Diretta live Sprint GP Spagna: Marquez in pole a Jerez, Di Giannantonio e Bezzecchi in agguato, Bagnaia no

Cronaca in diretta

La MotoGP torna in pista dopo un mese di sosta per la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026. In pole dopo 245 giorni dall’ultima volta c’è Marc Marquez, con lui in prima fila Zarco e Di Giannantonio. Seconda fila per Bezzecchi, Alex e Acosta. Solo 10° partirà Bagnaia. La classifica piloti è attualmente così composta:

Marco Bezzecchi (81 pt.) Jorge Martin (77 pt.) Pedro Acosta (60 pt.) Fabio Di Giannantonio (50 pt.) Marc Marquez (45 pt.)

Malconcio, non al 100% ma sempre Marc Marquez. Il campione del mondo in carica strappa la pole position del Gran Premio di Spagna. Partenza al palo che gli mancava da 245 giorni. Sulla pista umida di Jerez lo spagnolo surfa bene e riesce a fare meglio di Johan Zarco che in condizioni di grip non facili fa sempre l’exploit. Prima fila per Di Giannantonio che conferma il suo momento di grazia facendo meglio del leader del Mondiale, Bezzecchi con la prima Aprilia. Compleano la seconda fila Alex Marquez (caduto in Q2) e Acosta passato dal Q1. Mai in palla e alla fine solo 10° Bagnaia.

La Gara Sprint del Gran Premio di Spagna si disputa sul circuito di Jerez. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 25 aprile 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

GRIGLIA DI PARTENZA

1ª fila 1. Marc Marquez 1:48.047

Ducati 2. Johann Zarco 1:48.227

Honda 3. Fabio Di Giannantonio 1:49.097

Ducati 2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:49.115

Aprilia 5. Alex Marquez 1:49.146

Ducati 6. Pedro Acosta 1:49.434

KTM 3ª fila 7. Jorge Martin 1:49.509

Aprilia 8. Enea Bastianini 1:50.464

KTM 9. Raul Fernandez 1:50.524

Aprilia 4ª fila 10. Francesco Bagnaia 1:51.027

Ducati 11. Ai Ogura 1:51.110

Aprilia 12. Fermin Aldeguer 1:51.444

Ducati 5ª fila 13. Brad Binder 1:49.278

KTM 14. Joan Mir 1:49.522

Honda 15. Luca Marini 1:49.803

Honda 6ª fila 16. Augusto Fernandez 1:49.977

Yamaha 17. Fabio Quartararo 1:50.139

Yamaha 18. Franco Morbidelli 1:50.219

Ducati 7ª fila 19. Toprak Razgatlioglu 1:50.252

Yamaha 20. Lorenzo Savadori 1:50.390

Aprilia 21. Alex Rins 1:50.763

Yamaha 8ª fila 22. Jack Miller 1:58.941

Yamaha 23. Diogo Moreira s.t.

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