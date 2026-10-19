Virgilio Sport
TENNIS LIVE

Diretta LIVE Musetti-Arnaldi Lione 1°turno: Lorenzo spaventa Matteo, è break in avvio!

Derby tutto azzurro a Lione con i due tennisti che cercano risposte in questo finale di stagione. Chi vince approda agli ottavi di finale

Aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

ATP Lione, 1° turno – cemento – Ore 16.30

Court Central Auvergne Rhone Alpes

Musetti (ITA) 3
Arnaldi (ITA) 0

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    Musetti-Arnaldi 3-0: BREAK

    Sbaglia l’accelerazione col rovescio in lungo linea Musetti, Arnaldi, però, spedisce il passante in corridoio. Poi ottimo slice di Matteo, ma fallisce il contropiede. Sul nuovo pari trenta, prima solida del ligure, Lorenzo in risposta fa ancora malissimo. E ai vantaggi, è Musetti a mettere maggior peso sulla pallina e costruirsi un’altra palla break, la quale viene finalizzata.

    17:29
  2. 1° set
    Musetti-Arnaldi 2-0

    Turno di battuta a zero per Lorenzo che consolida il break di vantaggio. Inizio dirompente per Lorenzo.

    17:25
  4. 1° set
    Musetti-Arnaldi 1-0: BREAK

    Passante in diritto di Lorenzo che lo lavora alla grande, Arnaldi replica con una prima di servizio impeccabile. Poi va a segno col rovescio il tennista ligure, ma sbaglia la direzione del diritto. Sul pari trenta, errore clamoroso di Matteo e palla break per Musetti, che finalizza!

    17:22
  5. 1° set
    Match iniziato!

    Partita iniziata! Al servizio Arnaldi; Musetti in risposta.

    17:19
  6. Pre
    Tennisti in campo

    Fanno in questo momento l’ingesso in campo Musetti e Arnaldi. Qualche minuto di riscaldamento e il derby azzurro può iniziare.

    17:13
  7. Pre
    Un successo per cambiare passo

    Per entrambi, Lione rappresenta un’occasione importante per ritrovare slancio e fiducia in vista degli ultimi impegni della stagione. Musetti parte con il vantaggio dei precedenti e con maggiori aspettative, ma Arnaldi ha le qualità per rendere il confronto combattuto, soprattutto se riuscirà a sfruttare le proprie opportunità. Il campo indoor offrirà un contesto inedito per questo derby: la risposta arriverà dalla racchetta dei due italiani, chiamati a trasformare una sfida tutta azzurra in un passaggio fondamentale per il proprio finale di 2026.

    15:59
  8. Pre
    Orario e programma del derby di Lione

    Il derby italiano è inserito nel programma della giornata di lunedì 19 ottobre sul campo centrale del torneo francese. La sfida tra Musetti e Arnaldi andrà in scena dopo i match precedenti, compreso il confronto tra il portoghese Jaime Faria e il tennista di casa Felix Balshaw. L’orario d’inizio effettivo dipenderà quindi dalla durata degli incontri già in programma: per conoscere l’ora esatta sarà necessario fare riferimento agli aggiornamenti ufficiali del torneo.

    15:59
  10. Pre
    I precedenti

    I precedenti raccontano una storia favorevole al carrarino, che ha conquistato tutte e cinque le sfide disputate in carriera contro Arnaldi. Il primo confronto risale all’aprile 2019, al Challenger di Barletta, quando Musetti si impose nettamente per 6-2, 6-0. Nel 2026 i due si sono già incontrati a Washington, dove il toscano ha avuto la meglio dopo il ritiro del connazionale sul punteggio di 6-0, 3-1. A Lione sarà però la prima volta che si affronteranno sul cemento indoor, una condizione che potrebbe introdurre nuove variabili tattiche.

    15:59
  11. Pre
    Arnaldi vuole rilanciarsi nel finale di stagione

    Arnaldi, dal canto suo, è alla ricerca di un risultato che possa dare una svolta al finale di stagione. Il ligure ha raggiunto il secondo turno sia a Tokyo sia a Shanghai, affrontando avversari di altissimo livello come Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Due esperienze impegnative, dalle quali può comunque ricavare indicazioni positive in vista della sfida contro Musetti. Per lui, vincere a Lione significherebbe compiere un passo importante nel tentativo di migliorare la propria posizione in classifica in vista degli Australian Open.

    15:58
  12. Pre
    Musetti cerca il riscatto dopo Shanghai

    Per Musetti l’appuntamento rappresenta soprattutto un’occasione per lasciarsi alle spalle un periodo complicato. Il tennista toscano arriva dalla sconfitta contro il cinese Yi Zhou al Masters 1000 di Shanghai e vuole ritrovare il proprio livello dopo i problemi fisici che lo hanno condizionato nell’ultimo mese. Il talento e la qualità del suo tennis restano elementi fondamentali, ma sarà importante ritrovare continuità e sicurezza nei momenti decisivi della partita.

    15:58

  14. Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi si affrontano nel primo turno dell’ATP 250 di Lione 2026, in un derby italiano che mette in palio un successo prezioso per ritrovare fiducia e chiudere al meglio la stagione. I due azzurri scendono in campo sul Court Central Auvergne-Rhône-Alpes, con l’obiettivo di superare un avversario che conoscono bene e conquistare l’accesso al turno successivo del torneo francese.

Diretta LIVE Musetti-Arnaldi Lione 1°turno: Lorenzo spaventa Matteo, è break in avvio! Fonte: Getty

Salute

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio