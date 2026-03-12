Virgilio Sport
ALTRI SPORT SPORT PARALIMPICI LIVE

Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 12 marzo, LIVE slalom gigante, Mazzel chiude seconda la prima manche

La giornata in tempo reale con risultati, aggiornamenti e programma dell'evento e delle gare in calendario oggi

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Dopo le medaglie della combinata, oggi l’Italia incomincia con uno spirito diverso. Si parte alle 09:00 con lo sci e con Mazzel sull’Olympia delle Tofane. Per lo sci alpino Paralimpico, il programma prevede la finale dello slalom gigante femminile VI: in gara oltre a Chiara Mazzel anche Martina Vozza. A seguire, in programma anche il gigante femminile per le categorie seduti e in piedi, ma senza azzurre in gara. Dalle 12.30 le seconda manche. Nel pomeriggio spazio al curling, con l’Italia che sfiderà la Lettonia alle 13.35 e la Corea del Sud alle 18.35 nelle ultime partite del Round Robin. Stasera al Para Ice Hockey: l’Italia gioca contro il Giappone alle 19.05. Qui le news e i risultati in tempo reale:

  • Sci
  • Curling
  • Sci di fondo

MEDAGLIERE

Cronaca in diretta

  1. 10:22
    LIVE slalom gigante sitting, in testa ancora Forster

    Per ora è in testa la tedesca Forster con il tempo di 1:15.12. Gara ancora in corso con la giapponese Muraoka impegnata sulla pista dell’Olympia.

    10:25
  2. 10:16
    LIVE slalom gigante sitting, partite!
    10:16
  4. 10:00
    LIVE slalom gigante standing, in testa la svedese Aarsjoe

    Si consolida la prima posizione, con il miglior tempo, della svedese Aarsjoe che guida la classifica davanti alla russa Voronchikhina e la francese Richard.

    10:07
  5. 09:30
    LIVE slalom gigante standing al via

    Partita la prima manche dello slalom gigante femminile standing.

    09:34
  6. 09:26
    LIVE slalom gigante femminile VI, Mazzel seconda

    L’austriaca Aigner non è raggiungibile e si mantiene saldamente in vetta. La situazione risulta la seguente a questo punto dello slalom gigante: Aigner con 1:07:09, Mazzel è a +3.02, Stary a +3.72.

    09:29
  7. 09:22
    LIVE caduta per la britannica Poole

    Bruttissima uscita per la britannica Poole che esce, la guida si blocca e si avvicina: si rialza nonostante una brutta botta, ma dovrà verificare il suo stato di salute.

    09:23
  8. 09:20
    LIVE BRUTTA CADUTA
    09:20
  10. 09:11
    LIVE sci alpino slalom donne VI

    Aigner ancora più efficace di Mazzel, l’austriaca balza in testa. La sciatrice trentina adesso è scesa in seconda posizione.

    09:12
  11. 09:00
    LIVE sci alpino, subito Mazzel

    Al via alle 09:00 la gara! Mazzel scende subito velocissima.

    09:04

  13. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di Virgilio Sport. Dopo l’abbondanza di medaglie di ieri, a rincuorare è stata la vittoria azzurra nel curling in serata. Il quarto posto di Romele sta un pochino stretto: dallo sci di fondo forse ci si aspettava un risultato, ma le condizioni contingenti non hanno favorito gli azzurri. Attesa oggi per lo sci alpino, a partire dalle 9:00

Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 12 marzo, LIVE slalom gigante, Mazzel chiude seconda la prima manche Fonte: ANSA

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio