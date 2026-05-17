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Diretta live MotoGP Barcellona: seconda partenza, seconda maxi caduta, altra bandiera rossa!

Il racconto in diretta del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 17 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

GIRO - di 12

Gara sospesa

Cronaca in diretta

  1. La pit-lane riapre alle 15.12. Come detto, si percorreranno 12 giri.

    15:07

  2. L'ambulanza si è messa in moto per portare Zarco al centro medico del circuito, tra gli applausi di incoraggiamento dei tifosi presenti sugli spalti.

    15:07

  4. Ghiaccio per Bagnaia, dolorante alla mano sinistra. Al centro medico si attende l'arrivo di Zarco.

    15:04

  5. Si ricomincerà con le stesse posizioni della griglia della ripartenza. Zarco molto probabilmente non ci sarà. Dovrebbe aver subito un trauma importante a una gamba, rimasta sotto la moto di Bagnaia.

    15:01

  6. Si ripartirà per completare 12 giri, non più 13. Marini rientra ai box, sta bene e si prepara per tornare in gara.

    14:59

  7. Zarco è conscio, lo staff medico lo sta soccorrendo.

    14:57

  8. Bagnaia e Marini si sono già rialzati e stanno bene.

    14:55

  10. ALTRA BANDIERA ROSSA! Incidente immediato alla ripartenza, che coinvolge Zarco, Bagnaia e Marini.

    14:55

  11. Concluso anche il giro di formazione. Pronti per la ripartenza...

    14:53

  12. Sighting lap effettuato. I piloti si riposizionano sulla griglia di partenza per percorrere i 13 giri rimasti. Sostanzialmente è una nuova Sprint Race.

    14:50

  13. Pit-lane riaperta. E conferiamo: Di Giannantonio, nonostante il problema al polso sinistro, torna in gara.

    14:48

  14. La pit-lane sarà riaperta alle 14.48. Poi si percorreranno, come detto, 13 giri per chiudere la gara.

    14:45

  16. Marquez viene portato in ospedale ma non in elicottero, bensì in ambulanza. Servono, ovviamente, ulteriori accertamenti medici.

    14:45

  17. È atterrato l'elicottero vicino al centro medico. Marquez dovrà essere trasportato in ospedale. Attendiamo notizie rassicuranti.

    14:41

  18. Di Giannantonio ha un problema al polso e alla mano sinistra, ma ha dato indicazioni di voler ripartire.

    14:38

  19. Si ripartirà dunque con Acosta davanti a Fernandez e Martin. Vediamo le condizioni di Di Giannantonio. Inquadrato nel suo angolo, ha alzato il pollice dando l'impressione di stare bene.

    14:37

  20. Alex Marquez è stato caricato sull'ambulanza e viene trasportato al centro medico del circuito. Da lì andrà poi in ospedale.

    14:33

  22. Indicazione della direzione gara: si riprenderà a correre per 13 giri, con la classifica dell'11esimo giro.

    14:32

  23. Di Giannantonio è rientrato ai box con il braccio sinistro appoggiato al serbatoio. Non sembra dunque in grado di poter riprendere la gara.

    14:32

  24. Indicazioni della direzione gara: tutti i piloti possono ripartire tranne Bastianini e Marquez. Ma anche Di Giannantonio non sembra in grado di ricominciare a correre.

    14:30

  25. Di Giannantonio è riuscito a riportare la moto ai box ma, dalle prime notizie che arrivano, sembra che non riesca a muovere il braccio sinistro.

    14:28

  26. Di Giannantonio, nel frattempo, è riuscito a risalire sulla moto e la sta portando ai box.

    14:27

  28. Arrivano le prime notizie rassicuranti: Alex Marquez è conscio, e sta venendo soccorso dallo staff medico del circuito.

    14:26

  29. Di Giannantonio si è rialzato e sembra molto dolorante a una mano. Acosta viene scortato ai box con la gomma posteriore a terra.

    14:24

  30. GIRO 12. BANDIERA ROSSA! Rottura del motore per Acosta, Marquez non riesce a evitare il tamponamento e frana in una caduta bruttissima. I detriti coinvolgono anche Di Giannantonio, che finisce a terra.

    14:23

  31. GIRO 11. Acosta, Marquez, Fernandez, Martin, Di Giannantonio e Zarco: questi i primi 6, molto staccati dal resto del gruppo. Saranno loro a giocarsi il podio.

    14:20

  32. GIRO 10. Caduta di Bastianini, quando era in 13esima posizione. Marquez non ha pietà di Fernandez, ora in difficoltà: lo infila in curva 1 e sale in seconda piazza alle spalle di Acosta.

    14:19

  34. GIRO 9. L'attacco di Acosta questa volta va a buon fine. Fernandez scala in seconda posizione e ora si trova alla mercé di Marquez, sempre iper-combattivo. I primi 6, fino a Zarco, hanno creato un grosso gap rispetto al resto del gruppo.

    14:18

  35. GIRO 8. Bel sorpasso in curva 1 di Di Giannantonio ai danni di Zarco per prendersi la quinta posizione. Marquez continua a rosicchiare lo svantaggio dai due piloti in testa e un nuovo duello sembra destinato ad accendersi presto...

    14:16

  36. GIRO 7. Sorpasso e contro-sorpasso tra Fernandez e Acosta. I due piloti di testa stanno perdendo nei confronti di Alex Marquez, che al momento sembra avere il passo per cercare di riavvicinarsi. A centro-gruppo, Bagnaia è 11esimo davanti a Bezzecchi.

