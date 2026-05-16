Sprint Barcellona: manca Marc ma vince Alex Marquez, Acosta e Di Giannantonio a podio. Bagnaia 6°, male Bezzecchi

Per un Marc Marquez che non c’è c’è un altro Marquez, il fratellino Alex a vincere. Il pilota della Ducati Gresini fa sua la Sprint Race del Gran Premio di Catalunya con una gara solida, partito in prima fila, ha passato Pedro Acosta e si è involato verso la vittoria resistendo nel finale agli attacchi del connazionale della KTM per una doppietta spagnola nella gara di casa. Terzo posto per Fabio di Giannantonio con la Ducati VR46 che conferma il suo momento di forma.

Ai piedi del podio Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse che è stato a lungo al 2° posto cedendo nel finale, Zarco con la Honda LCR. Partito 13° è risalito fino al 6° Pecco Bagnaia mentre Bezzecchi ha chiuso solo al 9° posto pure lui calato nel finale, prende un solo punto. Magro bottino per l’Aprilia con la caduta di Jorge Martin andato giù per la quarta volta in questo fine settimana. A punti anche Morbidelli 7° e Ogura 8°.

SPRINT GP BARCELLONA – Acosta parte bene, chiude la porta ad Alex Marquez e gira in testa. Alle sue spalle succede un po’ di tutto, a farne le spese Morbidelli che si ritrova risucchiato da Zarco, Raul Fernandez, Di Giannantonio e Martin subito in rimonta. Il patatrac è nelle retrovie con il solito Mir coinvolto nell’ennesima caduta stavolta in condivisione con Binder colpito a onor del vero da Diggia.

Bezzecchi e Bagnaia risalgono all’8° e 9° posto ma chi va davvero forte è Alex Marquez che prima si libera di Zarco e poi mette nel mirino e al 4° giro passa in tromba Acosta diventando leader della Sprint. Ma è lo stesso giro che registra l’ennesima caduta, la quarta, del week end di Jorge Martin.

Scatenato Raul Fernandez, pure lui passa Zarco e Acosta e si mette all’inseguimento della Ducati Gresini trascinandosi la Ktm e Diggia mentre Bezzecchi e Bagnaia hanno passato Morbidelli salendo al 6° e 7° posto.

Sono in 4 a giocarsi la vittoria: Alex Marquez, Raul Fernandez, Acosta e Di Giannantonio. A 4 giri dalla fine Marquez rompe gli indugi e va via, Acosta ripassa Raul Fernandez. Alle loro spalle Bagnaia supera Bezzecchi e mette nel mirino gli scarichi di Zarco.

Le Aprilia sembrano aver finito la benzina e le gomme, il Bez viene passato anche da Morbidelli e Ogura e finisce quasi ai margini della zona punti. Anche Diggia passa Fernandez (Trackhouse) prendendosi il podio. Bagarre finale con Acosta che le prova tutte per passare Alex ma non ci riesce.