ATP Lione, 1° turno – cemento – Ore 16.30
Court Central Auvergne Rhone Alpes
|Musetti (ITA)
|3
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|Arnaldi (ITA)
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ATP Lione, 1° turno – cemento – Ore 16.30
Court Central Auvergne Rhone Alpes
|Musetti (ITA)
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Sbaglia l’accelerazione col rovescio in lungo linea Musetti, Arnaldi, però, spedisce il passante in corridoio. Poi ottimo slice di Matteo, ma fallisce il contropiede. Sul nuovo pari trenta, prima solida del ligure, Lorenzo in risposta fa ancora malissimo. E ai vantaggi, è Musetti a mettere maggior peso sulla pallina e costruirsi un’altra palla break, la quale viene finalizzata.
Turno di battuta a zero per Lorenzo che consolida il break di vantaggio. Inizio dirompente per Lorenzo.
Passante in diritto di Lorenzo che lo lavora alla grande, Arnaldi replica con una prima di servizio impeccabile. Poi va a segno col rovescio il tennista ligure, ma sbaglia la direzione del diritto. Sul pari trenta, errore clamoroso di Matteo e palla break per Musetti, che finalizza!
Partita iniziata! Al servizio Arnaldi; Musetti in risposta.
Fanno in questo momento l’ingesso in campo Musetti e Arnaldi. Qualche minuto di riscaldamento e il derby azzurro può iniziare.
Per entrambi, Lione rappresenta un’occasione importante per ritrovare slancio e fiducia in vista degli ultimi impegni della stagione. Musetti parte con il vantaggio dei precedenti e con maggiori aspettative, ma Arnaldi ha le qualità per rendere il confronto combattuto, soprattutto se riuscirà a sfruttare le proprie opportunità. Il campo indoor offrirà un contesto inedito per questo derby: la risposta arriverà dalla racchetta dei due italiani, chiamati a trasformare una sfida tutta azzurra in un passaggio fondamentale per il proprio finale di 2026.
Il derby italiano è inserito nel programma della giornata di lunedì 19 ottobre sul campo centrale del torneo francese. La sfida tra Musetti e Arnaldi andrà in scena dopo i match precedenti, compreso il confronto tra il portoghese Jaime Faria e il tennista di casa Felix Balshaw. L’orario d’inizio effettivo dipenderà quindi dalla durata degli incontri già in programma: per conoscere l’ora esatta sarà necessario fare riferimento agli aggiornamenti ufficiali del torneo.
I precedenti raccontano una storia favorevole al carrarino, che ha conquistato tutte e cinque le sfide disputate in carriera contro Arnaldi. Il primo confronto risale all’aprile 2019, al Challenger di Barletta, quando Musetti si impose nettamente per 6-2, 6-0. Nel 2026 i due si sono già incontrati a Washington, dove il toscano ha avuto la meglio dopo il ritiro del connazionale sul punteggio di 6-0, 3-1. A Lione sarà però la prima volta che si affronteranno sul cemento indoor, una condizione che potrebbe introdurre nuove variabili tattiche.
Arnaldi, dal canto suo, è alla ricerca di un risultato che possa dare una svolta al finale di stagione. Il ligure ha raggiunto il secondo turno sia a Tokyo sia a Shanghai, affrontando avversari di altissimo livello come Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Due esperienze impegnative, dalle quali può comunque ricavare indicazioni positive in vista della sfida contro Musetti. Per lui, vincere a Lione significherebbe compiere un passo importante nel tentativo di migliorare la propria posizione in classifica in vista degli Australian Open.
Per Musetti l’appuntamento rappresenta soprattutto un’occasione per lasciarsi alle spalle un periodo complicato. Il tennista toscano arriva dalla sconfitta contro il cinese Yi Zhou al Masters 1000 di Shanghai e vuole ritrovare il proprio livello dopo i problemi fisici che lo hanno condizionato nell’ultimo mese. Il talento e la qualità del suo tennis restano elementi fondamentali, ma sarà importante ritrovare continuità e sicurezza nei momenti decisivi della partita.
Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi si affrontano nel primo turno dell’ATP 250 di Lione 2026, in un derby italiano che mette in palio un successo prezioso per ritrovare fiducia e chiudere al meglio la stagione. I due azzurri scendono in campo sul Court Central Auvergne-Rhône-Alpes, con l’obiettivo di superare un avversario che conoscono bene e conquistare l’accesso al turno successivo del torneo francese.
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