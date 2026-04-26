Diretta live Gp Spagna MotoGP a Jerez: Marquez dalla pole per il bis, Bezzecchi per il poker

Cronaca in diretta

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio di Spagna della classe MotoGP, si corre a Jerez sul circuito dedicato ad Angel Nieto.

Dopo la Sprint pazza di ieri vinta da Marc Marquez la MotoGP torna in pista a Jerez per il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

1 Marco Bezzecchi Aprilia 81 2 Jorge Martin Aprilia 77 3 Pedro Acosta KTM 60 4 Marc Marquez Ducati 57 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 55

Pioggia, caos, cadute e swap delle moto. La pazza Sprint del Gran Premio di Spagna l’ha vinta Marc Marquez caduto nelle prime fasi di pista bagnata ma capace di tornare ai box, prendere la Ducati con le gomme rain, rientrare e andare a vincere con tanto di sorpasso a 3 giri dalla fine su Pecco Bagnaia pure lui rinato grazie alla pioggia. Tripletta Ducati completata da Franco Morbidelli terzo. Entrambe ritirate le Aprilia di Bezzecchi e Martin.

Ci riproverà a caccia del bis Marquez partendo ancora in pole con Johan Zarco e Di Giannantonio in prima fila, il leader del Mondiale, Bezzecchi quarto in seconda fila con Alex Marquez e Acosta. Chiamato a un’altra rimonta, dalla 9° piazza Bagnaia, Martin penalizzato scatterà 10°. Il Gran Premio di Spagna si disputa sul circuito di Jerez. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 26 aprile 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez 1:48.047

Ducati 2. Johann Zarco 1:48.227

Honda 3. Fabio Di Giannantonio 1:49.097

Ducati 2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:49.115

Aprilia 5. Alex Marquez 1:49.146

Ducati 6. Pedro Acosta 1:49.434

KTM 3ª fila 7. Enea Bastianini 1:50.464

KTM 8. Raul Fernandez 1:50.524

Aprilia 9. Francesco Bagnaia 1:51.027

Ducati 4ª fila 10. *Jorge Martin* 1:49.509

Aprilia (penalizzato +3pos) 11. Ai Ogura 1:51.110

Aprilia 12. Fermin Aldeguer 1:51.444

Ducati 5ª fila 13. Brad Binder 1:49.278

KTM 14. Joan Mir 1:49.522

Honda 15. Luca Marini 1:49.803

Honda 6ª fila 16. Augusto Fernandez 1:49.977

Yamaha 17. Fabio Quartararo 1:50.139

Yamaha 18. Franco Morbidelli 1:50.219

Ducati 7ª fila 19. Toprak Razgatlioglu 1:50.252

Yamaha 20. Lorenzo Savadori 1:50.390

Aprilia 21. Alex Rins 1:50.763

Yamaha 8ª fila 22. Jack Miller 1:58.941

Yamaha 23. Diogo Moreira s.t.

Honda