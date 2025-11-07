Virgilio Sport
Diretta Live Musetti-Korda semifinale Atene: Lorenzo domina il primo set

Il tennista carrarino attende l'atleta a stelle e strisce in un match che può essere cruciali nella race alle ATP Finals di Torino

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

ATP Atene – Cemento – coperto

Semifinale – Live dalle 18.00

Musetti (ITA) 6 0
Korda (USA) 0 1

Cronaca in diretta

  1. 2° set
    Musetti-Korda 0-1

    Buon inizio per Korda che va sopra di due, Musetti accorcia col diritto lungo linea, ma è l’americano a piazzare due prime vincenti. Quando il game sembrava essere in discesa, due risposte micidiali del carrarino rimettono tutto in discussione. Ai vantaggi, lo statunitense accelera e tiene la battuta per la prima volta nella partita.

    18:38
  2. 1° set
    Musetti-Korda 6-0: SET POINT

    Doppio fallo per Lorenzo, che rimedia con una grande prima. Poi il carrarino accelera, alza ulteriormente il rendimento con la prima di servizio, tiene lo statunitense a quindici e mette il lucchetto sul primo set.

    18:30
  4. 1° set
    Musetti-Korda 5-0: BREAK

    Elegante il rovescio di Lorenzo, il carrarino toglie poi ancora una volta al tempo a Korda e in diagonale va sopra di due quindici. Quindi sul doppio vantaggio, Musetti trova un altro angolo impossibile in risposta e si procura tre palle break, le quali vengono prontamente finalizzate al secondo tentativo.

    18:26
  5. 1° set
    Musetti-Korda 4-0

    Lorenzo viaggia sul velluto. Turno di battuta solidissimo per il numero due d’Italia che tiene Korda a quindici punti e consolida il doppio break di vantaggio. Un inizio migliore di questo, forse, non poteva esserci!

    18:22
  6. 1° set
    Musetti-Korda 3-0: BREAK

    Altro inizio di game fulminante di Lorenzo che va avanti con la risposta, Korda ristabilisce l’equilibrio mettendo a segno il diritto, ma sbaglia poco dopo un passante tutto sommato alla portata. Poi doppio fallo dell’americano che permette a Musetti di avere dalla sua altre due palle break, che prontamente finalizza. Partenza da incubo per il tennista statunitense.

    18:18
  7. 1° set
    Musetti-Korda 2-0

    Errore in diritto per Korda, con Lorenzo che ringrazia e mette in cassaforte il quinto punto consecutivo della partita. Musetti va a segno con la prima vincente, lo statunitense è aggressivo in risposta e trova il primo quindi della semifinale. Il carrarino però alza ulteriormente il rendimento al servizio e con ace e altra prima consolida il break.

    18:15
  8. 1° set
    Musetti-Korda 1-0: BREAK

    Buonissima la risposta al centro di Lorenzo, il carrarino in pressione replica, accelerando col diritto e mettendo in serie difficoltà il contrattacco dell’avversario. Poi Musetti trova il rovescio vincente e si procura da subito tre palle break, che vengono finalizzate al primo tentativo (errore in manovra dell’americano).

    18:12
  10. 1° set
    Match iniziato

    Iniziata la partita tra Musetti e Korda. L’americano al servizio; Lorenzo, invece, pronto a ricevere.

    18:10
  11. Pre
    Tennisti in campo

    Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Lorenzo Musetti e Korda. Tra pochi minuti inizierà la seconda semifinale in programma.

    17:59
  12. Pre
    Dove vedere il match

    La diretta televisiva dell’evento sarà coperta da Sky Sport. Sul nostro sito, invece, la cronaca testuale della partita tra Musetti-Korda. 

    17:52
  13. Pre
    La posta in palio è altissima

    Per Musetti la posta in palio è altissima: una vittoria lo proietterebbe verso la finale di domani e lo manterrebbe pienamente in corsa per Torino. Korda invece va a caccia di un risultato di prestigio per tornare a ridosso della top-20.

    17:43
  14. Pre
    Djokovic, primo finalista

    È Nole Djokovic il primo finalista all’ATP 250 di Atene. Domani il serbo sfiderà per il titolo uno tra Korda o Lorenzo Musetti. 

    17:33
  16. Pre
    I precedenti

    I precedenti dicono 2-2: equilibrio totale. Musetti ha avuto la meglio a Lione 2021 e Madrid 2022, entrambe su terra battuta, mentre Korda ha vinto a Metz (indoor) e nel successivo scontro diretto sul cemento. Insomma una rivalità giovane ma già intensa.

    17:30
  17. Pre
    Chi è Korda e il percorso ad Atene

    Korda, figlio d’arte (il padre Petr vinse l’Australian Open nel 1998) e talento puro del tennis americano. Un giocatore dal tennis elegante, capace di alternare potenza e variazioni. Il cammino dell’americano ad Atene è stato solido: dopo un esordio in controllo su Popyrin, ha eliminato in tre set Dzumhur e poi, nei quarti, ha superato il serbo Kecmanovic, mostrando continuità e freddezza nei momenti chiave.

    17:21
  18. Pre
    L’avventura di Lorenzo

    Il tennista carrarino, dopo aver battuto Wawrinka non senza qualche difficoltà,  ha superato egregiamente ai quarti di finale Alexandre Muller (6-2, 6-4) confermando il suo momento positivo e la ritrovata brillantezza nel gioco. Ora però trova sulla sua strada un avversario insidioso come Korda, che in Paese ellenico ha ritrovato fiducia e continuità.

    17:05

  20. Atene diventa crocevia di un sogno. Lorenzo Musetti affronta, tra pochi minuti, Sebastian Korda nella semifinale dell’ATP 250 greco, una sfida che vale molto più di un posto in finale: in palio ci sono punti pesanti per continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Diretta Live Musetti-Korda semifinale Atene: Lorenzo domina il primo set Fonte: Getty

