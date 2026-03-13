Ultimi giorni di gare per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l’argento di Chiara Mazzel, le aspettative azzurre si alzano con l’avvio alle 9 delle prime gare. E il primo oro arriva dallo snowboard banked slalom con Jacopo Luchini ora tocca a Emanuel Perathoner. L’Italia punta su Giacomo Bertagnolli, Davide Bendotti, Luca Palla, Federico Pelizzari e Renè De Silvestro. . Attesa anche per gli azzurri del biathlon. Inoltre oggi si terrà la partita per il bronzo del torneo a squadre miste di wheelchair curling al Cortina Curling Olympic Stadium. Qui le news in tempo reale:
- Sci
- Snowboard
- Curling
- Biathlon