Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 5 marzo, LIVE doppio misto curling Estonia-Italia 6-4 definitivo

La giornata in tempo reale con risultati, aggiornamenti e programma dell'evento e delle gare in calendario oggi

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Riassunto dell'evento

Come già accaduto per le Olimpiadi, anche le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 iniziano con il curling, doppio misto, fase preliminare del torneo. Per l’Italia, alla vigilia della Cerimonia di Apertura di venerdì 6 marzo che dà ufficialmente il via ai Giochi, tornano sul ghiaccio Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, per un doppio appuntamento. Si gioca contro l’Estonia al mattino mentre, in chiusura di giornata, tocca sfidare la Repubblica Popolare di Cina. Di seguito news, programma e risultati della giornata del 5 marzo:

  • Sci alpino
  • Curling 🟢

Cronaca in diretta

  1. 12:04
    LIVE curling doppio misto, il quadro completo della mattina: Italia ko

    Ecco i risultati finali:

    • Estonia-Italia 6-4
    • Giappone-Stati Uniti 7-5
    • Gran Bretagna-Corea 3-14
    • Cina-Lettonia 10-2
    12:09
  2. 12:00
    LIVE ESTONIA-ITALIA 6-4, KO PER GLI AZZURRI
    12:01
  4. 11:44
    LIVE curling doppio misto Estonia-Italia, la situazione dopo il settimo end

    La situazione è in parte già chiara, a questo punto delle sfide mattutine: la Corea batte la Gran Bretagna e la Cina supera la Lettonia. Ancora in corso gli altri due match in programma stamani:

    • Estonia-Italia 6-1
    • Giappone-USA 7-5

     

    11:49
  5. 11:16
    LIVE curling doppio misto Estonia-Italia dopo il quinto end

    La situazione curling dopo il quinto end:

    • Cina-Lettonia 6-2
    • Estonia-Italia 4-1
    • Giappone-USA 6-1
    • Gran Bretagna-Corea 2-10
    11:18
  6. 11:00
    LIVE curling doppio misto Estonia-Italia dopo il quarto end

    Per ora gli azzurri non riescono a ribaltarla e così il quarto end si chiude con la situazione seguente:

    • Cina-Lettonia 6-1
    • Estonia-Italia 3-1
    • Giappone-USA 4-1
    • Gran Bretagna-Corea 2-8
    11:03
  7. 10:57
    LIVE curling la situazione si complica nel quarto end

    Quadro in divenire nel corso del quarto end con gli azzurri ancora sotto con l’Estonia:

    • Cina-Lettonia 6-1
    • Estonia-Italia 3-1
    • Giappone-USA 4-1
    • Gran Bretagna-Corea 2-8
    10:59
  8. 10:39
    LIVE curling doppio misto Estonia-Italia dopo il terzo end

    La situazione ancora difficile per l’Italia, dopo il terzo end:

    • Cina-Lettonia 3-0
    • Estonia-Italia 2-1
    • Giappone-USA 3-1
    • Gran Bretagna-Corea 1-3
    10:41
  10. 10:30
    LIVE curling doppio misto Estonia-Italia dopo il secondo end

    Recupero azzurro nel doppio misto tra Estonia e Italia:

    • Cina-Lettonia 3-0
    • Estonia-Italia 1-1
    • Giappone-USA 1-1
    • Gran Bretagna-Corea 1-3
    10:30
  11. 10:16
    LIVE curling doppio misto Estonia-Italia dopo il primo end

    La situazione dopo il primo end a Cortina, doppio misto con gli azzurri in gara:

    • Cina-Lettonia 1-0
    • Estonia-Italia 1-0
    • Giappone-USA 1-0
    • Gran Bretagna-Corea 1-0

     

    10:18
  12. 10:05
    LIVE Curling doppio misto Estonia-Italia

    Al via i match in programma oggi:

    • Cina-Lettonia
    • Estonia-Italia
    • Giappone-USA
    • Gran Bretagna-Corea
    10:07
  13. 09:45
    Cerimonia d'apertura all'Arena di Verona senza alfieri

    Confermata, ad ora, la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella alla Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Verona. Come anche l’assenza dei portabandiera e l’aumento del livello di attenzione alla sicurezza, come illustrato già nella giornata di ieri. 

    09:48
  14. 09:39
    Curling a Cortina, com'è andato l'esordio dell'Italia

    L’Italia supera la Corea del Sud per 7-5 nel doppio misto di curling alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nella serata del 4 marzo. 

    09:41
  16. 09:30
    Gli appuntamenti di oggi
    • 09:30 Sci alpino Paralimpico: Discesa donne VI, Discesa donne standing, Discesa donne sitting, Discesa uomini VI, Discesa uomini standing, Discesa uomini sitting
    • 10:05 Curling doppio misto
    • 19:05 Curling doppio misto
    09:35
  17. 09:00
    Il programma di oggi 5 marzo

    Il programma di oggi delle Paralimpiadi, attesa a Cortina per l’Italia:

    • 10:05 Wheelchair curling: Round robin doppio misto, Italia – Estonia (Orietta Bertò, Paolo Ioriatti)
    • 19:05 Wheelchair curling: Round robin doppio misto, Italia – Repubblica Popolare di Cina (Orietta Bertò, Paolo Ioriatti)
    09:26

  19. Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento su Virgilio Sport. Doppio misto di wheelchair curling: gli azzurri Orietta Bertò e Paolo Ioriatti tornano sul ghiaccio contro l’Estonia al mattino e la Repubblica Popolare di Cina nella sessione serale.

Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 2026 5 marzo, LIVE doppio misto curling Estonia-Italia 6-4 definitivo Fonte: Getty Images

