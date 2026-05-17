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MOTO MOTO3 LIVE

Diretta live Moto3 GP di Barcellona al Montmelò

Il racconto in diretta del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 17 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

Il racconto della gara

  1. Per questa gara è tutto, appuntamento alle 12.15 per la diretta della gara di Moto2.

    11:42

  2. La classifica dopo la gara di Barcellona: 1. Quiles 140 punti, 2. Fernandez 76, 3. Carpe 73.

    11:41

  4. FINITA! Quiles vince a Barcellona e conquista così la sua quarta vittoria nelle prime 6 gare del Mondiale! Decisiva la staccatona in curva 1 per andare in testa! Secondo posto per Carpe, che brucia Muñoz in volata. Poi Uriarte, Almansa, Morelli, Danish, Pratama, Fernandez, O'Gorman, O'Shea e Perrone, franato in 12esima posizione nonostante la partenza dalla pole.

    11:37

  5. GIRO 17. Caduta per Rios, che vede così sfumare una bella gara al penultimo giro. Uriarte davanti a Muñoz e Quiles entrando nell'ultima tornata.

    11:34

  6. GIRO 16. Il gruppo di testa si è nuovamente compattato: sono tutti lì! Uriarte torna in testa davanti a Quiles, che ha esaurito i jolly per i track-limits. Alla prossima infrazione, dovrà scontare un long lap.

    11:31

  7. GIRO 15. Duello splendido tra Almansa e Quiles per la prima posizione. Ma attenzione, perché Quiles potrebbe ricevere un altro warning per track-limits.

    11:30

  8. GIRO 14. Giro clamoroso di Quiles, che opera tre sorpassi salendo in seconda posizione alle spalle di Almansa.

    11:28

  10. GIRO 13. Il sorpasso a Uriarte, nell'aria, si concretizza in curva 1. Almansa è in testa davanti a Muñoz, mentre Quiles passa Carpe e risale in quinta posizione.

    11:27

  11. GIRO 12. Uriarte riesce a proteggersi dagli attacchi di Almansa. I primi tre, compreso Muñoz, hanno preso un margine di mezzo secondo sul resto del gruppetto di testa.

    11:25

  12. GIRO 11. Warning a Quiles per track limits. Almansa ha recuperato l'intero gap da Uriarte, che riesce comunque a tenere la leadership della corsa.

    11:23

  13. GIRO 10. Bravo Uriarte, che apre il gap su Muñoz a oltre mezzo secondo. Quiles è ottavo, ultimo del gruppetto di testa.

    11:21

  14. GIRO 9. Uriarte prova ad allungare aprendo un gap di quasi 3 decimi su Fernandez. Muñoz è terzo. Le scaramucce nel gruppetto di testa sono calate molto negli ultimi due giri.

    11:19

  16. GIRO 8. Prima tornata relativamente tranquilla. Uriarte resta in testa davanti a Fernandez e Rios. Quiles non riesce a risalire, ora è ottavo.

    11:18

  17. GIRO 7. Duelli continui nel gruppetto di testa, che non sta tenendo un ritmo particolarmente alto. Uriarte riprende la leadership della corsa davanti a Fernandez e Muñoz. Quiles è sesto.

    11:16

  18. GIRO 6. Out il nostro Nicola Carraro, scivolato in curva 10. In testa c'è sempre Almansa, pressato da Fernandez, in scia piena. Quiles è settimo.

    11:14

  19. GIRO 5. Almansa tiene la leadership ma non riesce ad aprire il gap con gli avversari. Seguono Muñoz e Fernandez, che sembra aver trovato un buon ritmo in questa fase di gara.

    11:12

  20. GIRO 4. Situazione sempre ultra-fluida nelle posizioni di testa. Almansa ora è leader con un iper-combattivo Rios alle spalle. Quiles è settimo.

    11:10

  22. GIRO 3. Altra bagarre in curva 1 nel gruppetto di testa, con Uriarte in grado di scavalcare nuovamente Almansa e Muñoz e riprendersi il primo posto. Quiles è ottavo.

    11:09

  23. GIRO 2. Bagarre in curva 1: Almansa scavalca Uriarte e si prende la leadership della corsa. Quiles invece è rimasto attardato nonostante fosse riuscito a recuperare quattro posizioni in partenza.

    11:07

  24. PARTITI! Lo spunto di Perrone non è buono e si ritrova in quarta posizione. Il leader della corsa ora è il rookie Uriarte, davanti a Muñoz.

