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Sprint Barcellona: manca Marc ma vince Alex Marquez, Acosta e Di Giannantonio a podio. Bagnaia 6°, male Bezzecchi

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 16 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

Per un Marc Marquez che non c’è c’è un altro Marquez, il fratellino Alex a vincere. Il pilota della Ducati Gresini fa sua la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya con una gara solida, partito in prima fila, ha passato Pedro Acosta e si è involato verso la vittoria resistendo nel finale agli attacchi del connazionale della KTM per una doppietta spagnola nella gara di casa. Terzo posto per Fabio di Giannantonio con la Ducati VR46 che conferma il suo momento di forma.

Ai piedi del podio Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse che è stato a lungo al 2° posto cedendo nel finale, Zarco con la Honda LCR. Partito 13° è risalito fino al 6° Pecco Bagnaia mentre Bezzecchi ha chiuso solo al 9° posto pure lui calato nel finale, prende un solo punto. Magro bottino per l’Aprilia con la caduta di Jorge Martin andato giù per la quarta volta in questo fine settimana. A punti anche Morbidelli 7° e Ogura 8°.

SPRINT GP BARCELLONA – Acosta parte bene, chiude la porta ad Alex Marquez e gira in testa. Alle sue spalle succede un po’ di tutto, a farne le spese Morbidelli che si ritrova risucchiato da Zarco, Raul Fernandez, Di Giannantonio e Martin subito in rimonta. Il patatrac è nelle retrovie con il solito Mir coinvolto nell’ennesima caduta stavolta in condivisione con Binder colpito a onor del vero da Diggia.

Bezzecchi e Bagnaia risalgono all’8° e 9° posto ma chi va davvero forte è Alex Marquez che prima si libera di Zarco e poi mette nel mirino e al 4° giro passa in tromba Acosta diventando leader della Sprint. Ma è lo stesso giro che registra l’ennesima caduta, la quarta, del week end di Jorge Martin.

Scatenato Raul Fernandez, pure lui passa Zarco e Acosta e si mette all’inseguimento della Ducati Gresini trascinandosi la Ktm e Diggia mentre Bezzecchi e Bagnaia hanno passato Morbidelli salendo al 6° e 7° posto.

Sono in 4 a giocarsi la vittoria: Alex Marquez, Raul Fernandez, Acosta e Di Giannantonio. A 4 giri dalla fine Marquez rompe gli indugi e va via, Acosta ripassa Raul Fernandez. Alle loro spalle Bagnaia supera Bezzecchi e mette nel mirino gli scarichi di Zarco.

Le Aprilia sembrano aver finito la benzina e le gomme, il Bez viene passato anche da Morbidelli e Ogura e finisce quasi ai margini della zona punti. Anche Diggia passa Fernandez (Trackhouse) prendendosi il podio. Bagarre finale con Acosta che le prova tutte per passare Alex ma non ci riesce.

Il racconto della gara

  1. Per oggi è tutto! Ma il weekend del MotoMondiale prosegue domani, domenica 17 maggio, con le gare di Moto 3, Moto 2 la gara lunga di MotoGP.

    15:25

  2. La classifica aggiornata con i risultati della Sprint: 1. Bezzecchi 129, 2. Martin 127, 3. Acosta 92, 4. Di Giannantonio 91, 5. Ogura 69.

    15:24

  4. FINITA! Alex Marquez resiste al tentativo caparbio di rimonta di Pedro Acosta e si aggiudica la Sprint Race sul circuito di Barcellona! Chiude il podio Fabio Di Giannantonio, che ha strappato la terza posizione a Raul Fernandez nel finale. Vanno a punti anche Zarco, Bagnaia, Morbidelli, Ogura e Bezzecchi.

    15:23

  5. GIRO 11. Ecco il sorpasso di Di Giannantonio, autore di una staccata da paura in curva 1, al termine del rettilineo. Attenzione, perché anche Marquez non ha più la brillantezza della prima parte di gara, e Acosta è molto minaccioso alle sue spalle.

    15:20

  6. GIRO 10. Dopo aver subito il sorpasso di Acosta, Fernandez appare adesso in difficoltà. Di Giannantonio gli ha preso la scia, e lo sta mettendo sotto pressione nella battaglia per l'ultimo gradino del podio.

    15:19

  7. GIRO 9. Sorpasso spettacolare di Acosta ai danni di Fernandez! Seconda posizione ripresa, e ora c'è un gap di 6 decimi da colmare per provare la grande rimonta su Marquez, sempre leader della corsa.

    15:18

  8. GIRO 8. L'abbiamo chiamato in causa, e Bagnaia risponde: supera Bezzecchi e risale in sesta posizione. Il distacco da Zarco è però molto cospicuo, pari a 1.7 secondi. Invariato, invece, il gap tra Marquez e Fernandez.

    15:16

  10. GIRO 7. Marquez continua a guadagnare lentamente su Fernandez. Tra i primi due c'è ora mezzo secondo. Bezzecchi e Bagnaia, rispettivamente sesto e settimo, restano a centro-gruppo in una gara al momento abbastanza anonima.

    15:14

  11. GIRO 6. A metà gara, Marquez resta in controllo con 3-4 decimi di vantaggio da gestire su Fernandez, a sua volta molto positivo finora. Tra i primi quattro e Zarco c'è invece un gap di un secondo.

    15:12

  12. GIRO 5. Crollo di Zarco, precipitato in quinta posizione, davanti a Bezzecchi. Alle spalle di Marquez ci sono ora Fernandez, Acosta e un ottimo Di Giannantonio, anche se non ha il ritmo infernale dei primi.

    15:11

  13. GIRO 4. Alex Marquez in testa! Il sorpasso, annusato già da un paio di tornate, arriva in fondo al lungo rettilineo della griglia di partenza. Ufficiale, intanto, il ritiro di Martin, che non è riuscito a ripartire dopo la caduta.

    15:09

  14. GIRO 3. Caduta di Martin! L'avevamo visto in bagarre con Di Giannantonio e Fernandez. Molto nervoso, non è riuscito a controllare la sua moto. Bezzecchi ora va a +4 nella classifica virtuale del Mondiale.

    15:08

  16. GIRO 2. Marquez svernicia Zarco in fondo al rettilineo e si prende il secondo posto. Martin è in bagarre totale con Fernandez e Di Giannantonio, e ora è scivolato in sesta piazza.

    15:06

  17. PARTITI! Out Mir e Binder, che si scontrano alla prima curva. L'abbrivio migliore è di Pedro Acosta, partito dalla pole position, che conserva la leadership della corsa. Seguono Zarco e Marquez. Martin è già risalito in quinta piazza.

    15:04

  18. Moto schierate in griglia...

    15:02

  19. Warm up lap in corso. Manca pochissimo all'inizio della Sprint.

    15:00

  20. Marco Bezzecchi si presenta all'appuntamento come leader del Mondiale, forte di un bottino di 128 punti raccolto nelle prime 5 gare della stagione. Jorge Martin, reduce da un weekend perfetto in Francia, lo tallona a un solo punto di distanza. Seguono Fabio Di Giannantonio (84), Pedro Acosta (83) e Ai Ogura (67).

    14:40

  22. In prima fila parte Pedro Acosta (KTM) assieme a Franco Morbidelli (Ducati) e Alex Marquez (Ducati). In seconda ci sono Raul Fernandez (Aprilia), Johann Zarco (Honda) e Fabio Di Giannantonio (Ducati).

