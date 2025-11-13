Diretta Live Musetti-Alcaraz ATP Finals 3^ giornata: Carlos vince il primo set

ATP Finals – Cemento indoor – Torino
Gruppo Jimmy Connors – 3^ giornata – Live dalle 20.45
|Musetti (ITA)
|4
|0
|–
|Alcaraz (SPA)
|6
|1
|–
Ultimo aggiornamento:
Riparte fortissimo il numero uno al mondo che lascia Lorenzo a zero punti e inizia col piede giusto anche questo secondo set.
Due prime vincenti di Lorenzo, Alcaraz accorcia approfittando di un errore dell’azzurro. Poi il carrarino col rovescio si porta sul doppio vantaggio, ma il numero uno al mondo con diritto vincente e imprecisione dell’azzurra pareggia i conti. Ai vantaggi, risposta micidiale dello spagnolo che si procura palla break, la quale non viene finalizzata da Carlos che grazia a rete Musetti. Nuovamente sul pari quaranta, Lorenzo si prende un punto gigantesco (chiuso in volèe in avanzamento) alla luce di una difesa formidabile dell’avversario, ma Alcaraz ribalta tutto, si procura un’altra occasione che questa volta non sbaglia!
Prima vincente di Alcaraz, Musetti in risposta forza l’errore dell’avversario e pareggia i conti. Ma il numero uno al mondo, cancella immediatamente il momento di difficoltà e grazie a due prime vincenti e un errore in manovra del carrarino tiene la battuta.
Buonissima prima di Lorenzo, che poi replica con l’ace e si porta sul doppio vantaggio. Dall’altra parte, invece, il numero uno al mondo risponde bene, ma il diritto termina fuori di un soffio; Musetti ringrazia e tiene facilmente il turno di battuta.
Diritto micidiale del numero uno al mondo, che replica immediatamente con un passante chirurgico in uscita dl servizio. Il carrarino però con un rovescio ben calibrato dimezza lo svantaggio; dall’altra parte, invece, Alcaraz va fuori giri col diritto. Sul pari trenta, lo spagnolo accelera e tiene bene il servizio, non concedendo più nulla all’avversario.
Impeccabile anche Lorenzo che lascia Alcaraz a zero punti e pareggia i conti in questo primo set. Partita equilibratissima.
Turno di battuta a zero per il numero uno al mondo che non fa entrare nello scambio Lorenzo Musetti e torna avanti in questo primo set.
Troppo profondo il diritto di Lorenzo, merito però dell’aggressività del numero uno al mondo che ha condizionato l’errore. Il numero uno al mondo sbaglia il rovescio, ma rimedia prontamente grazie a un’accelerazione impressionante a tutto braccio. In una situazione scomoda di punteggio, Musetti comanda lo scambio e pareggia i conti. Sul pari trenta, il carrarino rimette la testa avanti, ma l’iberico con il diritto fa male nuovamente. Ai vantaggi, l’azzurro alza il rendimento al servizio e tiene la battuta.
Prima vincente di Alcaraz, ma sbaglia subito dopo il diritto che termina in corridoio. Il numero uno al mondo però si rifà prontamente, trovando un passante profondissimo che pizzica l’incrocio delle righe di fondo, approfitta di un pallonetto ben giocato, ma impreciso di Lorenzo e tiene la battuta.
Lungo il rovescio di Alcaraz, lo spagnolo però rimedia prontamente con una smorzata da fenomeno. Poi due ottime prime del carrarino che scappa via, lascia lo spagnolo a quindici punti e tiene il servizio.
Prima vincente dello spagnolo, rovescio spaziale di Musetti che ristabilisce l’equilibrio. Poi altra soluzione solidissima al servizio per il numero uno al mondo, che replica immediatamente con il Server-volley. Alcaraz tiene quindi il turno di battuta, approfittando della risposta imprecisa del carrarino che termina contro la rete.
Partita iniziata in questo momento. Alcaraz servirà per primo, Lorenzo, invece, dopo aver vinto il sorteggio ha deciso di ricevere.
Fanno in questo momento l’ingresso sul centrale Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. Qualche minuto di riscaldamento e la sfida, valevole per l’ultima giornata del girone Connors può iniziare.
La partita è in programma giovedì 13 novembre 2025, non prima delle 20:30. Si potrà seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in chiaro su Rai 2. Streaming disponibile su Sky Go, NOW e RaiPlay. Sul nostro sito la cronaca testuale dell’evento.
Nei confronti diretti, Alcaraz domina: 6 vittorie su 7 match, con Musetti che si è imposto solo una volta, sulla terra di Amburgo nel 2022. Ma questa sarà la prima sfida tra i due in un match indoor, in un contesto prestigioso come le ATP Finals. Musetti parte sfavorito, ma con nulla da perdere: il pubblico di casa può essere un fattore in più per l’azzurro.
La vittoria di Alex De Minaur su Taylor Fritz ha rivoluzionato in modo importante la classifica. In caso di successo di Alcaraz passerebbero in semifinale lo spagnolo (già qualificato) e il tennista australiano. Ma in caso in cui Lorenzo Musetti dovesse fare l’impresa, ecco che per il carrarino si aprirebbero le porte del penultimo atto contro Jannik Sinner, in un derby italiano tutto da vivere.
Classifica: Alcaraz 2; De Minaur*, Musetti, Fritz* 1.
*Una partita in più
Musetti giocherà con grinta e coraggio, puntando a sorprendere Alcaraz con continuità e colpi vincenti. Lo spagnolo cercherà di controllare i momenti chiave e sfruttare la superiorità nei precedenti. Il pubblico di Torino sarà l’ottavo giocatore in campo: ogni punto sarà un’emozione e la posta in gioco è altissima. Qualunque sia il risultato, spettacolo assicurato.
Carlos Alcaraz è il grande favorito: classe cristallina, fisico e mentale pronti per la battaglia. In una serata dove la posta in gioco è altissima, lo spagnolo dovrà gestire pressione e aspettative, senza lasciare spazio all’entusiasmo dell’italiano.
Alcaraz arriva al match in grande forma, già con due vittorie nel girone, e sa che un successo gli garantirebbe matematicamente il primato del gruppo e il numero uno ATP a fine anno. Musetti, invece, ha mostrato carattere nella rimonta contro Alex de Minaur (7‑5 3‑6 7‑5) e sogna l’impresa davanti al pubblico di casa. Per lui una vittoria significherebbe semifinale certa, alla luce del successo di De Minaur su Taylor Fritz, con l’australiano che spera in un passo falso del carrarino.
A Torino, nel match valevole per l’ultima giornata del raggruppamento, va in scena un match da brividi: Lorenzo Musetti sfida Carlos Alcaraz nel girone intitolato a Jimmy Connors. Una partita che può valere la semifinale per l’italiano (derby contro Jannik Sinner) e il numero uno del mondo per lo spagnolo, nel caso in cui battesse il carrarino.
