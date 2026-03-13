“Ci si prova sempre a pensare ad una giornata così. Venivo da una brutta gara nel Border. Non è stato facile, ma grazie al lavoro di tutto il team è andato tutto bene. Ora ce la godiamo. In questi giorni ho pesato di tutto, lo sport, la vita… Nei tempi di qualifica ero andato bene, ovviamente la delegazione cinese è sempre agguerrita e non è facile batterli. Sono stati giorni duri. Questa settimana abbiamo lavorato al massimo, era la medaglia che volevamo. Quattro anni fa ho perso la medaglia per 8 centesimi, il tempo mi ha ripagato con gli interessi”, ha detto Luchini.