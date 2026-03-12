Ultimo aggiornamento: 12-03-2026 10:26

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Dopo le medaglie della combinata, oggi l’Italia incomincia con uno spirito diverso. Si parte alle 09:00 con lo sci e con Mazzel sull’Olympia delle Tofane. Per lo sci alpino Paralimpico, il programma prevede la finale dello slalom gigante femminile VI: in gara oltre a Chiara Mazzel anche Martina Vozza. A seguire, in programma anche il gigante femminile per le categorie seduti e in piedi, ma senza azzurre in gara. Dalle 12.30 le seconda manche. Nel pomeriggio spazio al curling, con l’Italia che sfiderà la Lettonia alle 13.35 e la Corea del Sud alle 18.35 nelle ultime partite del Round Robin. Stasera al Para Ice Hockey: l’Italia gioca contro il Giappone alle 19.05. Qui le news e i risultati in tempo reale:

Sci

Curling

Sci di fondo

MEDAGLIERE