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MOTO MOTO3 LIVE

Diretta live GP Spagna Moto3 a Jerez

Il racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Moto3. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 19 giri. Partenza alle 11.00 di domenica 26 aprile 2026

Ultimo aggiornamento:

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GIRO 18 di 19

Gara in corso

  1. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
  2. Marco Morelli
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
  3. Adrian Fernandez
    Leopard Racing

Cronaca in diretta

  1. ULTIMO GIRO! Quiles guida con oltre un secondo e mezzo sugli inseguitori, in tre per due posti sul podio.

    11:35

  2. GIRO 18. Altro errore di Munoz! Fernandez ne approfitta per passare il connazionale, Morelli intravede addirittura la possibilità di arrivare secondo.

    11:35

  4. GIRO 17. Errore di Munoz che perde contatto da Quiles e viene ripreso da Fernandez. Morelli è a quattro decimi dai due.

    11:34

  5. GIRO 16. Quiles e Munoz scappano via, Fernandez in difficoltà con Morelli che sembra in grado di riaccendere a breve la lotta per il terzo posto.

    11:32

  6. GIRO 15. Quiles passa Fernandez, poi entra anche Munoz. Morelli è a otto decimi.

    11:30

  7. GIRO 14. Morelli a 1"! Continua la rimonta dell'argentino che ormai ha nel mirino i tre di testa.

    11:28

  8. GIRO 13. Morelli si porta a 1"4 dai tre davanti e ha staccato definitivamente gli inseguitori, ora ha addirittura 3"5 su Pratama e Carpe.

    11:27

  10. GIRO 12. Conduce sempre Fernandez ma dietro sta risalendo di gran carriera Morelli, ora a 1"8 da Munoz.

    11:23

  11. GIRO 10. Sono oltre due i secondi di vantaggio dei tre davanti sugli inseguitori, sempre guidati da Morelli.

    11:22

  12. GIRO 9. Non si risparmiano i tre davanti che provano in tutti i modi a sorpassarsi ma per ora è Fernandez a spuntarla.

    11:20

  13. GIRO 8. Fernandez continua a guidae su Quiles e Munoz, dietro intanto si rimescola tutto con Morelli al quarto posto davanti a Carpe e Perrone. Cade invece Pini che chiude nel peggiore dei modi un weekend negativo.

    11:18

  14. GIRO 7. FERNANDEZ IN TESTA! Pitito infila Quiles all'ultima curva e passa per primo sul traguardo.

    11:15

  16. GIRO 6. ERRORE DI QUILES! Si forma un gruppetto di tre al comando con Fernandez secondo dopo il sorpasso su Munoz.

    11:14

  17. GIRO 5. Fernandez recupera Munoz che non riesce più a tenere il ritmo di Quiles.

    11:13

  18. GIRO 4. Fernandez rimane a sei decimi di distacco dalla coppia di testa ma ora è il più veloce in pista. Dietro di lui ci sono Carpe, Perrone ed Esteban.

    11:10

  19. GIRO 3. Quiles e Munoz vanno via di comune accordo, dietro ora è Fernandez a provare a ricucire lo strappo ma rimane a mezzo secondo di distanza.

    11:09

  20. GIRO 2. Quiles allunga su Munoz, i due stanno però facendo il vuoto sugli inseguitori guidati da Carpe.

    11:07

  22. GIRO 1. Quiles chiude il primo giro al comando, seguito da Esteban e Munoz, poi Carpe, Fernandez e Perrone.

    11:05

  23. PARTITI! Bertelle subito a terra in curva 1. Davanti scatta bene Quiles che per ora tiene la testa.

    11:04

  24. Splende il sole oggi a Jerez dopo le condizioni meteo incerte di ieri.

    10:57

  25. E' tutto pronto ingriglia dove tra pochi minuti ci sarà il via al giro di ricognizione e, subito dopo, lo start della gara.

    10:56

  26. Quiles guida la classifica mondiale con 65 punti, 23 più di Carpe e 27 più di Perrone. Al quarto posto c'è Pini con 29 lunghezze di ritardo dal leader.

