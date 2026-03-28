Diretta live Sprint Gp Austin MotoGP: Di Giannantonio sogna dalla pole, occhio a Bezzecchi, Bagnaia e Marquez

Cronaca in diretta

La MotoGp torna in pista per la Gara Sprint del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 che si corre ad Austin. C’è la Ducati VR46 di Di Giannantonio in pole per la seconda volta di fila, stavolta davanti a Bezzecchi, Acosta e Bagnaia con Marquez che partirà sesto La classifica piloti è attualmente così composta:

Marco Bezzecchi (56 pt.) Jorge Martin (45 pt.) Pedro Acosta (42 pt.) Fabio Digiannantonio (37 pt.) Marc Marquez (34 pt.)

Ci ha preso gusto Fabio Di Giannantonio. Seconda pole position consecutiva per il pilota romano del Team VR46 con tanto di nuovo record della pista ad Austin in 2:00.136. Con lui in prima fila l’Aprilia di Bezzecchi e la KTM di Acosta. In seconda fila Bagnaia, la Honda di Mir e Marc Marquez.

La Gara Sprint del Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 21.00 di sabato 28 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Fabio Di Giannantonio 2:00.136

Ducati 2. Marco Bezzecchi 2:00.329

Aprilia 3. Pedro Acosta 2:00.485

KTM 2ª fila 4. Francesco Bagnaia 2:00.563

Ducati 5. Joan Mir 2:00.591

Honda 6. Marc Marquez 2:00.637

Ducati 3ª fila 7. Jorge Martin 2:00.696

Aprilia 8. Alex Marquez 2:00.765

Ducati 9. Luca Marini 2:00.891

Honda 4ª fila 10. Fermin Aldeguer 2:01.014

Ducati 11. Ai Ogura 2:01.419

Aprilia 12. Enea Bastianini 2:01.477 5ª fila 13. Raul Fernandez 2:01.228

Aprilia 14. Diogo Moreira 2:01.306

Honda 15. Johann Zarco 2:01.445

Honda 6ª fila 16. Fabio Quartararo 2:01.553

Yamaha 17. Toprak Razgatlioglu 2:01.745

Yamaha 18. Brad Binder 2:01.865

KTM 7ª fila 19. Jack Miller 2:01.893

Yamaha 20. Franco Morbidelli 2.02.117

Ducati 21. Alex Rins 2:02.366

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