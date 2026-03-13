Virgilio Sport
Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 13 marzo LIVE snowboard oro Luchini! De Silvestro e Bertagnolli in testa alla 1° manche

La giornata in tempo reale con risultati, aggiornamenti e programma dell'evento e delle gare in calendario oggi

Elisabetta D'Onofrio

Riassunto dell'evento

Ultimi giorni di gare per i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l’argento di Chiara Mazzel, le aspettative azzurre si alzano con l’avvio alle 9 delle prime gare. E il primo oro arriva dallo snowboard banked slalom con Jacopo Luchini ora tocca a Emanuel Perathoner. L’Italia punta su Giacomo Bertagnolli, Davide Bendotti, Luca Palla, Federico Pelizzari e Renè De Silvestro. . Attesa anche per gli azzurri del biathlon. Inoltre oggi si terrà la partita per il bronzo del torneo a squadre miste di wheelchair curling al Cortina Curling Olympic Stadium. Qui le news in tempo reale:

  • Sci
  • Snowboard
  • Curling
  • Biathlon

MEDAGLIERE

Cronaca in diretta

  1. 12:41
    LIVE snowboard banket slalom, Perathoner 1°

    Perathoner ancora in testa alla classifica provvisoria, in attesa che tutti gli atleti scendano.

    12:42
  2. 12:30
    LIVE curling a squadre, i risultati definitivi

    Ecco i risultati definitivi delle semifinali:

    • Corea-Canada 7-8
    • Cina-Svezia 7-6
    12:33
  4. 12:18
    Luchini felice: "Il tempo mi ha ripagato"

    “Ci si prova sempre a pensare ad una giornata così. Venivo da una brutta gara nel Border. Non è stato facile, ma grazie al lavoro di tutto il team è andato tutto bene. Ora ce la godiamo. In questi giorni ho pesato di tutto, lo sport, la vita… Nei tempi di qualifica ero andato bene, ovviamente la delegazione cinese è sempre agguerrita e non è facile batterli. Sono stati giorni duri. Questa settimana abbiamo lavorato al massimo, era la medaglia che volevamo. Quattro anni fa ho perso la medaglia per 8 centesimi, il tempo mi ha ripagato con gli interessi”, ha detto Luchini.

    12:20
  5. 12:11
    LIVE snowboard, Luchini è oro!!!!

    Jacopo Luchini conquista la medaglia d’oro nel Banked Slalom con il tempo di 56.28 conquistato con una prima run clamorosa e mette a segno l’oro numero 4!!! Il medagliere cresce e raggiunge 11 medaglie in totale.

    12:12
  6. 12:13
    LIVE biathlon inseguimento uomini Toninelli 13°

    L’azzurro Cristian Toninelli conclude la gara delle qualifiche sprint inseguimento in 11.20.1, 13° tempo, e 1 sola penalità al tiro.

    12:10
  7. 11:50
    LIVE slalom gigante sitting

    René De Silvestro in testa alla prima manche, al termine della prima manche di slalom gigante di categoria sitting.

    11:55
  8. 11:30
    LIVE curling la situazione dopo il settimo end

    I quadro della situazione dopo il settimo end:

    • Corea-Canada 7-4
    • Cina-Svezia 6-4
    11:51
  10. 10:05
    LIVE curling squadra mista semifinale

    Al via il curling a squadre mista, le semifinali sono in corso a Cortina:

    • Corea-Canada
    • Cina-Svezia
    10:11
  11. 10:04
    Bertagnolli dopo la prima manche

    Bertagnolli ai microfoni esprime la sua soddisfazione, ma anche i timori: “Il mio ginocchio? Va meglio di ieri, ma non posso dire bene. Ieri zoppicavo, non riuscivo a piegarlo e quasi ad appoggiare. Ho entrambe le ginocchia fasciate Oggi sono sceso un po’ sulla difensiva per testare la neve e la mia condizione fisica, ma abbiamo comunque chiuso una buona manche”, ha spiegato.

    10:09
  12. 10:02
    LIVE slalom gigante sitting

    Si chiude con la categoria sitting, con qualche problema in più.

    10:08
  13. 10:00
    LIVE slalom gigante standing, 1° manche

    Pelizzari chiude terzo, questa prima manche dello slalom gigante standing.

