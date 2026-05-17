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MOTO MOTO2 LIVE

Diretta live Moto2 GP di Barcellona al Montmelò

Il racconto in diretta del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 17 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

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GIRO 13 di 21

Gara in corso

  1. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
  2. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  3. Ivan Ortola
    QJMOTOR - Bordoy - MSI

Cronaca in diretta

  1. GIRO 13. La gomma anteriore di Gonzalez sembra sofferente. Ortolà è lì, in attesa, pronto ad affondare il possibile colpo nella fase cruciale della gara.

    12:40

  2. GIRO 12. Vietti mantiene 6 decimi abbondanti di margine su Gonzalez. Guevara continua invece a perdere rispetto ai tre di testa, ora è distante 1.6 secondi.

    12:39

  4. GIRO 11. I primi tre (Vietti, Gonzalez e Ortolà) hanno ormai aperto un gap rassicurante e sembrano poter allungare rispetto al resto del gruppo. Guevara rimante nella terra di nessuno assieme a Holgado.

    12:36

  5. GIRO 10. Attenzione a Gonzalez, che ora alza il ritmo mangiando un paio di decimi a Vietti. C'è un secondo, invece, tra Ortolà e Guevara, che ora ha perso la sua spinta dopo l'avvio sprint che gli ha permesso di guadagnare molte posizioni.

    12:35

  6. GIRO 9. Ortolà è molto vicino a Gonzalez, mentre Vietti guadagna un altro decimo abbondante rafforzando così la sua leadership.

    12:33

  7. GIRO 8. Siamo in un momento decisamente attendista della corsa. Vietti gestisce un margine di quasi 7 decimi su Gonzalez.

    12:31

  8. GIRO 7. Il distacco tra Vietti e Gonzalez è invariato. Agius continua a battagliare con Alonso per la sesta posizione.

    12:30

  10. GIRO 6. Vietti guadagna una manciata di millesimi su Gonzalez, mentre si scatena il duello tra Agius e Lopez per la settima posizione.

    12:28

  11. GIRO 5. Veijer ha scontato il long-lap e, dopo essere scattato dalla seconda posizione in griglia, si ritrova ora in 21esima posizione. Vietti ha 6 decimi abbondanti di margine su Gonzalez.

    12:26

  12. GIRO 4. Giro veloce per Vietti, che fa segnare anche il nuovo record della pista in gara. Alle sue spalle ci sono sempre Gonzalez, staccato di mezzo secondo, e Ortolà.

    12:25

  13. GIRO 3. Guevara prosegue la grande rimonta: passa anche Lopez e Holgado e si mette in quarta posizione. Vietti ha 4 decimi su Gonzalez.

    12:23

  14. GIRO 2. Prime posizioni invariate. Attenzione però alla clamorosa rimonta di Guevara, che ha recuperato 6 posizioni con un'ottima partenza e ora è arrembante per provare ad assaltare la zona-podio.

    12:22

  16. PARTITI! Vietti tiene la testa della corsa davanti a Gonzalez e Ortolà. Partenza pessima di Veijer, scivolato in 17esima posizione: deve anche scontare un long lap.

    12:20

  17. Giro di formazione in corso. Ci siamo!

    12:16

  18. Sighting lap in corso, meno di 15' all'inizio della gara.

    12:04

  19. Il leader del Mondiale è Manuel Gonzalez con 79.5 punti. Seguono Izan Guevara (70), Senna Agius (58), Celestino Vietti (53) e David Alonso (48).

    12:03

  20. Celestino Vietti (Boscoscuro) scatta dalla pole position. In prima fila ci sono anche Collin Veijer (Kalex) e Manu Gonzalez (Kalex). Seconda fila per Ivan Ortolà (Kalex), Alonso Lopez (Kalex) e Aron Canet (Boscoscuro).

    12:01

  22. La situazione meteo è variabile. È prevista pioggia leggera attorno alle ore 13.00, un potenziale problema per la gara di MotoGp.

    11:43

  23. Si corre sul circuito del Montmeló, vicino a Barcellona. Il tracciato è lungo 4.657 metri, e ha 14 curve.

    11:43

  24. Benvenuti alla diretta scritta della gara di Moto2 del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale.

    11:43

La Moto2 torna in pista per il GP di Catalogna, sesto appuntamento del mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (79.5 pt.)
  2. Izan Guevara (70 pt.)
  3. Senna Agius (59 pt.)
  4. Celestino Vietti (53 pt.)
  5. David Alonso (48 pt.)

Le voci di mercato che lo danno in lizza per un posto in MotoGP col team di Valentino Rossi portano in dote l’ottava pole in carriera per Celestino Vietti. In prima fila anche Veijer e Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Bella qualifica di Lunetta, che scatterà 10°. Più indietro Arbolino (24°). Il Gran Premio di Catalogna si disputa sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 21 giri. Partenza alle 12.15 di domenica 17 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Celestino Vietti Boscoscuro 1:41.076
2 Collin Veijer Kalex +0.262
3 Manuel Gonzalez Kalex +0.360
4 Ivan Ortolà Kalex +0.379
5 Alonso Lopez Kalex +0.445
6 Aron Canet Boscoscuro +0.476
7 Filip Salac Kalex +0.507
8 Daniel Holgado Kalex +0.550
9 José Antonio Rueda Kalex +0.579
10 Luca Lunetta Boscoscuro +0.605
11 Izan Guevara Boscoscuro +0.623
12 Senna Agius Kalex +0.716
13 David Alonso Kalex +0.730
14 Ayumu Sasaki Kalex +0.757
15 Daniel Muñoz Kalex +1.222
16 Deniz Öncü Boscoscuro +1.318
17 Alberto Fernandez Boscoscuro +1.518
18 Alex Escrig Forward +3.460

Diretta live Moto2 GP di Barcellona al Montmelò Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
  2. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  3. Ivan Ortola
    QJMOTOR - Bordoy - MSI
  4. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  5. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
  6. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  7. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
  8. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
  9. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
  10. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
  11. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
  12. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
  13. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
  14. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
  15. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  16. Unai Orradre
    QJMOTOR - Bordoy - MSI
  17. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
  18. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
  19. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  20. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
  21. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
  22. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
  23. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  24. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
  25. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
  26. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
  27. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
    RITIRATO
Catalan GP - Circuit de Barcelona-Catalunya 17/05/2026
Circuit de Barcelona-Catalunya

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Città: Barcelona
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 21
  • Lunghezza giro: 4.66 KM
  • Lunghezza gara: 97.8 KM

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