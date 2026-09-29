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Diretta Live Milano-Bologna Basket Eurolega: il derby tra Olimpia e Segafredo accende l'Europa

Seconda giornata in Eurolega ed è già tempo di derby. La squadra di coach Poeta è favorita per la vittoria finale, occhio, però, a non sottovalutare la Segafredo

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

Eurolega BASKET – Giornata 2

Mediolanum Forum di Assago – Milano-Bologna

Olimpia Milano 17 17
Virtus Bologna 15 15

Cronaca in diretta

  1. Milano-Bologna 17-15

    Seconda tripla consecutiva spaventosa per Thompson!

    20:41
  2. Milano-Bologna 14-15

    Tripla di Thompson su assist di Guduric! Baldasso piazza la doppia.

    20:41
  4. Milano-Bologna 11-13

    Decisa l’incursione e volata di Wright che mette altri due punti! Kesler Edwards piazza, però, la tripla dall’altra parte.

    20:41
  5. Milano-Bologna 9-10

    Due punti per la Virtus con Alston, Wright mette la doppia! Primo quarto combattutissimo.

    20:39
  6. Milano-Bologna 7-8

    Uno su due per Carr dalla lunetta!

    20:38
  7. Milano-Bologna 7-7

    Tripla per il numero uno della Virtus Frazier. Ma Guduric in azione personale mette altri due punti per Milano.

    20:37
  8. Milano-Bologna 5-4

    Azione impeccabile per Bologna che si sblocca con Diarra. Quattro punti per lui!

    20:36
  10. Milano-Bologna 5-0

    Doppia per Peters!

    20:34
  11. Milano-Bologna 3-0

    Tiro difficile per Guduric, dall’altra parte Bologna non va a segno. Primi tre punti, però, per Guduric che si sblocca!

    20:34
  12. Partita iniziata

    Palla a due, partita iniziata. Primo possesso per l’Olimpia!

    20:32
  13. Pre
    Squadre in campo

    Squadre in campo, tutto pronto ad Assago per l’Euroderby tra Milano-Bologna.

    20:23
  14. Pre
    L’Euroderby arriva subito

    Il primo Euroderby dell’anno arriva quindi con una posta in palio già significativa. Milano vuole sfruttare il fattore campo e lasciarsi alle spalle il ko di Belgrado, Bologna cerca invece il primo acuto europeo dopo la sconfitta contro il Fenerbahce. Il Forum si prepara così ad accogliere un’altra sfida tra le due grandi protagoniste del basket italiano: stavolta, oltre alla rivalità, ci sono anche i primi punti di una lunga stagione europea.

    19:54
  16. Pre
    Il precedente sorride all’Olimpia

    Il precedente più recente sorride all’Olimpia. Nella semifinale di Supercoppa, infatti, Milano ha superato Bologna e si è poi presa il trofeo. A distanza di pochi giorni, però, cambia completamente il contesto: l’Eurolega mette in palio punti pesanti e per entrambe le squadre il derby rappresenta già un’occasione importante per muovere la classifica.

    19:53
  17. Pre
    Bologna vuole sbloccarsi

    Dall’altra parte c’è una Virtus Bologna che ha sfiorato il colpo all’esordio in Eurolega. La squadra di Dusko Ivanovic, impegnata sul campo del Fenerbahce, è rimasta in partita fino alle battute finali prima di arrendersi alla formazione turca. In Serie A, invece, i bianconeri hanno iniziato con una vittoria contro Varese e arrivano quindi al derby con la volontà di trasformare le buone indicazioni europee in un risultato concreto.

    19:51
  18. Pre
    Milano cerca il riscatto

    L’Olimpia di Giuseppe Poeta arriva all’appuntamento dopo una partenza europea complicata. Milano ha infatti debuttato con una sconfitta sul parquet del Partizan, mentre in campionato ha dovuto rimontare per avere la meglio su Trieste. Il primo trofeo stagionale, però, è già finito nelle mani biancorosse: la Supercoppa conquistata a inizio stagione ha confermato le ambizioni della formazione milanese.

    19:46

  20. È ancora Milano contro Bologna, ma questa volta il palcoscenico è quello dell’Eurolega. A dieci giorni dalla semifinale di Supercoppa, Olimpia e Virtus tornano ad affrontarsi questa sera all’Unipol Forum di Assago, con palla a due alle 20.30. Un derby che arriva subito, alla seconda giornata della competizione europea, e che mette di fronte due squadre entrambe alla ricerca del primo successo continentale della stagione.

Diretta Live Milano-Bologna Basket Eurolega: il derby tra Olimpia e Segafredo accende l'Europa Fonte: Getty

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