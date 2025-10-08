Diretta Live Musetti-Auger Aliassime Shanghai ottavi di finale: Lorenzo mette nel mirino i quarti

Masters 1000 Shanghai
Ottavi di finale – Live dalle 12.40
|Musetti (ITA)
|2
|–
|–
|Auger-Aliassime (CAN)
|2
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Buona partenza per il canadese con la prima di servizio, ma sbaglia il colpo successivo: diritto a campo spalancato che termina fuori dal rettangolo di gioco. Musetti però col lob in contropiede non riesce a incidere, Auger mette a segno un altro ace al centro (il secondo della partita) e chiude il turno di battuta.
Buonissima la seconda di Lorenzo con il canadese che non colpisce bene la risposta. Poi Musetti non riesce a incidere con il diritto e concede il pari quindici all’avversario. L’azzurro rimedia prontamente con l’ace di seconda, Auger Aliassime prova ad aggredire con la risposta, ma sbaglia completamente la mira. Lorenzo riesce quindi a tenere la battuta.
Variazione interessante di Lorenzo, ma Auger-Aliassime sta stare bene a rete e para il il fendente dell’azzurro, iniziando col piede giusto il personale turno di battuta. Poi Musetti col diritto mira la figura del canadese e riequilibra il punteggio. Sul pari quindici, Auger piazza l’ace, Lorenzo col passante trova un altro punto formidabile, ma è il tennista americano a tenere il servizio grazie a due prime vincenti.
Aggressivo Lorenzo con l’uno-due fulminante. Poi l’azzurro mette a segno due prime vincenti al servizio, tiene il canadese a zero punti e tiene la battuta alla grande.
Match iniziato in questo momento. Auger Aliassime ha vinto il sorteggio, ma ha deciso di ricevere. Al servizio Musetti.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Musetti e Auger Aliassime. Qualche minuto di riscaldamento e il match può iniziare.
Per Musetti, una vittoria significherebbe consolidare la Top 10 e dimostrare continuità dopo una stagione di alto livello. Per Auger-Aliassime, superare l’azzurro sarebbe un segnale di forza in vista delle ATP Finals e la conferma che la sua rinascita sul circuito non è un caso. Il Rolex Shanghai Masters regala un’altra sfida da brividi: chi saprà dominare il ritmo, chi riuscirà a far girare il match a proprio favore?
Felix Auger-Aliassime, numero 13 ATP, ha vissuto una stagione solida: 34 vittorie e 19 sconfitte, con titoli a Adelaide e Montpellier.La sua arma principale è la potenza: servizio fulminante e accelerazioni dalla linea di fondo lo rendono pericoloso contro chiunque.Il canadese arriva a Shanghai determinato a riscattare qualche passaggio a vuoto e a conquistare punti cruciali per la classifica.
Il 2025 è l’anno della consacrazione per Musetti: 35 vittorie e 15 sconfitte, con exploit come i quarti di finale al Monte-Carlo Masters, dove ha superato avversari del calibro di Berrettini e Tsitsipas prima di cedere ad Alcaraz. Il suo stile elegante, il rovescio a una mano e la fantasia in campo lo rendono una mina vagante capace di colpi spettacolari in ogni momento.
I due si sono affrontati sette volte in carriera, con Musetti in vantaggio 4-3. L’ultimo confronto risale al Miami Open 2025, dove Lorenzo ha avuto la meglio con un secco 4-6, 6-2, 6-3, mostrando la sua capacità di reagire sotto pressione e ribaltare situazioni complesse.
Sulla linea di fondo del Zhong Tennis Center, a Shanghai, Lorenzo Musetti affronta Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del Rolex Shanghai Masters 2025. Una sfida che mette in palio punti pesanti, morale e prestigio: Musetti cerca conferme dopo un’annata brillante, il canadese vuole consolidare la sua forma fisico-mentale e irrompere tra i primi dieci giocatori al mondo.
Lorenzo Musetti affronta Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del Rolex Shanghai Masters 2025. Il giovane talento italiano, attualmente al numero nove del mondo, cerca conferme dopo un brillante percorso stagionale, mentre il canadese, attualmente al numero tredici del ranking ATP, punta a consolidare la sua forma dopo un’ottima prestazione agli US Open.
