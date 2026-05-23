Diretta live qualifiche Gp Canada: caccia alla pole, Hamilton ci prova, sarà affare Kimi-Russell. Sfogo Leclerc

Questo il commento di Charles dopo la Sprint chiusa al 5° posto

“oggi, si è trattato soprattutto di cercare di recuperare un po’ di fiducia con la macchina. ieri, abbiamo avuto un bel po’ di… beh, non un problema, ma qualcosa con i freni che era complicato da gestire. oggi è andata meglio, quindi per tutto l’inizio della gara, ho giocato sul sicuro per evitare di commettere errori perché ieri era davvero estremamente difficile. e poi, ho recuperato solo un piccolo pizzico di fiducia, e verso la fine, è andata meglio.”