuta di Oloffson (13-13). Antropova piega le mani del muro (14-13), Isabelle Haak con la diagonale ristabilisce l’equilibrio (14-14). La Svezia torna avanti ancora con la sua opposta che trova le mani di Fahr. Time-out azzurro.
Diagonale stretta e imprendibile di Paola (12-10), Anna Haak trova le mani del muro azzurro (12-11), Sylla va fuori tempo e appoggia il pallone sull’antenna (12-12), male ancora Myriam in ricezione, la Svezia torna avanti.
Luna la battuta di Orro, errore anche per la Svezia alla battuta da parte di Anderson (10-8). Pazzesca Isabelle Haak che accorcia le distanze (10-9), bene anche Danesi col primo tempo che anticipa in velocità (11-9). Elvig sfiora le mani del muro azzurro e permette alla formazione scandinava di riportarsi a contatto.
Diagonale impeccabile di Antropova, Haak piazza quindi il doppio vantaggio. Time-out Svezia!
Forza la pipe Elvig dalla seconda linea (6-5), palla messa giù benissimo da Antropova (7-5). Isabelle Haak attacca alla grande (7-6), il muro svedese regge e pareggia i conti.
Forza il servizio Paola (2-4), Egonu, però, frusta Elvig e permette alle azzurre di rimettersi a contatto (3-4). Poi pallonetto delizioso di Antropova (4-4), Muro impeccabile delle scandinave (4-5), brava Sarah Fahr col primo tempo e pareggiare i conti.
Galvanizzata la Svezia, stellare Isabelle Haak che mette a segno il primo punto del set. Poi invasione di Antropova (0-2), Italia che pasticcia ancora con la schiacciata non trovata da Egonu (0-3). Elvig sbaglia la battuta (1-3), Paola si fa perdonare con l’ace al servizio (2-3).
Diagonale spaventosa di Anna Haak che vale set-point (21-24), il quale viene finalizzato prontamente.
Isabelle Haak pizzica la riga di fondo (19-23), Egonu accorcia le distanze e prova a dare una speranza all’Italia in questo finale di set (20-23). Paola piazza quindi la free-ball, il tecnico svedese chiama il time-out.
Perfetta l’esecuzione in diagonale di Antropova (19-20), Isabelle Haak, però, fa ancora malissimo sulle braccia di Sylla (19-21) e poi replica immediatamente.
Muro granitico delle svedesi che volano sul più due. Velasco ferma ancora il gioco.
Esterno il tentativo di Adigwe, Antropova non perdona (17-18). Poi Isabelle Haak mette fuori il lungo linea (18-18), esce, invece, di un niente il servizio di Fahr.
Erroraccio di Paola (diagonale stritolata), Sylla, invece, spinge con qualità il pallonetto e pareggia i conti (15-15). Buonissima quindi la parallela di Isabelle Haak (15-16), fallo a rete di Elvig (16-16). In una situazione di equilibrio, Haak attacca ancora alla grande e riporta avanti le sue.
Diagonale vincente di Isabelle Haak (14-13), pasticcio della difesa azzurra e le svedesi riescono a rimettere in piedi il primo set. Time-out chiamato da Julio Velasco.
Diagonale micidiale di Anna Haak, funziona la catena centrale Orro-Danesi (13-10). Bella Haak finalizza quindi il pallonetto spinto (13-11), Punto diretto dalla linea di fondo di Isabelle Haak che trova l’ace (13-12). Egonu infila la sfera in mezzo le mani del muro (14-12).
Corto il tentativo di Egonu che termina contro la rete (11-7), Isabelle Haak attacca perfettamente e permette alla sua squadra di accorciare di un break (11-8). Poi Bella Haak è chirurgica e mette a segno un altro punto, Antropova in diagonale riporta l’Italia sul più tre.
Lascia andare il braccio Paola in seconda linea (11-6), time-out chiamato dall’allenatore svedese.
Pallonetto di Egonu, si incarta contro la rete Bella Haak. Elvig pesca il muro di Fahr (9-6), brava, invece, Orro ad anticipare l’attacco delle scandinave e far volare la Nazionale di Velasco.
Sylla trova ancora le mani di Anderson; Isabel Haak, invece, mette a segno il primo punto della sua partita con una fucilata lungo linea (6-3); Paola Egonu va lungo con la parallela (6-4), Sylla, invece, è sugli scudi e trova un altro punto. Quindi pasticcio della difesa azzurra con la Svezia che ringrazia e torna a contatto (7-5).
Sylla trova il tocco del muro scandinavo (3-1). Egonu replica immediatamente e regala triplo vantaggio alle Azzurre. Poi Antropova sbaglia la battuta (4-2), Sylla gestisce con astuzia un’alzata non perfetta e finalizza.
Primo colpo di Antropova che in diagonale libera il braccio, poi bel pallonetto di Haak che vale il pari uno. Si presenta alla sfida anche Paola Egonu che riporta avanti le azzurre.
Iniziata la partita in questo momento, Italia al servizio. Buon divertimento.
Tutto pronto, dunque. Italia e Svezia stanno per scendere in campo a Brno. Le azzurre partono con i favori del pronostico, ma i quarti di finale raccontano sempre un’altra storia. L’obiettivo è uno solo: vincere e volare in semifinale. Italia-Svezia, si comincia.
In panchina c’è Julio Velasco, uno degli uomini simbolo della pallavolo italiana. Il suo lavoro ha riportato questa nazionale ai vertici e ora arriva il primo vero dentro o fuori del torneo. L’obiettivo è chiaro: mantenere l’Italia sulla strada che porta verso Istanbul e verso una nuova medaglia europea.
La parola chiave sarà continuità. L’Italia dovrà cercare di imporre subito il proprio ritmo, soprattutto con il servizio e con la pressione a muro. Nei quarti di finale, però, anche i momenti di difficoltà fanno parte della partita: sarà fondamentale non perdere lucidità quando la Svezia proverà ad alzare il livello.
E c’è una sfida nella sfida che promette spettacolo: Paola Egonu ed Ekaterina Antropova da una parte, Isabelle Haak dall’altra. Tre bocche da fuoco capaci di spostare gli equilibri in qualsiasi momento. La Svezia si affida soprattutto alla sua stella, l’Italia può invece contare su una rosa profonda e su tante soluzioni offensive.
Italia-Svezia, dunque. Un incrocio che si ripete dopo la sfida della fase a gironi, quando le ragazze di Julio Velasco si imposero con un netto 3-0. Ma attenzione a considerare quella partita come un semplice precedente: oggi è tutta un’altra storia, perché chi perde saluta l’Europeo.
Le azzurre arrivano a questo appuntamento con numeri da grande squadra. Sei vittorie consecutive dall’inizio del torneo e un solo set perso nella fase a gironi. Poi, negli ottavi, il 3-0 alla Bulgaria, una partita dominata dall’inizio alla fine. Ma adesso si alza il livello e soprattutto aumenta la pressione.
Un posto tra le migliori quattro del torneo. È questo l’obiettivo della Nazionale di Velasco che tra pochi minuti scenderà in campo contro la Svezia, in una sfida da dentro o fuori. L’Italia è la grande favorita per il passaggio del turno, ma occhio a non sottovalutare le scandinave arrivate fin qui dopo aver eliminato la Repubblica Ceca.
ULTIME NOTIZIE