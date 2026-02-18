Virgilio Sport
Diretta Milano Cortina Olimpiadi 18 febbraio LIVE sprint Italia in finale, slalom speciale 1° manche Shiffrin superlativa

News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 18 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina

Riassunto dell'evento

Ancora una medaglia d’oro grazie ai ragazzi del pattinaggio di velocità per l’Italia che consolida il secondo posto nel medagliere, dietro alla Norvegia. Italia bene in entrambe le sprint. Shiffrin in testa dopo la prima manche dello slalom. Poi staffetta femminile di biathlon e i ragazzi del curling impegnati nei match decisivi a partire dalle 14:05. Grande attesa per la serata con lo short track con Arianna Fontana e Pietro Sighel a caccia di medaglie. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:

  • Sci sprint 🟢
  • Biathlon 🔴
  • Pattinaggio di velocità 🔴
  • Short track 🔴

CALENDARIO | ITALIA TEAM | MEDAGLIERE

Cronaca in diretta

  1. 11:39
    pellegrino Fonte:ANSA
    LIVE Sprint sci di fondo, Italia qualificata: è finale

    Elia Barp e Federico Pellegrino si qualificano per la finale nella Team Sprint maschile, per ora hanno il terzo tempo di qualificazione. Le medaglie si assegnano dalle 12.15.

    11:40
  2. 11:38
    Peterlini a fine manche ai microfoni

    “La pista è facile, la neve è facile, bisogna veramente fare qualcosa di grande per recuperare un secondo – di chiara ai microfoni Rai al traguardo -. Purtroppo nella prima, non essendoci così tanta curva e essendo così facile, forse ho girato troppo, ero un po’ troppo agganciata. Il mio difetto è quello forse di girare un po’ troppo. Ci ho provato, adesso ci riproverò ancora di più nella seconda”, ha detto Peterlini.

    11:39
  4. 11:15
    Della Mea ai microfoni

    “La pista è facile, la neve è facile, bisogna veramente fare qualcosa di grande per recuperare un secondo – di chiara ai microfoni Rai al traguardo -. Purtroppo nella prima, non essendoci così tanta curva e essendo così facile, forse ho girato troppo, ero un po’ troppo agganciata. Il mio difetto è quello forse di girare un po’ troppo. Ci ho provato, adesso ci riproverò ancora di più nella seconda”, ha detto Lara Della mea ai microfoni Rai.

    11:38
  5. 11:00
    LIVE Sci alpino slalom speciale, 1° manche

    Slalom femminile, dopo la prima manche miglior tempo per la statunitense Mikaela Shiffrin (47″13), la tedesca Duerr a 82/100 e la svedese Oelhund. Quindicesimo tempo per Lara Della Mea, 23° per Martina Peterlini. Fuori la terza azzurra, Anna Trocker.

    11:07
  6. 10:56
    LIVE Curling la situazione dopo il sesto end
    • USA – Gran Bretagna 3-4 (6° end)
    • Svezia – Corea del Sud 2-8 (5° end)
    • Cina – Danimarca 6-6 (6° end)
    10:58
  7. 10:51
    cane Fonte:ANSA
    A Tesero entra cane in pista

    Piccola incursione senza conseguenze a Tesero, da parte di un cane che ha fatto il suo ingresso durante la Sprint.

    10:54
  8. 10:47
    LIVE Slalom Anna Trocker pronta a stupire

    Tra le azzurre che sono in lista per lo slalom speciale, c’è anche la giovanissima figlia d’arte Anna Trocker.

    10:50
  10. 10:39
    LIVE Sci di fondo maschile, la situazione

    Federico Pellegrino si conferma, terzo posto per l’azzurro alle spalle di USA e Norvegia. Italia qualificata per la finale!

    10:43
  11. 10:36
    LIVE Sci acrobatico

    Al via le qualificazioni anche per lo sci acrobatico donne.

    10:37
  12. 10:33
    LIVE Sprint sci di fondo donne

    Italia qualificata, risultato che proietta le azzurre in finale.

    10:36
  13. 10:31
    LIVE Sprint sci di fondo donne, azzurre in finale

    Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter si qualificano alla finale della Team Sprint donne con il nono tempo.

    10:33
  14. 10:07
    LIVE Slalom, Lara Colturi 3°

    Prestazione maiuscola di Lara Colturi, che scende davvero impeccabile e riesce a realizzare un ottimo tempo: per il momento è 3°.

    10:08
  16. 10:00
    LIVE Slalom al via!
    10:06
  17. 09:45
    LIVE Sci di fondo sprint partita!

    Al momento settimo tempo per l’azzurra Ganz a 16″42 dalla Svezia.

