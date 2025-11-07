Diretta Live Musetti-Korda semifinale Atene: Lorenzo domina il primo set

ATP Atene – Cemento – coperto
Semifinale – Live dalle 18.00
|Musetti (ITA)
|6
|0
|–
|Korda (USA)
|0
|1
|–
Buon inizio per Korda che va sopra di due, Musetti accorcia col diritto lungo linea, ma è l’americano a piazzare due prime vincenti. Quando il game sembrava essere in discesa, due risposte micidiali del carrarino rimettono tutto in discussione. Ai vantaggi, lo statunitense accelera e tiene la battuta per la prima volta nella partita.
Doppio fallo per Lorenzo, che rimedia con una grande prima. Poi il carrarino accelera, alza ulteriormente il rendimento con la prima di servizio, tiene lo statunitense a quindici e mette il lucchetto sul primo set.
Elegante il rovescio di Lorenzo, il carrarino toglie poi ancora una volta al tempo a Korda e in diagonale va sopra di due quindici. Quindi sul doppio vantaggio, Musetti trova un altro angolo impossibile in risposta e si procura tre palle break, le quali vengono prontamente finalizzate al secondo tentativo.
Lorenzo viaggia sul velluto. Turno di battuta solidissimo per il numero due d’Italia che tiene Korda a quindici punti e consolida il doppio break di vantaggio. Un inizio migliore di questo, forse, non poteva esserci!
Altro inizio di game fulminante di Lorenzo che va avanti con la risposta, Korda ristabilisce l’equilibrio mettendo a segno il diritto, ma sbaglia poco dopo un passante tutto sommato alla portata. Poi doppio fallo dell’americano che permette a Musetti di avere dalla sua altre due palle break, che prontamente finalizza. Partenza da incubo per il tennista statunitense.
Errore in diritto per Korda, con Lorenzo che ringrazia e mette in cassaforte il quinto punto consecutivo della partita. Musetti va a segno con la prima vincente, lo statunitense è aggressivo in risposta e trova il primo quindi della semifinale. Il carrarino però alza ulteriormente il rendimento al servizio e con ace e altra prima consolida il break.
Buonissima la risposta al centro di Lorenzo, il carrarino in pressione replica, accelerando col diritto e mettendo in serie difficoltà il contrattacco dell’avversario. Poi Musetti trova il rovescio vincente e si procura da subito tre palle break, che vengono finalizzate al primo tentativo (errore in manovra dell’americano).
Iniziata la partita tra Musetti e Korda. L’americano al servizio; Lorenzo, invece, pronto a ricevere.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Lorenzo Musetti e Korda. Tra pochi minuti inizierà la seconda semifinale in programma.
La diretta televisiva dell’evento sarà coperta da Sky Sport. Sul nostro sito, invece, la cronaca testuale della partita tra Musetti-Korda.
Per Musetti la posta in palio è altissima: una vittoria lo proietterebbe verso la finale di domani e lo manterrebbe pienamente in corsa per Torino. Korda invece va a caccia di un risultato di prestigio per tornare a ridosso della top-20.
È Nole Djokovic il primo finalista all’ATP 250 di Atene. Domani il serbo sfiderà per il titolo uno tra Korda o Lorenzo Musetti.
I precedenti dicono 2-2: equilibrio totale. Musetti ha avuto la meglio a Lione 2021 e Madrid 2022, entrambe su terra battuta, mentre Korda ha vinto a Metz (indoor) e nel successivo scontro diretto sul cemento. Insomma una rivalità giovane ma già intensa.
Korda, figlio d’arte (il padre Petr vinse l’Australian Open nel 1998) e talento puro del tennis americano. Un giocatore dal tennis elegante, capace di alternare potenza e variazioni. Il cammino dell’americano ad Atene è stato solido: dopo un esordio in controllo su Popyrin, ha eliminato in tre set Dzumhur e poi, nei quarti, ha superato il serbo Kecmanovic, mostrando continuità e freddezza nei momenti chiave.
Il tennista carrarino, dopo aver battuto Wawrinka non senza qualche difficoltà, ha superato egregiamente ai quarti di finale Alexandre Muller (6-2, 6-4) confermando il suo momento positivo e la ritrovata brillantezza nel gioco. Ora però trova sulla sua strada un avversario insidioso come Korda, che in Paese ellenico ha ritrovato fiducia e continuità.
Atene diventa crocevia di un sogno. Lorenzo Musetti affronta, tra pochi minuti, Sebastian Korda nella semifinale dell’ATP 250 greco, una sfida che vale molto più di un posto in finale: in palio ci sono punti pesanti per continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals di Torino.
