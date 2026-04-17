Barcellona, Fils domina ed elimina Musetti dal torneo catalano. Il francese, adesso, sogna in grande

ATP 500 Barcellona, terra
Quarti di finale – Campo centrale “Pista Rafa Nadal” – ore 16.00
|Musetti (ITA)
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|Fils (FRA)
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Ultimo aggiornamento:
ATP 500 Barcellona, terra
Quarti di finale – Campo centrale “Pista Rafa Nadal” – ore 16.00
|Musetti (ITA)
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|Fils (FRA)
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Arthur Fils frantuma il sogno di Lorenzo Musetti e vola in semifinale all’ATP 500 di Barcellona. Il talento francese si impone con autorità al termine di una sfida intensa, confermando il suo momento di grande crescita e tornando tra i migliori quattro del torneo catalano. Per il numero nove del mondo si ferma, invece, la corsa catalana, dopo un torneo comunque positivo che lo aveva visto protagonista fino ai quarti. Resta qualche rimpianto per non essere riuscito a incidere nei momenti decisivi.
Game, set, match! Un monumentale Arthur Fils mette fine al sogno di Lorenzo Musetti. Il transalpino, infatti, gioca una partita di grande personalità, supera l’azzurro in due set e approda in semifinale a Barcellona, dove attende uno tra Norrie o Jodar. Niente da fare, invece, per il toscano che deve dire addio al torneo iberico.
Fils va avanti con lo smash, il francese replica con una grande risposta e back a rete, mettendo due punti di distanza sull’azzurro. Il transalpino sporca, però, il diritto, Lorenzo accorcia le distanze e grazie a una seconda di qualità nella quale ci mette del suo anche l’avversario, riesce e riequilibrare il punteggio. Sul pari trenta, botta tremenda di Fils che si procura palla break, che viene finalizzata alla grande.
Turno di battuta perfetto per Fils che lascia Lorenzo a quindici, dopo tre punti consecutivi (da rimarcare la pennellata d’autore con la smorzata del carrarino). Set che rimane equilibrato col transalpino che continua a dettare il ritmo della partita.
Lungo il diritto di Lorenzo, l’azzurro reagisce immediatamente (buca nella terra che causa un falso rimbalzo che condiziona la risposta dell’avversario). Musetti fa valere bene il servizio e torna avanti nel punteggio.
Regala qualcosina col diritto Fils, ma il francese rimedia con una prima solidissima ed efficace. Lorenzo non riesce a incidere col lungo linea, il transalpino, però, sbaglia ancora il passante. Sul pari trenta, Fils si difende alla grande, gioca all’incrocio il rovescio, approfitta di un altro errore in costruzione del carrarino e tiene la battuta.
Micidiale il diritto di Fils, Lorenzo rimedia con la prima di servizio a uscire. Quindi l’azzurro sbaglia il passante, ma riesce comunque a rialzare la testa nuovamente grazie a un’altra ottima prima. Sul pari trenta, il toscano mette la testa avanti, il transalpino, però, lo passa col diagonale. Ai vantaggi, l’italiano mette qualità e con due smorzate riesce a tenere la battuta.
Fenomenale Fils che non lascia modo di replica a Lorenzo. Il francese, infatti, tiene Musetti a quindici, dopo tre vincenti con le prime di servizio e pareggia i conti in questo secondo set.
Diagonale col rovescio vincente per l’azzurro, Lorenzo replica immediatamente, fa muovere bene l’avversario e chiude il punto con lo smash a rete. Poi perfetta la risposta del francese, ma sbaglia il diritto (pallina che si impenna e termina fuori dal campo dopo aver toccato il nastro). Musetti spedisce in corridoio il passante, ma Fils stecca in risposta.
Turno di battuta a quindici, dopo tre punti consecutivi col servizio per Arthur Fils che non ha nessuna intenzione di allentare la presa, dopo aver vinto il primo set. Il francese continua a giocare alla grande!
Inizio convincente per l’azzurro che lascia Fils a zero punti e tiene il turno di battuta. Partenza aggressiva di Lorenzo.
Turno di battuta a quindici, dopo tre punti consecutivi per Arthurs Fils che mette il lucchetto al primo set. Monumentale il francese, fino a questo momento. Dall’altra parte Lorenzo deve riuscire a mettere più peso sulla partita.
