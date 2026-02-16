Virgilio Sport
OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 LIVE

Diretta Milano Cortina Olimpiadi 16 febbraio, LIVE short track con Arianna Fontana, caduta 500m, incubo Vinatzer

News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 16 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

L’esplosione di gioia per il secondo oro di Federica Brignone ieri e Lisa Vittozzi sono ancora presenti, ma con la giornata di oggi, 16 febbraio, le emozioni non mancheranno. Attesa per Arianna Fontana che in tarda mattinata sarà impegnata nelle fasi finali dei 1000 metri short track. Delusione Vinatzer e Sala nella 1° manche dello slalom. In serata curling e il programma libero di pattinaggio di figura a coppie artistico che assegnerà le medaglie. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:

  • Sci 🟢
  • Bob 🟢
  • Curling 🔴
  • Pattinaggio di figura 🔴
  • Short track 🟢

CALENDARIO | ITALIA TEAM | MEDAGLIERE

Cronaca in diretta

  1. 11:25
    sighel Fonte:Getty Images
    LIVE Short track, rischio Sighel

    La batteria di Sighel, protagonista di un contatto clamoroso sub iudice:

    • Pietro Sighel – ITA
    • Furkan Akar – TUR
    • Abzal Azhgaliyev – KAZ
    • Reinis Berzins – LAT
    11:27
  2. 11:23
    LIVE Short track 500m uomini

    I giudici stanno valutando il da farsi dopo la caduta.

    11:24
  4. 11:20
    LIVE Short track qualificazione 500m uomini

    Impegnati gli azzurri Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali: caduta tremenda nella prima batteria. Si attende responso giudici.

    11:21
  5. 11:15
    LIVE Short track 1000 m donne, Confortola in semifinale

    L’ordine d’arrivo della batteria

    1. Courtney Sarault – CAN
    2. Elisa Confortola – ITA
    3. Michelle Velzeboer – NED
    4. Jingru Yang – CHN
    5. Cloe Ollivier – FRA
    11:18
  6. 11:13
    LIVE Short track, c'è Confortola

    Batteria con Elisa Confortola che deve giocarsi il tutto per tutto, adesso.

    11:15
  7. 11:02
    LIVE Short track Fontana in semifinale!

    Pazzesca Arianna Fontana che chiude prima la sua batteria, Betti fuori purtroppo.

    1. Arianna Fontana – ITA
    2. Minjeong Choi – KOR
    3. Kim Boutin – CAN
    4. Chiara Betti – ITA
    5. Gabriela Topolska – POL
    11:04
  8. 11:01
    LIVE Short track, inizia la batteria

    Inizia la prima batteria dei quarti di finale:

    • Arianna Fontana – ITA
    • Chiara Betti – ITA
    • Minjeong Choi – KOR
    • Kim Boutin – CAN
    • Gabriela Topolska – POL
    11:01
  10. 11:00
    LIVE Short track 1000 metri donne, Confortola nella 4° batteria
    • Elisa Confortola – ITA 
    • Courtney Sarault – CAN
    • Cloe Ollivier – FRA
    • Jingru Yang – CHN
    • Michelle Velzeboer – NED
    11:00
  11. 10:58
    LIVE Short track 1000 m donne, batterie quarti
    • Arianna Fontana – ITA
    • Chiara Betti – ITA
    • Minjeong Choi – KOR
    • Kim Boutin – CAN
    • Gabriela Topolska – POL
    10:58
  12. 10:54
    LIVE Slalom maschile 1° manche

    Con +2.23 Saccardi si piazza 10° a questo punto della 1° manche.

    10:55
  13. 10:52
    LIVE Slalom maschile, scende Saccardi

    Il nostro Saccardi è in pista, alla ricerca del tempo giusto sul cronometro.

    10:53
  14. 10:45
    LIVE Short track 1000 metri donne

    Alle 11 il via ai quarti di finale dei 1000 metri donne short track: per le azzurre in pista Arianna Fontana, Chiara Betti ed Elisa Confortola.

