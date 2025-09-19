Virgilio Sport
ALTRI SPORT ATLETICA LIVE

Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, Andy Diaz e Dallavalle in finale nel salto triplo. Programma e medaglie

Programma, medagliere, protagonisti della giornata odierna in Giappone dove sono in corso i campionati mondiali di atletica, giunti alla 7° giornata

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Settima giornata dei campionati mondiali di atletica in Giappone, a Tokyo dove l‘Italia aveva brillato nella storica Olimpiadi del 2021. Oggi le speranze di una nuova medaglia sono affidate a Andy Diaz impegnato nella finale del salto triplo. Oltre a lui ci sarà anche Andrea Dallavalle, che ha centrato un risultato magnificato nelle qualificazioni. Coiro ha raggiunto la semifinale degli 800 e torna in pista, mentre inizia il Mondiale di Gerevini con le prove di 100 ostacoli, salto in alto, getto del peso e 200m dell’eptathlon. Questo venerdì sono previste da programma pure le finali dei 400 ostacoli maschile e femminile, così come quelle dei 200.

Cronaca in diretta

  1. 10:01
    battocletti Fonte:ANSA
    Nadia Battocletti domani in pista sui 5000m

    La finale dei 5000m di Nadia Battocletti è in programma domani, sabato 20 settembre, a Tokyo. Dopo l’argento, l’azzurra potrebbe portare in Italia un’altra impresa anche se contro avversarie che non lasceranno spazi.

    10:05
  2. 09:36
    Il medagliere aggiornato

    L’Italia torna al sesto posto del medagliere di Tokyo 2025: in questi Mondiali le ambizioni sono elevate, ma l’oro di Furlani inietta un certo ottimismo. Attesa oggi per Diaz.

    09:37
  4. 09:36
    furlanioro Fonte:ANSA
    L'oro strepitoso di Mattia Furlani

    L’oro di Mattia Furlani ha provocato gioia, esaltazione e rincuorato dopo le ripetute delusioni incassate fino a questo momento dai grandi protagonisti di Tokyo 2020. Oro per lui con il suo primato 8.39m raggiunto grazie ai suggerimenti puntuali della mamma-allenatrice Khaty. Ieri bene anche Nadia Battocletti che ha centrato la finalissima dei 5000m.

    09:36
  5. 09:30
    Il programma di oggi 19 settembre

    Ancora una volta in pedana Andy Diaz e Andrea Dallavalle per il salto triplo, il campione del mondo indoor e primatista stagionale arriva al Mondiale con ambizioni importanti. Il programma odierno della giornata odierna dei Mondiali di atletica in corso a Tokyo:

    • 10:33 Eptathlon, 100 ostacoli: Sveva Gerevini

    • 11:20 Eptathlon, salto in alto: Sveva Gerevini

    • 13:30 Eptathlon, getto del peso: Sveva Gerevini

    • 13:43 800 metri (femminile), semifinali: eventuali Elena Bellò, Eloisa Coiro

    • 13:50 Salto triplo (maschile), finale: Andrea Dallavalle, Andy Diaz

    • 14:38 Eptathlon, 200 metri: Sveva Gerevini

    09:32

  7. Grandi aspettative per Andy Diaz e Andrea Dallavalle che vedremo sulla pedana: il sogno è quello Davvero una certezza l’azzurra Nadia Battocletti, che si guadagna la finale dei 5000m. Esito differente quello della semifinale corsa da Francesco Pernici che, nonostante abbia centrato il primato personale sugli 800m, è il secondo degli esclusi.

Diretta live Mondiali di Atletica Tokyo 2025 19 settembre, Andy Diaz e Dallavalle in finale nel salto triplo. Programma e medaglie Fonte: ANSA

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio