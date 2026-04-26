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MOTO MOTO2 LIVE

Diretta live GP Spagna Moto2 a Jerez

Il racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 21 giri. Partenza alle 12.15 di domenica 26 aprile 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 12:15

Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista per il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (39.5 pt.)
  2. Izan Guevara (36 pt.)
  3. Danny Holgado (33 pt.)
  4. Celestino Vietti (32 pt.)
  5. David Munoz (26 pt.)

Prima pole in Moto2 per l’olandese Collin Veijer, che a Jerez sarà affiancato in prima fila da Escrig e Manu Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Più indietro i piloti italiani: 13° Vietti, 14° Arbolino, 26° Lunetta. Il Gran Premio di Spagna si disputa sul circuito di Jerez. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 26 aprile 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Collin Veijer Kalex 1:39.101
2 Alex Escrig Forward +0.057
3 Manuel Gonzalez Kalex +0.095
4 Senna Agius Kalex +0.154
5 Alonso Lopez Kalex +0.155
6 David Alonso Kalex +0.267
7 Daniel Holgado Kalex +0.326
8 Barry Baltus Kalex +0.332
9 Izan Guevara Boscoscuro +0.528
10 Daniel Muñoz Kalex +0.539
11 Aron Canet Boscoscuro +0.584
12 Ayumu Sasaki Kalex +0.639
13 Celestino Vietti Boscoscuro +0.667
14 Tony Arbolino Kalex +0.705
15 Ivan Ortolà Kalex +0.765
16 Adrian Huertas Kalex +1.034
17 Mario Aji Kalex +1.104
18 Sergio Garcia Kalex no time

Diretta live GP Spagna Moto2 a Jerez Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
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  2. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
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  3. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
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  4. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
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  5. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
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  6. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
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  7. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
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  8. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
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  9. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
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  10. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
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  11. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
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  12. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
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  13. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
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  14. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
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  15. Ivan Ortola
    QJMOTOR - PONT GRUP - MSI
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  16. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
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  17. Mario Suryo Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
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  18. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
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  19. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
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  20. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
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  21. Marcos Ramirez
    QJMOTOR - PONT GRUP - MSI
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  22. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
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  23. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
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  24. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
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  25. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
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  26. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
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  27. Jorge Navarro
    KLINT Racing Team
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  28. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
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GP di Spagna - Circuito de Jerez - Ángel Nieto 26/04/2026
Circuito de Jerez - Ángel Nieto

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Circuito de Jerez - Ángel Nieto
  • Città: Jerez
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 21
  • Lunghezza giro: 4.42 KM
  • Lunghezza gara: 92.88 KM

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