    11:05

  25. Siamo ora nel corso del warm up lap. Pronti per partire!

    11:00

  26. Sighting lap in corso. Mancano meno di 15' all'inizio della gara.

    10:49

  28. Maximo Quiles, leader del Mondiale con 115 punti e tre successi nelle prime 5 gare, ha ottenuto invece soltanto il settimo tempo in qualifica. In classifica, alle sue spalle ci Adrian Fernandez (69) e Alvaro Carpe (53).

    10:43

  29. Scattano dalla prima fila Valentin Perrone (KTM), David Muñoz (KTM) e Brian Uriarte (KTM). Dalla seconda pronti a partire invece David Almansa (KTM), Marco Morelli (KTM) e Jesus Rios (Honda).

    10:42

  30. La situazione meteo è variabile. È prevista pioggia leggera attorno alle ore 13.00, un potenziale problema per la gara di MotoGp.

    10:40

  31. Si corre sul circuito del Montmeló, vicino a Barcellona. Il tracciato è lungo 4.657 metri, e ha 14 curve.

    10:39

  32. Benvenuti alla diretta scritta della gara di Moto3 del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale.

    10:37

La Moto3 torna in pista per il GP di Catalogna, sesto appuntamento del mondiale 2026 che si corre sulla pista di Barcellona al Montmelò. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (115 pt.)
  2. Adrian Fernandez (69 pt.)
  3. Alvaro Carpe (53 pt.)
  4. Valentin Perrone (52 pt.)
  5. Veda Pratama (50 pt.)

L’argentino Valentin Perrone scatterà davanti a tutti in Catalogna. In prima fila anche Munoz e Uriarte. Settimo Quiles, leader del Mondiale, e Adrian Fernandez, che partirà dalla nona. Indietro gli italiani: 12° Bertelle, 16° Pini, 23° Carraro. O’Gorman penalizzato di 12 posizioni in griglia per guida lenta (scatterà 24°). Il Gran Premio di Catalogna si disputa sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 18 giri. Partenza alle 11.00 di domenica 17 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Valentin Perrone KTM 1:46.679
2 David Muñoz KTM +0.005
3 Brian Uriarte KTM +0.019
4 David Almansa KTM +0.136
5 Marco Morelli KTM +0.248
6 Jesus Rios Honda +0.269
7 Maximo Quiles KTM +0.303
8 Joel Kelso Honda +0.313
9 Adrian Fernandez Honda +0.328
10 Hakim Danish KTM +0.379
11 Joel Esteban KTM +0.434
12 Casey O’Gorman* Honda +0.470
13 Matteo Bertelle KTM +0.489
14 Alvaro Carpe KTM +0.492
15 Rico Salmela KTM +0.677
16 Eddie O’Shea Honda +0.744
17 Guido Pini Honda +1.039
18 Ryusei Yamanaka KTM +1.159

*O’Gorman penalizzato di 12 posizioni in griglia per guida lenta (scatterà 24°)

Diretta live Moto3 GP di Barcellona al Montmelò Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
    00:32:28.964
  2. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:00.094
  3. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:00.098
  4. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:00.128
  5. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:00.552
  6. Marco Morelli
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
    +00:00:00.581
  7. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    +00:00:00.623
  8. Veda Pratama
    Honda Team Asia
    +00:00:00.984
  9. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
    +00:00:01.011
  10. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:01.151
  11. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:05.236
  12. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:09.805
  13. Adrian Cruces
    CIP Green Power
    +00:00:09.853
  14. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
    +00:00:09.909
  15. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
    +00:00:09.951
  16. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
    +00:00:10.008
  17. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:10.074
  18. Joel Kelso
    GRYD - Mlav Racing
    +00:00:10.785
  19. Scott Ogden
    CIP Green Power
    +00:00:18.949
  20. Ruché Moodley
    CODE Motorsports
    +00:00:20.287
  21. Guido Pini
    Leopard Racing
    +00:00:21.969
  22. Zen Mitani
    Honda Team Asia
    +00:00:27.942
  23. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
    +00:00:27.991
  24. Cormac Buchanan
    CODE Motorsports
    +00:00:40.082
  25. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
    RITIRATO
  26. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    RITIRATO
Catalan GP - Circuit de Barcelona-Catalunya 17/05/2026
Circuit de Barcelona-Catalunya

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Città: Barcelona
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 18
  • Lunghezza giro: 4.66 KM
  • Lunghezza gara: 83.83 KM

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