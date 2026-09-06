Diretta LIVE Italia-Turchia Europei Volley Finale: le azzurre affrontano le padrone di casa. Velasco vuole l'ultimo pezzo del puzzle

ITALIA-Turchia
fFINALE Europei 2026 – Inizio alle 18.00
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Ancora loro. Italia e Turchia si ritrovano una di fronte all’altra dopo la finale mondiale e la semifinale olimpica. Stavolta in palio c’è l’Europa. Le azzurre arrivano all’appuntamento dopo il 3-1 alla Polonia, le turche dopo il netto 3-0 alla Serbia.
Ci siamo. Il giorno della finale è arrivato. Italia e Turchia si giocano l’oro europeo a Istanbul: da una parte le azzurre di Julio Velasco, dall’altra le padrone di casa. Alle 18 si alza il sipario sull’ultimo atto.
L’ultimo pezzo del puzzle. L’Italia del volley femminile affronta la Turchia nella serata di Istanbul che può regalare alla squadra di Julio Velasco il titolo europeo dopo aver già conquistato Mondiali e Olimpiadi. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione di Daniele Santarelli pronta a giocarsela fino alla fine.
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