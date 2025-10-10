Diretta Live Paolini-Swiatek quarti di finale Wuhan: Jas dà una lezione nel primo set alla polacca

Wta 1000 di Wuhan
Quarti di finale – Live dalle 13.00
|Paolini (ITA)
|6
|0
|–
|Swiatek (POL)
|1
|0
|–
Ultimo aggiornamento:
Wta 1000 di Wuhan
Quarti di finale – Live dalle 13.00
|Paolini (ITA)
|6
|0
|–
|Swiatek (POL)
|1
|0
|–
La polacca mette dentro la seconda, Jasmine però con una risposta spaventosa riallaccia nel punteggio la numero due al mondo. Poi errore in manovra della Swiatek che commette l’ennesimo errore col diritto e la lucchese sale sulla palla e con un’altra risposta clamorosa di procura due set-point che prontamente finalizza.
Errore in manovra col diritto per Jasmine, la lucchese però rimedia prontamente, mettendo a segno una prima vincente al centro, poi perfezionata dal passante a campo aperto. Sul pari quindici, la lucchese accelera, vince uno scambio lunghissimo col diritto e mette la freccia. L’azzurro approfitta di un altro errore col diritto della polacca e tiene un preziosissimo turno di battuta.
Prova quantomeno ad alzare il livello al servizio la polacca. Swiatek, infatti, nel personale turno di battuta, lascia a zero punti Jasmine e sblocca il tabellino in questo primo set. Nel game anche il primo ace della partita per la numero due al mondo.
Turno di battuta micidiale per Jasmine che lascia la numero due al mondo a zero punti e consolida il doppio break di vantaggio. La Swiatek, fino a questo momento, è inesistente.
Brava Jasmine a non indietreggiare e dominare ancora una volta nello scambio (diritto di Swiatek che si ferma contro la retina). La numero due al mondo però prova a far vedere qualcosa di diverso e viene premiata con lo schiaffo al volo dopo una buona prima di servizio. Quindi l’azzurra scende a rete e col back rimette la freccia e in risposta si procura altre due palle break che vengono finalizzate. Inizio di quarto di finale spaventoso della tennista lucchese!
Larga la risposta della Swiatek e la polacca manda in corridoio anche il diritto. La numero due al mondo però rimedia prontamente e mette a segno un buon punto in risposta, poi il rovescio di Paolini scappa via e Swiatek non ha particolari difficoltà a riequilibrare il punteggio. Sul pari trenta, Paolini fa valere il servizio e consolida il break di vantaggio.
Primo punto del match vinto da Paolini con la polacca che forza il diritto. Poi la lucchese si esalta in difesa e da lontanissimo pesca il jolly col rovescio lungo linea vincente. Quindi è ancora Jas a mettere in campo una difesa straordinaria, indurre nell’errore la Swiatek che prontamente arriva con Swiatek che deve concedere tre palle break e la lucchese finalizza alla prima occasione.
Partita iniziata in questo momento. La polacca servirà per prima, Jas in risposta.
Paolini e Swiatek fanno in questo momento l’ingresso sul centrale. Qualche minuto di riscaldamento e la partita può finalmente iniziare. Ricordiamo che se Jas dovesse battere la polacca, si qualificherebbe automaticamente alle Finals di Riyad.
Tra pochi minuti a Wuhan sarà sfida tra due mondi: la potenza geometrica di Swiątek contro la rapidità e l’agilità di Paolini, una giocatrice che ha imparato a stare tra le grandi e che non vuole più accontentarsi. La polacca parte nettamente favorita, ma l’azzurra ha già dimostrato di saper sorprendere. E se c’è un momento per scrivere la storia, Jasmine sa che questo potrebbe essere quello giusto.
I numeri raccontano una rivalità a senso unico: 6-0 per Iga Świątek nei confronti diretti. L’ultimo incrocio risale alla finale di Cincinnati 2025, dove la polacca si impose 7-5, 6-4 in una battaglia più equilibrata del previsto. In passato, la n. 2 WTA ha quasi sempre avuto vita facile grazie alla sua solidità e al ritmo da fondo campo, ma Jasmine ha mostrato progressi enormi, sia fisici sia mentali. A Wuhan, la lucchese proverà a spezzare il tabù contro una delle giocatrici più dominanti della sua generazione.
La polacca ha iniziato il suo cammino da testa di serie numero due con il consueto piglio da campionessa. Dopo il bye al primo turno, ha travolto Marie Bouzkova 6-1, 6-1, per poi superare Belinda Bencic 7-6, 6-4 in un match di altissimo livello. Poche sbavature, tanto controllo: la Świątek è arrivata ai quarti senza perdere un set e con la solita autorevolezza.
L’azzurra ha dovuto sudare di più. Dopo un esordio complicato contro la cinese Yue Yuan, battuta 3-6, 6-4, 6-3, Jasmine ha superato Clara Tauson negli ottavi grazie al ritiro della danese durante il terzo set. Nonostante qualche passaggio a vuoto, Paolini ha mostrato grinta e capacità di gestione nei momenti chiave, caratteristiche che l’hanno resa una delle giocatrici più migliorate del 2025.
L’Italia del tennis si aggrappa ancora a Jasmine Paolini, pronta a giocarsi l’ennesima sfida impossibile contro la numero due del mondo Iga Świątek. Al Wuhan Open, torneo WTA 1000 che mette in palio punti pesanti e tanto prestigio, l’azzurra torna a incrociare la polacca per un quarto di finale dal sapore di rivincita. Una partita che profuma di grande tennis, ma anche di un’occasione per capire quanto sia cresciuta Paolini dopo una stagione da protagonista assoluta nel circuito.
I servizi per la tua auto dalla A alla ZLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND