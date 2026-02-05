Virgilio Sport
Diretta live Olimpiadi Milano Cortina 5 febbraio 2026 risultati, seconda prova discesa con Franzoni, Constantini-Mosaner trascinano l'Italia del curling

News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 5 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina

Riassunto dell'evento

Oggi 5 febbraio, a un giorno appena dalla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali, si comincia a fare sul serio. Si inizia con il curling a Cortina e subito gli azzurri protagonisti con i nostri Stefania Constantini e Amos Mosaner che scenderanno sul ghiaccio nel doppio misto di curling. Il primo match sarà contro la Corea del Sud. Niente prima prova di discesa femminile. Domani a Milano Assago incomincia lo spettacolo del pattinaggio. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in diretta live.

CALENDARIO | ITALIA TEAM

Cronaca in diretta

  1. 11:36
    LIVE FINALE COREA DEL SUD-ITALIA 4-8

    Stefania Constantini e Amos Mosaner chiudono il primo match facilmente, battendo la Corea del Sud 8-4!

    11:40
  2. 11:36
    Allerta norovirus

    Al Villaggio Olimpico ore di apprensione per le condizioni di salute di 4 giocatrici di hockey femminile della Finlandia: le giocatrici pare siano state colpite da norovirus. Definito anche “virus del vomito invernale”, rappresenta una delle principali cause di gastroenterite in questa stagione

    11:39
  4. 11:31
    INCOMINCIA LA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE
    11:33
  5. 11:30
    LIVE Corea del sud-Italia 4-8

    Accorcia un altro po’ le distanze la Corea del Sud, che dopo il settimo end si porta a 4-8 dall’Italia:

    • Corea del Sud-Italia: 4-8
    11:33
  6. 11:28
    I tedofori di oggi 5 febbraio

    L’elenco dei tedofori di oggi 5 febbraio, a Milano:

    • Lodovica Comello
    • Simone Barlaam
    • Tony Estanguet
    • Fraser Bullock
    • Alberto Cova
    • Carlo Cracco
    • Sunghoon Park
    • Gianluca Torre
    • Tessa Worley
    • Jessica Fox
    • Enzo Masiello
    • Roberta Branchini
    • Oney Tapia
    • Dalia Dameno
    • Cristian Chivu
    • Luciano Buonfiglio
    • Alessandro Ossola
    • Veronica Yoko Plebani
    • Federico Morlacchi
    • Emilio Poli
    • Stefano Travisani
    • Mahmood
    • Antonio Tartaglia
    • Flavia Pennetta e Francesca Schiavone
    • Nicoletta Manni
    11:30
  7. 11:23
    La seconda prova di discesa maschile

    La seconda prova di discesa maschile in programma a Bormio confermata alle 11:30, come da programma. I pettorali degli azzurri:

    • Mattia Casse – 5
    • Giovanni Franzoni – 11
    • Florian Schieder – 12
    • Dominik Paris – 13
    • Christof Innerhofer – 24
    11:25
  8. 11:16
    LIVE Corea del Sud-Italia 2-8 dopo sesto end
    • Corea del Sud-ITALIA 2-8
    • Gran Bretagna-Estonia 6-3
    • Rep. Ceca-Svezia 2-4
    • Norvegia-Stati Uniti 5-4
    11:17
  10. 11:13
    Vance a Milano

    Come da programma, è atterrato all’aeroporto di Malpensa il volo del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Accompagnato dalla moglie Usha, Vance è stato prelevato in pista dal servizio di sicurezza. Scalo blindato e trasferimento prima a Gallarate, poi a Milano.

    11:14
  11. 11:10
    LIVE Cprea-Italia 2-6

    L’Italia ancora in vantaggio sulla Corea del Sud che accorcia le distanze sugli azzurri del doppio misto Constantini-Mosaner:

    • Corea del Sud-ITALIA 2-6
    11:12
  12. 11:02
    mosanerconstantini Fonte:Getty Images
    Le prime immagini da Cortina
    11:03
  13. 10:59
    La situazione dopo il quarto end, Italia avanti!
    • Corea-ITALIA 1-6
    • Gran Bretagna-Estonia 4-3
    • Rep. Ceca-Svezia 1-4
    • Norvegia-Stati Uniti 5-3
    10:59
  14. 10:57
    Curling doppio misto, Italia avanti

    Prende il largo l’Italia di Constantini e Mosaner, ecco la situazione:

    • Corea-ITALIA 1-6
    10:58
  16. 10:41
    Sorpasso Italia!