    10:48
  16. 10:32
    LIVE Slalom machile, Sala fuori

    Finisce anche per Tommasao Sala lo slalom.

    10:37
  17. 10:30
    LIVE Slalom maschile, ecco Sala

    Ecco l’azzurro Tommaso Sala!

    10:36
  18. 10:20
    LIVE Slalom maschile

    In testa McGrath con 56.14, secondo lo svizzero Meillard con un ritardo di 0.59, terzo l’austriaco Gstrein con +0.94.

    10:24
  19. 10:20
    LIVE Slalom maschile, fuori anche Vinatzer!

    Peccato per Vinatzer che accumula un ritardo di 1.51 e finisce fuori sotto la neve che, copiosa, scende a Bormio.

    10:21
  20. 10:19
    LIVE Slalom pronto Vinatzer

    L’azzurro Vinatzer si prepara al cancelletto: via!

    10:20
  22. 10:18
    LIVE Curling dopo il quarto end
    • Svezia-Svizzera 1-2 (4° end)
    • Cina-Canada 2-4 (5° end)
    • Danimarca-Gran Bretagna 1-3 (5° end)
    10:18
  23. 10:17
    LIVE Slalom maschile, anche Feller fuori

    Continuano ad uscire, per fortuna senza particolari conseguenze: pure Feller finisce fuori.

    10:18
  24. 10:13
    LIVE Slalom maschile

    Pinheiro Braathen, Hallberg e Rassat subito fuori. Una situazione a dir poco bizzarra, dopo appena 12 minuti di gara e 10 slalomisti scesi.

    10:14
  25. 10:10
    LIVE Slalom Pinheiro Braathen subito fuori

    Contrariamente alle aspettative, Pinheiro Braathen è finito fuori. Un epilogo che ha del clamoroso!

    10:12
  26. 10:03
    LIVE Slalom maschile

    A Bormio è il giorno dello slalom maschile, ultima gara dello sci alpino per gli uomini. Pinheiro Braathen a caccia del bis dopo l’oro in gigante. Quattro azzurri al via, con Alex Vinatzer che parte tra gli outsider. Alle 10 la prima manche, alle 13.30 la seconda.

    10:11
  28. 10:00
    LIVE SCI SLALOM MASCHILE, PARTITI!
    10:09
  29. 09:44
    Alle 10 Bob a due uomini
    09:44
  30. 09:41
    Roda: "Brignone ha fatto la storia dello sci"

    Le parole del presidente FISI Flavio Roda. “Era difficile immaginare un risultato del genere con così tante medaglie, ma sicuramente sapevamo di avere tanti sport competitivi”, ha detto ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sul record di 22 medaglie conquistate dall’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina, a una settimana dalla fine dei Giochi. “Sono anni che si lavora con degli obiettivi ben precisi, Tutti i direttori tecnici hanno ben chiaro quello che è il percorso. Gli atleti hanno dimostrato la loro capacità, il loro impegno e sono arrivato focalizzati sull’obiettivo. E questo è il risultato. Bisogna fare innanzitutto i complimenti agli atleti e poi alle persone che hanno lavorato con loro”. L’impresa di Brignone?: “L’impresa – spiega Roda – sta soprattutto nel percorso, dopo il gravissimo incidente. Dai medici allo staff, lavorare al suo fianco è stato fenomenale. Poi lei ha fatto la differenza. Ho vissuto tutto il percorso: ha avuto una costanza e un carattere vincente. Già da Kronplatz era tornata lei, con la sua intelligenza nel leggere i tracciati e la sua determinazione. Ha fatto la storia dello sci”.

    09:43
  31. 09:40
    LIVE Curling la situazione dopo il secondo end
    • Svezia-Svizzera 0-0 (2° end)
    • Cina-Canada 1-0 (3° end)
    • Danimarca-Gran Bretagna 1-2 (3° end)
    09:40
  32. 09:28
    passler Fonte:ANSA
    Allenamento oggi per Rebecca Passler

    Oggi la biatleta Rebecca Passler, riammessa ai Giochi dopo aver vinto il suo ricorso, si allenerà in pista ad Anterselva ma non rilascerà alcuna dichiarazione.

