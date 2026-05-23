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Diretta live qualifiche Gp Canada: caccia alla pole, Hamilton ci prova, sarà affare Kimi-Russell. Sfogo Leclerc

La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Canada, prova del mondiale di F1 2026 che si corre sul tracciato Gilles Villeneuve di Montreal

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Circuito Gilles Villeneuve, 23 maggio 2026 – Antonelli ha fatto il miglior tempo nel Q1 davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Faticano le Ferrari con le gomme morbide: 5° Hamilton, 6° Leclerc. Eliminati: Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll, Bottas. Nel Q2 a sorpresa miglior tempo di Hadjar con la Red Bull, 2° Hamilton con la Ferrari, fatica ancora Leclerc solo 8° che si sfoga via radio. Colapinto centra la Q3. Eliminati: Hulkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz, Bearman

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Cronaca in diretta

  1. live q2
    HADJAR SU LEWIS

    Nel Q2 a sorpresa miglior tempo di Hadjar con la Red Bull, 2° Hamilton con la Ferrari, fatica ancora Leclerc solo 8° che si sfoga via radio. Colapinto centra la Q3. Eliminati: Hulkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz, Bearman

    22:47
  2. live q2
    LECLERC UNA FURIA

    Team radio Leclerc: “O la metto nel muro o faccio ottavo nel Q3…chiedo solo un giro pulito di output”

    22:45
  4. live q2
    ULTIMI TIME ATTACK!

    Vediamo cosa succede in questi ultimi istanti di Q2

    • a rischio Hulk, Sainz, Lawson, Bortoleto, Gasly e Bearman
    • Hamilton sale 1°!!!
    • Russell 3°
    • Verstappen resta 7°
    • Lawson 11° non basta, è fuori!
    • Hadjar tempone, è 1°!!!
    • Colapinto sale 10° ed elimina Hulkenberg!!
    • Bortoleto 13° è fuori!
    • Leclerc sale dal 9° all’8° posto!
    • Gasly non si migliora, Colapinto in Q3!!!
    • Eliminati: Hulkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz, Bearman
    22:40
  5. live q2
    LECLERC SI LAMENTA

    Charles non è riuscito a rendere con questo set di gomme, solo 9° che non basterà, torna ai box per mettere un altro treno di gomme e via radio si sta lamentando della difficoltà di mettere in temperature gli pneumatici

    22:39
  6. live q2
    CLASSIFICA Q2

    Seguiamo l’evoluzione della classifica in queste prime fasi del Q2 (premi AGGIORNA)

    1. Antonelli
    2. Norris
    3. Hadjar
    4. Hamilton
    5. Piastri
    6. Verstappen
    7. Lindlad
    8. Russell
    9. Leclerc
    10. Hulk
    22:33
  7. live q2
    SI TORNA IN PISTA!

    Ripartono le qualifiche con il Q2, 16 minuti per centrare la top ten e con essa il Q3!

    22:26
  8. live q1
    KIMI AL TOP

    Antonelli ha fatto il miglior tempo nel Q1 davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Faticano le Ferrari con le gomme morbide: 5° Hamilton, 6° Leclerc. Eliminati: Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll, Bottas.

    22:24
  10. live q1
    CHE FINALE DI Q1

    Ultimi time attack

    • Hamilton sale 5° davanti a Leclerc
    • Ocon 15° mette fuori Bortoleto
    • Alonso 18° è out!
    • Hulkenberg 14° mette fuori Albon
    • Bortoleto 17° rimette fuori Ocon!

    Eliminati: Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll, Bottas

    22:19
  11. live q1
    FERRARI SU

    Quinto tempo per LeclercHamilton ottavo

    A rischio: Ocon, Bortoleto, Alonso, Hulkenberg, Bottas e Stroll

    22:17
  12. live q1
    INCOMPRENSIONE FERRARI!

    Piccola incomprensione tra i due piloti Ferrari

    22:16
  13. live q1
    LEWIS SALE!

    Hamilton sale al 5° posto, tutti in pista a girare e con serbatoi vuoti si stanno migliorando

    5 minuti alla fine

    22:15
  14. live q1
    LECLERC SI SALVA!

    Dopo un  errore e una posizione ultima, Leclerc si tira fuori dai guai con il 9° tempo, 8° Hamilton

    Saranno salve le Ferrari?

    22:13
  16. live q1
    CLASSIFICA Q1

    Seguiamo questo Q1 con l’evoluzione della classifica (premi AGGIORNA)

    1. Antonelli 1:13.380
    2. Hadjar
    3. Russell
    4. Verstappen
    5. Norris
    6. Piastri
    7. Hamilton
    22:07
  17. live q1
    SUBITO CAOS!