    10:06
  14. 09:53
    LIVE biathlon inseguimento sitting uomini e donne al via

    Partito anche il biathlon. Con la sprint a inseguimento al via anche due azzurri: Marco Pisani in categoria sitting e Cristian Toninelli in standing. La gara nelle qualificazioni vede gli atleti partono a intervalli di 30 secondi, poi la finale.

    09:57
  16. 09:47
    LIVE slalom gigante Pelizzari

    Scende l’azzurro Federico Pelizzari: chiude al terzo posto provvisorio in questa prima manche.

    09:49
  17. 09:44
    LIVE snowboard al via

    Passiamo allo snowboard. Jacopo Luchini conclude la prima manche in 56”28, collocandosi al primo posto provvisorio. Aspettiamo che scendano gli altri per confermare o meno questo risultato.

    09:46
  18. 09:39
    LIVE slalom gigante uomini standing, partiti!

    Incomincia la prima manche dello slalom gigante uomini standing: Luca Palla, Federico Pelizzari le speranze azzurre.

    09:41
  19. 09:33
    LIVE slalom gigante VI Bertagnolli 1° dopo la prima manche

    Conclusa la prima manche dello slalom gigante VI con il nostro  Giacomo Bertagnolli confermato al primo posto (1.02.76). La classifica dopo la prima manche:

    1. Bertagnolli 1.02.76
    2. Aigner +0.46”
    3. Ericsson +0.9”
    09:37
  20. 09:27
    LIVE snowboard

    Nel Banked Slalom è partita la gara SB-UL dove abbiamo Jacopo Luchini e Paolo Priolo. Dopo Emanuel Perathoner.

    09:32
  22. 09:01
    LIVE slalom gigante uomini VI, Bertagnolli va

    Giacomo Bertagnolli, con la sua guida Andrea Ravelli, completa la prima manche in 1.02.76. Nonostante i problemi al ginocchio, chiude la gara con una smorfia di dolore.

    09:28
  23. 09:00
    Il programma completo di oggi
    •  9:00 Sci alpino paralimpico, gigante maschile vision impaired (1ª manche). Sci alpino paralimpico, gigante maschile standing (1ª manche), Sci alpino paralimpico, gigante maschile sitting (1ª manche). Snowboard paralimpico.
    • 9:45 Para Biathlon, sprint pursuit femminile sitting (qualificazioni)
    • 10:05 Curling in carrozzina, semifinali squadre miste Corea-Canada e Cina-Svezia
    •  10:35 Para Biathlon, sprint pursuit maschile sitting (qualificazioni)
    • 10:50 Para Biathlon, sprint pursuit femminile standing (qualificazioni)
    • 10:50 Para Biathlon, sprint pursuit maschile standing (qualificazioni)
    •  11:05 Para Biathlon, sprint pursuit femminile vision impaired (qualificazioni)
    • 11:20 Para Biathlon, sprint pursuit maschile vision impaired (qualificazioni)
    •  12:30 Sci alpino paralimpico, gigante maschile vision impaired (2ª manche). A seguire Sci alpino paralimpico, gigante maschile standing (2ª manche). A seguire Sci alpino paralimpico, gigante maschile sitting (2ª manche)
    •  12:30 Para Biathlon, sprint pursuit femminile sitting (finale) 
    • 12:45 Para Biathlon, sprint pursuit maschile sitting (finale) 
    • 13:10 Para Biathlon, sprint pursuit femminile standing (finale) 
    • 13:25 Para Biathlon, sprint pursuit maschile standing (finale) 
    • 13:50 Para Biathlon, sprint pursuit maschile vision impaired (finale)
    •  14:05 Para Biathlon, sprint pursuit femminile vision impaired (finale)
    •  14:35 Para Ice hockey, semifinale Stati Uniti-Repubblica Ceca
    • 18:35 Curling in carrozzina, squadre miste: finale 3°/4° posto
    • 19:05 Para Ice hockey, semifinale Canada-C
    09:28

  25. Buongiorno e benvenuti dalla redazione di Virgilio Sport. Dopo l’argento conquistato da Chiara Mazzel nello slalom gigante femminile VI, l’Italia vuole continuare a collezionare medaglie. Occhi puntati su Federico Pelizzari, Luca Palla, Davide Bendotti nel gigante standing maschile.

Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 13 marzo LIVE snowboard oro Luchini! De Silvestro e Bertagnolli in testa alla 1° manche Fonte: ANSA

