Ancora una medaglia d’oro grazie ai ragazzi del pattinaggio di velocità per l’Italia che consolida il secondo posto nel medagliere, dietro alla Norvegia. Italia bene in entrambe le sprint. Shiffrin in testa dopo la prima manche dello slalom. Poi staffetta femminile di biathlon e i ragazzi del curling impegnati nei match decisivi a partire dalle 14:05. Grande attesa per la serata con lo short track con Arianna Fontana e Pietro Sighel a caccia di medaglie. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:
- Sci sprint 🟢
- Biathlon 🔴
- Pattinaggio di velocità 🔴
- Short track 🔴