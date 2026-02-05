Oggi 5 febbraio, a un giorno appena dalla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali, si comincia a fare sul serio. Si inizia con il curling a Cortina e subito gli azzurri protagonisti con i nostri Stefania Constantini e Amos Mosaner che scenderanno sul ghiaccio nel doppio misto di curling. Il primo match sarà contro la Corea del Sud. Niente prima prova di discesa femminile. Domani a Milano Assago incomincia lo spettacolo del pattinaggio. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in diretta live.