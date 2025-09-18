Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 18 settembre, Battocletti e Pernici dopo l'oro strepitoso di Furlani

Ultimo aggiornamento: 18-09-2025 09:44

Sesta giornata dei campionati mondiali di atletica in Giappone, a Tokyo dove l‘Italia aveva realizzato quel sogno che conosciamo. Oggi la azzurra Nadia Battocletti, argento nei 10.000 e impegnata nelle batterie dei 5000 metri, ma attenzione anche alla semifinale degli 800 con Francesco Pernici. Ieri l’eroe azzurro è stato senza dubbio, Mattia Furlani nella finale del lungo che si è aggiudicato l’oro. Non è tutto: da ricordare la qualificazione alla finale per Andy Diaz e Dallavalle. Delusione, invece, per Tortu e Desalu. Fuori anche Kaddari e Fontana che hanno corso le batterie dei 200m. Nei 400 donne vedremo Folorunso, Muraro, Sartori.