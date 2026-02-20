Anche se in anticipo rispetto a quello che poteva essere il tempo giusto, Mauro Pini si è dimesso da tecnico delle discipline tecniche. “Mi assumo la responsabilità per i deludenti risultati ottenuti dagli atleti italiani nelle discipline tecniche. Dopo un’attenta riflessione, e preso atto del venir meno del necessario rapporto di fiducia reciproco con i superiori, ritengo corretto fare un passo indietro. Ringrazio la FISI per l’opportunità ricevuta e auguro agli atleti un futuro ricco di soddisfazioni sportive”. Le parole del tecnico ticinese, Mauro Pini, responsabile delle discipline tecniche maschili, che nella giornata di ieri ha rassegnato le dimissioni. Ora seguirà un incontro a Milano, al termine dei Giochi Olimpici.