Diretta live GP Spagna Moto3 a Jerez

La Moto3 torna in pista per il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Maximo Quiles (65 pt.)
- Alvaro Carpe (42 pt.)
- Valentin Perrone (38 pt.)
- Guido Pini (36 pt.)
- Marco Morelli (32 pt.)
Maximp Quiles scatterà davanti a tutti nel circuito di casa, complice anche la caduta di Adrian Fernadez all’ultimo giro. Lo spagnolo è alla sua prima pole stagionale e alla sua terza in carriera nel Motomondiale, seguito dal rientrante David Muñoz e Alvaro Carpe. Bertelle è il primo degli italiani in griglia (9°), costretto alla rimonta Pini (21°). Più indietro Carraro (25°). Il Gran Premio di Spagna si disputa sul circuito di Jerez. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 11.00 di domenica 26 aprile 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Maximo Quiles
|KTM
|1:44.070
|2
|David Muñoz
|KTM
|+0.375
|3
|Alvaro Carpe
|KTM
|+0.585
|4
|Joel Esteban
|KTM
|+0.766
|5
|Brian Uriarte
|KTM
|+0.979
|6
|Adrian Fernandez
|Honda
|+0.979
|7
|Joel Kelso
|Honda
|+0.997
|8
|David Almansa
|KTM
|+1.029
|9
|Matteo Bertelle
|KTM
|+1.082
|10
|Hakim Danish
|KTM
|+1.203
|11
|Marco Morelli
|KTM
|+1.240
|12
|Valentin Perrone
|KTM
|+1.253
|13
|Scott Ogden
|KTM
|+1.290
|14
|Ruché Moodley
|KTM
|+1.408
|15
|Adrian Cruces
|KTM
|+1.541
|16
|Casey O’Gorman
|Honda
|+1.553
|17
|Veda Pratama
|Honda
|+1.668
|18
|Rico Salmela
|KTM
|+1.697