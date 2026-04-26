Diretta live GP Spagna Moto3 a Jerez

Le qualifiche di ieri hanno sorriso a Maximo Quiles che ha lasciato Munoz a oltre tre decimi e Carpe a poco più di mezzo secondo di distacco. In seconda fila ci saranno altri tre spagnoli: Esteban, Uriarte e Fernandez. Il primo italiano è Bertelle, nono. Male i due argentini Morelli e Perrone, undicesio e dodicesimo, malissimo il nostro Pini che partirà 21esimo.

10:53