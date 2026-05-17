Diretta live Moto3 GP di Barcellona al Montmelò

La Moto3 torna in pista per il GP di Catalogna, sesto appuntamento del mondiale 2026 che si corre sulla pista di Barcellona al Montmelò. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (115 pt.)
- Adrian Fernandez (69 pt.)
- Alvaro Carpe (53 pt.)
- Valentin Perrone (52 pt.)
- Veda Pratama (50 pt.)
L’argentino Valentin Perrone scatterà davanti a tutti in Catalogna. In prima fila anche Munoz e Uriarte. Settimo Quiles, leader del Mondiale, e Adrian Fernandez, che partirà dalla nona. Indietro gli italiani: 12° Bertelle, 16° Pini, 23° Carraro. O’Gorman penalizzato di 12 posizioni in griglia per guida lenta (scatterà 24°). Il Gran Premio di Catalogna si disputa sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 18 giri. Partenza alle 11.00 di domenica 17 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Valentin Perrone
|KTM
|1:46.679
|2
|David Muñoz
|KTM
|+0.005
|3
|Brian Uriarte
|KTM
|+0.019
|4
|David Almansa
|KTM
|+0.136
|5
|Marco Morelli
|KTM
|+0.248
|6
|Jesus Rios
|Honda
|+0.269
|7
|Maximo Quiles
|KTM
|+0.303
|8
|Joel Kelso
|Honda
|+0.313
|9
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.328
|10
|Hakim Danish
|KTM
|+0.379
|11
|Joel Esteban
|KTM
|+0.434
|12
|Casey O’Gorman*
|Honda
|+0.470
|13
|Matteo Bertelle
|KTM
|+0.489
|14
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.492
|15
|Rico Salmela
|KTM
|+0.677
|16
|Eddie O’Shea
|Honda
|+0.744
|17
|Guido Pini
|Honda
|+1.039
|18
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|+1.159
*O’Gorman penalizzato di 12 posizioni in griglia per guida lenta (scatterà 24°)