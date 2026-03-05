Come già accaduto per le Olimpiadi, anche le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 iniziano con il curling, doppio misto, fase preliminare del torneo. Per l’Italia, alla vigilia della Cerimonia di Apertura di venerdì 6 marzo che dà ufficialmente il via ai Giochi, tornano sul ghiaccio Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, per un doppio appuntamento. Si gioca contro l’Estonia al mattino mentre, in chiusura di giornata, tocca sfidare la Repubblica Popolare di Cina. Di seguito news, programma e risultati della giornata del 5 marzo:
