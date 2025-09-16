Virgilio Sport
ALTRI SPORT ATLETICA LIVE

Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 16 settembre, Simonelli nella semi dei 110m ostacoli, Sioli deve far dimenticare Tamberi

Programma, medagliere, protagonisti della giornata odierna in Giappone dove sono in corso i campionati mondiali di atletica

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Quarta giornata dei campionati mondiali di atletica in Giappone, dove l’Italia aveva scoperto di essere una potenza di questo sport. Dopo il bronzo dell’ingegnere milanese Aouani, Mattia Furlani si è guadagnato la finale nel lungo. Oro e nuovo record per Mondo Duplantis che guadagna un centimetro e si gode il montepremi. Oggi attesa per gli azzurri e in particolare per Lorenzo Simonelli. Occhi puntati sulla finale del salto in alto maschile: non c’è Tamberi ma l’Italia sarà rappresentata da Sioli, unico dei quattro azzurri iscritti alla gara capace di qualificarsi. E poi la semifinale dei 400 maschili, con Edoardo Scotti. Negli 800 tre azzurri: Lazzaro, Pernici e Tecuceanu, nel triplo femminile cercano di qualificarsi Derkach e Saraceni.

Cronaca in diretta

  1. 10:00
    Il medagliere aggiornato

    Tutte le medaglie in tempo reale nel nostro medagliere, aggiornato di volta in volta nell’arco della giornata di Tokyo. Stati Uniti in testa sul finire della terza giornata, mentre l’Italia prova a risalire dall’undicesima posizione: il quadro della situazione qui.

    09:41
  2. 09:35
    Dove seguire i mondiali

    Come già illustrato, seguiremo in tempo reale con commenti, foto e video i Mondiali di atletica 2025 in corso a Tokyo. Per la diretta televisiva e in chiaro le gare live su Rai 2, mentre nella fascia oraria 13-13.30 si passerà su Rai SportHD. Gare visibili anche in streaming su Rai Play, gratuito salva registrazione, e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati.

    09:38
  4. 09:30
    Il programma di oggi 16 settembre

    Quarta giornata e programma intenso e molto rilevante anche per il nostro medagliere, che ci vede in leggera risalita anche se privato di qualche possibilità di aumentare quel bagaglio al ritorno da Tokyo. A seguire gli appuntamenti odierni:

    • 12:35 – 800m M, batterie (LAZZARO, PERNICI, TECUCEANU)
    • 12:40 – Salto triplo F, qualificazioni (DERKACH, SARACENI)
    • 13:35 – Salto in alto M, finale (SIOLI)
    • 13:40 – 110m ostacoli M, semifinali (SIMONELLI)
    • 14:00 – Lancio del martello M, finale
    • 14:05 – 400m F, semifinali
    • 14:35 – 400m M, semifinali (SCOTTI)
    • 15:05 – 1.500m F, finale
    • 15:20 – 110m ostacoli M, finale
    09:31
  5. 09:00
    duplantisrecord Fonte:ANSA
    Il nuovo record di Duplantis

    Un centimetro alla volta, Mondo Duplatis ci continua a stupire con i suoi primati: al terzo tentativo nella serata della terza giornata, 15 settembre, si migliora ancora e stabilisce per la quattordicesima volta il nuovo record del mondo! Tokyo lo acclama e lui esplode!

    16:00

  7. Giornata attesa per gli azzurri con Simonelli in pista, semifinali e poi in programma la finale dei 110m ostacoli. Sioli, qualificato per il salto in alto, prova la sua personale impresa. Ieri giornata positiva per l’Italia: Mattia Furlani in finale nel lungo, e per il medagliere una nuova medaglia. Si tratta del bronzo di Aouani. 

Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 16 settembre, Simonelli nella semi dei 110m ostacoli, Sioli deve far dimenticare Tamberi Fonte: ANSA

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio