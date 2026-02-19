L’Italia si conferma nel medagliere con l’argento dello short track e il bronzo nella sprint. Curling maschile: gli azzurri affrontano la Svizzera: serve vincere per andare in semifinale. Oggi il grande debutto dello sci alpinismo all’Olimpiade con l’azzurra Murada a caccia di una medaglia. Nell’hockey è il giorno delle finali femminile, mentre nel pattinaggio donne è la serata del programma libero. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:
- Hockey 🟢
- Curling 🟢
- Biathlon 🔴
- Pattinaggio di velocità 🔴
- Short track 🔴