Virgilio Sport
TENNIS AUSTRALIAN OPEN LIVE

Diretta live Paolini-Frech 2° turno Australian Open 2026, match sospeso su break di Jasmine nel 1° set

La tennista azzurra affronta la polacca nel secondo turno di Melbourne alla ricerca del risultato anche nel singolare

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Australian Open

Inizio match live dalle ore 10:30

Frech 1
Paolini (7) 4

Cronaca in diretta

  1. Piove, l'arbitro annuncia una lunga pausa a causa della situazione meteo

    L’arbitro manda negli spogliatoi Frech e Paolini, ammettendo l’impossibilità di disputare il match a causa della pioggia che ha bagnato e reso scivoloso il campo da gioco.

    11:03
  2. 1° set
    1-4, Paolini avanza

    Adesso Frech soffre anche se il tentativo di reazione non manca tant’è che vola sul 30-0, Paolini allora firma un servizio vincente e resiste ad altre due palle break, consolidando il vantaggio e allungando nel primo set.

    11:00
  4. 1° set
    1-3, break Paolini

    Arriva il break di Jasmine ai danni di Frech, grazie al cambio ritmo e alle variazioni del gioco di Paolini. La polacca resiste e annulla una palla break dietro l’altra, ma si arrende e cede il servizio.

    10:55
  5. 1° set
    1-2 per Paolini

    Ancora un’invenzione di Jasmine imprime il cambio passo al game. Sul 40-40 trova una palla corta che stupisce Frech. Peccato abbia sbagliato poi dopo. Con grinta e caparbietà, si riporta avanti e chiude con un servizio che costringe all’errore di dritto la polacca.

    10:42
  6. 1° set
    1-1, Frech tiene il servizio

    La polacca mantiene la calma e non stecca con il servizio. Dalla sua Paolini spreca, complice il vento, quando può imprimere la svolta verso il break. Si chiude sul’1-1.

    10:38
  7. 1° set
    0-1, Jasmine tiene il servizio

    Serve Paolini, in una giornata con un leggero vento. Buona continuità con la prima, Frech è reattiva in risposta e ciò spiega come si arrivi ai vantaggi. La polacca si prende poi una palla break, ma l’azzurra la annulla con un dritto incrociato e tiene la battuta ai vantaggi.

    10:34
  8. Pre

    Comincia il riscaldamento per le due avversarie: Paolini e Frech in campo.

    10:32

  11. Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. Nella quarta giornata dello Slam di Melbourne, oggi, mercoledì 21 gennaio, la tennista azzurra affronterà la polacca Magdalena Frech nel secondo turno del tabellone femminile.

Diretta live Paolini-Frech 2° turno Australian Open 2026, match sospeso su break di Jasmine nel 1° set Fonte: ANSA

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio