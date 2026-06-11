Diretta Live Milano-Venezia Basket Serie A gara 1 Scudetto: il roster di Poeta è favorito, la Reyer vuole stupire

FINALE SCUDETTO BASKET SERIE A – GARA 1
Unipol Forum, Assago – Milano-Venezia
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FINALE SCUDETTO BASKET SERIE A – GARA 1
Unipol Forum, Assago – Milano-Venezia
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Tra pochi minuti l’ultimo atto del campionato è pronto a partire: da questa sera Milano e Venezia iniziano la corsa verso il tricolore, con il primo capitolo di una finale che si preannuncia intensa e spettacolare. Fischio d’inizio alle 20.00, qui su VirgilioSport
Per gli appassionati, il match sarà trasmesso in diretta televisiva sia in chiaro su Cielo sia sui canali Sky Sport. Sarà inoltre possibile seguire la sfida in streaming attraverso NOW, Sky Go e la piattaforma LBATV. Sul nostro sito la cronaca testuale dell’evento.
La serie promette grande equilibrio tra due squadre che durante la stagione hanno dimostrato qualità, solidità e carattere. Milano proverà a sfruttare il fattore campo e la maggiore esperienza, mentre Venezia cercherà un colpo esterno per indirizzare immediatamente la finale dalla propria parte.
La palla a due di Gara 1 è in programma oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 20:00. Il fattore campo sarà a favore dell’Olimpia, che disputerà le prime due gare della serie davanti al proprio pubblico.
Dall’altra parte c’è una Venezia capace di sorprendere la Virtus Bologna, campione d’Italia in carica, chiudendo la serie di semifinale sul 3-1. Un percorso che ha confermato la crescita della squadra lagunare, tornata a giocarsi lo Scudetto dopo diversi anni di assenza.
Milano si presenta all’appuntamento dopo aver eliminato Brescia in semifinale con un convincente 3-1, ritrovando così la finale tricolore dopo due stagioni. La formazione guidata da Beppe Poeta punta sull’esperienza e sulla profondità del roster per provare a riportare il titolo sotto la Madonnina.
L’attesa è terminata. Questa sera l’Unipol Forum di Assago ospita Gara 1 della finale Scudetto di Serie A tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, una sfida che assegnerà il titolo di campione d’Italia al termine di una serie al meglio delle cinque partite. La squadra di Giuseppe Poeta è favorita, occhio, però, agli orogranata che dopo aver eliminato Bologna, non vogliono fermarsi.
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