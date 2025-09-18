Virgilio Sport
Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 18 settembre, Battocletti e Pernici dopo l'oro strepitoso di Furlani

Programma, medagliere, protagonisti della giornata odierna in Giappone dove sono in corso i campionati mondiali di atletica, giunti alla 5° giornata

Riassunto dell'evento

Sesta giornata dei campionati mondiali di atletica in Giappone, a Tokyo dove l‘Italia aveva realizzato quel sogno che conosciamo. Oggi la azzurra Nadia Battocletti, argento nei 10.000 e impegnata nelle batterie dei 5000 metri, ma attenzione anche alla semifinale degli 800 con Francesco Pernici. Ieri l’eroe azzurro è stato senza dubbio, Mattia Furlani nella finale del lungo che si è aggiudicato l’oro. Non è tutto: da ricordare la qualificazione alla finale per Andy Diaz e Dallavalle. Delusione, invece, per Tortu e Desalu. Fuori anche Kaddari e Fontana che hanno corso le batterie dei 200m. Nei 400 donne vedremo Folorunso, Muraro, Sartori.

Cronaca in diretta

  1. 09:36
    Il medagliere aggiornato

    L’Italia torna al sesto posto del medagliere di Tokyo 2025: in questi Mondiali le ambizioni sono elevate, ma l’oro di Furlani inietta un certo ottimismo. Attesa oggi per Battocletti.

    09:37
  2. 09:36
    furlanioro Fonte:ANSA
    L'oro strepitoso di Mattia Furlani

    L’oro di Mattia Furlani ha provocato gioiai, esaltazione e rincuorato dopo le ripetute delusioni incassate fino a questo momento dai grandi protagonisti di Tokyo 2020. Oro per lui con il suo primato 8.39m raggiunto grazie ai suggerimenti puntuali della mamma-allenatrice Khaty.

    09:36
  4. 09:30
    Il programma di oggi 18 settembre

    Ancora una volta in pista Nadia Battocletti, dopo l’argento, stavolta per i 5000m. In pista anche Francesco Pernici per la semi degli 800m. Di seguito il programma completo della giornata odierna dei Mondiali di atletica in corso a Tokyo:

    • 12:05 – 5000m F, batterie (Battocletti, Del Buono, Majori)
    • 12:15 – Salto in alto F, qualificazioni (Pieroni, Tavernini)
    • 12:23 – Lancio del giavellotto M, finale
    • 12:55 – 800m F, batterie (Bellò, Coiro)
    • 13:55 – Salto triplo F, finale
    • 14:02 – 200m M, semifinali
    • 14:24 – 200m F, semifinali
    • 14:45 – 800m M, semifinali (Pernici)
    • 15:10 – 400m M, finale
    • 15:24 – 400m F, finale 
    09:32

  6. Oggi grande attesa per Nadia Battocletti, argento nei 10.000 e impegnata nelle batterie dei 5000 metri, ma attenzione anche alla semifinale degli 800 con Francesco Pernici. L’oro nel salto in lungo di Mattia Furlani ripaga le delusioni, inevitabili che oggi l’Italia deve misurare e quantificare per valutare quanto sia evidente e profondo il momento di passaggio che si sta affrontando. Solo Diaz e Dallavalle avanzano.

Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 18 settembre, Battocletti e Pernici dopo l'oro strepitoso di Furlani Fonte: ANSA

