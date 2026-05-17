Diretta live Moto2 GP di Barcellona al Montmelò

La Moto2 torna in pista per il GP di Catalogna, sesto appuntamento del mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (79.5 pt.)
- Izan Guevara (70 pt.)
- Senna Agius (59 pt.)
- Celestino Vietti (53 pt.)
- David Alonso (48 pt.)
Le voci di mercato che lo danno in lizza per un posto in MotoGP col team di Valentino Rossi portano in dote l’ottava pole in carriera per Celestino Vietti. In prima fila anche Veijer e Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Bella qualifica di Lunetta, che scatterà 10°. Più indietro Arbolino (24°). Il Gran Premio di Catalogna si disputa sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 21 giri. Partenza alle 12.15 di domenica 17 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|1:41.076
|2
|Collin Veijer
|Kalex
|+0.262
|3
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.360
|4
|Ivan Ortolà
|Kalex
|+0.379
|5
|Alonso Lopez
|Kalex
|+0.445
|6
|Aron Canet
|Boscoscuro
|+0.476
|7
|Filip Salac
|Kalex
|+0.507
|8
|Daniel Holgado
|Kalex
|+0.550
|9
|José Antonio Rueda
|Kalex
|+0.579
|10
|Luca Lunetta
|Boscoscuro
|+0.605
|11
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.623
|12
|Senna Agius
|Kalex
|+0.716
|13
|David Alonso
|Kalex
|+0.730
|14
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|+0.757
|15
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+1.222
|16
|Deniz Öncü
|Boscoscuro
|+1.318
|17
|Alberto Fernandez
|Boscoscuro
|+1.518
|18
|Alex Escrig
|Forward
|+3.460