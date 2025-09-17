Virgilio Sport
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 17 settembre, finale per Furlani, Tortu e Desalu nei 200m, il caso Riva

Programma, medagliere, protagonisti della giornata odierna in Giappone dove sono in corso i campionati mondiali di atletica, giunti alla 5° giornata

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Riassunto dell'evento

Quinta giornata dei campionati mondiali di atletica in Giappone, dove l‘Italia alle Olimpiadi di Tokyo si era scoperta una potenza. Ieri medagliere fermo e qualche delusione per Lorenzo Simonelli che si ferma a 13.22 e chiude in semifinale. Sioli chiude ottavo nel salto in alto, mentre negli 800 Pernici super. Oggi, mercoledì 17 settembre, grandi aspettative per Mattia Furlani in finale nel lungo. Roberta Bruni ha raggiunto la finale del salto con l’asta, Federico Riva quella dei 1500 dopo aver vinto il ricorso è stato infatti riammesso. Non è tutto: In pista anche Andy Diaz e Dallavalle ma soprattutto sui 200 Tortu e Desalu. Kaddari e Fontana corrono le batterie dei 200m. Nei 400 donne vedremo Folorunso, Muraro, Sartori.

  1. 10:02
    furlani Fonte:ANSA
    Chi è Mattia Furlani, azzurro del salto in lungo

    Mattia Furlani è campione mondiale indoor nel 2025 del salto in lungo. E’ salito tre volte sul podio internazionale nel 2024 con il bronzo olimpico di Parigi, dopo gli argenti ai Mondiali indoor di Glasgow, prima medaglia ‘da grande’ a soli diciannove anni, e agli Europei di Roma. È il terzogenito di una famiglia che nel 2010 si è trasferita a Rieti dopo aver vissuto a Grottaferrata, ai Castelli Romani, e nota per i risultati della sorella Erika (argento mondiale allieve dell’alto nel 2013, bronzo europeo U23 nel 2017). Figlio di Marcello,  altista da 2.27 nel 1985, e di Khaty Seck, velocista di origini senegalesi, è cresciuto in un ambiente legato all’atletica che però ha incontrato in una fase successiva quando ha deciso di mettere da parte il basket, sua grande passione.

    10:05
  2. 09:40
    Riva in finale, il caso in batteria

    Alle 15.20 italiane, anche Federico Riva sarà nella finale dei 1500 maschili oggi, mercoledì 17 settembre. L’azzurro è stato tirato giù da un atleta che si è agganciato all’italiano provocandone la rovinosa caduta. Riva si è rialzato e ha completato la gara. Presentato ricorso, come annunciato ai microfoni della Rai, inizialmente non è stata accolta la sua richiesta, poi il verdetto finale che gli ha dato ragione e che gli consentirà di correre. Appuntamento a più tardi.

    11:46
  4. 09:36
    Il medagliere aggiornato

    Tutte le medaglie in tempo reale nel nostro medagliere, aggiornato di volta in volta nell’arco della giornata di Tokyo. Stati Uniti in testa sul finire della quarta giornata, mentre l’Italia prova a risalire dall’undicesima posizione: il quadro della situazione qui.

    09:41
  5. 09:35
    Dove seguire i mondiali

    Come già illustrato, seguiremo in tempo reale con commenti, foto e video i Mondiali di atletica 2025 in corso a Tokyo. Per la diretta televisiva e in chiaro le gare live su Rai 2, mentre nella fascia oraria 13-13.30 si passerà su Rai SportHD. Gare visibili anche in streaming su Rai Play, gratuito salva registrazione, e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati.

    09:38
  6. 09:30
    Il programma di oggi 17 settembre

    Quinta giornata e programma molto intenso per l’Italia e anche per il nostro medagliere, che ci vede in leggera flessione. A seguire gli appuntamenti odierni:

    • 12:05 – Salto triplo M, qualificazioni (Dallavalle, Diaz)
    • 12:10 – Lancio del giavellotto, qualificazioni gruppo A
    • 12:30 – 200m F, batterie (Fontana, Kaddari)
    • 13:10 – Salto con l’asta F, finale (Bruni)
    • 13:15 – 200m M, batterie (Desalu, Tortu)
    • 13:45 – Lancio del giavellotto, qualificazioni gruppo B
    • 13:50 – Salto in lungo M, finale (Furlani)
    • 14:00 – 400m ostacoli F, semifinali (Folorunso, Muraro, Sartori)
    • 14:30 – 400m ostacoli M, semifinali
    • 14:57 – 3.000m siepi F, finale
    • 15:20 – 1.500m M, finale (Riva)
    09:31

  8. L’Italia tifa per Mattia Furlani che si regala la finale ai Mondiali di Tokyo nel salto in lungo. Attesa anche per Tortu e Desalu nei 200m e per azzurri e azzurre in pista. Indubbiamente rammarico e un pizzico di delusione accompagnano questa quarta giornata che ha visto Sioli fare la sua parte. Scotti non riesce a prendersi la finale e anche Simonelli rimane escluso dalla finalissima. Con l’aggravante di essere fuori per appena 3 millesimi. 

