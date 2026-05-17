Diretta live MotoGP Barcellona: seconda partenza, seconda maxi caduta, altra bandiera rossa!

Cronaca in diretta

La Sprint Race del sabato ha visto la vittoria di Alex Marquez davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Bezzecchi ha chiuso al nono posto, intascando un solo punto su Martin.

Pedro Acosta scatta dalla pole position. In prima fila con lui ci sono anche Franco Morbidelli e Alex Marquez. Partono dalla seconda fila Raul Fernandez, Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio. Jorge Martin è nono, Marco Bezzecchi 12esimo, Pecco Bagnaia 13esimo.

GIRO 5. Staccatona spettacolare e sorpasso di Fernandez ai danni di Acosta! Ora è lui il leader della corsa. Nel frattempo Marquez passa Martin e torna in zona podio.

GIRO 7. Sorpasso e contro-sorpasso tra Fernandez e Acosta. I due piloti di testa stanno perdendo nei confronti di Alex Marquez, che al momento sembra avere il passo per cercare di riavvicinarsi. A centro-gruppo, Bagnaia è 11esimo davanti a Bezzecchi.

GIRO 10. Caduta di Bastianini, quando era in 13esima posizione. Marquez non ha pietà di Fernandez, ora in difficoltà: lo infila in curva 1 e sale in seconda piazza alle spalle di Acosta.

Arrivano le prime notizie rassicuranti: Alex Marquez è conscio, e sta venendo soccorso dallo staff medico del circuito.

Di Giannantonio, nel frattempo, è riuscito a risalire sulla moto e la sta portando ai box.

Di Giannantonio ha un problema al polso e alla mano sinistra, ma ha dato indicazioni di voler ripartire.

Bagnaia e Marini si sono già rialzati e stanno bene.

La MotoGP torna in pista per l’ultima volta sul circuito di Barcellona al Montmelò per il GP di Catalogna, sesto appuntamento del mondiale 2026. Ieri la vittoria di Alex Marquez nella Sprint davanti ad Acosta e Di Giannantonio. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 129 2 Jorge Martin Aprilia 127 3 Pedro Acosta KTM 92 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 91 5 Ai Ogura Aprilia 69

Alex Marquez con la Ducati Gresini ha fatto sua la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya dfavanti alla Ktm di Pedro Acosta e Fabio di Giannantonio con la Ducati VR46. Ai piedi del podio Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse e Zarco con la Honda LCR. Partito 13° è risalito fino al 6° Pecco Bagnaia mentre Bezzecchi ha chiuso solo al 9° posto prendendo un solo punto, peggio è andata con la caduta a Jorge Martin andato giù per la quarta volta in questo fine settimana. A punti anche Morbidelli 7° e Ogura 8°.

Il Gran Premio di Catalogna si disputa sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 24 giri. Partenza alle 14.00 di domenica 17 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Pedro Acosta 1:38.068

KTM 2. Franco Morbidelli 1:38.301

Ducati 3. Alex Marquez 1:38.342

Ducati 2ª fila 4. Raul Fernandez 1:38.453

Aprilia 5. Johann Zarco 1:38.474

Honda 6. Fabio Di Giannantonio 1:38.477

Ducati 3ª fila 7. Fabio Quartararo 1:38.511

Yamaha 8. Brad Binder 1:38.597

KTM 9. Jorge Martin 1:38.652

Aprilia 4ª fila 10. Joan Mir 1:38.686

Honda 11. Jack Miller 1:38.773

Yamaha 12. Marco Bezzecchi 1:38.785

Aprilia 5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:38.752

Ducati 14. Enea Bastianini 1:38.797

KTM 15. Fermin Aldeguer 1:38.851

Ducati 6ª fila 16. Luca Marini 1:39.011

Honda 17. Maverick Viñales 1:39.071

KTM 18. Ai Ogura 1:39.212

Aprilia 7ª fila 19. Alex Rins 1:39.280

Yamaha 20. Diogo Moreira 1:39.324

Honda 21. Augusto Fernandez 1:39.876

Yamaha 8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:42.945

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