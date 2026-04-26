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Diretta live Gp Spagna MotoGP a Jerez: Marquez dalla pole per il bis, Bezzecchi per il poker

Il racconto in diretta del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Jerez. Sono previsti 22 giri. Partenza alle 14.00 di domenica 26 aprile 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 14:00

Cronaca in diretta

  1. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio di Spagna della classe MotoGP, si corre a Jerez sul circuito dedicato ad Angel Nieto.

    13:03

Dopo la Sprint pazza di ieri vinta da Marc Marquez la MotoGP torna in pista a Jerez per il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 81
2 Jorge Martin Aprilia 77
3 Pedro Acosta KTM 60
4 Marc Marquez Ducati 57
5 Fabio Di Giannantonio Ducati 55

Pioggia, caos, cadute e swap delle moto. La pazza Sprint del Gran Premio di Spagna l’ha vinta Marc Marquez caduto nelle prime fasi di pista bagnata ma capace di tornare ai box, prendere la Ducati con le gomme rain, rientrare e andare a vincere con tanto di sorpasso a 3 giri dalla fine su Pecco Bagnaia pure lui rinato grazie alla pioggia. Tripletta Ducati completata da Franco Morbidelli terzo. Entrambe ritirate le Aprilia di Bezzecchi e Martin.

Ci riproverà a caccia del bis Marquez partendo ancora in pole con Johan Zarco e Di Giannantonio in prima fila, il leader del Mondiale, Bezzecchi quarto in seconda fila con Alex Marquez e Acosta. Chiamato a un’altra rimonta, dalla 9° piazza Bagnaia, Martin penalizzato scatterà 10°. Il Gran Premio di Spagna si disputa sul circuito di Jerez. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 26 aprile 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez 1:48.047
Ducati
2. Johann Zarco 1:48.227
Honda
3. Fabio Di Giannantonio 1:49.097
Ducati
2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:49.115
Aprilia
5. Alex Marquez 1:49.146
Ducati
6. Pedro Acosta 1:49.434
KTM
3ª fila 7. Enea Bastianini 1:50.464
KTM
8. Raul Fernandez 1:50.524
Aprilia
9. Francesco Bagnaia 1:51.027
Ducati
4ª fila 10. *Jorge Martin* 1:49.509
Aprilia (penalizzato +3pos)
11. Ai Ogura 1:51.110
Aprilia
12. Fermin Aldeguer 1:51.444
Ducati
5ª fila 13. Brad Binder 1:49.278
KTM
14. Joan Mir 1:49.522
Honda
15. Luca Marini 1:49.803
Honda
6ª fila 16. Augusto Fernandez 1:49.977
Yamaha
17. Fabio Quartararo 1:50.139
Yamaha
18. Franco Morbidelli 1:50.219
Ducati
7ª fila 19. Toprak Razgatlioglu 1:50.252
Yamaha
20. Lorenzo Savadori 1:50.390
Aprilia
21. Alex Rins 1:50.763
Yamaha
8ª fila 22. Jack Miller 1:58.941
Yamaha
23. Diogo Moreira s.t.
Honda

Diretta live Gp Spagna MotoGP a Jerez: Marquez dalla pole per il bis, Bezzecchi per il poker Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    Array
  2. Johann Zarco
    Honda LCR
    Array
  3. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    Array
  4. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    Array
  5. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    Array
  6. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    Array
  7. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    Array
  8. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    Array
  9. Raul Fernandez
    Trackhouse MotoGP Team
    Array
  10. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    Array
  11. Ai Ogura
    Trackhouse MotoGP Team
    Array
  12. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    Array
  13. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    Array
  14. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    Array
  15. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    Array
  16. Augusto Fernandez
    Yamaha Factory Racing Team
    Array
  17. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    Array
  18. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    Array
  19. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    Array
  20. Lorenzo Savadori
    Aprilia Racing
    Array
  21. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    Array
  22. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    Array
  23. Diogo Moreira
    Honda LCR
    Array
GP di Spagna - Circuito de Jerez - Ángel Nieto 26/04/2026
Circuito de Jerez - Ángel Nieto

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Circuito de Jerez - Ángel Nieto
  • Città: Jerez
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 25
  • Lunghezza giro: 4.42 KM
  • Lunghezza gara: 110.58 KM

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