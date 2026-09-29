Diretta Live Milano-Bologna Basket Eurolega: il derby tra Olimpia e Segafredo accende l'Europa

Eurolega BASKET – Giornata 2
Mediolanum Forum di Assago – Milano-Bologna
|Olimpia Milano
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|Virtus Bologna
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Eurolega BASKET – Giornata 2
Mediolanum Forum di Assago – Milano-Bologna
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Seconda tripla consecutiva spaventosa per Thompson!
Tripla di Thompson su assist di Guduric! Baldasso piazza la doppia.
Decisa l’incursione e volata di Wright che mette altri due punti! Kesler Edwards piazza, però, la tripla dall’altra parte.
Due punti per la Virtus con Alston, Wright mette la doppia! Primo quarto combattutissimo.
Uno su due per Carr dalla lunetta!
Tripla per il numero uno della Virtus Frazier. Ma Guduric in azione personale mette altri due punti per Milano.
Azione impeccabile per Bologna che si sblocca con Diarra. Quattro punti per lui!
Doppia per Peters!
Tiro difficile per Guduric, dall’altra parte Bologna non va a segno. Primi tre punti, però, per Guduric che si sblocca!
Palla a due, partita iniziata. Primo possesso per l’Olimpia!
Squadre in campo, tutto pronto ad Assago per l’Euroderby tra Milano-Bologna.
Il primo Euroderby dell’anno arriva quindi con una posta in palio già significativa. Milano vuole sfruttare il fattore campo e lasciarsi alle spalle il ko di Belgrado, Bologna cerca invece il primo acuto europeo dopo la sconfitta contro il Fenerbahce. Il Forum si prepara così ad accogliere un’altra sfida tra le due grandi protagoniste del basket italiano: stavolta, oltre alla rivalità, ci sono anche i primi punti di una lunga stagione europea.
Il precedente più recente sorride all’Olimpia. Nella semifinale di Supercoppa, infatti, Milano ha superato Bologna e si è poi presa il trofeo. A distanza di pochi giorni, però, cambia completamente il contesto: l’Eurolega mette in palio punti pesanti e per entrambe le squadre il derby rappresenta già un’occasione importante per muovere la classifica.
Dall’altra parte c’è una Virtus Bologna che ha sfiorato il colpo all’esordio in Eurolega. La squadra di Dusko Ivanovic, impegnata sul campo del Fenerbahce, è rimasta in partita fino alle battute finali prima di arrendersi alla formazione turca. In Serie A, invece, i bianconeri hanno iniziato con una vittoria contro Varese e arrivano quindi al derby con la volontà di trasformare le buone indicazioni europee in un risultato concreto.
L’Olimpia di Giuseppe Poeta arriva all’appuntamento dopo una partenza europea complicata. Milano ha infatti debuttato con una sconfitta sul parquet del Partizan, mentre in campionato ha dovuto rimontare per avere la meglio su Trieste. Il primo trofeo stagionale, però, è già finito nelle mani biancorosse: la Supercoppa conquistata a inizio stagione ha confermato le ambizioni della formazione milanese.
È ancora Milano contro Bologna, ma questa volta il palcoscenico è quello dell’Eurolega. A dieci giorni dalla semifinale di Supercoppa, Olimpia e Virtus tornano ad affrontarsi questa sera all’Unipol Forum di Assago, con palla a due alle 20.30. Un derby che arriva subito, alla seconda giornata della competizione europea, e che mette di fronte due squadre entrambe alla ricerca del primo successo continentale della stagione.
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