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Diretta live Sprint Gp Austin MotoGP: Di Giannantonio sogna dalla pole, occhio a Bezzecchi, Bagnaia e Marquez

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 21.00 di sabato 28 marzo 2026

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Inizio alle ore 21:00

Cronaca in diretta

La MotoGp torna in pista per la Gara Sprint del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 che si corre ad Austin. C’è la Ducati VR46 di Di Giannantonio in pole per la seconda volta di fila, stavolta davanti a Bezzecchi, Acosta e Bagnaia con Marquez che partirà sesto La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marco Bezzecchi (56 pt.)
  2. Jorge Martin (45 pt.)
  3. Pedro Acosta (42 pt.)
  4. Fabio Digiannantonio (37 pt.)
  5. Marc Marquez (34 pt.)

Ci ha preso gusto Fabio Di Giannantonio. Seconda pole position consecutiva per il pilota romano del Team VR46 con tanto di nuovo record della pista ad Austin in 2:00.136. Con lui in prima fila l’Aprilia di Bezzecchi e la KTM di Acosta. In seconda fila Bagnaia, la Honda di Mir e Marc Marquez.

La Gara Sprint del Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 21.00 di sabato 28 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Fabio Di Giannantonio 2:00.136
Ducati
2. Marco Bezzecchi 2:00.329
Aprilia
3. Pedro Acosta 2:00.485
KTM
2ª fila 4. Francesco Bagnaia 2:00.563
Ducati
5. Joan Mir 2:00.591
Honda
6. Marc Marquez 2:00.637
Ducati
3ª fila 7. Jorge Martin 2:00.696
Aprilia
8. Alex Marquez 2:00.765
Ducati
9. Luca Marini 2:00.891
Honda
4ª fila 10. Fermin Aldeguer 2:01.014
Ducati
11. Ai Ogura 2:01.419
Aprilia
12. Enea Bastianini 2:01.477
5ª fila 13. Raul Fernandez 2:01.228
Aprilia
14. Diogo Moreira 2:01.306
Honda
15. Johann Zarco 2:01.445
Honda
6ª fila 16. Fabio Quartararo 2:01.553
Yamaha
17. Toprak Razgatlioglu 2:01.745
Yamaha
18. Brad Binder 2:01.865
KTM
7ª fila 19. Jack Miller 2:01.893
Yamaha
20. Franco Morbidelli 2.02.117
Ducati
21. Alex Rins 2:02.366
Yamaha

Diretta live Sprint Gp Austin MotoGP: Di Giannantonio sogna dalla pole, occhio a Bezzecchi, Bagnaia e Marquez Fonte: ANSA

Posizioni

Americas GP - Circuit Of The Americas 28/03/2026
Circuit Of The Americas

Altri dati:

  • Ora inizio: 21:00
  • Circuito: Circuit Of The Americas
  • Città: Austin
  • Nazione: United States of America
  • Lunghezza giro: 5.51 KM

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