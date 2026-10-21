Diretta LIVE Musetti-Kouamé Lione ottavi di finale: subito break! Il francese sale in cattedra

ATP Lione, Ottavi di finale – cemento – Ore 19.00
Court Central Auvergne Rhone Alpes
|Musetti (ITA)
|1
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|Kouamé (FRA)
|3
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ATP Lione, Ottavi di finale – cemento – Ore 19.00
Court Central Auvergne Rhone Alpes
|Musetti (ITA)
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|Kouamé (FRA)
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Parte forte Musetti, poi due errori consecutivi col diritto complicano il game. Lorenzo, però, rimedia prontamente con il rovescio a tutto braccio; Kouamé approfitta delle steccata dell’azzurro e si procura palla break, che viene finalizzata col passante favoloso.
Rovescio spaventoso di Lorenzo, Kouamé dimezza con il terzo ace della partita. Poi Musetti piazza il diritto, il francese gioca bene la palla corta e pareggia i conti. Sul pari trenta, il transalpino commette doppio fallo e concede palla break all’italiano, che non finalizza. Ai vantaggi, il toscano si crea un’altra opportunità, ma il transalpino anche in questo caso alza ritmo e annulla. Ai vantaggi, Kouamé tiene la battuta.
Partenza in sordina per Lorenzo, poi l’azzurro rimedia con due prime. Kouamé sbaglia il diritto, Musetti ringrazia e tiene la battuta.
Doppio fallo del transalpino, ma è bravo a reagire e trovare poco dopo prima vincente ed ace. Poi diritto impressionante di Lorenzo che pareggia i conti. L’azzurro acquisisce fiducia, induce all’errore l’avversario e si procura palla break, la quale viene annullata dal francese ancora con l’ace. Ai vantaggi, Kouamé fa valere il servizio.
Iniziato, adesso, l’ottavo di finale tra Musetti e Kouamé. Il francese servirà per primo; in risposta l’azzurro.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Musetti e Kouamé. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può iniziare!
Il torneo di Lione rappresenta anche un’occasione di riscatto per il carrarino, reduce dall’eliminazione al debutto al Masters 1000 di Shanghai contro il cinese Yi Zhou. Dopo aver saltato l’appuntamento di Tokyo per un problema fisico al dito della mano destra, Musetti ha bisogno di ritrovare continuità e fiducia. Il successo contro Arnaldi è stato un primo segnale positivo, ma la sfida con Kouamé costituisce un test diverso, contro un avversario giovane e imprevedibile. Superare questo ostacolo significherebbe compiere un altro passo importante.
Non esistono precedenti tra Musetti e Kouamé, un elemento che rende il confronto ancora più interessante. L’azzurro potrà contare su una maggiore esperienza nel circuito e su un bagaglio tecnico consolidato, mentre il francese proverà a sorprendere con la sua aggressività. Per Lorenzo sarà fondamentale trovare il ritmo con il servizio, variare gli scambi e impedire al rivale di prendere in mano il gioco. La gestione dei momenti delicati potrebbe rivelarsi determinante in una partita che presenta più di un’incognita.
Kouamé ha conquistato l’accesso agli ottavi eliminando Lorenzo Sonego, sconfitto con il punteggio di 7-6, 6-4. Il francese ha saputo sfruttare le occasioni nei passaggi chiave, imponendosi al tie-break del primo set e trovando poi l’allungo decisivo nel secondo parziale. Per il torinese resta il rammarico per alcune opportunità non concretizzate, mentre il giovane avversario ha dimostrato freddezza e solidità. Il successo contro Sonego conferma che Musetti dovrà affrontare la partita con grande attenzione.
Dall’altra parte della rete ci sarà Moïse Kouamé, uno dei giovani più interessanti del panorama francese. Classe 2009, il diciassettenne si presenta a Lione con il numero 194 del ranking ATP e una personalità già capace di attirare l’attenzione degli appassionati. Potenza, velocità e intraprendenza sono tra le caratteristiche che lo rendono un avversario insidioso anche per giocatori più esperti. Il pubblico di casa rappresenterà inoltre una spinta importante per il giovane transalpino, chiamato a misurarsi con un tennista di alto livello.
Musetti arriva all’appuntamento dopo aver superato Matteo Arnaldi nel derby italiano del primo turno. Il carrarino si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4, mostrando segnali incoraggianti soprattutto nella gestione degli scambi e nei momenti decisivi. Particolarmente positiva la resa con la prima di servizio, con 28 punti conquistati su 37 giocati. Una prestazione che permette all’azzurro di guardare con maggiore fiducia alla sfida con Kouamé, pur consapevole che servirà un’altra prova di alto livello.
Lorenzo Musetti torna protagonista all’ATP 250 di Lione, dove affronta il francese Moise Kouamé negli ottavi di finale. Per il tennista carrarino si tratta di un appuntamento importante per ritrovare continuità e dare una svolta a una stagione complicata. L’obiettivo è conquistare un posto tra i migliori otto del torneo e proseguire il cammino sul cemento indoor francese. La sfida, però, nasconde diverse insidie, a partire dall’entusiasmo del giovane avversario.
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