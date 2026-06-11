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Diretta Live Milano-Venezia Basket Serie A gara 1 Scudetto: il roster di Poeta è favorito, la Reyer vuole stupire

Spettacolo, adrenalina, divertimento e intensi duelli è quello che promettono le due squadre per la gara inaugurale della finale Scudetto

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

FINALE SCUDETTO BASKET SERIE A – GARA 1

Unipol Forum, Assago – Milano-Venezia

Olimpia Milano
Venezia

Cronaca in diretta

  1. Pre
    Inizia l’ultimo atto del campionato

    Tra pochi minuti l’ultimo atto del campionato è pronto a partire: da questa sera Milano e Venezia iniziano la corsa verso il tricolore, con il primo capitolo di una finale che si preannuncia intensa e spettacolare. Fischio d’inizio alle 20.00, qui su VirgilioSport

    19:15
  2. Pre
    Dove vedere la partita

    Per gli appassionati, il match sarà trasmesso in diretta televisiva sia in chiaro su Cielo sia sui canali Sky Sport. Sarà inoltre possibile seguire la sfida in streaming attraverso NOW, Sky Go e la piattaforma LBATV.  Sul nostro sito la cronaca testuale dell’evento. 

    19:15
  4. Pre
    Che serie ci aspetta?

    La serie promette grande equilibrio tra due squadre che durante la stagione hanno dimostrato qualità, solidità e carattere. Milano proverà a sfruttare il fattore campo e la maggiore esperienza, mentre Venezia cercherà un colpo esterno per indirizzare immediatamente la finale dalla propria parte.

    19:15
  5. Pre
    A che ora inizia la partita e come funzionano le prime due gare

    La palla a due di Gara 1 è in programma oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 20:00. Il fattore campo sarà a favore dell’Olimpia, che disputerà le prime due gare della serie davanti al proprio pubblico.

    19:13
  6. Pre
    Venezia vuole colpire ancora

    Dall’altra parte c’è una Venezia capace di sorprendere la Virtus Bologna, campione d’Italia in carica, chiudendo la serie di semifinale sul 3-1. Un percorso che ha confermato la crescita della squadra lagunare, tornata a giocarsi lo Scudetto dopo diversi anni di assenza.

    19:13
  7. Pre
    Milano, la grande favorita

    Milano si presenta all’appuntamento dopo aver eliminato Brescia in semifinale con un convincente 3-1, ritrovando così la finale tricolore dopo due stagioni. La formazione guidata da Beppe Poeta punta sull’esperienza e sulla profondità del roster per provare a riportare il titolo sotto la Madonnina.

    19:12

  9. L’attesa è terminata. Questa sera l’Unipol Forum di Assago ospita Gara 1 della finale Scudetto di Serie A tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, una sfida che assegnerà il titolo di campione d’Italia al termine di una serie al meglio delle cinque partite.  La squadra di Giuseppe Poeta è favorita, occhio, però, agli orogranata che dopo aver eliminato Bologna, non vogliono fermarsi.

Diretta Live Milano-Venezia Basket Serie A gara 1 Scudetto: il roster di Poeta è favorito, la Reyer vuole stupire Fonte: Getty

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