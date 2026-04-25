Diretta live Sprint GP Spagna: Marquez in pole a Jerez, Di Giannantonio e Bezzecchi in agguato, Bagnaia no

La MotoGP torna in pista dopo un mese di sosta per la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026. In pole dopo 245 giorni dall’ultima volta c’è Marc Marquez, con lui in prima fila Zarco e Di Giannantonio. Seconda fila per Bezzecchi, Alex e Acosta. Solo 10° partirà Bagnaia. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Marco Bezzecchi (81 pt.)
- Jorge Martin (77 pt.)
- Pedro Acosta (60 pt.)
- Fabio Di Giannantonio (50 pt.)
- Marc Marquez (45 pt.)
Malconcio, non al 100% ma sempre Marc Marquez. Il campione del mondo in carica strappa la pole position del Gran Premio di Spagna. Partenza al palo che gli mancava da 245 giorni. Sulla pista umida di Jerez lo spagnolo surfa bene e riesce a fare meglio di Johan Zarco che in condizioni di grip non facili fa sempre l’exploit. Prima fila per Di Giannantonio che conferma il suo momento di grazia facendo meglio del leader del Mondiale, Bezzecchi con la prima Aprilia. Compleano la seconda fila Alex Marquez (caduto in Q2) e Acosta passato dal Q1. Mai in palla e alla fine solo 10° Bagnaia.
La Gara Sprint del Gran Premio di Spagna si disputa sul circuito di Jerez. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 25 aprile 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
GRIGLIA DI PARTENZA
|1ª fila
|1. Marc Marquez 1:48.047
Ducati
|2. Johann Zarco 1:48.227
Honda
|3. Fabio Di Giannantonio 1:49.097
Ducati
|2ª fila
|4. Marco Bezzecchi 1:49.115
Aprilia
|5. Alex Marquez 1:49.146
Ducati
|6. Pedro Acosta 1:49.434
KTM
|3ª fila
|7. Jorge Martin 1:49.509
Aprilia
|8. Enea Bastianini 1:50.464
KTM
|9. Raul Fernandez 1:50.524
Aprilia
|4ª fila
|10. Francesco Bagnaia 1:51.027
Ducati
|11. Ai Ogura 1:51.110
Aprilia
|12. Fermin Aldeguer 1:51.444
Ducati
|5ª fila
|13. Brad Binder 1:49.278
KTM
|14. Joan Mir 1:49.522
Honda
|15. Luca Marini 1:49.803
Honda
|6ª fila
|16. Augusto Fernandez 1:49.977
Yamaha
|17. Fabio Quartararo 1:50.139
Yamaha
|18. Franco Morbidelli 1:50.219
Ducati
|7ª fila
|19. Toprak Razgatlioglu 1:50.252
Yamaha
|20. Lorenzo Savadori 1:50.390
Aprilia
|21. Alex Rins 1:50.763
Yamaha
|8ª fila
|22. Jack Miller 1:58.941
Yamaha
|23. Diogo Moreira s.t.
Honda