    09:52
  18. 09:34
    LIVE Sci di fondo sprint alle 9:45

    La giornata di gara si articola in due fasi, con le qualificazioni della sprint alle 9.45 e le finali alle 11.45. Nelle qualifiche, la qualificazione è determinata dai tempi aggregati di qualificazioni dei singoli atleti nelle coppie al via, mentre la finale si svolge sotto forma di una staffetta in cui i due fondisti si alternano per un totale di quattro frazioni. Partenza tra poco, alle 9:45.

    09:36
  19. 09:27
    LIVE Curling la situazione dopo il secondo end
    • Gran Bretagna-Stati Uniti 1-1
    • Svezia- Corea del Sud 0-3
    • Cina – Danimarca 1-2
    09:34
  20. 09:25
    LIVE Slalom con Lara Della Mea

    Dalle 10 la prima manche dello slalom speciale femminile: per l’Italia ci sarà Lara Della Mea mentre Lara Colturi difenderà i colori dell’Albania.

    • l’azzurra Lara Della Mea cerca il riscatto dopo la medaglia sfumata per soli cinque centesimi di secondo di una gara che non ha assegnato il bronzo (argento andato ex aequo alla svedese Hector e alla norvegese Stjernesund). Oggi prova a dimostrare tutta la sua qualità.
    • la statunitense Mikaela Shiffrin che, dopo 108 vittorie in Coppa del Mondo, vuole lasciare un segno olimpico, dopo le delusioni di combinata e gigante.
    09:26
  22. 09:19
    LIVE Sprint sci di fondo dalle 9:45

    Tra poco in gara le azzurre Iris De Martin Pinter e Caterina Ganz nella team sprint a squadre di sci di fondo a tecnica libera. Il via alle 9.45.

    09:20
  23. 09:13
    LIVE Curling
    • USA – Gran Bretagna
    • Svezia – Corea del Sud
    • Cina – Danimarca
    09:14
  24. 09:10
    Alle 10 slalom femminile

    Alle 10 di oggi lo slalom femminile con Mikaela Shiffrin, grande favorita. Seguiremo live l’evento a cui parteciperanno anche Lara Colturi e l’azzurra Lara Della Mea.

    09:12
  25. 09:07
    Il programma della sera
    • ore 18.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, quarti di finale): Finlandia-Svizzera
    • ore 19.05 – CURLING (donne, round robin): Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Canada-ITALIA, Cina-Svezia
    • ore 20.15 – SHORT TRACK: 500m uomini (quarti)
    • ore 20.44 – SHORT TRACK: 500m uomini (semifinali)
    • ore 20.51 – SHORT TRACK: staffetta 3000m donne (finali)
    • ore 21.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, quarti di finale): Stati Uniti-Svezia/Lettonia
    • ore 21.27 – SHORT TRACK: 500m uomini (finali)
    09:08
  26. 09:00
    Il programma del pomeriggio
    • ore 13 – SCI ACROBATICO: Salti donne (finali)
    • ore 13.30 – SCI ALPINO: Slalom donne (manche 2)
    • ore 14.05 – CURLING (uomini, round robin): ITALIA-Canada, Cina-Rep. Ceca, Norvegia-Svizzera, Stati Uniti-Gran Bretagna
    • ore 14.30 – SNOWBOARD: Slopestyle donne
    • ore 14.45 – BIATHLON: Staffetta 4x6km donne
    • ore 16.40 – HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, quarti di finale): Canada-Rep. Ceca
    09:07
  28. 08:30
    Il programma del mattino
    • ore 9.05 – CURLING (donne, round robin): Cina-Danimarca, Stati Uniti-Gran Bretagna, Svezia-Corea
    • ore 9.45 – SCI DI FONDO: Sprint tecnica libera a squadre donne (qualificazioni)
    • ore 10 – SCI ALPINO: Slalom donne (manche 1)
    • ore 10 – SCI ACROBATICO: Salti donne (qualificazione 1)
    • ore 10.15 – SCI DI FONDO: Sprint tecnica libera a squadre uomini (qualificazioni)
    • ore 10.45 – SCI ACROBATICO: Salti donne (qualificazione 2)
    • ore 11.20- SNOWBOARD: Slopestyle uomini
    • ore 11.45 – SCI DI FONDO: Sprint tecnica libera a squadre donne (finali)
    • ore 12.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, quarti di finale): Slovacchia-Germania
    • ore 12.15 – SCI DI FONDO: Sprint tecnica libera a squadre uomini (finali)
    09:07

  30. Buongiorno e benvenuti su Virgilio Sport. Oggi in programma la staffetta femminile e i 500m uomini. Il quartetto azzurro (Fontana, Confortola, Betti e Arianna Sighel) è in finale A e sfiderà Corea, Canada e Paesi Bassi per le medaglie. Si partirà dai quarti, invece, nei 500m: ancora in corsa Pietro Sighel, Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali. ma prima di tutto lo slalom femminile. Mikaela Shiffrin favorita d’obbligo, ma attenzione a Lara Della Mea che parte tra le outsider e punta a riscattarsi dopo il quarto posto in gigante. Ancora sprint, biathlon staffetta.

