Diretta Live Milano-Sanremo 2026 sabato 21 marzo: Pogacar vuole scrivere la storia, van der Poel cerca il tris

Milano-Sanremo 2026
|KM
|Situazione
|198/298
|Un drappello di nove fuggitivi in testa: il distacco dal gruppo supera i 5 minuti e mezzo
Ultimo aggiornamento:
|KM
|Situazione
|198/298
|Un drappello di nove fuggitivi in testa: il distacco dal gruppo supera i 5 minuti e mezzo
Mancano 100 km al traguardo della Classicissima 2026: la situazione in corsa resta pressoché inalterata, sebbene il distacco dei fuggitivi è arrivato a toccare i 5’30”.
Intanto si è conclusa la Sanremo Donne 2026 con la vittoria di Lotte Kopecky. La campionessa olandese conquista il successo al traguardo davanti a Noemi Ruegg. Un’italiana sul podio: terzo posto per Eleonora Camilla Gasparrini.
Il vantaggio dei fuggitivi, nove in tutto, supera i 4 minuti, per la precisione 4’05”. Mancano 130 km all’arrivo, il gruppo controlla con gli uomini della Alpecin Premier-Tech a dettare l’andatura e gestisce il distacco, seppur in crescita.
Questa la situazione della Milano-Sanremo 2026 poco prima dell’apertura della nostra diretta: in testa un drappello di fuggitivi, composto da Mirco Maestri e Dario Igor Belletta per il team Polti VisitMalta), Andrea Peron e David Lozano del team Novo Nordisk, Martin Marcellusi e Manuele Tarozzi della Bardiani CSF 7 Saber, Alexy Faure Prost del team Picnic PostNL e Lorenzo Milesi e Manlio Moro della Movistar. Nel gruppo degli inseguitori a fare l’andatura in testa è la Red Bull Bora Hansgrohe.
La prima delle cinque Classiche Monumento della stagione è pronta a scattare da Pavia, in un percorso che si snoda lungo 298 km per giungere al tradizionale traguardo di via Roma nella cittadina ligure. In un percorso che culmina come sempre con l’arrivo in volata (a parte alcune eccezioni, come l’edizione 2018 in cui Vincenzo Nibali attaccò sul Poggio garantendosi il traguardo in solitaria: tra l’altro, si tratta dell’ultima volta ad oggi di un italiano vittorioso alla Milano-Sanremo), il percorso 2026 non manca di presentare quelle asperità che danno pepe alla corsa, a cominciare dal Passo del Turchino e, dopo aver percorso l’Aurelia, la successione dei tre Capi – Mele, Cervo e Berta – prima del penultimo strappo, la Cipressa, che potrebbe determinare una selezione importante, e quindi il Poggio. Seguirà una discesa che potrebbe ulteriormente scremare il gruppo, sino al finale piatto del centro di Sanremo.
Per il vincitore dell’edizione 2025, Mathieu van der Poel, è l’occasione per calare il tris dopo l’altro successo colto nel 2023. Contro l’alfiere della Alpecin-Premier Tech (team vittorioso nella Classicissima nel 2024 con Jasper Philipsen, al via anche quest’anno) il principale duellante sarà Tadej Pogacar, a cui manca questa corsa nella rosa dei suoi trionfi nelle Monumento. Presente anche Filippo Ganna, secondo nel 2025, mentre tra gli altri nomi citiamo il recente conquistatore della Milano-Torino Tom Pidcock e Wout van Aert.
Ricaricare in casa con tariffe dedicate e noleggio all-inclusiveLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND