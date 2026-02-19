Il successo di Milano Cortina induce il presidente del CONI Luciano Buonfiglio a spingere per i Giochi estivi del 2040. “Credo che ci siano tutti i requisiti per preparare una candidatura. È chiaro che il Coni è uno degli stakeholder, dev’essere condivisa assolutamente con il ministro Abodi e con il governo”. Risponde così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio al Forum di Assago per la staffetta femminile dello short track e i 500 metri uomini. La candidata ideale sarebbe Roma. “Lì c’è una percentuale di impianti già realizzata, credo che il nostro Paese meriti un’altra Olimpiade estiva, perché una volta c’è stata scippata”, ha detto.