    10:54

  28. Le qualifiche di ieri hanno sorriso a Maximo Quiles che ha lasciato Munoz a oltre tre decimi e Carpe a poco più di mezzo secondo di distacco. In seconda fila ci saranno altri tre spagnoli: Esteban, Uriarte e Fernandez. Il primo italiano è Bertelle, nono. Male i due argentini Morelli e Perrone, undicesio e dodicesimo, malissimo il nostro Pini che partirà 21esimo.

    10:53

  29. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta della gara di Moto3 del GP di Spagna 2026, si corre sul tracciato Angel Nieto di Jerez de la Frontera.

    10:49

La Moto3 torna in pista per il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Maximo Quiles (65 pt.)
  2. Alvaro Carpe (42 pt.)
  3. Valentin Perrone (38 pt.)
  4. Guido Pini (36 pt.)
  5. Marco Morelli (32 pt.)

Maximp Quiles scatterà davanti a tutti nel circuito di casa, complice anche la caduta di Adrian Fernadez all’ultimo giro. Lo spagnolo è alla sua prima pole stagionale e alla sua terza in carriera nel Motomondiale, seguito dal rientrante David Muñoz e Alvaro Carpe. Bertelle è il primo degli italiani in griglia (9°), costretto alla rimonta Pini (21°). Più indietro Carraro (25°). Il Gran Premio di Spagna si disputa sul circuito di Jerez. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 26 aprile 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Maximo Quiles KTM 1:44.070
2 David Muñoz KTM +0.375
3 Alvaro Carpe KTM +0.585
4 Joel Esteban KTM +0.766
5 Brian Uriarte KTM +0.979
6 Adrian Fernandez Honda +0.979
7 Joel Kelso Honda +0.997
8 David Almansa KTM +1.029
9 Matteo Bertelle KTM +1.082
10 Hakim Danish KTM +1.203
11 Marco Morelli KTM +1.240
12 Valentin Perrone KTM +1.253
13 Scott Ogden KTM +1.290
14 Ruché Moodley KTM +1.408
15 Adrian Cruces KTM +1.541
16 Casey O’Gorman Honda +1.553
17 Veda Pratama Honda +1.668
18 Rico Salmela KTM +1.697

Diretta live GP Spagna Moto3 a Jerez Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Máximo Quiles
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
  2. Marco Morelli
    CFMOTO Gaviota Aspar Team
  3. Adrian Fernandez
    Leopard Racing
  4. David Munoz
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  5. Veda Pratama
    Honda Team Asia
  6. Alvaro Carpe
    Red Bull KTM Ajo
  7. David Almansa
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  8. Valentin Perrone
    Red Bull KTM Tech3
  9. Joel Esteban
    LevelUp - MTA
  10. Jesus Rios
    Rivacold Snipers Team
  11. Brian Uriarte
    Red Bull KTM Ajo
  12. Casey O'Gorman
    Sic58 Squadra Corse
  13. Hakim Danish
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  14. Joel Kelso
    GRYD - Mlav Racing
  15. Rico Salmela
    Red Bull KTM Tech3
  16. Scott Ogden
    CIP Green Power
  17. Ryusei Yamanaka
    AEON Credit - MT Helmets - MSI
  18. Adrian Cruces
    CIP Green Power
  19. Eddie O'Shea
    GRYD - Mlav Racing
  20. Cormac Buchanan
    CODE Motorsports
  21. Zen Mitani
    Honda Team Asia
  22. Ruché Moodley
    CODE Motorsports
  23. Matteo Bertelle
    LevelUp - MTA
    RITIRATO
  24. Nicola Carraro
    Rivacold Snipers Team
    RITIRATO
  25. Guido Pini
    Leopard Racing
    RITIRATO
  26. Leo Rammerstorfer
    Sic58 Squadra Corse
GP di Spagna - Circuito de Jerez - Ángel Nieto 26/04/2026
Circuito de Jerez - Ángel Nieto

Altri dati:

  • Ora inizio: 11:00
  • Circuito: Circuito de Jerez - Ángel Nieto
  • Città: Jerez
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 19
  • Lunghezza giro: 4.42 KM
  • Lunghezza gara: 84.04 KM

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