Diretta Live Musetti-Moutet Barcellona Ottavi di finale: Lorenzo vince il primo set

ATP 500 Barcellona, terra
Ottavi di finale – Campo centrale “Pista Rafa Nadal” – ore 16.00
|Musetti (ITA)
|6
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|Moutet (FRA)
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Ultimo aggiornamento:
ATP 500 Barcellona, terra
Ottavi di finale – Campo centrale “Pista Rafa Nadal” – ore 16.00
|Musetti (ITA)
|6
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|Moutet (FRA)
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Palla corta geniale di Moutet, Lorenzo si rifà con un’ottima prima di servizio. L’azzurro, nuovamente, con la battuta mette la testa avanti, ma sbaglia lo smash. Sul pari trenta, Musetti fallisce il rovescio e concede palla del contro-break al francese, la quale viene immediatamente annullata (servizio-diritto). Ai vantaggi, errore e risposta micidiale di Moutet costano care al toscano.
Ingenuità clamorosa di Moutet con lo smash, Lorenzo, invece, non riesce a incidere con la risposta che termina in corridoio. Il francese mette dentro la prima, Musetti alza i giri del motore e col rovescio lungo linea fa ancora malissimo all’avversario. Sul pari trenta, geniale palla corta e schiaffo col diritto del numero nove al mondo che si procura palla break, la quale viene finalizzata! Partenza dirompente anche in questo secondo set per il toscano.
Turno di battuta a quindici, dopo due punti consecutivi al servizio per Lorenzo che mette in cassaforte il primo set! Partita bloccata ed equilibrata, l’azzurro è stato bravo a indirizzarla in un game delicato e decisivo come quello precedente.
Propositivo Moutet col diritto in lungo linea; Lorenzo con una botta micidiale pareggia i conti. Il francese commette doppio fallo e stecca col diritto, concedendo due palle break all’azzurro che prontamente finalizza. Eccola la svolta, Musetti è avanti!!!
Servizio-diritto per Lorenzo; punto importante per il francese. Il transalpino poi fa ancora male col rovescio lungo linea e va avanti, Musetti approfitta dello smash completamente sbagliato dell’avversario e riesce a pareggiare i conti. Sul pari trenta, Moutet con una perla clamorosa (finta e smorzata vincente) si procura palla break, la quale viene cancellata dall’aggressività di Lorenzo. Ai vantaggi, il toscano annulla un’altra possibilità e tiene la battuta con tanta fatica.
Turno di battuta a zero per Moutet, il primo della partita. Poco margine di manovra, invece, per Lorenzo che continua a faticare sul servizio del francese.
Partenza fulminante di Lorenzo che va avanti di due grazie alle prime di servizio; Moutet accorcia con la palla corta, approfittando anche di poca concretezza dell’avversario. Quindi Musetti si rifà col diritto lungo linea e chiude il game avanti.
Palla corta favolosa del francese, ma sporca tutto col diritto a campo aperto che si schianta contro la rete. Musetti sbaglia, però, anche lui il diritto, Moutet col servizio va avanti di due. Poi Lorenzo con una magia (back bassissimo) accorcia le distanze e il carrarino col passante pareggi i conti. Ai vantaggi, è ancora il transalpino ad avere la meglio e tenere la battuta.
Turno di battuta tranquillo per il toscano che lascia Moutet a distanza di sicurezza e rimette la testa avanti in questo primo set.
Inizia con due doppi falli consecutivi, Moutet al servizio. Il francese dimezza lo svantaggio grazie all’ottimo passante, poi errore col diritto di Lorenzo, ma il carrarino si procura palla break col rovescio vincente. Il francese si affida a servizio-diritto e pareggia i conti, ai vantaggi Moutet alza il rendimento al servizio e tiene la battuta.
Errore col diritto del francese, mancino preciso di Lorenzo che va avanti di due. Il carrarino manda fuori dal rettangolo rosso il rovescio e Moutet grazie a un altro errore dell’azzurro, riequilibra il primo game. Sul pari trenta, Musetti gioca alla grande la smorzata e chiude il turno di battuta con il diritto.
Lorenzo Musetti ha vinto il sorteggio e ha deciso di servire per primo; in risposta, invece, il francese Moutet.
Fanno in questo momento l’ingresso al Pista Rafa Nadal i due tennisti. Qualche minuto di scambio e la partita, valevole per gli ottavi di finale può iniziare.
In palio non c’è solo un posto tra i migliori otto, ma anche fiducia e continuità in vista dei grandi appuntamenti sulla terra battuta, con il Roland Garros sempre più vicino. Sfida di stili, dunque, tra ordine e fantasia: Musetti cerca conferme, Moutet vuole sorprendere e a Barcellona lo spettacolo è assicurato.
Chi vince la partita, affronterà ai quarti di finale uno tra Fils o Nakashima, il match è in programma questa sera a partire dalle 19.30.
Dal punto di vista tecnico, la chiave sarà nella gestione degli scambi: l’italiano dovrà comandare con il suo rovescio a una mano e cercare profondità, evitando di farsi trascinare in un match sporco e frammentato.
Niente da fare per Lorenzo Sonego eliminato in due set da Rublev. Le speranze azzurre a Barcellona sono quindi tutte riposte in Musetti, unico italiano rimasto ancora in corsa.
I precedenti sorridono a Musetti, avanti nei confronti diretti (2 le sfide ed entrambe vinte dall’azzurro), ma contro un giocatore così estroso ogni partita fa storia a sé. Servirà attenzione massima per non cadere nelle trappole tattiche del transalpino.
Moutet è avversario scomodo per definizione. Mancino, creativo e imprevedibile, il francese è capace di rompere ritmo e schemi con variazioni continue, smorzate e accelerazioni improvvise che possono mandare fuori giri chiunque.
Tutto pronto a Barcellona dove va in scena una sfida dal sapore imprevedibile: Lorenzo Musetti incrocia il talento anarchico di Corentin Moutet per un posto nei quarti di finale. L’azzurro parte con i favori del pronostico dopo un debutto convincente, in cui ha mostrato solidità e qualità sulla terra rossa, superficie dove il suo tennis elegante trova massima espressione e il torneo catalano rappresenta uno snodo importante nel ritrovare se stesso.
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