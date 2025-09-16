Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 16 settembre, Simonelli nella semi dei 110m ostacoli, Sioli deve far dimenticare Tamberi

Ultimo aggiornamento: 16-09-2025 10:11

Quarta giornata dei campionati mondiali di atletica in Giappone, dove l’Italia aveva scoperto di essere una potenza di questo sport. Dopo il bronzo dell’ingegnere milanese Aouani, Mattia Furlani si è guadagnato la finale nel lungo. Oro e nuovo record per Mondo Duplantis che guadagna un centimetro e si gode il montepremi. Oggi attesa per gli azzurri e in particolare per Lorenzo Simonelli. Occhi puntati sulla finale del salto in alto maschile: non c’è Tamberi ma l’Italia sarà rappresentata da Sioli, unico dei quattro azzurri iscritti alla gara capace di qualificarsi. E poi la semifinale dei 400 maschili, con Edoardo Scotti. Negli 800 tre azzurri: Lazzaro, Pernici e Tecuceanu, nel triplo femminile cercano di qualificarsi Derkach e Saraceni.