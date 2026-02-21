Virgilio Sport
Diretta Milano Cortina Olimpiadi 21 febbraio LIVE: l'Italia rompe il ghiaccio nel bob e nello Ski cross

News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica di sabato 21 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Siamo agli sgoccioli di queste splendide Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Penultimo giorno di gare e già c’è un pizzico di tristezza pensando a quello che sarà domani, la cerimonia di chiusura. Ma ci sono ancora tanti titoli da assegnare, emozioni da vivere e magari qualche medaglia azzurra per arricchire il già proficuo bottino dell’Italia che difende il 3° posto nel medagliere dall’assalto dell’Olanda. Si punta forte su Federico Pellegrino nella 50km di fondo; nello sci acrobatico ambizioni per Deromedis, Zorzi e Tomasoni, si torna ad Anterselva dove Lisa Vittozzi ci riproverà nel biathlon, e con lei l’eterna Dorothea Wierer, così come nel pattinaggio di velocità torna in gara Francesca Lollobrigida. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:

  • Sci acrobatico 🔴
  • Sci di fondo 🔴
  • Curling 🔴
  • Sci alpinismo 🔴
  • Biathlon 🔴
  • Pattinaggio Velocità 🔴
  • Hockey Ghiaccio 🔴

CALENDARIO | ITALIA TEAM | MEDAGLIERE

Cronaca in diretta

  1. live
    ZORZI LONTANO

    Becca oltre 2 secondi Edoardo Zorzi  che chiude oltre il 20° posto ma ricordiamo questa qualificazione serve solo per stabilire il gate di partenza delle batterie quando poi si scierà a gruppi di 4

    10:29
  2. live
    ZUECH 7°

    Il secondo azzurro a scendere, Dominik Zuech si piazza al 7° posto proprio davanti a Deromedis per un solo centesimi

    10:26
  4. live
    DEROMEDIS 7°

    Simone Deromedis chiude al 7° posto dopo 15 atleti con un ritardo di 1.42 dalla vetta dove si trova il francese Evan Klufts

    Ricordiamo che questa qualificazione serve solo a decretare la “scelta” dei pettorali di partenza per le fasi successive

    10:24
  5. live
    TOCCA AGLI AZZURRI

    Ci spostiamo dal bob allo Ski cross uomini, tra poco toccherà agli italiani Simone Deromedis, Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni

    10:20
  6. live
    ITALIA 5°

    Discreta prestazione per gli azzurri che chiudono al 5° posto con +64 centesimi da Germania1

    10:14
  7. live
    FORZA AZZURRI!

    TOCCA ALL’ITALIA: dai BAUMGARTNER Patrick / BILOTTI L / FANTAZZINI E / MIRCEA R!

    10:11
  8. live
    TUTTA GERMANIA PER ORA

    A scendere finora solo equipaggi tedeschi, ben tre di fila: in testa Germania 1 con LOCHNER Johannes / MARGIS T / WENZEL J / FLEISCHHAUER G

    Mamma mia che sbandate per gli austriaci, tra poco tocca agli azzurri!

    10:07
  10. live
    GLI AZZURRI

    Gli azzurri nel bob a 4 partiranno per sesti e sono: BAUMGARTNER Patrick / BILOTTI L / FANTAZZINI E / MIRCEA R

    10:02
  11. live
    PARTONO LE GARE

    Sono iniziate le gare di sabato, si parte col bob a 4 e lo sci acrobatico

    10:02
  12. pre
    IL PROGRAMMA DI OGGI

    Venuto meno Federico Pellegrini viene anche meno un po’ di interesse per l’Italia verso la 50km di fondo che comunque resta una delle gare più affascinanti del programma olimpico.

    Vediamo nel dettaglio tutte le gare, gli orari di oggi sabato 21 febbraio

    09:42
  13. live
    PELLEGRINO OUT!!!

    PELLEGRINO NON CI SARA’ NELLA 50KM!

    Non è iniziato benissimo il penultimo giorno per l’Italia: Federico Pellegrino non parteciperà alla 50 km, gara che chiuderà il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il 35enne non sarà allo start della maratona dello sci a causa di uno stato influenzale e non avrà la possibilità di congedarsi dal proprio pubblico in quella che sarebbe stata l’ultima gara n carriera della sua carriera

    09:30
  14. live
    IERI IL BRONZO DI SIGHEL

    Riviviamo quello che è successo ieri attraverso il nostro pagellone in cui l’Italia ha vinto una medaglia di bronzo con Sighel.

    LEGGI: Pagelle Olimpiadi Milano Cortina, giorno 14: Sighel silenzio di bronzo, il grazie di Arianna Fontana, lucida follia di Santos-Griswold

    09:25
  16. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport, buongiorno e Buone Olimpiadi a tutti! 

    Tra poco inizieremo anche questo penultimo giorno dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, ci attende un’altra giornata densa di emozioni e di medaglie da assegnare con qualche buona carta per gli azzurri, i ritorni in gara delle medagliate d’oro Lollobrigida e Vittozzi ma subito c’è Federico Pellegrino nella 50km di fondo. Insomma mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo!

    RESTATE CON NOI!!!

    09:11

  18. Buongiorno e benvenuti amici di Virgilio Sport: oggi penultimo giorno di gare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Occhi puntati sull 50km di sci di fondo definita “la maratona sugli sci” che vedrà l’esordio a 35 anni di Federico Pellegrino in quello che sarà il suo canto del cigno. L’Italia può coltivare ambizioni importanti nello sci acrobatico con Simone Deromedis, Edoardo Zorzi e Federico Tomasoni.

    Nella staffetta mista di sci alpinismo Alba De Silvestro e Michele Boscacci gli azzurri in gara ma le possibilità di medaglie ci saranno come sempre nel biathlon dove tornano in gara Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Nel pattinaggio di velocità Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida saranno le nostre punte di diamante.

Diretta Milano Cortina Olimpiadi 21 febbraio LIVE: l'Italia rompe il ghiaccio nel bob e nello Ski cross Fonte: Ansa