    C’è il sorpasso dell’Italia ai danni della Corea, finalmente. Ecco la situazione:

    L’Italia “ruba” l’end alla Corea del Sud e conquista due punti, portandosi in vantaggio:

    • Corea del Sud-ITALIA 1-3
    • Gran Bretagna-Estonia 4-2
    • Rep. Ceca-Svezia 1-2
    • Norvegia-Stati Uniti 3-3
    10:42
  17. 10:30
    Recupero dell'Italia dopo il secondo end
    • Corea del Sud-ITALIA 1-1
    • Gran Bretagna-Estonia 2-2
    • Rep. Ceca-Svezia 1-1
    • Norvegia-Stati Uniti 3-1
    10:34
  18. 10:21
    Bandiere dell'Italia tra il pubblico

    Molti i tifosi presenti, con tanto di bandiera dell’Italia, per sostenere la coppia azzurra.

    10:21
  19. 10:17
    Gli avversari dell'Italia

    La coppia della Corea del Sud è composta da Kim Seon-yeong e Jeong Yeong-seok. Non ci sono precedenti tra Constantini-Mosaner e questa coppia in particolare.

    10:18
  20. 10:15
    La situazione del curling doppio misto dopo il secondo end
    • Corea del Sud-ITALIA 1-0
    • Gran Bretagna-Estonia 2-0
    • Rep. Ceca-Svezia 0-1
    • Norvegia-Stati Uniti 0-1
    10:16
  22. 10:13
    La situazione dell'Italia dopo il secondo end
    • Corea-ITALIA 1-0
    10:15
  23. 10:05
    Ci siamo, al via la giornata del curling
    10:06
  24. 09:50
    Curling, tutto quello che c'è da sapere sulla disciplina olimpica più seguita a Cortina

    Il curling sta per portare in scena la coppia del doppio misto che ci ha fatto sognare, ma come si gioca e perché appassiona così tanto fin dai tempi di Torino 2006? Le risposte in questa guida completa.

    09:52
  25. 09:42
    Il programma completo di oggi

    Riportiamo quindi un riepilogo delle attività in calendario oggi, come da programma:

    • Curling: Round robin doppio misto;
    • Sci alpino: seconda prova discesa maschile
    • Hockey su ghiaccio: Turno preliminare donne
    • Slittino
    • Salto con gli sci
    • Snowboard: Qualificazioni snowboard big air uomini
    09:45
  26. 09:35
    Oggi seconda prova discesa maschile

    Mentre a Cortina, come anticipato, la prova femminile è stata cancellata per le nevicate delle scorse ore, a Bormio appuntamento con la seconda prova della discesa maschile dopo la buona prestazione, ieri, degli azzurri. Ieri sulla “Stelvio” Franzoni secondo e Paris quinto.

    09:36
  28. 09:20
    Fiamma Olimpica a Milano

    La Fiamma Olimpica arriva stamani a Milano, dopo aver animata ieri un percorso che ha toccato Gallarate, Busto e Monza in serata. Attesa per domani Federica Pellegrini.

    09:23
  29. 09:19
    Il programma di oggi dell'hockey

    Il programma odierno dell’hockey femminile:

    • ore 12.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Svezia-Germania
    • ore 14.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): ITALIA-Francia
    • ore 16.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Stati Uniti-Repubblica Ceca
    • ore 21.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Finlandia-Canada
    09:21
  30. 09:15
    Il programma di oggi del curling

    Dopo il debutto di ieri a Cortina, dove una fitta nevicata ha indotto a cancellare la prima prova di discesa femminile, si prosegue con il curling doppio misto:

    • ore 10.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Gran Bretagna-Estonia, Svezia-Repubblica Ceca, Norvegia-Stati Uniti, Corea del Sud-ITALIA
    • ore 14.35: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Stati Uniti-Svizzera, Norvegia-Canada
    • ore 19.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Canada-ITALIA, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Repubblica Ceca-Gran Bretagna
    09:19
  31. 09:00
    Curling e hockey, emozioni azzurre

    Con la giornata di oggi esordisce la nazionale femminile di hockey, mentre a Cortina vedremo Costantini-Mosaner motivati da una grande impresa. In serata anche lo snowboard.

    09:18

  33. Buongiorno e benvenuti su Virgilio Sport. A Cortina subito grandi emozioni con il curling doppio misto e Constantini-Mosaner. Esordio per l’Italia di Hockey e stasera sempre hockey più snowboard. Tutti gli altri aggiornamenti live.

Diretta live Olimpiadi Milano Cortina 5 febbraio 2026 risultati, seconda prova discesa con Franzoni, Constantini-Mosaner trascinano l'Italia del curling Fonte: Getty Images

