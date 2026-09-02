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Diretta Live Italia-Svezia Europei Volley: La formazione scandinava è avanti! Velasco sotto di un set

La Nazionale di Velasco mette nel mirino la fase finale. Sul percorso della Azzurre c'è la formazione scandinava che ha eliminato la Repubblica Ceca

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

igITALIA-Svezia

Quarti di finale Europei 2026 – Inizio alle 19.00

ITALIA 0 21 21
SVEZIA 1 25 23

Cronaca in diretta

  1. 2° set
    Italia-Svezia 21-23

    In rete il servizio di Paola (21-22), Isabelle Haak è ancora chirurgica e on fire (21-23). Time-out Italia, momento delicatissimo.

    19:55
  2. 2° set
    Italia-Svezia 21-21

    Elvig pizzica le mani del muro azzurro (20-19), Anna Haak mette giù la parallela e riequilibra questo secondo set (20-20). Isabelle Haak, invece, sfrutta bene la free-ball e piazza la parallela (20-21). Elvig, però, va lunga con la battuta (21-21).

    19:54
  4. 2° set
    Italia-Svezia 20-18

    Paola attacca bene zona sei (18-17), Isabelle Haak in lungo linea fa ancora malissimo (18-18). Pallonetto delizioso di Egonu (19-18), che replica immediatamente con qualità. Italia in fuga!!! Time-out Svezia.

    19:50
  5. 2° set
    Italia-Svezia 17-17

    Buca il muro Paola con la parallela (15-15), Danesi ci porta quindi in vantaggio, Isabelle Haak pizzica la riga con precisione e qualità (16-16). Pipe vincente di Alessia Orro (17-16), pallonetto perfetto di Isabelle che fissa il punteggio sul pari diciassette.

    19:48
  6. 2° set
    Italia-Svezia 14-15

    In rete la battuta di Oloffson (13-13). Antropova piega le mani del muro (14-13), Isabelle Haak con la diagonale ristabilisce l’equilibrio (14-14). La Svezia torna avanti ancora con la sua opposta che trova le mani di Fahr. Time-out azzurro.

    19:45
  7. 2° set
    Italia-Svezia 12-13

    Diagonale stretta e imprendibile di Paola (12-10), Anna Haak trova le mani del muro azzurro (12-11), Sylla va fuori tempo e appoggia il pallone sull’antenna (12-12), male ancora Myriam in ricezione, la Svezia torna avanti.

    19:43
  8. 2° set
    Italia-Svezia 11-10

    Luna la battuta di Orro, errore anche per la Svezia alla battuta da parte di Anderson (10-8). Pazzesca Isabelle Haak che accorcia le distanze (10-9), bene anche Danesi col primo tempo che anticipa in velocità (11-9). Elvig sfiora le mani del muro azzurro e permette alla formazione scandinava di riportarsi a contatto.

    19:41
  10. 2° set
    Italia-Svezia 9-7

    Diagonale impeccabile di Antropova, Haak piazza quindi il doppio vantaggio. Time-out Svezia!

    19:38
  11. 2° set
    Italia-Svezia 7-7

    Forza la pipe Elvig dalla seconda linea (6-5), palla messa giù benissimo da Antropova (7-5). Isabelle Haak attacca alla grande (7-6), il muro svedese regge e pareggia i conti.

    19:37
  12. 2° set
    Italia-Svezia 5-5

    Forza il servizio Paola (2-4), Egonu, però, frusta Elvig e permette alle azzurre di rimettersi a contatto (3-4). Poi pallonetto delizioso di Antropova (4-4), Muro impeccabile delle scandinave (4-5), brava Sarah Fahr col primo tempo e pareggiare i conti.

    19:35
  13. 2° set
    Italia-Svezia 2-3

    Galvanizzata la Svezia, stellare Isabelle Haak che mette a segno il primo punto del set. Poi invasione di Antropova (0-2), Italia che pasticcia ancora con la schiacciata non trovata da Egonu (0-3). Elvig sbaglia la battuta (1-3), Paola si fa perdonare con l’ace al servizio (2-3).

    19:33
  14. 1° set
    Italia-Svezia 21-25: SET POINT

    Diagonale spaventosa di Anna Haak che vale set-point (21-24), il quale viene finalizzato prontamente.

    19:27
  16. 1° set
    Italia-Svezia 21-23

    Isabelle Haak pizzica la riga di fondo (19-23), Egonu accorcia le distanze e prova a dare una speranza all’Italia in questo finale di set (20-23). Paola piazza quindi la free-ball, il tecnico svedese chiama il time-out.

    19:25
  17. 1° set
    Italia-Svezia 19-22

    Perfetta l’esecuzione in diagonale di Antropova (19-20), Isabelle Haak, però, fa ancora malissimo sulle braccia di Sylla (19-21) e poi replica immediatamente.

    19:23
  18. 1° set
    Italia-Svezia 18-20

    Muro granitico delle svedesi che volano sul più due. Velasco ferma ancora il gioco.

    19:21
  19. 1° set
    Italia-Svezia 18-19

    Esterno il tentativo di Adigwe, Antropova non perdona (17-18). Poi Isabelle Haak mette fuori il lungo linea (18-18), esce, invece, di un niente il servizio di Fahr.

    19:21
  20. 1° set
    Italia-Svezia 16-17

    Erroraccio di Paola (diagonale stritolata), Sylla, invece, spinge con qualità il pallonetto e pareggia i conti (15-15). Buonissima quindi la parallela di Isabelle Haak (15-16), fallo a rete di Elvig (16-16). In una situazione di equilibrio, Haak attacca ancora alla grande e riporta avanti le sue.

