Diretta live Olimpiadi Milano Cortina 4 febbraio 2026: Franzoni eccezionale 2°, Paris bene nella prima prova discesa

News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 4 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina

Riassunto dell'evento

Oggi 4 febbraio, a due giorni dalla Cerimonia di Apertura, si comincia a fare sul serio: questa sera iniziano le prime gare ufficiali con i primi match del round robin del torneo di curling doppio misto. A Bormio la prima prova della discesa maschile in programma alle 11.30, dopo la conferma mattutina. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in diretta live.

Cronaca in diretta

  1. 12:58
    Franzoni 2° sulla Stelvio!

    Si chiude la prima prova con Franzoni 2°. Sulla Stelvio questa la top5 e la posizione degli italiani:

    1. Cochran-Siegle Ryan (USA) 1:56.08
    2. Franzoni Giovanni (ITA) +0.16
    3. Odermatt Marco (SUI) + 0.40
    4. Monney Alexis (SUI) +0.66
    5. Paris Dominik (ITA) +0.94

    Gli altri azzurri: 

    • 13. Casse Mattia (ITA) + 1.60
    • 14. Innerhofer Christof (ITA) +1.77
    • 15. Schieder Florian (ITA) + 1.78
    12:59
  2. 12:42
    Riprende la gara

    Dopo aver soccorso Moeller, riprende la gara: mancano in pochi, ma una volta messo in sicurezza il norvegese si può proseguire.

    12:43
  4. 12:37
    Moeller verrà sottoposto a accertamenti

    Moeller lamenta dolori alla clavicola e presto dovrebbe essere sottoposto a esami per verificare il suo stato di salute post caduta. Andrà in ospedale in elicottero.

    12:38
  5. 12:24
    Cade il norvegese Moeller
    12:25
  6. 12:23
    Innerhofer 14°

    Innerhofer chiude al 14° posto. La classifica quindi vede:

    1. Cochran-Siegle (USA) 1:56.08
    2. Franzoni (ITA) +0.16
    3. Odermatt (SUI) + 0.40
    4. Monney (SUI) +0.66
    5. Paris (ITA) +0.94
    12:24
  7. 12:02
    PRIMA PROVA DISCESA LIVE

    La classifica provvisoria vede l’azzurro Franzoni in seconda posizione:

    1. Cochran-Siegle (USA) 1:56.08
    2. Franzoni (ITA) +0.16
    3. Odermatt (SUI) + 0.40
    4. Monney (SUI) +0.66
    5. Paris (ITA) +0.94
    12:03
  8. 12:01
    Casse undicesimo

    Casse si piazza undicesimo, in questa classifica provvisoria. Manca a chiudere il team azzurro Innerhofer.

    12:02
  10. 11:59
    Franzoni è secondo

    Giovanni Franzoni è secondo a +0.16 dall’americano Cochran-Siegle e ha fatto meglo di Odermatt. 

    11:59
  11. 11:55
    FANTASTICO FRANZONI!
    11:55
  12. 11:53
    Paris quarto

    Paris chiude quarto, primo l’americano Cochran-Siegle con 1:56.08, Odermatt a + 0.40, Monney a +0.66.

    11:54
  13. 11:50
    Odermatt in testa, ora il trio azzurro

    Marco Odermatt fissa il tempo a 1:56.48, Kriechmayr secondo a 60 centesimi, Rogentin terzo a 84 centesimi. Ora Pars e a seguire Franzoni e Casse.

    11:51
  14. 11:45
    Primo azzurro a scendere, Schieder quarto

    Sceso il primo azzurro di questa prova, Florian Schieder, che chiude in 1:57.86, a 78 centesimi da Kriechmayr.

    11:46
  16. 11:42
    Il calendario delle gare

    La FISI ha pubblicato sul proprio account ufficiale il calendario completo, che condividiamo:

    11:43
  17. 11:35
    Incominciata la prima prova di discesa maschile

    A Bormio è iniziata la prima prova cronometrata della discesa libera maschile: il primo a scendere è stato l’austriaco Hemetsberger.

    11:36
  18. 11:27
    Al via la prima prova discesa maschile alle 11:30

    Si parte, dunque, e c’è molta attesa per questa prova sulla Stelvio:

    11:28
  19. 10:43
    Federica Pellegrini tedofora a Milano

    Dopo aver rinunciato alla frazione concordata, Federica Pellegrini porterà la Torcia a Milano. I dettagli di quanto accaduto qui.

    10:44
  20. 10:38
    Lindsey Vonn annuncia la sua partecipazione

    Lindsey Vonn, nonostante il crociato rotto, ha deciso invece di partecipare comunque ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. La sua decisione e le dichiarazioni qui.

    10:40
  22. 10:30
    La decisione di Kilde

    Aleksander Aamodt Kilde non parteciperà ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse norvegese sui propri profili social. Kilde ha preso la difficile decisione di ritirarsi e lo ha confermato via social: “Ho fatto tutto il possibile per essere pronto, ma la mia mente e il mio corpo non funzionano come avrei bisogno”.

    10:32
  23. 10:25
    Prima prova discesa maschile a rischio

    La situazione meteo non è incoraggiante, a Bormio: a breve sapremo di più sulla prima prova. Le nevicate a intermittenza rischiano di far saltare almeno la prima delle tre prove (fissata per la mattina di oggi) della discesa in programma sabato 7 febbraio.

    LIVE WEBCAM

    10:29
  24. 10:00
    La Fiamma Olimpica a Milano

    In attesa di capire come partiranno le gare, a Milano prosegue il Viaggio della Fiamma Olimpica.

    IL VIAGGIO

    10:12
  25. 09:45
    La Cerimonia di Apertura

    Si inizia oggi con il curling, ma le prime medaglie verranno assegnato sabato 7 febbraio all’indomani della Cerimonia di Apertura: tutto pronto per il 6 febbraio a Milano.

    09:50
  26. 09:30
    Il programma di oggi 4 febbraio

    Il programma di oggi è già interessante, ma non particolarmente intenso. Si parte oggi con la fase a gironi del doppio misto di curling, con quattro incontri sul ghiaccio dello Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina:

    • Svezia-Corea del Sud,
    • Gran Bretagna-Norvegia,
    • Canada-Repubblica Ceca,
    • Estonia-Svizzera

    Alle ore 19.30 prime due prove cronometrate del singolo maschile di slittino. Si accenderanno i riflettori sul budello di Cortina d’Ampezzo, dove Dominik Fischnaller e compagni cercheranno di fare una buona impressione in vista delle gare del fine settimana.

    Riassumendo:

    • 11.30 SCI ALPINO – Prima prova cronometrata della discesa libera maschile
    • 19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Svezia-Corea del Sud, Gran Bretagna-Norvegia, Canada-Cechia, Estonia-Svizzera
    • 19.30 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 1-2 
    09:49
  28. 09:00
    Attesa per Bormio

    Il primo appuntamento di oggi è la prima prova di discesa libera maschile a Bormio, meteo permettendo. Gli azzurri impegnati in questa prova sono Giovanni Franzoni, Florian Schieder, Mattia Casse e Christof Innerhofer. Si attendono news per quel che riguarda la neve che sta scendendo copiosa in Valtellina.

     

    09:45

  30. Buongiorno e benvenuti su Virgilio Sport. Incominciano le prime gare di questa edizione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Curling, discesa libera e tutti gli altri aggiornamenti live.