    09:30
  34. 09:25
    brignone Fonte:ANSA
    Alle 10:30 conferenza stampa di Federica Brignone

    Alle 10:30 Federica Brignone sarà a disposizione dei media presso Casa Italia, a Cortina. Dopo i due ori, la domanda sul suo futuro rimane: magari in questa circostanza avremo una risposta se non definitiva, più chiara.

    09:28
  35. 09:20
    LIVE Slalom maschile: neve a Bormio

    A Bormio è in corso una fitta nevicata: alle 10 l’appuntamento con lo slalom maschile.

    09:25
  36. 09:05
    LIVE Inizia il curling!
    • Svezia-Svizzera
    • Cina-Canada
    • Danimarca-Gran Bretagna
    09:23
  37. 09:00
    Il programma della sera
    • ore 19 – BOB: Monobob donne (prova 3)
    • ore 19 – SALTO CON GLI SCI: Super team uomini (1° turno)
    • ore 19.05 – CURLING (donne, round robin): ITALIA-Stati Uniti, Corea-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Giappone-Canada
    • ore 19.30 – SCI ACROBATICO: Freeski big air donne (Finale)
    • ore 19.43 – SALTO CON GLI SCI: Super team uomini (2° turno)
    • ore 20 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Coppie artistico (programma libero)
    • ore 20.20 – SALTO CON GLI SCI: Super team uomini (Finale)
    • ore 21.06 – BOB: Mono bob donne (prova 4)
    • ore 21.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, semifinali): Canada-Svizzera
    09:10
  38. 08:50
    Il programma del pomeriggio
    • ore 13.30 – SCI ALPINO: Slalom uomini – 2^ manche
    • ore 14.05 – CURLING (uomini, round robin): Gran Bretagna-Norvegia, Rep. Ceca-Canada, Svezia-Germania, ITALIA-Cina
    09:09
  40. 08:45
    Il programma del mattino
    • ore 9.05 – CURLING (donne, round robin): Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna
    • ore 10 – SCI ALPINO: Slalom uomini – 1^ manche
    • ore 10 – BOB: Bob a 2 uomini (prova 1)
    • ore 11 – SHORT TRACK: 1000m donne (quarti di finale)
    • ore 11.17 – SHORT  TRACK: 500m uomini (batterie)
    • ore 11.57 – SHORT TRACK: 1000m donne (semifinali)
    • ore 11.57 – BOB: Bob a 2 uomini (prova 2)
    • ore 12.06 – SHORT TRACK: Staffetta 5000m uomini (semifinali)
    • ore 12.41 – SHORT TRACK: 1000m donne (finali)
    09:09
  41. 08:30
    La gioia per Federica Brignone

    L’entusiasmo incontenibile per la vittoria di Federica Brignone è raddoppiato con il suo secondo oro, ieri pomeriggio. Soddisfazione, finalmente, anche per Lisa Vittozzi che si vede riconosciuti i suoi meriti con la medaglia. Oggi occhio a Arianna Fontana e non solo. Ma alle 10 si parte con lo slalom maschile.

    09:08

  43. Buongiorno e benvenuti su Virgilio Sport. Incomincia la settimana che porta alla fine delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Si parte già alle 10 con la prima manche dello slalom maschile che vedrà protagonista Alex Vinatzer. Poi l’attenzione passerà allo short track: una giornata dedicata alle finali dei 1000m donne con Arianna Fontana, Elisa Confortola e Chiara Betti. Poi doppio appuntamento in serata. Alle 19.30, a Livigno, le finali del big air freeski con Flora Tabanelli che punta a migliorare il sesto posto nelle qualificazioni. In serata, infine, il programma libero delle coppie di artistico con Conti/Macii.

Diretta Milano Cortina Olimpiadi 16 febbraio, LIVE short track con Arianna Fontana, caduta 500m, incubo Vinatzer Fonte: ANSA

HeyLight

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio