Diretta Live Milano-Sanremo 2026 sabato 21 marzo: Pogacar vuole scrivere la storia, van der Poel cerca il tris

Questa la situazione della Milano-Sanremo 2026 poco prima dell’apertura della nostra diretta: in testa un drappello di fuggitivi, composto da Mirco Maestri e Dario Igor Belletta per il team Polti VisitMalta), Andrea Peron e David Lozano del team Novo Nordisk, Martin Marcellusi e Manuele Tarozzi della Bardiani CSF 7 Saber, Alexy Faure Prost del team Picnic PostNL e Lorenzo Milesi e Manlio Moro della Movistar. Nel gruppo degli inseguitori a fare l’andatura in testa è la Red Bull Bora Hansgrohe.