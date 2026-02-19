Virgilio Sport
Diretta Milano Cortina Olimpiadi 19 febbraio LIVE curling maschile Italia-Svizzera

News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 19 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina

Ultimo aggiornamento:

Riassunto dell'evento

L’Italia si conferma nel medagliere con l’argento dello short track e il bronzo nella sprint. Curling maschile: gli azzurri affrontano la Svizzera: serve vincere per andare in semifinale. Oggi il grande debutto dello sci alpinismo all’Olimpiade con l’azzurra Murada a caccia di una medaglia. Nell’hockey è il giorno delle finali femminile, mentre nel pattinaggio donne è la serata del programma libero. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:

  • Hockey 🟢
  • Curling 🟢
  • Biathlon 🔴
  • Pattinaggio di velocità 🔴
  • Short track 🔴

CALENDARIO | ITALIA TEAM | MEDAGLIERE

Cronaca in diretta

  1. 10:36
    LIVE Curling Italia-Svizzera, ripresa

    Adesso l’Italia incomincia a reagire, la distanza si accorcia e gli azzurri sono sotto 3-4.

    10:37
  2. 10:30
    Buonfiglio candida l'Italia con Roma 2040

    Il successo di Milano Cortina induce il presidente del CONI Luciano Buonfiglio a spingere per i Giochi estivi del 2040. “Credo che ci siano tutti i requisiti per preparare una candidatura. È chiaro che il Coni è uno degli stakeholder, dev’essere condivisa assolutamente con il ministro Abodi e con il governo”. Risponde così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio al Forum di Assago per la staffetta femminile dello short track e i 500 metri uomini. La candidata ideale sarebbe Roma. “Lì c’è una percentuale di impianti già realizzata, credo che il nostro Paese meriti un’altra Olimpiade estiva, perché una volta c’è stata scippata”, ha detto.

    10:32
  4. 10:28
    LIVE Curling maschile Italia-Svizzera dopo il quinto end

    Gli azzurri non riescono a trovare la bocciata indispensabile a smuovereil risultato: 1-4 per la Svizzera.

    10:29
  5. 10:00
    scialpinismo Fonte:ANSA
    LIVE Sci alpinismo femminile

    Sotto una fitta nevicata, è il momento della seconda batteria di sci alpinismo femminile con la prima azzurra, Alba De Silvestro.

    10:27
  6. 09:51
    LIVE Curling Italia-Svizzera la situazione dopo il terzo end

    L’Italia è in evidente sofferenza: sotto 3-0 gli azzurri devono trovare i colpi giusti, molto più aggressivi. Adesso si va al recupero.

    09:53
  7. 09:48
    Per ora stop prove a Livigno

    A causa delle cattive condizioni meteo a Livigno, le qualificazioni dell’halfpipe maschile sono state rinviate.

    09:49
  8. 09:42
    Meteo a Bormio

    Fitta nevicata in corso a Bormio, nel giorno del debutto dello sci alpinismo alle Olimpiadi. Confermato ad ora il programma (il via alle 9.50, finali femminili alle 13.55 e maschili alle 14.15).

    09:43
  10. 09:30
    LIVE Curling, la situazione dopo il secondo end
    • Italia-Svizzera 0-2 (dopo il 2°end)
    • Svezia-Rep. Ceca 1-1 (dopo il 2°end)
    • Cina-Germania 1-1 (dopo il 2°end)
    • Norvegia-Canada 3-1 (dopo il 2°end)
    09:40
  11. 09:10
    LIVE Curling maschile, sfida decisiva al via
    • Italia-Svizzera
    • Svezia-Rep. Ceca
    • Cina-Germania
    • Norvegia-Canada
    09:35
  12. 09:00
    Il programma della sera
    • ore 19 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Singolo femminile (programma libero)
    • ore 19.05 – CURLING (uomini): Semifinale/1
    • ore 19.05 – CURLING (uomini): Semifinale/2
    • ore 19.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, finale oro): Stati Uniti-Canada
    • ore 19.30 – SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe donne (qualificazioni manche 1)
    • ore 20.27 – SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe donne (qualificazioni manche 2)
    09:35
  13. 08:45
    Il programma del pomeriggio
    • ore 12.55 – SCI ALPINISMO: Sprint donne (semifinali)
    • ore 13.25 – SCI ALPINISMO: Sprint uomini (semifinali)
    • ore 13.55 – SCI ALPINISMO: Sprint donne (finale)
    • ore 14.00 – COMBINATA NORDICA: Team sprint (sci di fondo)
    • ore 14.05 – CURLING (donne, round robin): Svizzera-Stati Uniti, Canada-Corea, Giappone-Cina, Gran Bretagna-ITALIA
    • ore 14.15 – SCI ALPINISMO: Sprint uomini (finale)
    • ore 14.40 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, finale bronzo): Svizzera-Svezia
    • ore 16.30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’: 1500m uomini
    09:34
  14. 08:30
    Il programma del mattino
    • ore 9.05 – CURLING (uomin, round robin): Svezia-Rep. Ceca, ITALIA-Svizzera, Cina-Germania, Norvegia-Canada
    • ore 9.50 – SCI ALPINISMO: Sprint donne (batterie)
    • ore 10 – COMBINATA NORDICA: Team sprint (salto di gara)
    • ore 10.30 – SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (qualificazioni manche 1)
    • ore 10.30 – SCI ALPINISMO: Sprint uomini (batterie)
    • ore 11.27 – SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (qualificazioni manche 2)
    09:34

  17. Buongiorno e benvenuti su Virgilio Sport. Oggi è il giorno dello sci alpinismo, con le gare sprint. Italia in corsa per la medaglia soprattutto al femminile con Giulia Murada. Giornata da dentro o fuori per gli azzurri nel curling maschile, con il team di Joel Retornaz obbligato a battere la Svizzera per accedere in semifinale

Diretta Milano Cortina Olimpiadi 19 febbraio LIVE curling maschile Italia-Svizzera Fonte: ANSA