    19:19
  22. 1° set
    Italia-Svezia 14-14

    Diagonale vincente di Isabelle Haak (14-13), pasticcio della difesa azzurra e le svedesi riescono a rimettere in piedi il primo set. Time-out chiamato da Julio Velasco.

    19:16
  23. 1° set
    Italia-Svezia 14-12

    Diagonale micidiale di Anna Haak, funziona la catena centrale Orro-Danesi (13-10). Bella Haak finalizza quindi il pallonetto spinto (13-11), Punto diretto dalla linea di fondo di Isabelle Haak che trova l’ace (13-12). Egonu infila la sfera in mezzo le mani del muro (14-12).

    19:15
  24. 1° set
    Italia-Svezia 12-9

    Corto il tentativo di Egonu che termina contro la rete (11-7), Isabelle Haak attacca perfettamente e permette alla sua squadra di accorciare di un break (11-8). Poi Bella Haak è chirurgica e mette a segno un altro punto, Antropova in diagonale riporta l’Italia sul più tre.

    19:13
  25. 1° set
    Italia-Svezia 11-6

    Lascia andare il braccio Paola in seconda linea (11-6), time-out chiamato dall’allenatore svedese.

    19:10
  26. 1° set
    Italia-Svezia 10-6

    Pallonetto di Egonu, si incarta contro la rete Bella Haak. Elvig pesca il muro di Fahr (9-6), brava, invece, Orro ad anticipare l’attacco delle scandinave e far volare la Nazionale di Velasco.

    19:09
  28. 1° set
    Italia-Svezia 7-5

    Sylla trova ancora le mani di Anderson; Isabel Haak, invece, mette a segno il primo punto della sua partita con una fucilata lungo linea (6-3); Paola Egonu va lungo con la parallela (6-4), Sylla, invece, è sugli scudi e trova un altro punto. Quindi pasticcio della difesa azzurra con la Svezia che ringrazia e torna a contatto (7-5).

    19:07
  29. 1° set
    Italia-Svezia 5-2

    Sylla trova il tocco del muro scandinavo (3-1). Egonu replica immediatamente e regala triplo vantaggio alle Azzurre. Poi Antropova sbaglia la battuta (4-2), Sylla gestisce con astuzia un’alzata non perfetta e finalizza.

    19:05
  30. 1° set
    Italia-Svezia 2-1

    Primo colpo di Antropova che in diagonale libera il braccio, poi bel pallonetto di Haak che vale il pari uno. Si presenta alla sfida anche Paola Egonu che riporta avanti le azzurre.

    19:02
  31. 1° set
    Partita iniziata

    Iniziata la partita in questo momento, Italia al servizio. Buon divertimento.

    19:00
  32. Live
    Ultime battute e si parte

    Tutto pronto, dunque. Italia e Svezia stanno per scendere in campo a Brno. Le azzurre partono con i favori del pronostico, ma i quarti di finale raccontano sempre un’altra storia. L’obiettivo è uno solo: vincere e volare in semifinale. Italia-Svezia, si comincia.

    18:58
  34. Live
    Julio Velasco: il top player azzurro

    In panchina c’è Julio Velasco, uno degli uomini simbolo della pallavolo italiana. Il suo lavoro ha riportato questa nazionale ai vertici e ora arriva il primo vero dentro o fuori del torneo. L’obiettivo è chiaro: mantenere l’Italia sulla strada che porta verso Istanbul e verso una nuova medaglia europea.

    18:40
  35. Live
    Cosa deve fare l’Italia

    La parola chiave sarà continuità. L’Italia dovrà cercare di imporre subito il proprio ritmo, soprattutto con il servizio e con la pressione a muro. Nei quarti di finale, però, anche i momenti di difficoltà fanno parte della partita: sarà fondamentale non perdere lucidità quando la Svezia proverà ad alzare il livello.

    18:13
  36. Live
    La sfida nella sfida

    E c’è una sfida nella sfida che promette spettacolo: Paola Egonu ed Ekaterina Antropova da una parte, Isabelle Haak dall’altra. Tre bocche da fuoco capaci di spostare gli equilibri in qualsiasi momento. La Svezia si affida soprattutto alla sua stella, l’Italia può invece contare su una rosa profonda e su tante soluzioni offensive.

    18:05
  37. Live
    Dove eravamo rimasti: c’è ancora la Svezia

    Italia-Svezia, dunque. Un incrocio che si ripete dopo la sfida della fase a gironi, quando le ragazze di Julio Velasco si imposero con un netto 3-0. Ma attenzione a considerare quella partita come un semplice precedente: oggi è tutta un’altra storia, perché chi perde saluta l’Europeo.

    18:03
  38. Live
    Un cammino perfetto

    Le azzurre arrivano a questo appuntamento con numeri da grande squadra. Sei vittorie consecutive dall’inizio del torneo e un solo set perso nella fase a gironi. Poi, negli ottavi, il 3-0 alla Bulgaria, una partita dominata dall’inizio alla fine. Ma adesso si alza il livello e soprattutto aumenta la pressione.

    18:02

  41. Un posto tra le migliori quattro del torneo. È questo l’obiettivo della Nazionale di Velasco che tra pochi minuti scenderà in campo contro la Svezia, in una sfida da dentro o fuori. L’Italia è la grande favorita per il passaggio del turno, ma occhio a non sottovalutare le scandinave arrivate fin qui dopo aver eliminato la Repubblica Ceca. 

Diretta Live Italia-Svezia Europei Volley: La formazione scandinava è avanti! Velasco sotto di un set Fonte: Getty

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