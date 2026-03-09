Ultimo aggiornamento: 09-03-2026 09:32

Dopo il primo oro vinto dall’Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, nella terza giornata di finali il programma è dedicato interamente allo sci alpino. Primo oro stamani con le prove di superG che metteranno in palio sei titoli complessivi, grazie a Chiara Mazzel. Attesa anche per il curling con Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, e nel torneo a squadre miste, dove scenderanno sul ghiaccio Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra. Nel programma odierno anche lo sledge hockey, con la sfida tra Italia e Cina. Qui le news e i risultati in tempo reale:

Curling

Sci

Hockey

MEDAGLIERE