Prima vincente di Lorenzo, Fils in risposta fa male. Poi buon diritto dell’azzurro, ma è ancora il transalpino ad accelerare in due occasioni e procurarsi palla break, la quale viene cancellata dal carrarino (errore col diritto del classe 2004). Ai vantaggi, Musetti annulla un’altra occasione, Fils, però, continua a giocare alla grande tutti gli scambi, si crea una possibilità e col passante finalizza nel migliore dei modi.
Agevole anche il cambio pallina per Fils che tiene Lorenzo a quindici, dopo tre punti consecutivi col servizio e torna avanti nel punteggio. Partita che resta apertissima ed equilibrata; si entra in un momento delicato del primo set.
Turno di battuta, finalmente, a zero per Lorenzo che riallaccia nel punteggio Fils. Prova ad alzare i giri del motore il numero nove del mondo.
Lunga la risposta di Fils, che poi pasticcia con lo smash. Il francese carica bene dal centro e col diritto accorcia le distanze, prima di riprendere Lorenzo grazie a un uno-due perfetto. Sul pari trenta, Fils apre bene la diagonale, scappa via e tiene la battuta.
Diritto con la diagonale vincente per Lorenzo, Fils rifila un passante micidiale nel campo dell’azzurro e riequilibra il punteggio. Il numero nove al mondo vince uno scambio lunghissimo e intenso, ma commette due doppi falli consecutivi e concede palla break al francese, la quale viene cancellata alla grande da Musetti in contropiede. Ai vantaggi, il toscano fa valere il servizio e conserva un prezioso turno di battuta.
Fils chiude alla grande la smorzata a rete, il francese, però, non riesce a incidere col diritto che sbatte contro la rete. Lorenzo grazie al passante micidiale mette la testa avanti, ma sbaglia il rovescio. Sul pari trenta, il transalpino alza il rendimento al servizio, non concede più nulla all’azzurro e tiene il turno di battuta.
Risposta in rete per Fils, il back al centro di Lorenzo termina, invece, in corridoio. Il carrarino, però, accelera con prima di servizio vincente, rovescio lungo linea pazzesco, ace con la seconda e tiene il turno di battuta, concedendo un solo quindici al transalpino.
Lorenzo inizia con una risposta troppo profonda, sulla seconda robusta dell’avversario. Poi ottima prima di Fils, il transalpino gioca anche un buonissimo drop, lascia l’azzurro a zero punti e vince il primo game.
Partita iniziata! Fils ha vinto il sorteggio e ha deciso di servire per primo; in risposta Lorenzo.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Lorenzo Musetti e Arthur Fils. Qualche minuto di riscaldamento e la partita, valevole per il terzo quarto di finale della giornata, può iniziare.
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I precedenti parlano chiaro: uno a uno. Musetti ha colpito per primo a Montecarlo, Fils ha risposto a Indian Wells. Un equilibrio che aggiunge pepe a un quarto di finale già carico di significato.
Musetti ci arriva con fiducia, costruita turno dopo turno. Prima la gestione autoritaria contro Landaluce, poi la conferma contro Moutet: due vittorie pulite, senza sbavature, che raccontano di un giocatore ritrovato.
Dall’altra parte della rete c’è Arthur Fils, potenza pura e ambizione, uno di quelli che non ti regala nulla. Il francese arriva lanciato e rappresenta un ostacolo vero, forse il più duro fin qui nel cammino dello stesso Musetti.
C’è un Musetti che cresce, prende ritmo e adesso sogna in grande. A Barcellona l’azzurro ha acceso il suo tennis migliore e nei quarti dell’ATP 500 catalano si gioca molto più di una semplice semifinale: è un test di maturità contro uno dei talenti più esplosivi del circuito.
Dopo aver liquidato Moutet in due set, per Lorenzo Musetti c’è un altro francese sulla strada che porta verso le semifinali del torneo catalano. Si tratta di Arthur Fils che ha raggiunto i quarti di finale grazie alla vittoria su Atmane e Nakashina (entrambe vittorie convincenti). La partita si preannuncia equilibratissima e ogni dettaglio può fare la differenza.
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