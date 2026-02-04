Diretta live Olimpiadi Milano Cortina 4 febbraio 2026: Franzoni eccezionale 2°, Paris bene nella prima prova discesa

Aleksander Aamodt Kilde non parteciperà ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse norvegese sui propri profili social. Kilde ha preso la difficile decisione di ritirarsi e lo ha confermato via social: “Ho fatto tutto il possibile per essere pronto, ma la mia mente e il mio corpo non funzionano come avrei bisogno”.