    14:38

  23. Oggi si corre sul tracciato del Montmeló, vicino a Barcellona. Il circuito ha una lunghezza di 4.657 km e 14 curve.

    14:33

  24. Benvenuti alla diretta scritta della Sprint Race del GP di Catalogna, sesto appuntamento del MotoMondiale 2026.

    14:32

La MotoGP torna in pista per la Sprint Race del GP di Catalogna, sesto appuntamento del mondiale 2026. C’è Pedro Acosta in pole position sulla griglia di partenza del circuito di Montmelò a Barcellona con i big da Martin a Bagnaia passando per Bezzecchi attesi dalla rimonta dopo una qualifica pessima. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marco Bezzecchi (128 pt.)
  2. Jorge Martin (127 pt.)
  3. Fabio Di Giannantonio (84 pt.)
  4. Pedro Acosta (83 pt.)
  5. Ai Ogura (67 pt.)

Pedro Acosta partirà in pole position nella Sprint Race del Gran Premio di Catalunya MotoGP. Lo spagnolo sulla Ktm nella gara di casa avrà al suo fianco un sorprendente Franco Morbidelli, con la Ducati VR46, sotto gli occhi di Valentino Rossi e la Ducati Gresini di Alex Marquez unico rappresentante della famiglia in assenza di Marc infortunato.

Più indietro gli altri big: Di Giannantonio partirà sesto in seconda fila dietro pure a Raul Fernandez (Aprilia), Johann Zarco (Honda); Martin caduto per la terza volta in Q1 scatterà nono, ancora più dietro Bezzecchi caduto pure lui in Q2, che si schiererà in 12° casella davanti a Pecco Bagnaia fuori già in Q1. La Gara Sprint del Gran Premio di Catalogna si disputa sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 12 giri. Partenza alle 15.00 di sabato 16 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Pedro Acosta 1:38.068
KTM
2. Franco Morbidelli 1:38.301
Ducati
3. Alex Marquez 1:38.342
Ducati
2ª fila 4. Raul Fernandez 1:38.453
Aprilia
5. Johann Zarco 1:38.474
Honda
6. Fabio Di Giannantonio 1:38.477
Ducati
3ª fila 7. Fabio Quartararo 1:38.511
Yamaha
8. Brad Binder 1:38.597
KTM
9. Jorge Martin 1:38.652
Aprilia
4ª fila 10. Joan Mir 1:38.686
Honda
11. Jack Miller 1:38.773
Yamaha
12. Marco Bezzecchi 1:38.785
Aprilia
5ª fila 13. Francesco Bagnaia 1:38.752
Ducati
14. Enea Bastianini 1:38.797
KTM
15. Fermin Aldeguer 1:38.851
Ducati
6ª fila 16. Luca Marini 1:39.011
Honda
17. Maverick Viñales 1:39.071
KTM
18. Ai Ogura 1:39.212
Aprilia
7ª fila 19. Alex Rins 1:39.280
Yamaha
20. Diogo Moreira 1:39.324
Honda
21. Augusto Fernandez 1:39.876
Yamaha
8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:42.945
Yamaha

Sprint Barcellona: manca Marc ma vince Alex Marquez, Acosta e Di Giannantonio a podio. Bagnaia 6°, male Bezzecchi Fonte: Getty

Ordine di arrivo

  1. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    00:20:02.258
  2. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:00.041
  3. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:00.457
  4. Raul Fernandez
    Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:02.928
  5. Johann Zarco
    Honda LCR
    +00:00:04.764
  6. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:04.894
  7. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:06.175
  8. Ai Ogura
    Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:06.871
  9. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    +00:00:07.381
  10. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:07.869
  11. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:08.343
  12. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:09.721
  13. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:10.042
  14. Diogo Moreira
    Honda LCR
    +00:00:14.096
  15. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:14.166
  16. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:14.334
  17. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:20.452
  18. Augusto Fernandez
    Yamaha Factory Racing Team
    +00:00:20.558
  19. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
  20. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    RITIRATO
  21. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    RITIRATO
  22. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    RITIRATO
Catalan GP - Circuit de Barcelona-Catalunya 16/05/2026
Circuit de Barcelona-Catalunya

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Circuit de Barcelona-Catalunya
  • Città: Barcelona
  • Nazione: Spagna
  • Lunghezza giro: 4.66 KM

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