    14:14

  37. GIRO 6. Bezzecchi in difficoltà! Va lungo in curva per due volte consecutive e precipita in 12esima posizione. In questo momento Jorge Martin (quarto in gara) è leader del Mondiale.

    14:12

  38. GIRO 5. Staccatona spettacolare e sorpasso di Fernandez ai danni di Acosta! Ora è lui il leader della corsa. Nel frattempo Marquez passa Martin e torna in zona podio.

    14:11

  40. GIRO 4. Prosegue il duello durissimo tra Zarco e Marquez, che si riprende la quarta posizione infilando il francese. Sta risalendo bene Di Giannantonio, portandosi nella scia anche Morbidelli.

    14:09

  41. GIRO 3. Contatto tra Zarco e Marquez, Martin ne approfitta per salire in quarta posizione. Di Giannantonio è sesto, davanti a Morbidelli.

    14:07

  42. GIRO 2. Acosta apre un gap di quasi 8 decimi su Fernandez. Martin supera Morbidelli in curva 1 e si mette alla caccia di Zarco.

    14:06

  43. PARTITI! Acosta, scattato dalla pole, conserva la leadership della corsa. Dietro di lui c'è Fernandez, seguito da Alex Marquez e Johann Zarco. Attenzione alla grande rimonta di Martin, già risalito in sesta piazza.

    14:05

  44. Giro di formazione in corso...

    14:00

  46. Inno nazionale suonato e piloti in sella, manca molto poco alla partenza!

    13:54

  47. Pedro Acosta scatta dalla pole position. In prima fila con lui ci sono anche Franco Morbidelli e Alex Marquez. Partono dalla seconda fila Raul Fernandez, Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio. Jorge Martin è nono, Marco Bezzecchi 12esimo, Pecco Bagnaia 13esimo.

    13:34

  48. La Sprint Race del sabato ha visto la vittoria di Alex Marquez davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Bezzecchi ha chiuso al nono posto, intascando un solo punto su Martin.

    13:32

  49. Marco Bezzecchi si presenta al Montmelò da leader della classifica con 129 punti, tallonato però da Jorge Martin (secondo con 127). Seguono Pedro Acosta (92), Fabio Di Giannantonio (91) e Ai Ogura (69).

    13:31

  50. Benvenuti alla diretta scritta della gara di MotoGP di Barcellona, sesto appuntamento del Motomondiale 2026.

    13:29

La MotoGP torna in pista per l’ultima volta sul circuito di Barcellona al Montmelò per il GP di Catalogna, sesto appuntamento del mondiale 2026. Ieri la vittoria di Alex Marquez nella Sprint davanti ad Acosta e Di Giannantonio. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 129
2 Jorge Martin Aprilia 127
3 Pedro Acosta KTM 92
4 Fabio Di Giannantonio Ducati 91
5 Ai Ogura Aprilia 69

Alex Marquez con la Ducati Gresini ha fatto sua la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya dfavanti alla Ktm di Pedro Acosta e Fabio di Giannantonio con la Ducati VR46. Ai piedi del podio Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse e Zarco con la Honda LCR. Partito 13° è risalito fino al 6° Pecco Bagnaia mentre Bezzecchi ha chiuso solo al 9° posto prendendo un solo punto, peggio è andata con la caduta a Jorge Martin andato giù per la quarta volta in questo fine settimana. A punti anche Morbidelli 7° e Ogura 8°.

Il Gran Premio di Catalogna si disputa sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 24 giri. Partenza alle 14.00 di domenica 17 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Pedro Acosta 1:38.068
KTM
2. Franco Morbidelli 1:38.301
Ducati
3. Alex Marquez 1:38.342
Ducati
2ª fila 4. Raul Fernandez 1:38.453
Aprilia
5. Johann Zarco 1:38.474
Honda
6. Fabio Di Giannantonio 1:38.477
Ducati
3ª fila 7. Fabio Quartararo 1:38.511
Yamaha
8. Brad Binder 1:38.597
KTM
9. Jorge Martin 1:38.652
Aprilia
4ª fila 10. Joan Mir 1:38.686
Honda
11. Jack Miller 1:38.773
Yamaha
12. Marco Bezzecchi 1:38.785
Aprilia
5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:38.752
Ducati
14. Enea Bastianini 1:38.797
KTM
15. Fermin Aldeguer 1:38.851
Ducati
6ª fila 16. Luca Marini 1:39.011
Honda
17. Maverick Viñales 1:39.071
KTM
18. Ai Ogura 1:39.212
Aprilia
7ª fila 19. Alex Rins 1:39.280
Yamaha
20. Diogo Moreira 1:39.324
Honda
21. Augusto Fernandez 1:39.876
Yamaha
8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:42.945
Yamaha

Diretta live MotoGP Barcellona: seconda partenza, seconda maxi caduta, altra bandiera rossa! Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
  2. Raul Fernandez
    Trackhouse MotoGP Team
  3. Jorge Martin
    Aprilia Racing
  4. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  5. Johann Zarco
    Honda LCR
  6. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
  7. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
  8. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
  9. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
  10. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
  11. Ai Ogura
    Trackhouse MotoGP Team
  12. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
  13. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  14. Diogo Moreira
    Honda LCR
  15. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
  16. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  17. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
  18. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
  19. Augusto Fernandez
    Yamaha Factory Racing Team
  20. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
  21. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    RITIRATO
  22. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
Catalan GP - Circuit de Barcelona-Catalunya 17/05/2026
Circuit de Barcelona-Catalunya

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Città: Barcelona
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 12
  • Lunghezza giro: 4.66 KM
  • Lunghezza gara: 55.92 KM

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