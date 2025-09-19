Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, Andy Diaz e Dallavalle in finale nel salto triplo. Programma e medaglie

Ultimo aggiornamento: 19-09-2025 10:05

Settima giornata dei campionati mondiali di atletica in Giappone, a Tokyo dove l‘Italia aveva brillato nella storica Olimpiadi del 2021. Oggi le speranze di una nuova medaglia sono affidate a Andy Diaz impegnato nella finale del salto triplo. Oltre a lui ci sarà anche Andrea Dallavalle, che ha centrato un risultato magnificato nelle qualificazioni. Coiro ha raggiunto la semifinale degli 800 e torna in pista, mentre inizia il Mondiale di Gerevini con le prove di 100 ostacoli, salto in alto, getto del peso e 200m dell’eptathlon. Questo venerdì sono previste da programma pure le finali dei 400 ostacoli maschile e femminile, così come quelle dei 200.