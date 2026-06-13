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Diretta LIVE Milano-Venezia basket finale Scudetto Gara 2: Wheatle trascina la Reyer, Olimpia in difficoltà

L'ultimo atto della Serie A di pallacanestro entra nel vivo. Il roster di Poeta vuole portare la serie sul 2-0, Venezia cerca il colpaccio al Forum

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

FINALE SCUDETTO BASKET SERIE A – GARA 2

Unipol Forum, Assago – Milano-Venezia

Olimpia Milano 41 31 10
Reyer Venezia 33 22 11

Cronaca in diretta

  1. Live
    Milano-Venezia 41-33

    Diop la mette da due, poi chiude anche il gioco da tre.

    20:30
  2. Live
    Milano-Venezia 38-33

    Altri due punti per Venezia, sempre con Wheatle. Time out di Poeta.

    20:28
  4. Live
    Milano-Venezia 39-31

    Doppia di Mannion. Segna anche Valentine da tre.

    20:26
  5. Live
    Milano-Venezia 36-28

    In transizione Wheatle, che schiaccia e porta la Reyer a meno otto.

    20:25
  6. Live
    Milano-Venezia 36-26

    Fallo di Ricci. Uno su due dalla lunetta per Leo Candi.

    20:24
  7. Live
    Milano-Venezia 36-25

    Tripla di Mannion.

    20:23
  8. Live
    Milano-Venezia 33-25

    Tripla di Valentine per la Reyer.

    20:22
  10. Live
    Milano-Venezia 33-22

    Bolmaro fa impazzire Horton e segna un altro bellissimo canestro da due.

    20:21
  11. Live
    Milano-Venezia 31-22

    In transizione Candi che si prende la responsabilità e mette la tripla. Due punti di Diop dall’altra parte. Termina il primo quarto.

    20:18
  12. Live
    Milano-Venezia 29-19

    Due punti di Bolmaro.

    20:17
  13. Live
    Milano-Venezia 27-19

    Finta di Tessitori che manca al bar il centrale di Milano e trova due punti.

    20:16
  14. Live
    Milano-Venezia 27-17

    Bolmaro altri due punti per lui.

    20:16
  16. Live
    Milano-Venezia 23-17

    Caldissimo Delay, tre su tre con le triple. Che inizio! Tripla anche per Valentine.

    20:15
  17. Live
    Milano-Venezia 20-14

    Arresto e tiro per Bolmaro, primi due punti per l’argentino.

    20:14
  18. Live
    Milano-Venezia 18-14

    Zero su due per Nebo dalla lunetta, Delay vola e va in doppia cifra. La Reyer risponde con la tripla di Wiltjer.

    20:12
  19. Live
    Milano-Venezia 16-11

    Tessitori bene a rimbalzo, primi due punti per lui.

    20:11
  20. Live
    Milano-Venezia 16-7

    Due punti di Wiltier, la Reyer prova a rientrare. Tripla di Leday dell’Olimpia.

    20:10
  22. Live
    Milano-Venezia 13-5

    Canestro d due per Cole che subisce anche fallo e chiude il gioco da tre.

    20:09
  23. Live
    Milano-Venezia 13-2

    Tripla di Brooks.

    20:08
  24. Live
    Milano-Venezia 10-2

    Prende un’altra tripla un super Leday. Milano in fuga!!! Time out Venezia.

    20:06
  25. Live
    Milano-Venezia 7-2

    Canestro da due in schiacciata di Leday.Poi altri due di Cole in contropiede.

    20:05
  26. Live
    Milano-Venezia 3-2

    Tripla di Shields

    20:05
  28. Live
    Milano-Venezia 0-2

    Dopo un minuto, La Reyer sblocca la sfida con Cole. Due su due dalla lunetta.

    20:04
  29. Live
    Partita iniziata

    Iniziata, adesso, la gara 2 tra Milano-Venezia. Queste le formazioni ufficiali dei due roster. Forum tutto esaurito!

    • Olimpia: Mannion, Ellis, Tonut, Bolmaro, Brooks, LeDay, Ricci, Flaccadori, Guduric, Diop, Shields e Nebo.
    • Venezia: Cole, Horton, Lever, De Nicolao, Candi, Bowman, Wheatle, Nikolic, Janelidze, Parks, Wiltjer, Valentine, Tessitori.
    20:01
  30. Pre
    Dove vedere Gara-2

    Per quanto riguarda lo streaming, il match sarà disponibile su Sky Go e NOW per tutti gli abbonati ai servizi. Inoltre, la finale sarà visibile anche in chiaro su Cielo, consentendo a tutti gli appassionati di seguire gratuitamente una delle sfide più attese della stagione del basket italiano.

    19:44
  31. Pre
    A che ora inizia la partita

    La palla a due di Gara 2 è in programma questa sera all’Unipol Forum di Assago con inizio alle ore 20:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, con ampio spazio dedicato al prepartita e agli approfondimenti sulla sfida.

    19:44
  32. Pre
    Milano per il bis, Reyer per pareggiare i conti

    Milano cerca il bis davanti al proprio pubblico, Venezia va a caccia del colpo esterno per riequilibrare immediatamente la serie: tutti gli ingredienti sono pronti per una Gara 2 che promette spettacolo e grande intensità.

    19:44
  34. Pre
    La Reyer ci riprova

    Per la formazione allenata da Neven Spahija sarà fondamentale migliorare l’approccio difensivo e limitare le principali bocche da fuoco dell’EA7 Emporio Armani. Dall’altra parte Milano punta a confermare quanto di buono mostrato nel primo confronto, cercando di indirizzare ulteriormente una finale che potrebbe rivelarsi molto equilibrata.

    19:44
  35. Pre
    Milano, prova di forza

    La squadra di Poeta ha impressionato in Gara 1, imponendosi con autorità grazie a una prestazione offensiva di altissimo livello. Venezia, invece, è chiamata a una pronta reazione per evitare di ritrovarsi già costretta a inseguire nella serie e perdere immediatamente il vantaggio potenziale del fattore campo conquistato durante i playoff.

    19:42

  37. Dopo il successo ottenuto nel primo episodio della serie, l’Olimpia Milano torna in campo per Gara 2 della finale Scudetto contro la Reyer Venezia. I biancorossi vogliono sfruttare ancora una volta il fattore campo per allungare sul 2-0 e mettere pressione agli avversari prima del trasferimento in laguna.

Diretta LIVE Milano-Venezia basket finale Scudetto Gara 2: Wheatle trascina la Reyer, Olimpia in difficoltà Fonte: Getty

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