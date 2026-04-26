Diretta live GP Spagna Moto2 a Jerez

Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista per il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

Maximo Quiles (39.5 pt.) Izan Guevara (36 pt.) Danny Holgado (33 pt.) Celestino Vietti (32 pt.) David Munoz (26 pt.)

Prima pole in Moto2 per l’olandese Collin Veijer, che a Jerez sarà affiancato in prima fila da Escrig e Manu Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Più indietro i piloti italiani: 13° Vietti, 14° Arbolino, 26° Lunetta. Il Gran Premio di Spagna si disputa sul circuito di Jerez. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 26 aprile 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Collin Veijer Kalex 1:39.101 2 Alex Escrig Forward +0.057 3 Manuel Gonzalez Kalex +0.095 4 Senna Agius Kalex +0.154 5 Alonso Lopez Kalex +0.155 6 David Alonso Kalex +0.267 7 Daniel Holgado Kalex +0.326 8 Barry Baltus Kalex +0.332 9 Izan Guevara Boscoscuro +0.528 10 Daniel Muñoz Kalex +0.539 11 Aron Canet Boscoscuro +0.584 12 Ayumu Sasaki Kalex +0.639 13 Celestino Vietti Boscoscuro +0.667 14 Tony Arbolino Kalex +0.705 15 Ivan Ortolà Kalex +0.765 16 Adrian Huertas Kalex +1.034 17 Mario Aji Kalex +1.104 18 Sergio Garcia Kalex no time