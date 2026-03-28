Diretta live Sprint Gp Austin MotoGP: Di Giannantonio sogna dalla pole, occhio a Bezzecchi, Bagnaia e Marquez

La MotoGp torna in pista per la Gara Sprint del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 che si corre ad Austin. C’è la Ducati VR46 di Di Giannantonio in pole per la seconda volta di fila, stavolta davanti a Bezzecchi, Acosta e Bagnaia con Marquez che partirà sesto La classifica piloti è attualmente così composta:
- Marco Bezzecchi (56 pt.)
- Jorge Martin (45 pt.)
- Pedro Acosta (42 pt.)
- Fabio Digiannantonio (37 pt.)
- Marc Marquez (34 pt.)
Ci ha preso gusto Fabio Di Giannantonio. Seconda pole position consecutiva per il pilota romano del Team VR46 con tanto di nuovo record della pista ad Austin in 2:00.136. Con lui in prima fila l’Aprilia di Bezzecchi e la KTM di Acosta. In seconda fila Bagnaia, la Honda di Mir e Marc Marquez.
La Gara Sprint del Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 21.00 di sabato 28 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. Fabio Di Giannantonio 2:00.136
Ducati
|2. Marco Bezzecchi 2:00.329
Aprilia
|3. Pedro Acosta 2:00.485
KTM
|2ª fila
|4. Francesco Bagnaia 2:00.563
Ducati
|5. Joan Mir 2:00.591
Honda
|6. Marc Marquez 2:00.637
Ducati
|3ª fila
|7. Jorge Martin 2:00.696
Aprilia
|8. Alex Marquez 2:00.765
Ducati
|9. Luca Marini 2:00.891
Honda
|4ª fila
|10. Fermin Aldeguer 2:01.014
Ducati
|11. Ai Ogura 2:01.419
Aprilia
|12. Enea Bastianini 2:01.477
|5ª fila
|13. Raul Fernandez 2:01.228
Aprilia
|14. Diogo Moreira 2:01.306
Honda
|15. Johann Zarco 2:01.445
Honda
|6ª fila
|16. Fabio Quartararo 2:01.553
Yamaha
|17. Toprak Razgatlioglu 2:01.745
Yamaha
|18. Brad Binder 2:01.865
KTM
|7ª fila
|19. Jack Miller 2:01.893
Yamaha
|20. Franco Morbidelli 2.02.117
Ducati
|21. Alex Rins 2:02.366
Yamaha