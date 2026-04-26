Diretta live GP Spagna Moto2 a Jerez

La Moto2 torna in pista per il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (39.5 pt.)
- Izan Guevara (36 pt.)
- Danny Holgado (33 pt.)
- Celestino Vietti (32 pt.)
- David Munoz (26 pt.)
Prima pole in Moto2 per l’olandese Collin Veijer, che a Jerez sarà affiancato in prima fila da Escrig e Manu Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Più indietro i piloti italiani: 13° Vietti, 14° Arbolino, 26° Lunetta. Il Gran Premio di Spagna si disputa sul circuito di Jerez. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 26 aprile 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Collin Veijer
|Kalex
|1:39.101
|2
|Alex Escrig
|Forward
|+0.057
|3
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.095
|4
|Senna Agius
|Kalex
|+0.154
|5
|Alonso Lopez
|Kalex
|+0.155
|6
|David Alonso
|Kalex
|+0.267
|7
|Daniel Holgado
|Kalex
|+0.326
|8
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.332
|9
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.528
|10
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+0.539
|11
|Aron Canet
|Boscoscuro
|+0.584
|12
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|+0.639
|13
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+0.667
|14
|Tony Arbolino
|Kalex
|+0.705
|15
|Ivan Ortolà
|Kalex
|+0.765
|16
|Adrian Huertas
|Kalex
|+1.034
|17
|Mario Aji
|Kalex
|+1.104
|18
|Sergio Garcia
|Kalex
|no time