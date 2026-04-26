Diretta live Gp Spagna MotoGP a Jerez: Marquez dalla pole per il bis, Bezzecchi per il poker

Dopo la Sprint pazza di ieri vinta da Marc Marquez la MotoGP torna in pista a Jerez per il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|81
|2
|Jorge Martin
|Aprilia
|77
|3
|Pedro Acosta
|KTM
|60
|4
|Marc Marquez
|Ducati
|57
|5
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|55
Pioggia, caos, cadute e swap delle moto. La pazza Sprint del Gran Premio di Spagna l’ha vinta Marc Marquez caduto nelle prime fasi di pista bagnata ma capace di tornare ai box, prendere la Ducati con le gomme rain, rientrare e andare a vincere con tanto di sorpasso a 3 giri dalla fine su Pecco Bagnaia pure lui rinato grazie alla pioggia. Tripletta Ducati completata da Franco Morbidelli terzo. Entrambe ritirate le Aprilia di Bezzecchi e Martin.
Ci riproverà a caccia del bis Marquez partendo ancora in pole con Johan Zarco e Di Giannantonio in prima fila, il leader del Mondiale, Bezzecchi quarto in seconda fila con Alex Marquez e Acosta. Chiamato a un’altra rimonta, dalla 9° piazza Bagnaia, Martin penalizzato scatterà 10°. Il Gran Premio di Spagna si disputa sul circuito di Jerez. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 26 aprile 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Marc Marquez 1:48.047
Ducati
|2. Johann Zarco 1:48.227
Honda
|3. Fabio Di Giannantonio 1:49.097
Ducati
|2ª fila
|4. Marco Bezzecchi 1:49.115
Aprilia
|5. Alex Marquez 1:49.146
Ducati
|6. Pedro Acosta 1:49.434
KTM
|3ª fila
|7. Enea Bastianini 1:50.464
KTM
|8. Raul Fernandez 1:50.524
Aprilia
|9. Francesco Bagnaia 1:51.027
Ducati
|4ª fila
|10. *Jorge Martin* 1:49.509
Aprilia (penalizzato +3pos)
|11. Ai Ogura 1:51.110
Aprilia
|12. Fermin Aldeguer 1:51.444
Ducati
|5ª fila
|13. Brad Binder 1:49.278
KTM
|14. Joan Mir 1:49.522
Honda
|15. Luca Marini 1:49.803
Honda
|6ª fila
|16. Augusto Fernandez 1:49.977
Yamaha
|17. Fabio Quartararo 1:50.139
Yamaha
|18. Franco Morbidelli 1:50.219
Ducati
|7ª fila
|19. Toprak Razgatlioglu 1:50.252
Yamaha
|20. Lorenzo Savadori 1:50.390
Aprilia
|21. Alex Rins 1:50.763
Yamaha
|8ª fila
|22. Jack Miller 1:58.941
Yamaha
|23. Diogo Moreira s.t.
Honda