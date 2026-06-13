Diretta LIVE Milano-Venezia basket finale Scudetto Gara 2: Wheatle trascina la Reyer, Olimpia in difficoltà

FINALE SCUDETTO BASKET SERIE A – GARA 2
Unipol Forum, Assago – Milano-Venezia
|Olimpia Milano
|41
|31
|10
|–
|–
|Reyer Venezia
|33
|22
|11
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
FINALE SCUDETTO BASKET SERIE A – GARA 2
Unipol Forum, Assago – Milano-Venezia
|Olimpia Milano
|41
|31
|10
|–
|–
|Reyer Venezia
|33
|22
|11
|–
|–
Diop la mette da due, poi chiude anche il gioco da tre.
Altri due punti per Venezia, sempre con Wheatle. Time out di Poeta.
Doppia di Mannion. Segna anche Valentine da tre.
In transizione Wheatle, che schiaccia e porta la Reyer a meno otto.
Fallo di Ricci. Uno su due dalla lunetta per Leo Candi.
Tripla di Mannion.
Tripla di Valentine per la Reyer.
Bolmaro fa impazzire Horton e segna un altro bellissimo canestro da due.
In transizione Candi che si prende la responsabilità e mette la tripla. Due punti di Diop dall’altra parte. Termina il primo quarto.
Due punti di Bolmaro.
Finta di Tessitori che manca al bar il centrale di Milano e trova due punti.
Bolmaro altri due punti per lui.
Caldissimo Delay, tre su tre con le triple. Che inizio! Tripla anche per Valentine.
Arresto e tiro per Bolmaro, primi due punti per l’argentino.
Zero su due per Nebo dalla lunetta, Delay vola e va in doppia cifra. La Reyer risponde con la tripla di Wiltjer.
Tessitori bene a rimbalzo, primi due punti per lui.
Due punti di Wiltier, la Reyer prova a rientrare. Tripla di Leday dell’Olimpia.
Canestro d due per Cole che subisce anche fallo e chiude il gioco da tre.
Tripla di Brooks.
Prende un’altra tripla un super Leday. Milano in fuga!!! Time out Venezia.
Canestro da due in schiacciata di Leday.Poi altri due di Cole in contropiede.
Tripla di Shields
Dopo un minuto, La Reyer sblocca la sfida con Cole. Due su due dalla lunetta.
Iniziata, adesso, la gara 2 tra Milano-Venezia. Queste le formazioni ufficiali dei due roster. Forum tutto esaurito!
Per quanto riguarda lo streaming, il match sarà disponibile su Sky Go e NOW per tutti gli abbonati ai servizi. Inoltre, la finale sarà visibile anche in chiaro su Cielo, consentendo a tutti gli appassionati di seguire gratuitamente una delle sfide più attese della stagione del basket italiano.
La palla a due di Gara 2 è in programma questa sera all’Unipol Forum di Assago con inizio alle ore 20:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, con ampio spazio dedicato al prepartita e agli approfondimenti sulla sfida.
Milano cerca il bis davanti al proprio pubblico, Venezia va a caccia del colpo esterno per riequilibrare immediatamente la serie: tutti gli ingredienti sono pronti per una Gara 2 che promette spettacolo e grande intensità.
Per la formazione allenata da Neven Spahija sarà fondamentale migliorare l’approccio difensivo e limitare le principali bocche da fuoco dell’EA7 Emporio Armani. Dall’altra parte Milano punta a confermare quanto di buono mostrato nel primo confronto, cercando di indirizzare ulteriormente una finale che potrebbe rivelarsi molto equilibrata.
La squadra di Poeta ha impressionato in Gara 1, imponendosi con autorità grazie a una prestazione offensiva di altissimo livello. Venezia, invece, è chiamata a una pronta reazione per evitare di ritrovarsi già costretta a inseguire nella serie e perdere immediatamente il vantaggio potenziale del fattore campo conquistato durante i playoff.
Dopo il successo ottenuto nel primo episodio della serie, l’Olimpia Milano torna in campo per Gara 2 della finale Scudetto contro la Reyer Venezia. I biancorossi vogliono sfruttare ancora una volta il fattore campo per allungare sul 2-0 e mettere pressione agli avversari prima del trasferimento in laguna.
Cosa sono e perché rivolgersi a una ditta specializzataLEGGI
ULTIME NOTIZIE