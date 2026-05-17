Diretta live MotoGP Barcellona: seconda partenza, seconda maxi caduta, altra bandiera rossa!

La MotoGP torna in pista per l’ultima volta sul circuito di Barcellona al Montmelò per il GP di Catalogna, sesto appuntamento del mondiale 2026. Ieri la vittoria di Alex Marquez nella Sprint davanti ad Acosta e Di Giannantonio. La classifica piloti è attualmente così composta:
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|129
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|127
|3
|Pedro Acosta
|KTM
|92
|4
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|91
|5
|Ai Ogura
|Aprilia
|69
Alex Marquez con la Ducati Gresini ha fatto sua la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya dfavanti alla Ktm di Pedro Acosta e Fabio di Giannantonio con la Ducati VR46. Ai piedi del podio Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse e Zarco con la Honda LCR. Partito 13° è risalito fino al 6° Pecco Bagnaia mentre Bezzecchi ha chiuso solo al 9° posto prendendo un solo punto, peggio è andata con la caduta a Jorge Martin andato giù per la quarta volta in questo fine settimana. A punti anche Morbidelli 7° e Ogura 8°.
Il Gran Premio di Catalogna si disputa sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 24 giri. Partenza alle 14.00 di domenica 17 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Pedro Acosta 1:38.068
KTM
|2. Franco Morbidelli 1:38.301
Ducati
|3. Alex Marquez 1:38.342
Ducati
|2ª fila
|4. Raul Fernandez 1:38.453
Aprilia
|5. Johann Zarco 1:38.474
Honda
|6. Fabio Di Giannantonio 1:38.477
Ducati
|3ª fila
|7. Fabio Quartararo 1:38.511
Yamaha
|8. Brad Binder 1:38.597
KTM
|9. Jorge Martin 1:38.652
Aprilia
|4ª fila
|10. Joan Mir 1:38.686
Honda
|11. Jack Miller 1:38.773
Yamaha
|12. Marco Bezzecchi 1:38.785
Aprilia
|5ª fila
|13. Francesco Bagnaia 1:38.752
Ducati
|14. Enea Bastianini 1:38.797
KTM
|15. Fermin Aldeguer 1:38.851
Ducati
|6ª fila
|16. Luca Marini 1:39.011
Honda
|17. Maverick Viñales 1:39.071
KTM
|18. Ai Ogura 1:39.212
Aprilia
|7ª fila
|19. Alex Rins 1:39.280
Yamaha
|20. Diogo Moreira 1:39.324
Honda
|21. Augusto Fernandez 1:39.876
Yamaha
|8ª fila
|22. Toprak Razgatlioglu 1:42.945
Yamaha