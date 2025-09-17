Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 17 settembre, finale per Furlani, Tortu e Desalu nei 200m, il caso Riva

Ultimo aggiornamento: 17-09-2025 10:06

Quinta giornata dei campionati mondiali di atletica in Giappone, dove l‘Italia alle Olimpiadi di Tokyo si era scoperta una potenza. Ieri medagliere fermo e qualche delusione per Lorenzo Simonelli che si ferma a 13.22 e chiude in semifinale. Sioli chiude ottavo nel salto in alto, mentre negli 800 Pernici super. Oggi, mercoledì 17 settembre, grandi aspettative per Mattia Furlani in finale nel lungo. Roberta Bruni ha raggiunto la finale del salto con l’asta, Federico Riva quella dei 1500 dopo aver vinto il ricorso è stato infatti riammesso. Non è tutto: In pista anche Andy Diaz e Dallavalle ma soprattutto sui 200 Tortu e Desalu. Kaddari e Fontana corrono le batterie dei 200m. Nei 400 donne vedremo Folorunso, Muraro, Sartori.