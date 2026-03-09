Virgilio Sport
Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 9 marzo, LIVE sci alpino, è oro con Chiara Mazzel

La giornata in tempo reale con risultati, aggiornamenti e programma dell'evento e delle gare in calendario oggi

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Dopo il primo oro vinto dall’Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, nella terza giornata di finali il programma è dedicato interamente allo sci alpino. Primo oro stamani con le prove di superG che metteranno in palio sei titoli complessivi, grazie a Chiara Mazzel. Attesa anche per il curling con Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, e nel torneo a squadre miste, dove scenderanno sul ghiaccio Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra. Nel programma odierno anche lo sledge hockey, con la sfida tra Italia e Cina. Qui le news e i risultati in tempo reale:

  • Curling
  • Sci
  • Hockey

MEDAGLIERE

Cronaca in diretta

  1. 09:30
    LIVE Sci alpino, superG oro a Mazzel

    Gara dominata da Mazzel che vince e si porta via un oro che aiuta anche il medagliere. Intanto sulla neve si prosegue: iniziato il superG standing femminile, che non vede azzurre in lista.

    09:32
  2. 09:20
    LIVE Oro Mazzel

    Chiara Mazzel è oro! Suo il superG!

    09:23
  4. 09:19
    LIVE Sci ultima a scendere Gustafson

    Meg Gustafson chiude la gara con 11.17 secondi di distacco. Chiara Mazzel rimane in testa e cince vince il superG!

    09:20
  5. 09:16
    LIVE caduta per Stary

    Caduta per l’austriaca Stary, che impatta con la spalla la porta e finisce per terra. Peccato per la medaglia che sembrava probabile. La sciatrice pare non aver riportato conseguenze.

    09:17
  6. 09:10
    LIVE Sci alpino, Mazzel realizza buon tempo

    L’azzurra Mazzel arriva in fondo con 1:14.84,  buona prova per l’azzurra che ha evitato una possibile caduta.

    09:15
  7. 09:02
    SI INIZIA!
    09:12
  8. 09:00
    LIVE sci alpino, la lista di partenza

    Questa la start list del superG VI femminile:

    1. ITA Chiara Mazzel (AS2) G: Nicola Cotti Cottini
    2. AUT Veronika Aigner (AS3) G: Lilly Sammer
    3. GBR Menna Fitzpatrick (AS2) G: Katie Guest
    4. KOR Sara Choi (AS2) G: Eunmi Eo
    5. AUT Elina Stary (AS2) G: Stefan Winter
    6. SVK Alexandra Exova (AS2) G: Sophia Polak
    7. ITA Martina Vozza (AS2) G: Ylenia Sabidussi
    8. GRE Eva Nikou (AS3) G: Dimitris Profentzas
    9. USA Meg Gustafson (AS4) G: Spenser Gustafson
    09:07

  11. Buongiorno e benvenuti alla diretta odierna di Virgilio Sport. Oggi, nella terza giornata di finali, spazio allo sci alpino, con il superG, che metterà in palio 6 titoli, tra uomini e donne. Soeranza Italia. E poi curling e ancora hockey.

Diretta Paralimpiadi Milano Cortina 9 marzo, LIVE sci alpino, è oro con Chiara Mazzel Fonte: Getty Images

