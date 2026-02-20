Virgilio Sport
Diretta Milano Cortina Olimpiadi 20 febbraio LIVE bob e ski cross, attesa Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida

News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 20 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Riassunto dell'evento

L’Italia si ferma nel medagliere ma affronta questa nuova giornata, oggi 20 febbraio, con qualche speranza in più. A Milano Cortina si parte con gli ultimi allenamenti ufficiali del bob a 4, poi sarà il turno dello skicross con Jole Galli. Dallo short track con Arianna Fontana, alla mass start del biathlon maschile fino ai 1500 metri pattinaggio velocità con la campionessa due volte oro, solo in questa edizione dei Giochi, Francesca Lollobrigida. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:

  • Skicross 🔴
  • Bob 🔴
  • Short Track 🔴
  • Pattinaggio di velocità 🔴

Cronaca in diretta

  1. 09:22
    Skicross, c'è l'azzurra Jole Galli

    Alle 10 prendono il via anche alle prove di skicross femminile: iscritta anche l’azzurra Jole Galli.

    09:26
  2. 09:20
    Bob, speranza Baumgartner

    Ultime prove a Cortina prima delle manche ufficiali del bob a 4. Nelle ultime sessioni velocissimo l’equipaggio di Patrick Baumgartner: l’italiano è stato il migliore nell’ultima sessione ed è a lui che si affidano le speranze azzurre.

    09:25
  4. 09:15
    La situazione medagliere per l'Italia

    Nel medagliere, l’Italia scende di un gradino rimanendo sul podio sorpassata, ieri, dagli Stati Uniti che guadagnano le medaglie necessarie a portarsi a +1 rispetto agli USA.

    09:20
  5. 09:10
    L'eredità degli impianti

    A pochi giorni dalla chiusura dei Giochi, è tempo di parlare di “legacy” e dunque di eredità degli impianti. Già per Santa Giulia si sarebbero fatte avanti diverse proposte da parte di società interessate a utilizzare la struttura per obiettivi sportivi, anche se per ora pare di certo destinata a eventi.

    09:14
  6. 09:00
    Le dimissioni di Mauro Pini

    Anche se in anticipo rispetto a quello che poteva essere il tempo giusto, Mauro Pini si è dimesso da tecnico delle discipline tecniche. “Mi assumo la responsabilità per i deludenti risultati ottenuti dagli atleti italiani nelle discipline tecniche. Dopo un’attenta riflessione, e preso atto del venir meno del necessario rapporto di fiducia reciproco con i superiori, ritengo corretto fare un passo indietro. Ringrazio la FISI per l’opportunità ricevuta e auguro agli atleti un futuro ricco di soddisfazioni sportive”. Le parole del tecnico ticinese, Mauro Pini, responsabile delle discipline tecniche maschili, che nella giornata di ieri ha rassegnato le dimissioni. Ora seguirà un incontro a Milano, al termine dei Giochi Olimpici.

    09:11
  7. 08:50
    Il programma della serata
    • ore 19.05 – CURLING (uomini): Finale bronzo
    • ore 19.30 – SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (finale)
    • ore 19.50 – BOB: Bob a 2 donne (prova 2)
    • ore 20.15 – SHORT TRACK: 1500m donne (quarti di finale)
    • ore 21.02 – SHORT TRACK: 1500m donne (semifinali)
    • ore 21.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, semifinali): Stati Uniti-Slovacchia
    • ore 21.18 – SHORT TRACK: Staffetta 5000m uomini (finali)
    • ore 22 – SHORT TRACK: 1500m donne (finali)
    09:09
  8. 08:40
    Il programma del pomeriggio
    • ore 13.30 – SCI ACROBATICO: Salti uomini (finali)
    • ore 14.05 – CURLING (donne, semifinali): Canada-Svezia
    • ore 14.05 – CURLING (donne, semifinali): Stati Uniti-Svizzera
    • ore 14.15 – BIATHLON: Mass start uomini
    • ore 16.30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’: 1500m donne
    • ore 16.40 – HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, semifinali): Canada-Finlandia
    • ore 18 – BOB: Bob a 2 donne (prova 1)
    09:09
  10. 08:30
    Il programma del mattino
    • ore 10 – SCI ACROBATICO: Ski cross donne (seeding)
    • ore 10.30 – SCI ACROBATICO: Salti uomini (qualificazione 1)
    • ore 10.30 – SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (qualificazioni – manche 1)
    • ore 11.15 – SCI ACROBATICO: Salti uomini (qualificazione 2)
    • ore 11.27 – SCI ACROBATICO: Freeski halfpipe uomini (qualificazioni – manche 2)
    • ore 12 – SCI ACROBATICO: Ski cross donne (ottavi di finale)
    • ore 12.35 – SCI ACROBATICO: Ski cross donne (quarti di finale)
    • ore 12.54 – SCI ACROBATICO: Ski cross donne (semifinali)
    • ore 13.10 – SCI ACROBATICO: Ski cross donne (finali)
    09:08

  12. Buongiorno e benvenuti su Virgilio Sport. Si inizia con lo skicross femminile per poi passare allo short track, passando per la mass start maschile di biathlon e 1500m femminili di pattinaggio di velocità. Le speranze di medaglie continuano ad essere alimentate dal Team Italia.

Diretta Milano Cortina Olimpiadi 20 febbraio LIVE bob e ski cross, attesa Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida Fonte: ANSA

