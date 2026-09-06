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Diretta LIVE Italia-Turchia Europei Volley Finale: le azzurre affrontano le padrone di casa. Velasco vuole l'ultimo pezzo del puzzle

La Nazionale azzurra va a caccia del titolo europeo a Istanbul. L'avversaria è la Turchia allenata dal coach italiano Daniele Santarelli

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

ITALIA-Turchia

fFINALE Europei 2026 – Inizio alle 18.00

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Cronaca in diretta

  1. Live
    Un altro capitolo da scrivere

    Ancora loro. Italia e Turchia si ritrovano una di fronte all’altra dopo la finale mondiale e la semifinale olimpica. Stavolta in palio c’è l’Europa. Le azzurre arrivano all’appuntamento dopo il 3-1 alla Polonia, le turche dopo il netto 3-0 alla Serbia.

    17:13
  2. Live
    Il giorno della finale

    Ci siamo. Il giorno della finale è arrivato. Italia e Turchia si giocano l’oro europeo a Istanbul: da una parte le azzurre di Julio Velasco, dall’altra le padrone di casa. Alle 18 si alza il sipario sull’ultimo atto.

    17:05

  5. L’ultimo pezzo del puzzle. L’Italia del volley femminile affronta la Turchia nella serata di Istanbul che può regalare alla squadra di Julio Velasco il titolo europeo dopo aver già conquistato Mondiali e Olimpiadi. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione di Daniele Santarelli pronta a giocarsela fino alla fine.

Diretta LIVE Italia-Turchia Europei Volley Finale: le azzurre affrontano le padrone di casa. Velasco vuole l'ultimo pezzo del puzzle Fonte: Getty

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