    Non male come inizio, rischio di contatto in pit-lane tra Colapinto e Alonso con l’argentino che è arrivato mentre stava uscendo l’Aston Martin dello spagnolo

    22:04
  18. live
    VIA ALLE QUALIFICHE!!!

    Si va in pista! Iniziano le qualifiche con il Q1, 18 minuti per entrare in Q2

    22:02
  19. live
    CI SIAMO!

    Basta chiacchiere, tra pochi istanti semaforo verde e si torna in pista per il Q1!!

    22:01
  20. pre
    PARLA HAMILTON

    Così invece Lewis:

    “Non abbiamo la velocità in rettilineo per competere con le auto spinte da Mercedes. A parte questo, l’auto è fantastica, siamo altrettanto veloci nelle curve.”

    21:59
  22. live
    PARLA LECLERC

    Questo il commento di Charles dopo la Sprint chiusa al 5° posto

    “oggi, si è trattato soprattutto di cercare di recuperare un po’ di fiducia con la macchina. ieri, abbiamo avuto un bel po’ di… beh, non un problema, ma qualcosa con i freni che era complicato da gestire. oggi è andata meglio, quindi per tutto l’inizio della gara, ho giocato sul sicuro per evitare di commettere errori perché ieri era davvero estremamente difficile. e poi, ho recuperato solo un piccolo pizzico di fiducia, e verso la fine, è andata meglio.”
    21:56
  23. pre
    FERRARI ANONIMA

    Bene ma non benissimo anzi forse bene meno meno per la Ferrari del più classico “vorrei ma non posso” oppure “si applica ma non riesce”. La Sprint di Hamilton e Leclerc è stata lineare senza guizzi anzi Lewis dopo una gara discreta al 4° posto è scivolato al 6° posto all’ultimo giro, forse in crisi con le gomme, passato da Piastri e lo stesso Leclerc.

    LE NOSTRE PAGELLE!

    21:49
  24. pre
    Canadian Grand Prix 2026 &#8211; Sprint Race and Qualifying &#8211; Circuit de Gilles-Villeneuve Fonte:Getty
    KIMI VS RUSSELL!

    Successo di tutto nella Sprint di un paio d’ore fa tra Antonelli e Russell. Galeotto il 6° giro e quell’avventato, forse, tentativo di sorpasso di Kimi ai danni dell’inglese che lo ha sagacemente accompagnato sull’erba rovinando parte della sua gara. I team radio al veleno da parte di Andrea sono stati una conseguenza così come gli interventi da padre/padrone di Toto Wolff per calmare il 19enne

    SCINTILLE TRA ANTONELLI E RUSSELL

    21:39
  25. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buonasera e benvenuti alla diretta live delle qualifiche del Gran Premio del Canada! Alle 22 si riapre la pitlane sulla pista di Montreal per un’ora divisa in tre sessione che promette scintille dopo quello che è successo nella Sprint!!!

    RESTATE CON VIRGILIO SPORT!!!

    21:25

  27. Il week end del Gran Premio del Canada non finisce mai. Nemmeno il tempo di archiviare una pirotecnica Sprint Race col duello infuocato tra Russell e Antonelli che si torna in pista ancora contro il tempo con le qualifiche per la gara lunga di domenica.

    Nella Sprint è successo di tutto o quasi. Ha vinto George Russell dopo che nel 6° giro Kimi Antonelli ha provato a passarlo ma si è visto chiudere la porta in faccia dall’inglese finendo due volte sull’erba. L’italiano ha chiuso 3° superato proprio in quel frangente da Lando Norris. Furioso nel team radio e poi placato e bacchettato dal team principal Toto Wolff. Ai piedi del podio l’altra McLaren di Oscar Piastri. Le Ferrari hanno chiuso al 5° posto con Leclerc e al 6° con Hamilton che ha ceduto due posizioni nel finale ed è anche finito sotto investigazione. A punti per ora anche Verstappen e Lindblad.

    Cosa è successo tra Antonelli e Russell al giro 6

    Un attacco prematuro di Antonelli a Russell al giro 6 della Sprint Race del Canada ne è stato il detonatore. Russell non ha perso la calma, ha tenuto botta in frenata, forte del cambio di direzione nella chichane. Kimi a quel punto non ha potuto evitare il lungo, finendo nell’erba e rientrando in pista superato anche da Norris. 

Diretta live qualifiche Gp Canada: caccia alla pole, Hamilton ci prova, sarà affare Kimi-Russell. Sfogo Leclerc Fonte: ANSA

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