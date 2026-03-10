Diretta Live Paolini-Gibson Indian Wells ottavi di finale: Jasmine vuole regalarsi una serata da sogno

Indian Wells WTA, Cemento
Ottavi di finale – Live dalle ore 21.00
|Paolini (ITA)
|2
|–
|–
|Gibson (AUS)
|1
|–
|–
Ultimo aggiornamento:
Turno di battuta a zero per Jasmine. Game impeccabile per la numero sette al mondo che torna avanti in questo primo set.
Risposta prepotente dell’azzurra, Gibson, invece, continua a faticare col rovescio e concede il doppio vantaggio alla toscana. L’australiana accorcia nel punteggio mettendo a segno il diritto e pareggia i conti con l’accelerazione lungo linea. Mel poi trova una buona prima, ma Paolini non molla e va a segno col rovescio. Ai vantaggi, Gibson fa valere i gradi al servizio e tiene la battuta.
Due prime vincenti consecutive della toscana che non lascia replicare all’australiana. Poi diritto pesante di Jasmine, il nastro non dà ragione all’azzurra che chiude il turno di battuta a quindici punti. Inizio di pregevole fattura per Paolini.
Partita iniziata, adesso! Jasmine ha vinto il sorteggio e di conseguenza ha deciso di servire; Talia Gibson in risposta.
Fanno in questo momento l’ingresso sul rettangolo di gioco Paolini e Gibson. Qualche minuto di riscaldamento e la partita valevole per gli ottavi di finale può iniziare.
Il match tra Paolini-Gibson sarà visibile sui canali di Sky Sport a partire dalle ore 21.00. Sul nostro sito, invece, la diretta testuale dell’evento.
La posta in gioco è alta: un posto nei quarti di finale di uno dei tornei più importanti della stagione. Per Paolini sarebbe un risultato di grande valore in un appuntamento di prestigio come Indian Wells, spesso definito il “quinto Slam” del tennis mondiale. Un ulteriore passo avanti che confermerebbe la crescita dell’azzurra e la sua ambizione di restare stabilmente ai vertici del circuito.
Quella tra Paolini e Gibson sarà una sfida inedita nel circuito maggiore. Le due non si sono mai affrontate prima e proprio per questo il match assume contorni ancora più imprevedibili. L’azzurra proverà a far valere la maggiore esperienza e la solidità da fondo campo, mentre l’australiana punterà sull’entusiasmo e sull’aggressività che l’hanno accompagnata fin qui nel torneo.
Dall’altra parte della rete ci sarà una delle storie più interessanti della settimana. La giovane australiana Gibson, partita dalle qualificazioni, ha sorpreso tutti con un percorso brillante che l’ha portata fino agli ottavi di finale. La classe 2004 ha già eliminato avversarie di valore, dimostrando talento, coraggio e grande libertà mentale. Un mix che può renderla particolarmente pericolosa, soprattutto contro una giocatrice più esperta come Paolini.
Il percorso della tennista toscana nel torneo è stato fin qui solido e ricco di segnali positivi. Dopo un debutto non semplice, Paolini è riuscita a trovare ritmo e continuità, dimostrando grande capacità di adattamento alle condizioni del cemento californiano. Negli ultimi anni l’azzurra ha compiuto un salto di qualità importante nel circuito WTA e ora punta a consolidare il proprio ruolo tra le protagoniste del tennis internazionale anche nei grandi tornei.
Prosegue il cammino di Jasmine Paolini nel prestigioso BNP Paribas Open di Indian Wells. L’azzurra scende in campo negli ottavi di finale contro l’australiana Talia Gibson con l’obiettivo di conquistare un posto tra le migliori otto del torneo californiano. Una sfida che sulla carta vede favorita la tennista italiana, ma che nasconde diverse insidie contro una delle sorprese di questa edizione.
