Diretta live Olimpiadi Milano Cortina 4 febbraio 2026: Franzoni eccezionale 2°, Paris bene nella prima prova discesa

Il programma di oggi è già interessante, ma non particolarmente intenso. Si parte oggi con la fase a gironi del doppio misto di curling, con quattro incontri sul ghiaccio dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina:
- Svezia-Corea del Sud,
- Gran Bretagna-Norvegia,
- Canada-Repubblica Ceca,
- Estonia-Svizzera
Alle ore 19.30 prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino. Si accenderanno i riflettori sul budello di Cortina d’Ampezzo, dove Dominik Fischnaller e compagni cercheranno di fare una buona impressione in vista delle gare del fine settimana.
Riassumendo:
- 11.30 SCI ALPINO – Prima prova cronometrata della discesa libera maschile
- 19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia, Estonia-Svizzera
- 19.30 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 1-2