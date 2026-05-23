Diretta live qualifiche Gp Canada: caccia alla pole, Hamilton ci prova, sarà affare Kimi-Russell. Sfogo Leclerc

Circuito Gilles Villeneuve, 23 maggio 2026 – Antonelli ha fatto il miglior tempo nel Q1 davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Faticano le Ferrari con le gomme morbide: 5° Hamilton, 6° Leclerc. Eliminati: Ocon, Albon, Alonso, Perez, Stroll, Bottas. Nel Q2 a sorpresa miglior tempo di Hadjar con la Red Bull, 2° Hamilton con la Ferrari, fatica ancora Leclerc solo 8° che si sfoga via radio. Colapinto centra la Q3. Eliminati: Hulkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz, Bearman
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